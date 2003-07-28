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Ассоциация Российских Интернет-магазинов
28/07/2003
2Олег.
Вы можете придти на очередное заседание, посмотреть, пообщаться. Заочно судить о АРИМе по документам и по репликам Оксаны Сакович - неправильно, имхо. Оксана, возможно, несколько резкий и категоричный собеседник, но она не весь АРИМ. Мы будем Вам рады и Вы вероятно найдете что-то для себя и сможете повлиять на развитие Ассоциации. Приглашаем всех на сайт ARIM.Ru, там можно узнать об ассоциации, получить кое-какую инфу, а все подробности можно узнать по мылу info@arim.ru. Если вы хотите присоединиться к Ассоциации имеет смысл сообщить об этом на info@arim.ru или заполнить заявку на сайте, потом придти на заседание, где все можно узнать поподробней, после вы сможете сделать презентацию и ожидать результатов. Удачи!
С уважением,
Дмитрий Каратаев
2Олег.
Вы можете придти на очередное заседание, посмотреть, пообщаться. Заочно судить о АРИМе по документам и по репликам Оксаны Сакович - неправильно, имхо. Оксана, возможно, несколько резкий и категоричный собеседник, но она не весь АРИМ. Мы будем Вам рады и Вы вероятно найдете что-то для себя и сможете повлиять на развитие Ассоциации. Приглашаем всех на сайт ARIM.Ru, там можно узнать об ассоциации, получить кое-какую инфу, а все подробности можно узнать по мылу info@arim.ru. Если вы хотите присоединиться к Ассоциации имеет смысл сообщить об этом на info@arim.ru или заполнить заявку на сайте, потом придти на заседание, где все можно узнать поподробней, после вы сможете сделать презентацию и ожидать результатов. Удачи!
С уважением,
Дмитрий Каратаев
29/07/2003
Уважаемый Дмитрий, спасибо за приглашение. Но я физически нахожусь не в Москве, поэтому придти лично не смогу (если только лет через 10, когда случайно буду проездом :) ).
Я сужу по своему опыту общения с подобными структурами и личностями. Когда я чего-то не понимаю, то обычно пытаюсь уточнить. Но с возрастом понимаешь больше, поэтому много уточнений не требуется. Я попытался определить для себя главное в процесе создания АРИМ. Нашел, честно говоря не понравилось. Поэтому, нахожусь в раздумии, что делать дальше. Вступать я пока не намерен - не вижу перспективы (говорю только за себя).
Я просмотрел документы АРИМ, прочитал гостевой форум, ближайшие задачи и знаменитый меморандум президента АРИМ. Грустно все это. Странно, что все вроде люди грамотные, почти именитые, вроде должны понимать с чего начинать, в первую очередь, любой бизнес... а ведут себя как школьники-первогодки. Вот именно это меня настораживает. Есть много чего еще, что мне странно читать и видеть, но об этом я умолчу.
В целом повторю, идея АРИМ - здравая, но вот методы ее продвижения весьма странные. Поэтому с точки зрения "затраты-выгода" я воздержусь от участия в АРИМ.
Уважаемый Дмитрий, спасибо за приглашение. Но я физически нахожусь не в Москве, поэтому придти лично не смогу (если только лет через 10, когда случайно буду проездом :) ).
Я сужу по своему опыту общения с подобными структурами и личностями. Когда я чего-то не понимаю, то обычно пытаюсь уточнить. Но с возрастом понимаешь больше, поэтому много уточнений не требуется. Я попытался определить для себя главное в процесе создания АРИМ. Нашел, честно говоря не понравилось. Поэтому, нахожусь в раздумии, что делать дальше. Вступать я пока не намерен - не вижу перспективы (говорю только за себя).
Я просмотрел документы АРИМ, прочитал гостевой форум, ближайшие задачи и знаменитый меморандум президента АРИМ. Грустно все это. Странно, что все вроде люди грамотные, почти именитые, вроде должны понимать с чего начинать, в первую очередь, любой бизнес... а ведут себя как школьники-первогодки. Вот именно это меня настораживает. Есть много чего еще, что мне странно читать и видеть, но об этом я умолчу.
В целом повторю, идея АРИМ - здравая, но вот методы ее продвижения весьма странные. Поэтому с точки зрения "затраты-выгода" я воздержусь от участия в АРИМ.
29/07/2003
2Олег
Меморандум вообще неоднозначный документ, и не все в АРИМе согласны были с его выходом. Но, Вы понимаете, единства мнений не всегда удается достичь...
Еще раз укажу на то, что неверно воспринимать АРИМ только как Оксану Сакович - она может высказывать свое мнение, и не всегда оно является мнением АРИМа, а напротив частным мнением Оксаны. Но Вы понимаете, что эти два мнения могут не совпадать. Вообще имеет смысл продолжить эту тему где-то через неделю...
На данный момент мы заинтересованы в региональных членах не менее, чем в Московских и активно обсуждам это на заседаниях. Как Вы видите свое участие из Хабаровска? Нам сложно это обсуждать, т.к. пока регионалов у нас нет, и Ваш опыт может быть полезным для Ассоциации.
С уважением,
Дмитрий
2Олег
Меморандум вообще неоднозначный документ, и не все в АРИМе согласны были с его выходом. Но, Вы понимаете, единства мнений не всегда удается достичь...
Еще раз укажу на то, что неверно воспринимать АРИМ только как Оксану Сакович - она может высказывать свое мнение, и не всегда оно является мнением АРИМа, а напротив частным мнением Оксаны. Но Вы понимаете, что эти два мнения могут не совпадать. Вообще имеет смысл продолжить эту тему где-то через неделю...
На данный момент мы заинтересованы в региональных членах не менее, чем в Московских и активно обсуждам это на заседаниях. Как Вы видите свое участие из Хабаровска? Нам сложно это обсуждать, т.к. пока регионалов у нас нет, и Ваш опыт может быть полезным для Ассоциации.
С уважением,
Дмитрий
29/07/2003
Олегу (которому из двух? Одинаковые имена, хоть бы первую букву из фамилии с точкой поставили, чтобы можно было различать)
Олеу из Хабаровска.
Меня очень порадовало Ваше ласковое обращение, просто опять почувствовала себя маленькой девочкой, которую мама гладит по головке. :-) Однако, поскольку здесь все люди серьёзные (у которых есть уже собственные взрослые дети и внуки), то всё-таки давайте называть меня Юлия (просто и со вкусом). ;-)
Я перечитала все Ваши ответы в этом форуме, и абсолютно согласна с тем, что пока в письменном виде нет чётко и просто сформулированных ответов на вопросы "какую выгоду получает вступивший в АРИМ?" С организаторско-управленчекой точки зрения, безусловно, сперва проводятся маркетинговые исследования, которые как раз и выявляют потребности рынка - какие именно проблемы имеют владельцы интернет-магазинов (раз уж ассоциация ориентирована на них - как на крупные, так и на мелкие), решение каких вопросов актуально в первую очередь, каких во вторую и третью. При этом ещё и не надо забывать о покупателе - что надо ему, за что (и кому) он готов отдать свои деньги, воспользовавшись услугой интернет-магазина. И, чтобы ассоциация была признана на серьёзном уровне властными структурами, необходимо понять, что получит государство от того, что данная ассоциация будет существовать. Вот такой комплекс задач, решив которые, все категории участников процесса получат взаимную выгоду - а, соответственно, ассоциация будет жизнеспособной, будет работать и приносить пользу России, уж простите за "высокий штиль". (Сразу оговорюсь, что Котлера я изучала достаточно серьёзно, когда в своё время получала второе высшее, уже бизнес-образование. Это если Вы решите меня к книжке отослать, как остальных оппонентов в своих предыдущих постах).
Я также прекрасно вижу белые пятна и непроработанные, даже скажем сильнее - неучтённые моменты в планах работы ассоциации. Я уж не буду говорить о некотором расхождении во мнениях самих членов ассоциации - но это закономерный процесс при создании чего-то нового, а особенно общественной организации. Важно, чтобы данный процесс не затянулся слишком долго и не похоронил все те хорошие начинания да и саму идею. Работая в последние годы в области PR, я столкнулась с тем, что даже наши "рулевые" в лице депутатов и высших чинов министерств иной раз находятся в непонятках, пока не объяснишь им "на пальцах" что, как, и почему, и зачем надо делать именно это и именно так, а не иначе. Чего же Вы хотите от людей, создающих организацию фактически впервые (ну за исключением Оксаны может быть).
По поводу Оксаны - я согласна с мнением Дмитрия Каратаева, что она - ещё не весь АРИМ - раз, и форма некоторых высказываний, скажим мягко, "режет ухо"-два. Ну и что? Работать можно с любыми людьми, используя их возможности и сильные стороны личности/характера. Как говорила нам советник президента Рейгана, которая потом работала консультантом у многих корпораций и проводила бизнес-тренинги в Москве - "Каждый человек имеет свою собственную цель. Так или иначе, вступая в организацию, он преследует именно эту цель. И пока путь достижения личной цели совпадает с путём достижения цели самой организации - они идут вместе. Возникает синергия, и результат совместной деятельности намного выше, чем простое сложение сил - там иная пропорция. Но как только путь к личной цели отклоняется от общего пути - люди пожимают друг другу руки и расходятся, ничего страшного в этом нет. Приходит другой человек, путь к цели которого совпадает с общим путём". За дословность не ручаюсь, но смысл именно такой. Поэтому чем больше членов ассоциации, тем меньше "риск снижения синергии". Такого термина, вроде бы нет, но я его введу для удобства.
В Хабаровске я, к сожалению, не бывала - а вот в Находке и во Владивостоке была. И могу сказать, что там местные владельцы интернет-магазинов и просто магазинов прямо-таки жаждут выйти из Приморья на Центральную Россию со своими специфическими местными товарами, но накладные расходы убивают весь интерес - становится или нерентабельно торговать, или покупателя нет из-за цены. Только единицы, у которых "элитные" связи, выкручиваются, доводя наценку до безумных величин. Так что наличие разветвлённой сети с региональными представительствами было бы весьма и весьма кстати.
Впрочем, это я уже увлеклась - такие вопросы, как правило, проходят уже на уровне бизнес-плана или программы действий, предоставляемго за отдельную плату ( увы, всем кушать хотца)... Понятное дело, всё сразу, и по полной ложке, и рыбку съесть и... всё остальное, не бывает. Нужны ресурсы, финансы и время. Но ведь начинать-то с чего-то надо? И вот идея о создании единого центра, которую мы обсуждали с Павлом Коротовым и Тимофеем Шиколенковым, показалась мне наиболее реальной на первых порах. Собственно, об этом я и сказала в своём предыдущем посте.
А вот Вы, Олег, как представитель региона - скажите, пожалуйста, какие проблемы наиболее остры там? Ну не считая, конечно, общей и глобальной, связанной с развитием интернета как такового и малым числом активных пользователей в регионах? Нужно ли представительство ассоциации в регионе, и если да, то какое? Чем именно оно было бы полезным там, т.е. какие проблемы помогло бы решить?
Давайте подумаем вместе. Ведь если действительно будет конкретное дело, то, скорее всего, и вступительные-членские взносы не покажутся такими уж неподъёмными? Как считаете?
Олегу (которому из двух? Одинаковые имена, хоть бы первую букву из фамилии с точкой поставили, чтобы можно было различать)
Олеу из Хабаровска.
Меня очень порадовало Ваше ласковое обращение, просто опять почувствовала себя маленькой девочкой, которую мама гладит по головке. :-) Однако, поскольку здесь все люди серьёзные (у которых есть уже собственные взрослые дети и внуки), то всё-таки давайте называть меня Юлия (просто и со вкусом). ;-)
Я перечитала все Ваши ответы в этом форуме, и абсолютно согласна с тем, что пока в письменном виде нет чётко и просто сформулированных ответов на вопросы "какую выгоду получает вступивший в АРИМ?" С организаторско-управленчекой точки зрения, безусловно, сперва проводятся маркетинговые исследования, которые как раз и выявляют потребности рынка - какие именно проблемы имеют владельцы интернет-магазинов (раз уж ассоциация ориентирована на них - как на крупные, так и на мелкие), решение каких вопросов актуально в первую очередь, каких во вторую и третью. При этом ещё и не надо забывать о покупателе - что надо ему, за что (и кому) он готов отдать свои деньги, воспользовавшись услугой интернет-магазина. И, чтобы ассоциация была признана на серьёзном уровне властными структурами, необходимо понять, что получит государство от того, что данная ассоциация будет существовать. Вот такой комплекс задач, решив которые, все категории участников процесса получат взаимную выгоду - а, соответственно, ассоциация будет жизнеспособной, будет работать и приносить пользу России, уж простите за "высокий штиль". (Сразу оговорюсь, что Котлера я изучала достаточно серьёзно, когда в своё время получала второе высшее, уже бизнес-образование. Это если Вы решите меня к книжке отослать, как остальных оппонентов в своих предыдущих постах).
Я также прекрасно вижу белые пятна и непроработанные, даже скажем сильнее - неучтённые моменты в планах работы ассоциации. Я уж не буду говорить о некотором расхождении во мнениях самих членов ассоциации - но это закономерный процесс при создании чего-то нового, а особенно общественной организации. Важно, чтобы данный процесс не затянулся слишком долго и не похоронил все те хорошие начинания да и саму идею. Работая в последние годы в области PR, я столкнулась с тем, что даже наши "рулевые" в лице депутатов и высших чинов министерств иной раз находятся в непонятках, пока не объяснишь им "на пальцах" что, как, и почему, и зачем надо делать именно это и именно так, а не иначе. Чего же Вы хотите от людей, создающих организацию фактически впервые (ну за исключением Оксаны может быть).
По поводу Оксаны - я согласна с мнением Дмитрия Каратаева, что она - ещё не весь АРИМ - раз, и форма некоторых высказываний, скажим мягко, "режет ухо"-два. Ну и что? Работать можно с любыми людьми, используя их возможности и сильные стороны личности/характера. Как говорила нам советник президента Рейгана, которая потом работала консультантом у многих корпораций и проводила бизнес-тренинги в Москве - "Каждый человек имеет свою собственную цель. Так или иначе, вступая в организацию, он преследует именно эту цель. И пока путь достижения личной цели совпадает с путём достижения цели самой организации - они идут вместе. Возникает синергия, и результат совместной деятельности намного выше, чем простое сложение сил - там иная пропорция. Но как только путь к личной цели отклоняется от общего пути - люди пожимают друг другу руки и расходятся, ничего страшного в этом нет. Приходит другой человек, путь к цели которого совпадает с общим путём". За дословность не ручаюсь, но смысл именно такой. Поэтому чем больше членов ассоциации, тем меньше "риск снижения синергии". Такого термина, вроде бы нет, но я его введу для удобства.
В Хабаровске я, к сожалению, не бывала - а вот в Находке и во Владивостоке была. И могу сказать, что там местные владельцы интернет-магазинов и просто магазинов прямо-таки жаждут выйти из Приморья на Центральную Россию со своими специфическими местными товарами, но накладные расходы убивают весь интерес - становится или нерентабельно торговать, или покупателя нет из-за цены. Только единицы, у которых "элитные" связи, выкручиваются, доводя наценку до безумных величин. Так что наличие разветвлённой сети с региональными представительствами было бы весьма и весьма кстати.
Впрочем, это я уже увлеклась - такие вопросы, как правило, проходят уже на уровне бизнес-плана или программы действий, предоставляемго за отдельную плату ( увы, всем кушать хотца)... Понятное дело, всё сразу, и по полной ложке, и рыбку съесть и... всё остальное, не бывает. Нужны ресурсы, финансы и время. Но ведь начинать-то с чего-то надо? И вот идея о создании единого центра, которую мы обсуждали с Павлом Коротовым и Тимофеем Шиколенковым, показалась мне наиболее реальной на первых порах. Собственно, об этом я и сказала в своём предыдущем посте.
А вот Вы, Олег, как представитель региона - скажите, пожалуйста, какие проблемы наиболее остры там? Ну не считая, конечно, общей и глобальной, связанной с развитием интернета как такового и малым числом активных пользователей в регионах? Нужно ли представительство ассоциации в регионе, и если да, то какое? Чем именно оно было бы полезным там, т.е. какие проблемы помогло бы решить?
Давайте подумаем вместе. Ведь если действительно будет конкретное дело, то, скорее всего, и вступительные-членские взносы не покажутся такими уж неподъёмными? Как считаете?
29/07/2003
Синергия пошла! Пошла синергия!
Насчет конкретных выгод все не так просто. Один предлагает одно, другой - другое. Рожаем мы в муках, и муки эти будут пролжаться, по моим оценкам, до следующей весны.
Наша задача сейчас - достичь критической массы участников и снизить порог вхождения. После этого - все пойдет легче.
Хорошо то, что есть костяк застрельщиков, и они несгибаемы. Так что в любом случае АРИМ будет существовать. И это хорошо.
Синергия пошла! Пошла синергия!
Насчет конкретных выгод все не так просто. Один предлагает одно, другой - другое. Рожаем мы в муках, и муки эти будут пролжаться, по моим оценкам, до следующей весны.
Наша задача сейчас - достичь критической массы участников и снизить порог вхождения. После этого - все пойдет легче.
Хорошо то, что есть костяк застрельщиков, и они несгибаемы. Так что в любом случае АРИМ будет существовать. И это хорошо.
30/07/2003
Давно наблюдаю за полемикой. Комментировать пока ничего не буду. Но есть предложение всем заинтересованным встретиться на семинаре Роцит:
"Интернет-магазины: выживание или процветание?"
http://www.rocit.ru/seminars/03/index.p ... rogram0307
Во-первых, тематика соответствующая, во-вторых, это хорошая возможность пообщаться с представителями действительно серьезных магазинов и пригласить их к диалогу, затем, наверное, можно будет собраться (на этаже есть бар) и обсудить эту самую Ассоциацию, опять же Павел Коротов заявлен как участник мероприятия и видимо, можно координировать действия через него, если он не возражает.
В общем, присоединяйтесь.
Давно наблюдаю за полемикой. Комментировать пока ничего не буду. Но есть предложение всем заинтересованным встретиться на семинаре Роцит:
"Интернет-магазины: выживание или процветание?"
http://www.rocit.ru/seminars/03/index.p ... rogram0307
Во-первых, тематика соответствующая, во-вторых, это хорошая возможность пообщаться с представителями действительно серьезных магазинов и пригласить их к диалогу, затем, наверное, можно будет собраться (на этаже есть бар) и обсудить эту самую Ассоциацию, опять же Павел Коротов заявлен как участник мероприятия и видимо, можно координировать действия через него, если он не возражает.
В общем, присоединяйтесь.
01/08/2003
Для всех, кто присматривается к АРИМ - сообщаю новости. Во-первых, Оксана Сакович, оказав нам помощь на этапе создания Ассоциации, отдаляется активного участия в АРИМ. До выборов Президента, которые назначены на 1 октября, его обязанности возложены на Михаила Орешина.
Кроме того, снижена планка по членским взносам - в 6 раз!
Подробности читайте
http://www.arim.ru/?do=report&ddate=300703
Для всех, кто присматривается к АРИМ - сообщаю новости. Во-первых, Оксана Сакович, оказав нам помощь на этапе создания Ассоциации, отдаляется активного участия в АРИМ. До выборов Президента, которые назначены на 1 октября, его обязанности возложены на Михаила Орешина.
Кроме того, снижена планка по членским взносам - в 6 раз!
Подробности читайте
http://www.arim.ru/?do=report&ddate=300703
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