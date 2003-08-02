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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Ассоциация Российских Интернет-магазинов



Ссылка на сообщение гость
02/08/2003

Ну и ну...



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
06/08/2003

Наконец-то приятные новости из АРИМ. Сместили ортодокса и снизили членские взносы. Глядишь через год может и работать начнет.



Ссылка на сообщение r-vlad
06/08/2003

Как сказал злодей доктор Хаазэ в фильме "Мертвый сезон":

"Даже если собрать вместе девять беременных женщин, ребенок все равно не появится на свет через месяц!" Плод должен созреть!



Даже если сейчас в ассоциацию войдут все ИМ России - результата не будет!



Каждый магазин должен созревать самостоятельно, как в оффлайне

Там конкуренция, а не ассоциации



Розничные ИМ - зерно безусловно рациональное для определенной категории товара.

Но "почва" то не готова для это зерна! И объективных причин этому много.



Поэтому то и гибнет 90% ИМ либо вырастают уродцы - постоянно дотируемые.



Объетивно, революции в интернет торговле не будет, а эволюция она долгая и не предсказуемая



Так что терпение, терпение и ловите миг удачи!



Ссылка на сообщение Эксперт
06/08/2003

2 r-vlad

Мы не считаем, то Ассоциация послушит экспоненциальному росту продаж и счастья как такового. Но то, что АРИМ выступит катализатором - мы в это верим.



Я также согласен с Олегом Краюшкиным в том, что на создание такого дела уйдет год. Это нормально.


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