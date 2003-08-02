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Ассоциация Российских Интернет-магазинов
02/08/2003
Ну и ну...
Ну и ну...
06/08/2003
Как сказал злодей доктор Хаазэ в фильме "Мертвый сезон":
"Даже если собрать вместе девять беременных женщин, ребенок все равно не появится на свет через месяц!" Плод должен созреть!
Даже если сейчас в ассоциацию войдут все ИМ России - результата не будет!
Каждый магазин должен созревать самостоятельно, как в оффлайне
Там конкуренция, а не ассоциации
Розничные ИМ - зерно безусловно рациональное для определенной категории товара.
Но "почва" то не готова для это зерна! И объективных причин этому много.
Поэтому то и гибнет 90% ИМ либо вырастают уродцы - постоянно дотируемые.
Объетивно, революции в интернет торговле не будет, а эволюция она долгая и не предсказуемая
Так что терпение, терпение и ловите миг удачи!
Как сказал злодей доктор Хаазэ в фильме "Мертвый сезон":
"Даже если собрать вместе девять беременных женщин, ребенок все равно не появится на свет через месяц!" Плод должен созреть!
Даже если сейчас в ассоциацию войдут все ИМ России - результата не будет!
Каждый магазин должен созревать самостоятельно, как в оффлайне
Там конкуренция, а не ассоциации
Розничные ИМ - зерно безусловно рациональное для определенной категории товара.
Но "почва" то не готова для это зерна! И объективных причин этому много.
Поэтому то и гибнет 90% ИМ либо вырастают уродцы - постоянно дотируемые.
Объетивно, революции в интернет торговле не будет, а эволюция она долгая и не предсказуемая
Так что терпение, терпение и ловите миг удачи!
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