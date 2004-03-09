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09/03/2004
Олегу Краюшкину:
****************
Что Вы называете "плачевным результатом"?
Не могли бы Вы указать, проекты, на Ваш взгляд, сделанные правильно. Именно с точки зрения СЕРВИСА?
Быть может Вы участвовали в каких либо таких проектах?
Олегу Краюшкину:
****************
Что Вы называете "плачевным результатом"?
Не могли бы Вы указать, проекты, на Ваш взгляд, сделанные правильно. Именно с точки зрения СЕРВИСА?
Быть может Вы участвовали в каких либо таких проектах?
10/03/2004
=Сергей
Плачевный результат это крах проекта: сразу или немного погодя.
Я не программист, поэтому назвать интернет-проекты не смогу. Хотя по некоторому опыту общения с интернет-сервисами (ИМ, заказ хостинга и пр.) я еще не видел грамотно реализованного примера - все какие-то "недоделанные".
Как проекты в целом, с точки зрения сервиса хороша Windows.
Опять же в интернет-проектах не участвовал , потому как не программист. Но это сути дела не меняет. Подход единый везде. Вы же не покупаете табуретку или стол, сделанные наполовину. Вы покупаете готовый продукт. Вот это и есть правильный результат. Все остальное и есть плачевный результат.
Я участвовал в местных оффлайновых проектах и при должном учете рекомендаций, сервис проекта был на должном уровне.
=Сергей
Плачевный результат это крах проекта: сразу или немного погодя.
Я не программист, поэтому назвать интернет-проекты не смогу. Хотя по некоторому опыту общения с интернет-сервисами (ИМ, заказ хостинга и пр.) я еще не видел грамотно реализованного примера - все какие-то "недоделанные".
Как проекты в целом, с точки зрения сервиса хороша Windows.
Опять же в интернет-проектах не участвовал , потому как не программист. Но это сути дела не меняет. Подход единый везде. Вы же не покупаете табуретку или стол, сделанные наполовину. Вы покупаете готовый продукт. Вот это и есть правильный результат. Все остальное и есть плачевный результат.
Я участвовал в местных оффлайновых проектах и при должном учете рекомендаций, сервис проекта был на должном уровне.
10/03/2004
Олег Краюшкин ---- Плачевный результат это крах проекта: сразу или немного погодя.
****************************************************
Где вы видите крах?
Если Вы не программист и не учавствовали в интернет-проектах, то скажите, в чем Вы специалист, что бы мне правильно оценивать Ваши комментарии.
Олег Краюшкин ---- Плачевный результат это крах проекта: сразу или немного погодя.
****************************************************
Где вы видите крах?
Если Вы не программист и не учавствовали в интернет-проектах, то скажите, в чем Вы специалист, что бы мне правильно оценивать Ваши комментарии.
10/03/2004
=Сергей
Я специалист по менеджменту и маркетингу, но не программист. У вас кстати именно в менеджменте и маркетинге проблемы.
Далее Вы спросили, что я понимаю под "плачевным результатом". Я ответил - это крах. Другого не дано.
Чтобы понятнее было, продолжим пример с табуреткой. Если Вы сели на табуретку - она сломалась, то это однозначно крах. Причем не только самой табуретки, но и мастера ее сделавшего. Это говорит, что табуретка была сделана наполовину, либо некачественно. Правда, результат все равно один и тот же.
=Сергей
Я специалист по менеджменту и маркетингу, но не программист. У вас кстати именно в менеджменте и маркетинге проблемы.
Далее Вы спросили, что я понимаю под "плачевным результатом". Я ответил - это крах. Другого не дано.
Чтобы понятнее было, продолжим пример с табуреткой. Если Вы сели на табуретку - она сломалась, то это однозначно крах. Причем не только самой табуретки, но и мастера ее сделавшего. Это говорит, что табуретка была сделана наполовину, либо некачественно. Правда, результат все равно один и тот же.
11/03/2004
Олегу Крающкину.
**************************
В силу того, что продукт "недоделанный" мы не поставляем его почти никому. Пока поставили на два сайта своих товарищей.
Оба этих сайта уже неплохо продают с помощью нашей системы. Все свои затраты они вернули раз по десять.
Функциональность табуретки - сидеть и больше ничего. Поэтому она дешево стоит. Если вы захотите от табуретки функциональность - комфорт или поддерживать спину, то это будет уже кресло. Оно будет стоить на порядок дороже.
За $10 Вы получаете, что видите. Система "с наворотами" будет стоить $100.
Вы все равно не ответили: "Как Вы узнали, что это крах?"
Олегу Крающкину.
**************************
В силу того, что продукт "недоделанный" мы не поставляем его почти никому. Пока поставили на два сайта своих товарищей.
Оба этих сайта уже неплохо продают с помощью нашей системы. Все свои затраты они вернули раз по десять.
Функциональность табуретки - сидеть и больше ничего. Поэтому она дешево стоит. Если вы захотите от табуретки функциональность - комфорт или поддерживать спину, то это будет уже кресло. Оно будет стоить на порядок дороже.
За $10 Вы получаете, что видите. Система "с наворотами" будет стоить $100.
Вы все равно не ответили: "Как Вы узнали, что это крах?"
12/03/2004
Я знаю, что в интернет можно навязать что угодно.
Специалисты по вязанию не смогут, программисты не смогут, "специалисты по интернет магазинам" не смогут.
А вот маркетологи, те смогут.
Сергей, Ваша система сама ничего не продает. Более того, те, кто у Вас отвечает на вопросы просто отваживают потенциальных покупателей. Хотя та цена за услуги "менеджера продаж" (10-100$) на самом деле насторожит любого вменяемого человека. Чтобы было понятней, объясню: давайте я Вам уборку помещений обеспечу за 10 долларов в месяц, только мне нужны ключи от Ваших помещений.
Подобная Вашей система может создавать дополнительную ценность от пользования Вашим сайтом. Как, например, у продавцов кухонной техники на сайте м.б. кулинарные рецепты, у продавцов компьютерной техники подборка свежих драйверов, у вязальщиц - мероприятия с подарками от признанных законодателей моды и т.п.
На днях говорил с одни "свежеиспеченным" специалистом по интернет-рекламе в одной весьма уважаемой фирме. Он говрит примерно так: "Сейчас рекламу дадим на...(перечисление ведущих поисковиков и деловых ресурсов) и к нам народ повалит. Надо бы подготовиться."
Правда на вопрос - а чего рекламировать-то будете? "Продукт" есть?
Ответа нет, вернее ответ такой - а все услуги, что есть на сайте(а там их десятка 3-4)
Я знаю, что в интернет можно навязать что угодно.
Специалисты по вязанию не смогут, программисты не смогут, "специалисты по интернет магазинам" не смогут.
А вот маркетологи, те смогут.
Сергей, Ваша система сама ничего не продает. Более того, те, кто у Вас отвечает на вопросы просто отваживают потенциальных покупателей. Хотя та цена за услуги "менеджера продаж" (10-100$) на самом деле насторожит любого вменяемого человека. Чтобы было понятней, объясню: давайте я Вам уборку помещений обеспечу за 10 долларов в месяц, только мне нужны ключи от Ваших помещений.
Подобная Вашей система может создавать дополнительную ценность от пользования Вашим сайтом. Как, например, у продавцов кухонной техники на сайте м.б. кулинарные рецепты, у продавцов компьютерной техники подборка свежих драйверов, у вязальщиц - мероприятия с подарками от признанных законодателей моды и т.п.
На днях говорил с одни "свежеиспеченным" специалистом по интернет-рекламе в одной весьма уважаемой фирме. Он говрит примерно так: "Сейчас рекламу дадим на...(перечисление ведущих поисковиков и деловых ресурсов) и к нам народ повалит. Надо бы подготовиться."
Правда на вопрос - а чего рекламировать-то будете? "Продукт" есть?
Ответа нет, вернее ответ такой - а все услуги, что есть на сайте(а там их десятка 3-4)
12/03/2004
=Сергей
Я даже 5 центов не заплачу за Вашу работу. Потому как работать Вы не умеете и не хотите.
Мы С вами цену проекта и стоимость вашей работы не обсуждали и не договаривались о ней.
Мы говорим об ОБЩЕМ подходе к делу. Об аккуратности, точности, прилежности и пр.
Как я узнал оь крахе... - Вы сами сказали, что продукт еще сырой. Спрашивается, зачем его куда-то предлагать. Не лучше ли его сразу довести до ума. Именно поэтому привел пример с табуреткой. Вы ее покупаете уже готовой, а не собранной наполовину (или сделанной на 70%). Вот именно это и называется общим подходом к делу.
Продукт необходимо продавать уже готовым, причем неважно кому: заказчику или другу (или товарищам).
А как его сделать уже готовым - это уже Ваша головная боль. Если Вы не способны решить эту проблему - ваша работа не стоит и ломаного гроша.
Повторюсь, но Ваша основная проблема не в программировании, а в менеджменте и маркетинге. Вот где копать надо.
=Сергей
Я даже 5 центов не заплачу за Вашу работу. Потому как работать Вы не умеете и не хотите.
Мы С вами цену проекта и стоимость вашей работы не обсуждали и не договаривались о ней.
Мы говорим об ОБЩЕМ подходе к делу. Об аккуратности, точности, прилежности и пр.
Как я узнал оь крахе... - Вы сами сказали, что продукт еще сырой. Спрашивается, зачем его куда-то предлагать. Не лучше ли его сразу довести до ума. Именно поэтому привел пример с табуреткой. Вы ее покупаете уже готовой, а не собранной наполовину (или сделанной на 70%). Вот именно это и называется общим подходом к делу.
Продукт необходимо продавать уже готовым, причем неважно кому: заказчику или другу (или товарищам).
А как его сделать уже готовым - это уже Ваша головная боль. Если Вы не способны решить эту проблему - ваша работа не стоит и ломаного гроша.
Повторюсь, но Ваша основная проблема не в программировании, а в менеджменте и маркетинге. Вот где копать надо.
13/03/2004
=Константин
Икеа продает готовую мебель. А то что ее потом привозят в разобранном виде и собирают на месте - так этой практике уже лет 30. Даже в СССР уже так было в середине 80-х годов. Так что ничего здесь нового нет.
Далее. Пример с табуреткой весьма удачный. Потому что ты хочешь сидеть на готовой табуретке а не сделанной наполовину. Отсюда мораль - конечный продукт должен быть готовым. Ты даже замороженные полуфабрикаты покупаешь для того, чтобы потом их приготовить. Но в полуготовом виде ты их есть не станешь. Но это полуфабрикаты. А вот по системе Сергея я не думаю, что любой пользователь будет в восторге от того, что ему придется самому доводить до ума этот "полуфабрикат". Вот именно в этом вся разница.
А коммерческий успех ИКЕА - в маркетинге.
=Константин
Икеа продает готовую мебель. А то что ее потом привозят в разобранном виде и собирают на месте - так этой практике уже лет 30. Даже в СССР уже так было в середине 80-х годов. Так что ничего здесь нового нет.
Далее. Пример с табуреткой весьма удачный. Потому что ты хочешь сидеть на готовой табуретке а не сделанной наполовину. Отсюда мораль - конечный продукт должен быть готовым. Ты даже замороженные полуфабрикаты покупаешь для того, чтобы потом их приготовить. Но в полуготовом виде ты их есть не станешь. Но это полуфабрикаты. А вот по системе Сергея я не думаю, что любой пользователь будет в восторге от того, что ему придется самому доводить до ума этот "полуфабрикат". Вот именно в этом вся разница.
А коммерческий успех ИКЕА - в маркетинге.
18/03/2004
УважаемыйРоман писал:
****************************
Сергей, Ваша система сама ничего не продает.
>>>>>>> Телефон,тоже не продает
****************************
Более того, те, кто у Вас отвечает на вопросы просто отваживают потенциальных покупателей.
>>>>>>>> Большая просьба,скажите,почему Вы так думаете.
*****************************
Хотя та цена за услуги "менеджера продаж" (10-100$) на самом деле насторожит любого вменяемого человека. Чтобы было понятней, объясню: давайте я Вам уборку помещений обеспечу за 10 долларов в месяц, только мне нужны ключи от Ваших помещений.
>>>>>>>> На самом деле, это всего лишь в два-три раза дешевле, чем предложения подобные нашему. Просто, мы не тратили деньги ни на что, кроме програмирования (как некоторые здесь предлагают) и поэтому можем ставить все очень дешево.
УважаемыйРоман писал:
****************************
Сергей, Ваша система сама ничего не продает.
>>>>>>> Телефон,тоже не продает
****************************
Более того, те, кто у Вас отвечает на вопросы просто отваживают потенциальных покупателей.
>>>>>>>> Большая просьба,скажите,почему Вы так думаете.
*****************************
Хотя та цена за услуги "менеджера продаж" (10-100$) на самом деле насторожит любого вменяемого человека. Чтобы было понятней, объясню: давайте я Вам уборку помещений обеспечу за 10 долларов в месяц, только мне нужны ключи от Ваших помещений.
>>>>>>>> На самом деле, это всего лишь в два-три раза дешевле, чем предложения подобные нашему. Просто, мы не тратили деньги ни на что, кроме програмирования (как некоторые здесь предлагают) и поэтому можем ставить все очень дешево.
18/03/2004
Вот именно это и называется общим подходом к делу.
*************************
Вот эти умники с "общим подходом" берут деньги (чаще всго чужие, своих нет). Вбивают их в "правильные действия", а потом разводят руками: "Ничего не вышло". Краюшкин, как специалист по "менеджменту" Вы должны знать, что такое ROI. При Вашем подходе он гораздо выше, чем при подходе Сергея.
Вот именно это и называется общим подходом к делу.
*************************
Вот эти умники с "общим подходом" берут деньги (чаще всго чужие, своих нет). Вбивают их в "правильные действия", а потом разводят руками: "Ничего не вышло". Краюшкин, как специалист по "менеджменту" Вы должны знать, что такое ROI. При Вашем подходе он гораздо выше, чем при подходе Сергея.
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