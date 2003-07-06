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Ассоциация Российских Интернет-магазинов
06/07/2003
И чем Вам мой тон не понравился?:)) В точности такой же, как у Вас... Ну да ладно.
Я просто не понимаю, что именно Вы хотите услышать. Чем магазинам выгодно участие в нашей Ассоциации? Отвечаю конкретно: тем, что 1.Ассоциация будет решать вопросы представительства интересов российских интернет-магазинов перед лицом властных структур,
2. с помощью Ассоциации магазины смогут решать проблемы, которые а) либо дорого решать, б) либо не раскрутить в одиночку,
3. Ассоциация будет выступать посредником в вопросах и претензициях со стороны покупателей (юридические, правовые и финансовые вопросы),
4. Знаете притчу про веник? Когда отец попросил сыновей принести веник и по очереди заставил каждого сломать по одному прутику веника, а потом попросил сломать целый веник? Или вспомните слоган из всем известной рекламы: "Вместе мы - сила!".
Я всё еще не ответила на Ваши вопросы?:))))
И чем Вам мой тон не понравился?:)) В точности такой же, как у Вас... Ну да ладно.
Я просто не понимаю, что именно Вы хотите услышать. Чем магазинам выгодно участие в нашей Ассоциации? Отвечаю конкретно: тем, что 1.Ассоциация будет решать вопросы представительства интересов российских интернет-магазинов перед лицом властных структур,
2. с помощью Ассоциации магазины смогут решать проблемы, которые а) либо дорого решать, б) либо не раскрутить в одиночку,
3. Ассоциация будет выступать посредником в вопросах и претензициях со стороны покупателей (юридические, правовые и финансовые вопросы),
4. Знаете притчу про веник? Когда отец попросил сыновей принести веник и по очереди заставил каждого сломать по одному прутику веника, а потом попросил сломать целый веник? Или вспомните слоган из всем известной рекламы: "Вместе мы - сила!".
Я всё еще не ответила на Ваши вопросы?:))))
06/07/2003
Создание общественной организации, это всегда благое дело.
Были времена, когда еще в 1989 году прошлого века, я принимал активное участие в создании одной из таких структур, и слва Богу, она жива до сих пор и худо бедно кое какие интересы своих участников и защищает и отстаивает до сих пор.
В оргкомитет тогда входили 89 человек. Через 5 лет было уже около 350 000 участников.
Возникновение общественной структуры, отстаивающей интересы торговцев в интернет, пожалуй дело нужное, т.к. действительно может помочь в решении каких-то вопросов.
Но вот как-то очень уж кулуарно все происходит, да и Ваш Оксана тон, несколько жестковат на этапе создания новой структуры.
Для того, чтобы Ваш новорожденный (ассоциация) не скончался в ближайшее время, делать все нужно по уму и согласно демократическим принципам.
Ассоциация - по определению, общественная организация, действующая по принятому и утвержденному Уставу, как правило широко обсуждаемому потенциальными участниками и принимаемого на основании определенного конценсуса, установленного между участниками-учредителями.
Если это Российская ассоциация, то предложения по участию в ней, стоило бы разослать и по регионам или опубликовать это предложение и проект устава для обсуждения.
А 5-8 магазинов с Садового Кольца, именующими себя Ассоциацией ИМ России, это мягко говоря, ну не совсем адекватно.
Создание общественной организации, это всегда благое дело.
Были времена, когда еще в 1989 году прошлого века, я принимал активное участие в создании одной из таких структур, и слва Богу, она жива до сих пор и худо бедно кое какие интересы своих участников и защищает и отстаивает до сих пор.
В оргкомитет тогда входили 89 человек. Через 5 лет было уже около 350 000 участников.
Возникновение общественной структуры, отстаивающей интересы торговцев в интернет, пожалуй дело нужное, т.к. действительно может помочь в решении каких-то вопросов.
Но вот как-то очень уж кулуарно все происходит, да и Ваш Оксана тон, несколько жестковат на этапе создания новой структуры.
Для того, чтобы Ваш новорожденный (ассоциация) не скончался в ближайшее время, делать все нужно по уму и согласно демократическим принципам.
Ассоциация - по определению, общественная организация, действующая по принятому и утвержденному Уставу, как правило широко обсуждаемому потенциальными участниками и принимаемого на основании определенного конценсуса, установленного между участниками-учредителями.
Если это Российская ассоциация, то предложения по участию в ней, стоило бы разослать и по регионам или опубликовать это предложение и проект устава для обсуждения.
А 5-8 магазинов с Садового Кольца, именующими себя Ассоциацией ИМ России, это мягко говоря, ну не совсем адекватно.
06/07/2003
http://it-daily.ru/?ID=303016
"....Для этого создано правление, которое возглавляет его председатель. Есть у организации и президент. Однако ни его имя, ни имя председателя правления Оксана Сакович назвать не решается из-за того, что построение иерархической структуры АРИМ еще не завершено. Пока же деятельностью ассоциации руководит фактически сама г-жа Сакович. Новая ассоциация планирует существовать на деньги своих членов. Для этого с них взимается вступительный взнос и ежемесячные сборы. (Назвать эти суммы г-жа Сакович отказалась.)"...
...."Оксана Сакович рассказала также, что к руководителям ассоциации поступает порядка 10 заявок в неделю от желающих вступить в АРИМ"....
Что-то это мне напоминает...
http://it-daily.ru/?ID=303016
"....Для этого создано правление, которое возглавляет его председатель. Есть у организации и президент. Однако ни его имя, ни имя председателя правления Оксана Сакович назвать не решается из-за того, что построение иерархической структуры АРИМ еще не завершено. Пока же деятельностью ассоциации руководит фактически сама г-жа Сакович. Новая ассоциация планирует существовать на деньги своих членов. Для этого с них взимается вступительный взнос и ежемесячные сборы. (Назвать эти суммы г-жа Сакович отказалась.)"...
...."Оксана Сакович рассказала также, что к руководителям ассоциации поступает порядка 10 заявок в неделю от желающих вступить в АРИМ"....
Что-то это мне напоминает...
06/07/2003
На мой первый взгляд ситуация как с автоклубом, толку мало, понту много.
Маловероятно, что средний покупатель, увидев на сайте например значок принадлежности к какой-то там ассоциации сразу воспылает именно к данному ресурсу.
А уж манера общения Оксаны на мой взгляд вообще не выдерживает никакой критики, очень похоже на обиженного рекламного агента, которого не пустили дальше порога заведения охранники.
Если уж взялись что-то преподносить новое, то постарайтесь по крайней мере делать это правильно, а то похоже что Вы еще сами не знаете чем будет Ваша ассоциация заниматься.
Сайт просто никакой, магазинов всего ничего, да и нельзя сказать, что те, которые вступили являются сколь-нибудь значимыми в российском инете, исключение составляет может только дижиталшоп, да и тот не так уж и крут.
Конечно неплохо собираться всем вместе, но скорее всего это приведет либо к перетягиванию одеяла на себя, либо к простой посиделке с разговорами ни о чем. Кстати, Вы далеко не первые, уже были попытки создания подобных ассоциаций.
Пока они закончились ничем(как я и писАл, разговоры ни о чем). В любом случае, желаю удачи Вам в Вашем начинании(против-то никто ничего как я понял из этого форума имеет).
Кстати, неплохо бы узнать всенародно примерные расценки членства в Вашей ассоциации, вроде как Ваша ассоциация предполагает честные правила игры, значит скрывать Вам нечего. Хочу для себя понять, на что Вы существовать собираетесь. Без этого сложно расчитать для себя степень рисков вступления в Ваши ряды(просто денег потерять или все-таки может что-то из этого выйдет).
На мой первый взгляд ситуация как с автоклубом, толку мало, понту много.
Маловероятно, что средний покупатель, увидев на сайте например значок принадлежности к какой-то там ассоциации сразу воспылает именно к данному ресурсу.
А уж манера общения Оксаны на мой взгляд вообще не выдерживает никакой критики, очень похоже на обиженного рекламного агента, которого не пустили дальше порога заведения охранники.
Если уж взялись что-то преподносить новое, то постарайтесь по крайней мере делать это правильно, а то похоже что Вы еще сами не знаете чем будет Ваша ассоциация заниматься.
Сайт просто никакой, магазинов всего ничего, да и нельзя сказать, что те, которые вступили являются сколь-нибудь значимыми в российском инете, исключение составляет может только дижиталшоп, да и тот не так уж и крут.
Конечно неплохо собираться всем вместе, но скорее всего это приведет либо к перетягиванию одеяла на себя, либо к простой посиделке с разговорами ни о чем. Кстати, Вы далеко не первые, уже были попытки создания подобных ассоциаций.
Пока они закончились ничем(как я и писАл, разговоры ни о чем). В любом случае, желаю удачи Вам в Вашем начинании(против-то никто ничего как я понял из этого форума имеет).
Кстати, неплохо бы узнать всенародно примерные расценки членства в Вашей ассоциации, вроде как Ваша ассоциация предполагает честные правила игры, значит скрывать Вам нечего. Хочу для себя понять, на что Вы существовать собираетесь. Без этого сложно расчитать для себя степень рисков вступления в Ваши ряды(просто денег потерять или все-таки может что-то из этого выйдет).
06/07/2003
Оксана:
По пунктам.
1) Это вы себе как представляете? Будете совместные взятки давать или за других налоговые декларации заполнять?
2) Например. Совместные рекламные акции? Но для этого не нужна никакая ассоциация.
3) У вас будет штат юристов и финансовых аналитиков? Сомневаюсь.
4) Это, конечно, показательный пример, но что эта "сила" должна делать? Куда её прекладывать? Или так просто собрались, поиграли мускулатурой, да разошлись?
Оксана:
По пунктам.
1) Это вы себе как представляете? Будете совместные взятки давать или за других налоговые декларации заполнять?
2) Например. Совместные рекламные акции? Но для этого не нужна никакая ассоциация.
3) У вас будет штат юристов и финансовых аналитиков? Сомневаюсь.
4) Это, конечно, показательный пример, но что эта "сила" должна делать? Куда её прекладывать? Или так просто собрались, поиграли мускулатурой, да разошлись?
06/07/2003
Уважаемый Nik.
1. Как мы будем это делать - позвольте мне все-таки прямо сейчас не рассказывать. Собственно, для этого мы и устраиваем собрания раз в неделю, чтобы эти вопросы решать.
2. Ответ тот же - приходите на собрание.
3. Почему сомневаетесь?
4. Ответ тот же, что и в двух первых вопросах.
Уважаемый Nik.
1. Как мы будем это делать - позвольте мне все-таки прямо сейчас не рассказывать. Собственно, для этого мы и устраиваем собрания раз в неделю, чтобы эти вопросы решать.
2. Ответ тот же - приходите на собрание.
3. Почему сомневаетесь?
4. Ответ тот же, что и в двух первых вопросах.
07/07/2003
Оксана. Я так и не понял какие примущества участия в вашей ассоциации? Не было правильного ответа. Были общие фразы, которые применимы к любой области, но конкретного ответа применительно к АРИМ - не было. Поэтому повторю вопрос - что дает АРИМ как участнику.
Это и есть миссия организации - в общем смысле. А ее как я понял так и сформулировали. Поэтому я не вижу преимуществ этой ассоциации. Вы хотите удовлетворить потребности? Согласен, но в чем? Вы меня спросили в чем моя потребность?
Еще раз предлагаю - читайте книги по маркетингу. Кстати книга Котлера - весьма грамотная и нужная книга особенно для АРИМ - нет воды и масса полезных сведений.
А уж продвижение АРИМ - так вообще из рук вон плохо.
Оксана. Я так и не понял какие примущества участия в вашей ассоциации? Не было правильного ответа. Были общие фразы, которые применимы к любой области, но конкретного ответа применительно к АРИМ - не было. Поэтому повторю вопрос - что дает АРИМ как участнику.
Это и есть миссия организации - в общем смысле. А ее как я понял так и сформулировали. Поэтому я не вижу преимуществ этой ассоциации. Вы хотите удовлетворить потребности? Согласен, но в чем? Вы меня спросили в чем моя потребность?
Еще раз предлагаю - читайте книги по маркетингу. Кстати книга Котлера - весьма грамотная и нужная книга особенно для АРИМ - нет воды и масса полезных сведений.
А уж продвижение АРИМ - так вообще из рук вон плохо.
07/07/2003
А хотелось бы узнать, почему у Тимофея Шиколенкова, владельцу digitalshopa и иже с ними, возникла необходимость в создании Ассоциации? Желание всех убедить в необходимости кассовых чеков или в том, что на витрине магазина можно выставлять абсолютно нереальную цену или цену "без 5%" и пудрить ВСЕМ МОЗГИ, а возможно это уловка для повышения CY/ВИЦ - в яндексе? Можно задать еще множество таких вопросов...
А хотелось бы узнать, почему у Тимофея Шиколенкова, владельцу digitalshopa и иже с ними, возникла необходимость в создании Ассоциации? Желание всех убедить в необходимости кассовых чеков или в том, что на витрине магазина можно выставлять абсолютно нереальную цену или цену "без 5%" и пудрить ВСЕМ МОЗГИ, а возможно это уловка для повышения CY/ВИЦ - в яндексе? Можно задать еще множество таких вопросов...
07/07/2003
"1. Как мы будем это делать - позвольте мне все-таки прямо сейчас не рассказывать. Собственно, для этого мы и устраиваем собрания раз в неделю, чтобы эти вопросы решать."
Оксана, можете не рассказывать. Можете вообще ничего не говорить. Это Ваше право. Но тогда не ждите, что к вам валом повалят представители интернет-магазинов.
"2. Ответ тот же - приходите на собрание."
Не... не пойду. Пока не вижу ни одной причины для посещения ваших собраний. А время - оно дорого.
"1. Как мы будем это делать - позвольте мне все-таки прямо сейчас не рассказывать. Собственно, для этого мы и устраиваем собрания раз в неделю, чтобы эти вопросы решать."
Оксана, можете не рассказывать. Можете вообще ничего не говорить. Это Ваше право. Но тогда не ждите, что к вам валом повалят представители интернет-магазинов.
"2. Ответ тот же - приходите на собрание."
Не... не пойду. Пока не вижу ни одной причины для посещения ваших собраний. А время - оно дорого.
07/07/2003
2Серьезный:
"Маловероятно, что средний покупатель, увидев на сайте например значок принадлежности к какой-то там ассоциации сразу воспылает именно к данному ресурсу."
Конечно, не воспылает. Но УЗНАЕТ. Именно это и является одной из целей Ассоциации. Раскрутка АРИМ - это фактически раскрутка всех, кто в организации участвует. Мало кто из интернет-магазинов объективно может позволить себе создать узнаваемый брэнд. Ассоциация - может - при относительно небольших вложениях участников.
2Webmaster: Ага. А еще предоставляли бы штат, склады, поставщиков, товар и средства на развитие. И наступило бы светлое будущее.
2Серьезный:
"Маловероятно, что средний покупатель, увидев на сайте например значок принадлежности к какой-то там ассоциации сразу воспылает именно к данному ресурсу."
Конечно, не воспылает. Но УЗНАЕТ. Именно это и является одной из целей Ассоциации. Раскрутка АРИМ - это фактически раскрутка всех, кто в организации участвует. Мало кто из интернет-магазинов объективно может позволить себе создать узнаваемый брэнд. Ассоциация - может - при относительно небольших вложениях участников.
2Webmaster: Ага. А еще предоставляли бы штат, склады, поставщиков, товар и средства на развитие. И наступило бы светлое будущее.
07/07/2003
2 Павел
Вы это серьезно говорите: "Раскрутка АРИМ - это фактически раскрутка всех, кто в организации участвует." ???
Я еще понимаю, владельцы сайтов а-ля ***.narod.ru ведутся на подобные утверждения и завешивают по половине главной страницы кнопками рейтингов, счетчиков и интернет наград ;-)
"Раскрутка АРИМ" - это раскрутка АРИМ и, возможно, раскрутка основателей. Ну никак не раскрутка участников, особенно если их там будет больше десятка...
2 Павел
Вы это серьезно говорите: "Раскрутка АРИМ - это фактически раскрутка всех, кто в организации участвует." ???
Я еще понимаю, владельцы сайтов а-ля ***.narod.ru ведутся на подобные утверждения и завешивают по половине главной страницы кнопками рейтингов, счетчиков и интернет наград ;-)
"Раскрутка АРИМ" - это раскрутка АРИМ и, возможно, раскрутка основателей. Ну никак не раскрутка участников, особенно если их там будет больше десятка...
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