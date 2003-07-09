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Ассоциация Российских Интернет-магазинов
09/07/2003
Ник, мои поздравления по поводу удачной покупки.
Ник, мои поздравления по поводу удачной покупки.
09/07/2003
Я хотел вступить в эту ассоциацию. Уважаемая Оксана сказала, что каждая солидная компания должна иметь представительство в Москве. Боюсь, что я никогда не доросту до уровня этой ассоциации.
PS Вообще структура общения Оксаны несколько удивляет. Чувствуется, что мы ей что-то должны, не могу понять, только что.
Я хотел вступить в эту ассоциацию. Уважаемая Оксана сказала, что каждая солидная компания должна иметь представительство в Москве. Боюсь, что я никогда не доросту до уровня этой ассоциации.
PS Вообще структура общения Оксаны несколько удивляет. Чувствуется, что мы ей что-то должны, не могу понять, только что.
09/07/2003
"АРИМ мог бы заняться на мой взгляд выработкой единых этических норм электронной торговли, стандартов качества обслуживания и др. Это действительно в одиночку не потянуть. А уж про популяризацию е-торговли... тем более."
Да, да, Олег, именно так! Вот цитата из новости http://www.oborot.ru/news/1759/24: "Среди первоочередных задач Ассоциации Российских Интернет-Магазинов развитие онлайн-коммерции в стране, выработка критериев качественной работы магазинов с целью повышения доверия покупателей к Сети..."
"АРИМ мог бы заняться на мой взгляд выработкой единых этических норм электронной торговли, стандартов качества обслуживания и др. Это действительно в одиночку не потянуть. А уж про популяризацию е-торговли... тем более."
Да, да, Олег, именно так! Вот цитата из новости http://www.oborot.ru/news/1759/24: "Среди первоочередных задач Ассоциации Российских Интернет-Магазинов развитие онлайн-коммерции в стране, выработка критериев качественной работы магазинов с целью повышения доверия покупателей к Сети..."
10/07/2003
Цели: содействовать росту и развитию интернет-торговли в России
Задачи:
1. Внедрять стандарты розничной торговли, обеспечивающие защиту прав потребителя, стремиться к повышению доверия к участникам Ассоциации со стороны покупателей.
2. Организовывать совместные рекламные акции и проводить рекламные кампании, объединяющие усилия участников ассоциации и обеспечивающие снижение затрат на продвижение товаров и услуг.
3. Объединять усилия участников Ассоциации в получении маркетинговых данных о покупателях, размере и структуре рынка интернет-торговли.
4. Способствовать продвижению интернет-торговли в регионы России.
5. Издавать электронное средство массовой информации по тематике Ассоциации.
6. Обеспечивать защиту участников Ассоциации в государственных органах, судах и прочих инстанциях.
Планируемая структура Ассоциации:
Высший орган Ассоциации – Общее собрание участников, собирается один раз в год (полгода).
Общим собранием избирается Совет Ассоциации, который осуществляет руководство А. в период между Собраниями – 8 человек. Совет возглавляет Председатель Совета, избираемый членами Совета.
Членство в ассоциации – корпоративное, членство в Совете – личное, то есть при увольнении с работы член Совета сохраняет свое место до нового Общего Собрания, которое перевыбирает Совет. Совет работает на общественных началах.
Исполнительным органом Ассоциации является Президент, работающий в Ассоциации.
Цели: содействовать росту и развитию интернет-торговли в России
Задачи:
1. Внедрять стандарты розничной торговли, обеспечивающие защиту прав потребителя, стремиться к повышению доверия к участникам Ассоциации со стороны покупателей.
2. Организовывать совместные рекламные акции и проводить рекламные кампании, объединяющие усилия участников ассоциации и обеспечивающие снижение затрат на продвижение товаров и услуг.
3. Объединять усилия участников Ассоциации в получении маркетинговых данных о покупателях, размере и структуре рынка интернет-торговли.
4. Способствовать продвижению интернет-торговли в регионы России.
5. Издавать электронное средство массовой информации по тематике Ассоциации.
6. Обеспечивать защиту участников Ассоциации в государственных органах, судах и прочих инстанциях.
Планируемая структура Ассоциации:
Высший орган Ассоциации – Общее собрание участников, собирается один раз в год (полгода).
Общим собранием избирается Совет Ассоциации, который осуществляет руководство А. в период между Собраниями – 8 человек. Совет возглавляет Председатель Совета, избираемый членами Совета.
Членство в ассоциации – корпоративное, членство в Совете – личное, то есть при увольнении с работы член Совета сохраняет свое место до нового Общего Собрания, которое перевыбирает Совет. Совет работает на общественных началах.
Исполнительным органом Ассоциации является Президент, работающий в Ассоциации.
10/07/2003
Отсутствие ответов на многие вопросы вызвано вовсе не кулуарностью, а тем, что пока этих ответов нет. Но мы их ищем. Конечно, во многом все, кто создает АРИМ, - энтузиасты, полагающиеся на интуицию. Просто мы верим, что Ассоциация нужна. Раз нужна - давайте создавать, планировать, действовать. Пока не попробуем - ничего не выйдет.
А главный заслон от "закрытости" есть: один участник = один голос. Когда бы ты не пришел - сразу или через год.
Отсутствие ответов на многие вопросы вызвано вовсе не кулуарностью, а тем, что пока этих ответов нет. Но мы их ищем. Конечно, во многом все, кто создает АРИМ, - энтузиасты, полагающиеся на интуицию. Просто мы верим, что Ассоциация нужна. Раз нужна - давайте создавать, планировать, действовать. Пока не попробуем - ничего не выйдет.
А главный заслон от "закрытости" есть: один участник = один голос. Когда бы ты не пришел - сразу или через год.
10/07/2003
Вопрос к Оксане: почему каждое предприятие, работающее в сфере электронной коммерции должно иметь представительство в Москве?
Мы не собираемся открывать московский филиал по крайней мере раньше киевского, ведь вся Россия как на ладани из любого города.
Жаль, что по этой причине мы не сможем вступить в Ассоциацию.
В голове уже идеи зрели...
Вопрос к Оксане: почему каждое предприятие, работающее в сфере электронной коммерции должно иметь представительство в Москве?
Мы не собираемся открывать московский филиал по крайней мере раньше киевского, ведь вся Россия как на ладани из любого города.
Жаль, что по этой причине мы не сможем вступить в Ассоциацию.
В голове уже идеи зрели...
10/07/2003
Не люблю, когда передергивают слова.
А также не отвечаю за то, как понимают мои слова тем, к кому они обращены.
ПАПА получил следующий ответ на вопрос "Странно, почему у нас должен быть представитель в Москве?":
":)))
Потому что представители в Москве есть у всех крупных фирм.:)))
Сожалею, что у Вас нет еще даже вопросов. В любом случае, буде они
появятся - можете задавать их на форуме АРИМа http://arim.ru/forum
____________________
Что касается приема региональных представителей в АРИМ - ни для кого двери не закрыты. Если нет представителей, можно придумать какие-то другие формы взаимодействия, но в любом случае на общее собрание раз в полгода, наверное, можно выбраться?
Не люблю, когда передергивают слова.
А также не отвечаю за то, как понимают мои слова тем, к кому они обращены.
ПАПА получил следующий ответ на вопрос "Странно, почему у нас должен быть представитель в Москве?":
":)))
Потому что представители в Москве есть у всех крупных фирм.:)))
Сожалею, что у Вас нет еще даже вопросов. В любом случае, буде они
появятся - можете задавать их на форуме АРИМа http://arim.ru/forum
____________________
Что касается приема региональных представителей в АРИМ - ни для кого двери не закрыты. Если нет представителей, можно придумать какие-то другие формы взаимодействия, но в любом случае на общее собрание раз в полгода, наверное, можно выбраться?
11/07/2003
На месте участников АРИМ я бы оставил из задач только 1, 4 и 6 пункты. Остальные убрать как лишние. К тому же первый пункт необходимо переделать - вместо слов "розничной торговли" я бы ввел "электронной торговли". Это точнее по всем параметрам.
Тимофей, я хотел чтобы мне сказали точно и кратко: что, чем и на каких условиях будет заниматься АРИМ. Причем чтобы это был их официальный представитель.
И второе, как все-таки решена проблема с иногородними партнерами и участниками ассоциации. Пока я этого не понял. Я летать не могу в Москву - это слишком дорого (да и смысла не вижу). Поэтому весьма хочется узнать, как можно обойтись без представительства.
На месте участников АРИМ я бы оставил из задач только 1, 4 и 6 пункты. Остальные убрать как лишние. К тому же первый пункт необходимо переделать - вместо слов "розничной торговли" я бы ввел "электронной торговли". Это точнее по всем параметрам.
Тимофей, я хотел чтобы мне сказали точно и кратко: что, чем и на каких условиях будет заниматься АРИМ. Причем чтобы это был их официальный представитель.
И второе, как все-таки решена проблема с иногородними партнерами и участниками ассоциации. Пока я этого не понял. Я летать не могу в Москву - это слишком дорого (да и смысла не вижу). Поэтому весьма хочется узнать, как можно обойтись без представительства.
11/07/2003
Я приношу извинения, слово "электронная" утрачено по ошибке. Было "электронной розничной торговли".
Поблемы участия регионеров.
Их несколько.
1. Как вступить?
Подать заявление на сайте www.arim.ru, выслать в электронном виде документы (если участвуете как юр. лицо), или копию паспорта (если каке физ.), уплатить вступительный взнос в размере 50 у.е.
2. Участие в делах АРИМ - дело добровольное, форма и степень выбирается вами, мы поможем. Можете только платить взносы и пользоваться выгодами (дисконтные карты, которые получите бандеролью, обмен траффиком, юр. консультации и материалы с семинаров можно получить по мылу).
3. Участие в управлении.
Мы так часто говорим о представительствах только потому, что это наиболее удобная форма. Если у вас нет представителя в Москве, как вы будете голосовать на общих собраниях? На форуме - не годится, не имеет юр. силы. Я думаю, что познакомиться за год с кем-то из москвичей и делегировать ему полномочия на собрании всегда можно. Если придцмаете иной способ - нвсем будет лучше.
Я приношу извинения, слово "электронная" утрачено по ошибке. Было "электронной розничной торговли".
Поблемы участия регионеров.
Их несколько.
1. Как вступить?
Подать заявление на сайте www.arim.ru, выслать в электронном виде документы (если участвуете как юр. лицо), или копию паспорта (если каке физ.), уплатить вступительный взнос в размере 50 у.е.
2. Участие в делах АРИМ - дело добровольное, форма и степень выбирается вами, мы поможем. Можете только платить взносы и пользоваться выгодами (дисконтные карты, которые получите бандеролью, обмен траффиком, юр. консультации и материалы с семинаров можно получить по мылу).
3. Участие в управлении.
Мы так часто говорим о представительствах только потому, что это наиболее удобная форма. Если у вас нет представителя в Москве, как вы будете голосовать на общих собраниях? На форуме - не годится, не имеет юр. силы. Я думаю, что познакомиться за год с кем-то из москвичей и делегировать ему полномочия на собрании всегда можно. Если придцмаете иной способ - нвсем будет лучше.
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