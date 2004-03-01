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Встроить в сайт живого продавца:-)



Ссылка на сообщение Сергей
01/03/2004

О полезности LivePerson судить сложно. Почему, например, не использовать ICQ?



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1. Самое главное. Аська есть не у всех. У большинства наших клиентов ее нет.

2. Аська имеет некий налет ничего неделанья, той же самой болтовни. Все таки она создавалась как средство дружеского, а не коммерческого общения.

3. В Аську трудно добавить функции для работы оператора (например автоответы и автоматический запуск диалога)

4. Во многих фирмах аська запрещена.



Ссылка на сообщение Сергей
01/03/2004

Юлия, спасибо, за тестирование нашей системы. Но, согласитесь, все-таки с огромной долей вероятности Вас надо отнести к "болтунам" Вы Все равно не купите радиодетали, а зашли в иной целью.



Есть и наша ошибка. Приглашая людей из этого форума мы не учли, что они будут заходить не только к Нестерову и Тонких, но и к Готовцеву. И таким образом обидели двух уважаемых потенциальных заказчиков нашей системы.



С болтунами, как поступали так и будем поступать, но любимых посетителей с оборот.ру будем отныне холить и лееять. И отвечать на все их вопросы (в рамках разумного и только Тонких и Нестеров)



По поводу неработающих форума и барахолки:



Недостаток конечно. Но его, на наш взгляд, перевешивают преимущества основной системы (поиск). Дико не хватает времени на доведение сайта до кондиции.



Поэтому ноу-хау: Дайте людям то, что не дают другие и они простят вам мелкие недочеты.



Куда высылать счет на "...спасибо за Ваше ноу-хау в долларовом эквиваленте"?



Ссылка на сообщение Ник
01/03/2004

В общем-то мне понравилось...только представляю себе заюзанного менеджера, отвечающего на разные вопросы. У нас девочки и так не успевают, общаясь по почте и телефону. Но думаю правильно организовать все можно. И добавляется человеческий фактор, достаточно важный в нашей эл. коммерции.

Кстати, есть целый ряд товаров, о которых просто необходимо давать консультации. С радиодеталями получился не очень наглядный пример.



Ссылка на сообщение Andre
01/03/2004

Поэтому ноу-хау: Дайте людям то, что не дают другие и они простят вам мелкие недочеты.

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Это конечно, справедливо, особенно при низком старте (i.e. с нуля).

Вообще, если вспомнить, что конвейер Форда высокоэффективен, то советская торговля именно так и была организована- предоставляла что-то, чего было крайне мало и использовала очередь страждущих как этот самый конвейер.

Вопрос в том, успеете ли Вы вышколить персонал или отработать переключение между менагерами до того, как появится несколько фирм, дающих то же самое, но без хамства.

Я давно присматривался к форумам при и-магазинах, вот уж никчемная вещь: не считая прямых инсинуаций конкурентов, разозленные заказчики пишут такое, что желание купить у других отбивает напрочь. Причем, если не держать модератора в режиме 24 часа, то количество ушедших и не купивших, видимо, идет на десятки. Собственно и у вас тоже, хоть и в усеченном варианте. Если человека отшили, да еще в грубой форме- он же не пожалеет времени раструбить об этом, не на вашем так на других форумах, например, на обороте, см.выше :)

Останусь при своем мнении:

серъезная качественная он-лайн поддержка- крайне дорогая в обслуживании вещь, которую могут позволить себе либо монстры типа озона, хотя насчет качества у них- не уверен, либо продавцы дорогого экслюзива- например, авто, вот уж где сам Бог велел, хотя пару месяцев назад, когда машину покупал- ни одной он-лайн поддержки не обнаружилось.



Ссылка на сообщение Константин
01/03/2004

Нет, Андре, форумы при ИМ - вещь нужная. Но если не превращать их в свалку постов, а в консультационный пункт. Я таки всегда клентам советую форум сделать и никто еще от него не отказался. Главное - создать на нем нормальную атмосферу и ее поддерживать.

И система он-лайновой поддержки для ИМ не будет дорогой, если в режиме аутсорсинга ее запустить. По крайней мере окупать себя будет.

Но опять же - не примитивный чат...



Ссылка на сообщение Программист
02/03/2004

>>Но опять же - не примитивный чат...



таки, Вы просто уверены, что чат ни сколько не поможет, в консультации, а только форум и ничего кроме форума?



Ссылка на сообщение Сергей
02/03/2004

Программисту:



Все, таки, данную систему, в большей степени, хочетя рассматриваь как средство продаж, а не консультаций.



Ссылка на сообщение Сергей
02/03/2004

>>>>> В общем-то мне понравилось...только представляю себе заюзанного менеджера, отвечающего на разные вопросы.

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Как, показывает практика, на первых порах менеджер не особо устает, в силу небольшого количесва заходов. А по прошедстви некоторого времени, его производтельнось резко возрастает, вследстви приобретения навыков и обустройства инфраструктуры.









>>>>Кстати, есть целый ряд товаров, о которых просто необходимо давать консультации. С радиодеталями получился не очень наглядный пример.

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Скажите, каких. Пожалуйста



Ссылка на сообщение Константин
02/03/2004

2 Программист

Я таки уверен, что должен быть и форум и чат.

Но не такой, как этот

- Ну нажми, нажми кнопку, А? ну нажми...

Нажимаю - там манагер-автоответчик :

"Да па-а-ашооол ты! "



Какой?

Ну вот вы Программист, я промоутер. Давайте с вами "фифти/фифти" залудим такую систему и будет в аутсорс сдавать. С меня хостинг, проект, раскрутка, поддержка. С Вас - кодёж и поддержка.



Ссылка на сообщение Программист
02/03/2004

>>залудим такую систему...



предложение, конечно, заманчивое, обязательно подумаю, взвешу все "за" и "против", и отвечу.



Ссылка на сообщение Программист
02/03/2004

>>Но не такой, как этот...



мое мнение, по этой системе таково: идея, действительно, нетривиальная, манагер осуществляет продажи (консультации) в форуме, чате, возможно и по телефону. добавте сюда другие линии связи, может быть, технологии общения между менеджером и клиентом, и Вы получите такую же (в смысле функционирования) систему.



Создать такую систему может любой квалифицированный прграммист (группа программистов), вопрос лишь во времени и финансировании.



С другой стороны - какой менеджер будет обслуживать такую систему. Здесь, извините, уже человеческий фактор - умение общаться с клиентом, и т.д.



я внимательно прочитал диалоги и заметил, что в общем-то многим, система понравилась, не понравился менеджер. Был такой диалог с менеджером (непомню кто спрашивал), когда клиент задает вопрос менеджеру (между прочим по продажам радиодеталей, что самое интересное):

- а на чем работает система?



естесственно он не знает на чем работает система - это вопрос разработчику. Не был он готов к такому повороту событий. В следствие чего...

Ну вы поняли.



Поэтому, разработкой такой системы дело не оканчивается, нужны манагеры, их нужно собрать обучить. Остается считать расходы и доходы.



Спасибо, что дочитали до конца:)



Ссылка на сообщение Сергей
05/03/2004

Это конечно, справедливо, особенно при низком старте (i.e. с нуля).

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А Вы предлагаете вначале вбить кучу бабок, а потом понять, что данный проект никому не интересен.

Или выяснить, что востребованно только 10% функциональности, а 90% работы проделанно впустую.



Мы с самого начала выкладываем недоделанный продукт для его "тестирования жизнью". Отсюда и куча недочетов. Но, через три- четыре месяца мы будем точно знать, что в этой штуке главное. В противном случае пришлось бы пол года выверять все нюансы и (см начало).



С уважением Сергей.



Ссылка на сообщение Гончаров Антон
05/03/2004

Предлагаю воспользоваться Solibiz Communicator.



On line консультации у Вас на сайте. От 35 долларов в месяц.



Ссылка на сообщение Константин
06/03/2004

... еще один...

Да что ж вы никак не поймете, создатели ТАКИХ систем, что магазинам не ваши самодельные программки нужны, а СЕРВИС! и желательно - "под ключ".

А убогий(ие) чатик(и) и собирать "IP посетителя" - можно самому, а не за 35$/месяц. :) Или вы за 35$ и круглосуточного оператора предлагаете?



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
09/03/2004

=Сергей

Я наверное соглашусь с Константином, но отмечу, что Ваш подход в корне неверный. Выкладывать "сырой" продукт, надеясь его довести на реальных потребителях - почти реальное самоубийство. Вы бы лучше полгода мозги в дело вкладывали, и немного денег.. глядишь и дело пошло гораздо веселей и правильнее. А Вы сделали с точностью до наоборот. Вот и результат плачевный.

Думать надо и не просто думать, а ОЧЕНЬ МНОГО думать. Такие проекты стоят того, чтобы потратить на них больше времени, чем обычно раза в 2-3. Ведь речь идет о потребительском сервисе - здесь важны мелочи, а вот именно их Вы не продумали и не доделали до конца.


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