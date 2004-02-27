Главная Форум Специальные форумы Архив
Встроить в сайт живого продавца:-)
27/02/2004
Программисту:
Либо заказчику, либо сам юзаю.
Программисту:
Либо заказчику, либо сам юзаю.
27/02/2004
Константин, скромняга :)
А маркетинг совсем-совсем не нужен?
Т.е. делаем то, что красиво и самим нравится, а потом впариваем лохам-продавцам. Типа крутая система, можем продавцов-консультантов еще впридачу дать, всего-то за 100 баксов.
И если у продавцов не продается, то предлагаем улучшить их бизнес.
Интересная мысль, перспективная ;)
Константин, скромняга :)
А маркетинг совсем-совсем не нужен?
Т.е. делаем то, что красиво и самим нравится, а потом впариваем лохам-продавцам. Типа крутая система, можем продавцов-консультантов еще впридачу дать, всего-то за 100 баксов.
И если у продавцов не продается, то предлагаем улучшить их бизнес.
Интересная мысль, перспективная ;)
27/02/2004
МИл человек, ты на запятые смотри - ЖЕЛЕЗА (если делать реально ПРОДВИНУТУЮ систему) на 100$. ТОЛЬКО железа на 100$.
А программа - думаю, на порядок дороже (~1000). Оч. продвинутая - на порядок х 2 (~2000).
А маркениг не нужен - поле не пахано. Если предложить не недоделки и обученных операторов, а не ... этого... :) - к тебе очередь будет. Да если еще с умом продвигать...
МИл человек, ты на запятые смотри - ЖЕЛЕЗА (если делать реально ПРОДВИНУТУЮ систему) на 100$. ТОЛЬКО железа на 100$.
А программа - думаю, на порядок дороже (~1000). Оч. продвинутая - на порядок х 2 (~2000).
А маркениг не нужен - поле не пахано. Если предложить не недоделки и обученных операторов, а не ... этого... :) - к тебе очередь будет. Да если еще с умом продвигать...
28/02/2004
вот я поговрил с их менеджером
____________________________
»Готовцев Игорь:
Здравствуйте! Что Вы хотели спросить?
»sergey:
на чем работает эта система?
»Готовцев Игорь:
В каком смысле?
»sergey:
ЗДРАСЬТЕ
»Готовцев Игорь:
Здрасьте
»sergey:
ну это irc или что?
»Готовцев Игорь:
Описание почитайте внимательно
»sergey:
вы так всех клиентов будете отправлять сайт почитать внимательно?
»Готовцев Игорь:
Какой вопрос - такой ответ
»sergey:
отлично, спасибо, это диалог будет приведен на обороте
»Готовцев Игорь:
Давай
**********************************************
Отвечаю.
На сайте было три оператора:
Товаровед по радиодеталям (продающий радиодетали)
Программист
Менеджер – маркетолог (то есть я)
У товароведа больше всего работы и четкое требование – гонять всех «болтунов», не читая их сообщения. чаще всего (пока не доделали автоответчик) это делается путем произвольной отсылки автоматического сообщения (любого) на любой вопрос. Чуть позже это будет делать автомат.
Согласен, что товаровед допустил ошибку, в первую очередь в том, что ввязался в разговор (видимо, делать ему, в тот момент, было нечего). На самом деле, он даже не понял, о чем вопрос. Думаю еще больше он удивился словам «.....Этот диалог будет приведен на обороте» :-)))))))))))
Мы же учимся. Сергею большое спасибо за топик.
В понедельник появится автоответ: «Как я понял, этот вопрос не относится к области радиодеталей. Вы можете обратиться к Нестерову по вопросам маркетинга и к Тонких по вопросам программирования. Больше не чем Вам помочь не могу.»
вот я поговрил с их менеджером
____________________________
»Готовцев Игорь:
Здравствуйте! Что Вы хотели спросить?
»sergey:
на чем работает эта система?
»Готовцев Игорь:
В каком смысле?
»sergey:
ЗДРАСЬТЕ
»Готовцев Игорь:
Здрасьте
»sergey:
ну это irc или что?
»Готовцев Игорь:
Описание почитайте внимательно
»sergey:
вы так всех клиентов будете отправлять сайт почитать внимательно?
»Готовцев Игорь:
Какой вопрос - такой ответ
»sergey:
отлично, спасибо, это диалог будет приведен на обороте
»Готовцев Игорь:
Давай
**********************************************
Отвечаю.
На сайте было три оператора:
Товаровед по радиодеталям (продающий радиодетали)
Программист
Менеджер – маркетолог (то есть я)
У товароведа больше всего работы и четкое требование – гонять всех «болтунов», не читая их сообщения. чаще всего (пока не доделали автоответчик) это делается путем произвольной отсылки автоматического сообщения (любого) на любой вопрос. Чуть позже это будет делать автомат.
Согласен, что товаровед допустил ошибку, в первую очередь в том, что ввязался в разговор (видимо, делать ему, в тот момент, было нечего). На самом деле, он даже не понял, о чем вопрос. Думаю еще больше он удивился словам «.....Этот диалог будет приведен на обороте» :-)))))))))))
Мы же учимся. Сергею большое спасибо за топик.
В понедельник появится автоответ: «Как я понял, этот вопрос не относится к области радиодеталей. Вы можете обратиться к Нестерову по вопросам маркетинга и к Тонких по вопросам программирования. Больше не чем Вам помочь не могу.»
28/02/2004
Больше не чем Вам помочь не могу.»
:) Сергей. замените эту фразу на "вот их е-мейл" или более дружественную.
Похоже, Вы там всей командой весьма смутно представляете. что такое дружествееный интерфейс.
Просто болтун еще может стать клиентов. Болтун посланный - никогда им не станет, да еще и разболтает об этом в невыгодном вам свете.
Знаете, почему в России грязь везде по-уши? Потому что везде стоят таблички - "Не сорить! Штраф - ХХХ рублей! Администарция" и нигде нет урн или их не опорожняют.
А в Европе написано "Уважаемые налогоплательщики, благодарим вас за то, что вы помогаете нам поддерживать чистоту. Это позволяет нам уменьшить расходы на уборку и снизить налоги".
Больше не чем Вам помочь не могу.»
:) Сергей. замените эту фразу на "вот их е-мейл" или более дружественную.
Похоже, Вы там всей командой весьма смутно представляете. что такое дружествееный интерфейс.
Просто болтун еще может стать клиентов. Болтун посланный - никогда им не станет, да еще и разболтает об этом в невыгодном вам свете.
Знаете, почему в России грязь везде по-уши? Потому что везде стоят таблички - "Не сорить! Штраф - ХХХ рублей! Администарция" и нигде нет урн или их не опорожняют.
А в Европе написано "Уважаемые налогоплательщики, благодарим вас за то, что вы помогаете нам поддерживать чистоту. Это позволяет нам уменьшить расходы на уборку и снизить налоги".
28/02/2004
Сергей. замените эту фразу на "вот их е-мейл" или более дружественную.
*******************************************
Там рядом такие же интерфейсы,для беседы, как у товароведа. E-mail не нужен.
Фразу на более дружественную менять не будем, поскольку я ненавижу болтунов (в смысле этой дисскусии) и спамеров.
Это хамы, которые тратят наше драгоценное время. Болтун, никогда не станет клиентом.
...Знаете, почему в России грязь везде по-уши? Потому что везде стоят таблички - "Не сорить! Штраф - ХХХ рублей! Администарция"
***************************************************
Я думаю, что мусор там, где не исполняет свои обязанности дворник (а скорее всего его начальник). В той же самой европе куча табличек с жесткими запрещающими надписями.
Сергей. замените эту фразу на "вот их е-мейл" или более дружественную.
*******************************************
Там рядом такие же интерфейсы,для беседы, как у товароведа. E-mail не нужен.
Фразу на более дружественную менять не будем, поскольку я ненавижу болтунов (в смысле этой дисскусии) и спамеров.
Это хамы, которые тратят наше драгоценное время. Болтун, никогда не станет клиентом.
...Знаете, почему в России грязь везде по-уши? Потому что везде стоят таблички - "Не сорить! Штраф - ХХХ рублей! Администарция"
***************************************************
Я думаю, что мусор там, где не исполняет свои обязанности дворник (а скорее всего его начальник). В той же самой европе куча табличек с жесткими запрещающими надписями.
28/02/2004
Фразу на более дружественную менять не будем, поскольку я ненавижу болтунов (в смысле этой дисскусии) и спамеров.
======================
Читайте, юноша, Карнеги...
- Ну я ему показал!
- Показать ты ему показал, но ты ему ничего не продал...
:) Вот из-за вашей упертости я и отозвал свое предложение о сотрудничестве. "Вы" уже сформировались и НЕспособны обучаться. В смысле анализировать собственные ошибки и на них учиться.
"Вы" - самодостаточная система, не реагирующая на внешние раздражители и не эволюционирующая, не адаптирующаяся под реальные условия. Следовательно - эволюция вас "вычеркнет" из списка. В лучшем случае - система будет прозябать только на вашем же сайте.
Но в любом случае - успехов.
Но помните:
- Умный использует то, что есть на 100% влияя на среду (становится одним из фактором среды)
- Дурак пытается переделать все под себя и сразу. И как правило погибает.
Фразу на более дружественную менять не будем, поскольку я ненавижу болтунов (в смысле этой дисскусии) и спамеров.
======================
Читайте, юноша, Карнеги...
- Ну я ему показал!
- Показать ты ему показал, но ты ему ничего не продал...
:) Вот из-за вашей упертости я и отозвал свое предложение о сотрудничестве. "Вы" уже сформировались и НЕспособны обучаться. В смысле анализировать собственные ошибки и на них учиться.
"Вы" - самодостаточная система, не реагирующая на внешние раздражители и не эволюционирующая, не адаптирующаяся под реальные условия. Следовательно - эволюция вас "вычеркнет" из списка. В лучшем случае - система будет прозябать только на вашем же сайте.
Но в любом случае - успехов.
Но помните:
- Умный использует то, что есть на 100% влияя на среду (становится одним из фактором среды)
- Дурак пытается переделать все под себя и сразу. И как правило погибает.
29/02/2004
>>Фразу на более дружественную менять не будем, поскольку я ненавижу болтунов (в смысле этой дисскусии) и спамеров.
----------
:) Приношу извинения за свой пост на 2 странице топика.
Конечно же, нельзя себе отказывать в УДОВОЛЬСТВИИ обхамить клиента.
И гостевухи и чаты и кнопки "Вызов" должны их, болезных, заманивать, а тут-то мы им и скажем все, что МЫ о них думаем.
Решпект.
>>Фразу на более дружественную менять не будем, поскольку я ненавижу болтунов (в смысле этой дисскусии) и спамеров.
----------
:) Приношу извинения за свой пост на 2 странице топика.
Конечно же, нельзя себе отказывать в УДОВОЛЬСТВИИ обхамить клиента.
И гостевухи и чаты и кнопки "Вызов" должны их, болезных, заманивать, а тут-то мы им и скажем все, что МЫ о них думаем.
Решпект.
01/03/2004
Константину и Andre/
***************************
Господа, ну Вы же не станете, овечать на каждое спамерское письмо с благодарностью и предлагать им то, что Вы продаете, в надежде, что они купят.
Вы четко знаете, что не купят у Вас они ничего. А тратить свое время на болтовню очень расточительно. Тут, та же история. Из-за перебранки с каким дибо болтуном можно упустить нормального клиента. Дружественный ответ (как и слишком резкий), подвигнет его не продолжение трепа.
С уважением Сергей.
Константину и Andre/
***************************
Господа, ну Вы же не станете, овечать на каждое спамерское письмо с благодарностью и предлагать им то, что Вы продаете, в надежде, что они купят.
Вы четко знаете, что не купят у Вас они ничего. А тратить свое время на болтовню очень расточительно. Тут, та же история. Из-за перебранки с каким дибо болтуном можно упустить нормального клиента. Дружественный ответ (как и слишком резкий), подвигнет его не продолжение трепа.
С уважением Сергей.
01/03/2004
Ничего подобного. Вам известен такой термин - "вышколенный персонал"?
Вот с буфетчицей в "доме колхозника" - сцепиться проще простого - достаточно просто "не так" посмотреть.
А попробуйте вы сцепиться с вышколенным портье в 5-ти звездочном отеле. Ничего у вас не выйдет! От вас так отошьет красиво, и не хамя, что вы будете весь день обтекать и еще чувствовать себя виноватым.
Поэтому "болтуны" и ваши манагеру - это вообще говоря - одного поля ягодки, друг друга стоят... ну и + некоторые просчеты в конструкции...
Ничего подобного. Вам известен такой термин - "вышколенный персонал"?
Вот с буфетчицей в "доме колхозника" - сцепиться проще простого - достаточно просто "не так" посмотреть.
А попробуйте вы сцепиться с вышколенным портье в 5-ти звездочном отеле. Ничего у вас не выйдет! От вас так отошьет красиво, и не хамя, что вы будете весь день обтекать и еще чувствовать себя виноватым.
Поэтому "болтуны" и ваши манагеру - это вообще говоря - одного поля ягодки, друг друга стоят... ну и + некоторые просчеты в конструкции...
01/03/2004
Я вообще-то тоже не удержалась и первым делом, как только просмотрела тему в первый раз, решила посмотреть на сайт и чат... Сама идея, т. е. то, как представлен чат на сайте Сергея не плоха. Но, похоже нетолько у меня возникли курьезы в общении с товароведом. Похоже, Сергей, у Вашей компании действительно проблемы с персоналом :-)
Дело было так:
»Готовцев Игорь:
Здравствуйте! Что Вы хотели спросить?
»Sema:
да я просто так зашел, посмотреть....
»Готовцев Игорь:
Ну смотрите
»Sema:
Мне лень долго ходить по сайту, да и поговорить хочется :-) может просто расскажете что у вас тут происходит? Форум-то у вас не открыть :(
»Готовцев Игорь:
Извините, мы занимаемся продажей радиоэлементов.
»Sema:
это я понял.... не понял только каких
»Готовцев Игорь:
Срок отгрузки - 10 дней с момента оплаты счета на предоплату.
»Sema:
супер.... я - вопрос о товарах, Вы - ответ об отгрузке и оплате :-)
Кстати, раз уж разговор пошел по этому пути, а как насчет курьерской доставки и наложенного платежа, а Интернет-деньги... А скидочки?....
»Готовцев Игорь:
Извините, мы занимаемся продажей радиоэлементов.
Эти данные нужно искать в справочниках.
»Sema:
Я уже понял, что мне нужно искать все по справочнику, а с Вами можно поговорить о доставке и оплате, поэтому спросил: "...как насчет курьерской доставки и наложенного платежа, а Интернет-деньги... А скидочки?...." Помните? ;-)
»Готовцев Игорь:
Такого элемента сейчас у нас нет,
но можем поискать под заказ.
Т.е. Вы скидываете полную заявку
на факс (0732) 78-41-66 и на те позиции,
которые мы сможем для Вас найти,
мы выставляем Вам счет на предоплату.
Что-то еще?
»Sema:
"Что-то еще..." Звучит почти как "что еще надо" :-)
Вы бы хоть ссылочку дали где на сайте можно посмотреть информацию о том КАК я могу получить товар (доп. способ, кроме почты) и КАК я могу за него заплатить, если не предоплатой?
»Готовцев Игорь:
Всего доброго.
Заходите еще.
»Sema:
Какой смысл мне что-то заказывать, если мне потом будет неудобно это получить или оплатить?
Барахолка у вас не работает - выбрать нельзя, а мне нужно-то всего ничего.... самую малость.... пару транзисториков и три диодика.
»Готовцев Игорь:
Всего доброго.
Заходите еще.
И все.... Большой пардон за некоторый сарказм и нахальство, проявленное в разговоре с моей стороны и примите мои соболезнования. :-)
Кстати, ни барахолка, ни форум не работают по сей момент. Может расскажете о том, как при таком сервисе Вам удается что-то продавать? Скажу спасибо за Ваше ноу-хау в долларовом эквиваленте. :-)
Я вообще-то тоже не удержалась и первым делом, как только просмотрела тему в первый раз, решила посмотреть на сайт и чат... Сама идея, т. е. то, как представлен чат на сайте Сергея не плоха. Но, похоже нетолько у меня возникли курьезы в общении с товароведом. Похоже, Сергей, у Вашей компании действительно проблемы с персоналом :-)
Дело было так:
»Готовцев Игорь:
Здравствуйте! Что Вы хотели спросить?
»Sema:
да я просто так зашел, посмотреть....
»Готовцев Игорь:
Ну смотрите
»Sema:
Мне лень долго ходить по сайту, да и поговорить хочется :-) может просто расскажете что у вас тут происходит? Форум-то у вас не открыть :(
»Готовцев Игорь:
Извините, мы занимаемся продажей радиоэлементов.
»Sema:
это я понял.... не понял только каких
»Готовцев Игорь:
Срок отгрузки - 10 дней с момента оплаты счета на предоплату.
»Sema:
супер.... я - вопрос о товарах, Вы - ответ об отгрузке и оплате :-)
Кстати, раз уж разговор пошел по этому пути, а как насчет курьерской доставки и наложенного платежа, а Интернет-деньги... А скидочки?....
»Готовцев Игорь:
Извините, мы занимаемся продажей радиоэлементов.
Эти данные нужно искать в справочниках.
»Sema:
Я уже понял, что мне нужно искать все по справочнику, а с Вами можно поговорить о доставке и оплате, поэтому спросил: "...как насчет курьерской доставки и наложенного платежа, а Интернет-деньги... А скидочки?...." Помните? ;-)
»Готовцев Игорь:
Такого элемента сейчас у нас нет,
но можем поискать под заказ.
Т.е. Вы скидываете полную заявку
на факс (0732) 78-41-66 и на те позиции,
которые мы сможем для Вас найти,
мы выставляем Вам счет на предоплату.
Что-то еще?
»Sema:
"Что-то еще..." Звучит почти как "что еще надо" :-)
Вы бы хоть ссылочку дали где на сайте можно посмотреть информацию о том КАК я могу получить товар (доп. способ, кроме почты) и КАК я могу за него заплатить, если не предоплатой?
»Готовцев Игорь:
Всего доброго.
Заходите еще.
»Sema:
Какой смысл мне что-то заказывать, если мне потом будет неудобно это получить или оплатить?
Барахолка у вас не работает - выбрать нельзя, а мне нужно-то всего ничего.... самую малость.... пару транзисториков и три диодика.
»Готовцев Игорь:
Всего доброго.
Заходите еще.
И все.... Большой пардон за некоторый сарказм и нахальство, проявленное в разговоре с моей стороны и примите мои соболезнования. :-)
Кстати, ни барахолка, ни форум не работают по сей момент. Может расскажете о том, как при таком сервисе Вам удается что-то продавать? Скажу спасибо за Ваше ноу-хау в долларовом эквиваленте. :-)
01/03/2004
2 Сергей, продавец радио - зря Вы так о спаммерах. Они же тоже люди и тоже много чего покупают/я имею в виду заказчика спама/
И очень часто они хотят воспользоваться услугами по рекламе в интернет без спама. также среди спаммеров мне встречались заказчики слаботочных систем и даже заказчики трикотажа (по другим услугам я не отсылаю предложения спаммерам - лень составлять предложения)
2 Сергей, продавец радио - зря Вы так о спаммерах. Они же тоже люди и тоже много чего покупают/я имею в виду заказчика спама/
И очень часто они хотят воспользоваться услугами по рекламе в интернет без спама. также среди спаммеров мне встречались заказчики слаботочных систем и даже заказчики трикотажа (по другим услугам я не отсылаю предложения спаммерам - лень составлять предложения)
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено