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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Ассоциация Российских Интернет-магазинов



Ссылка на сообщение Олег
09/07/2003

Ник, мои поздравления по поводу удачной покупки.



Ссылка на сообщение ПАПА
09/07/2003

Я хотел вступить в эту ассоциацию. Уважаемая Оксана сказала, что каждая солидная компания должна иметь представительство в Москве. Боюсь, что я никогда не доросту до уровня этой ассоциации.

PS Вообще структура общения Оксаны несколько удивляет. Чувствуется, что мы ей что-то должны, не могу понять, только что.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
09/07/2003

2ПАПА

"Чувствуется, что мы ей что-то должны, не могу понять, только что"

Как это что? вступить в ассоциацию-))



Ссылка на сообщение Павел Коротов
09/07/2003

"АРИМ мог бы заняться на мой взгляд выработкой единых этических норм электронной торговли, стандартов качества обслуживания и др. Это действительно в одиночку не потянуть. А уж про популяризацию е-торговли... тем более."



Да, да, Олег, именно так! Вот цитата из новости http://www.oborot.ru/news/1759/24: "Среди первоочередных задач Ассоциации Российских Интернет-Магазинов развитие онлайн-коммерции в стране, выработка критериев качественной работы магазинов с целью повышения доверия покупателей к Сети..."



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
09/07/2003

Никто никому ничего не должен, если человек считает, что ему море по колено в сфере электронной коммерции, то вперёд и пожелаем ему удачи!



Ссылка на сообщение Олег
10/07/2003

Павел, новости я и сам писать могу. Вот только новости - это ПР. А я хотел услышать от официальных лиц реально заявленные цели и задачи АРИМ. Но не ПР. Пока этого не было. А так по наитию я могу понять для чего нужен АРИМ и чем он будет заниматься. Но я-то хотел другого.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
10/07/2003

Олег, а чего?



Ссылка на сообщение Эксперт
10/07/2003

Цели: содействовать росту и развитию интернет-торговли в России

Задачи:

1. Внедрять стандарты розничной торговли, обеспечивающие защиту прав потребителя, стремиться к повышению доверия к участникам Ассоциации со стороны покупателей.

2. Организовывать совместные рекламные акции и проводить рекламные кампании, объединяющие усилия участников ассоциации и обеспечивающие снижение затрат на продвижение товаров и услуг.

3. Объединять усилия участников Ассоциации в получении маркетинговых данных о покупателях, размере и структуре рынка интернет-торговли.

4. Способствовать продвижению интернет-торговли в регионы России.

5. Издавать электронное средство массовой информации по тематике Ассоциации.

6. Обеспечивать защиту участников Ассоциации в государственных органах, судах и прочих инстанциях.



Планируемая структура Ассоциации:

Высший орган Ассоциации – Общее собрание участников, собирается один раз в год (полгода).

Общим собранием избирается Совет Ассоциации, который осуществляет руководство А. в период между Собраниями – 8 человек. Совет возглавляет Председатель Совета, избираемый членами Совета.

Членство в ассоциации – корпоративное, членство в Совете – личное, то есть при увольнении с работы член Совета сохраняет свое место до нового Общего Собрания, которое перевыбирает Совет. Совет работает на общественных началах.



Исполнительным органом Ассоциации является Президент, работающий в Ассоциации.



Ссылка на сообщение Эксперт
10/07/2003

Отсутствие ответов на многие вопросы вызвано вовсе не кулуарностью, а тем, что пока этих ответов нет. Но мы их ищем. Конечно, во многом все, кто создает АРИМ, - энтузиасты, полагающиеся на интуицию. Просто мы верим, что Ассоциация нужна. Раз нужна - давайте создавать, планировать, действовать. Пока не попробуем - ничего не выйдет.



А главный заслон от "закрытости" есть: один участник = один голос. Когда бы ты не пришел - сразу или через год.



Ссылка на сообщение AlexJoy
10/07/2003

Вопрос к Оксане: почему каждое предприятие, работающее в сфере электронной коммерции должно иметь представительство в Москве?

Мы не собираемся открывать московский филиал по крайней мере раньше киевского, ведь вся Россия как на ладани из любого города.

Жаль, что по этой причине мы не сможем вступить в Ассоциацию.



В голове уже идеи зрели...



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
10/07/2003

Так, стоп! Кто ограничивает прова регионов???



Милости ПРОСИМ!



Так уж исторически сложилось, что инициативная группа - это москвичи. Иметь представительство ЗДЕСЬ совсем не обязательно!



Ссылка на сообщение Oxana S.
10/07/2003

Не люблю, когда передергивают слова.

А также не отвечаю за то, как понимают мои слова тем, к кому они обращены.

ПАПА получил следующий ответ на вопрос "Странно, почему у нас должен быть представитель в Москве?":

":)))

Потому что представители в Москве есть у всех крупных фирм.:)))



Сожалею, что у Вас нет еще даже вопросов. В любом случае, буде они

появятся - можете задавать их на форуме АРИМа http://arim.ru/forum

____________________

Что касается приема региональных представителей в АРИМ - ни для кого двери не закрыты. Если нет представителей, можно придумать какие-то другие формы взаимодействия, но в любом случае на общее собрание раз в полгода, наверное, можно выбраться?



Ссылка на сообщение Олег
11/07/2003

На месте участников АРИМ я бы оставил из задач только 1, 4 и 6 пункты. Остальные убрать как лишние. К тому же первый пункт необходимо переделать - вместо слов "розничной торговли" я бы ввел "электронной торговли". Это точнее по всем параметрам.

Тимофей, я хотел чтобы мне сказали точно и кратко: что, чем и на каких условиях будет заниматься АРИМ. Причем чтобы это был их официальный представитель.

И второе, как все-таки решена проблема с иногородними партнерами и участниками ассоциации. Пока я этого не понял. Я летать не могу в Москву - это слишком дорого (да и смысла не вижу). Поэтому весьма хочется узнать, как можно обойтись без представительства.



Ссылка на сообщение AlexJoy
11/07/2003

Цитата "вместо слов "розничной торговли" я бы ввел "электронной торговли"."



Согласен, звучит.



Ссылка на сообщение Эксперт
11/07/2003

Я приношу извинения, слово "электронная" утрачено по ошибке. Было "электронной розничной торговли".



Поблемы участия регионеров.

Их несколько.

1. Как вступить?

Подать заявление на сайте www.arim.ru, выслать в электронном виде документы (если участвуете как юр. лицо), или копию паспорта (если каке физ.), уплатить вступительный взнос в размере 50 у.е.



2. Участие в делах АРИМ - дело добровольное, форма и степень выбирается вами, мы поможем. Можете только платить взносы и пользоваться выгодами (дисконтные карты, которые получите бандеролью, обмен траффиком, юр. консультации и материалы с семинаров можно получить по мылу).



3. Участие в управлении.

Мы так часто говорим о представительствах только потому, что это наиболее удобная форма. Если у вас нет представителя в Москве, как вы будете голосовать на общих собраниях? На форуме - не годится, не имеет юр. силы. Я думаю, что познакомиться за год с кем-то из москвичей и делегировать ему полномочия на собрании всегда можно. Если придцмаете иной способ - нвсем будет лучше.


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