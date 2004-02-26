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Встроить в сайт живого продавца:-)



Ссылка на сообщение Константин
26/02/2004

На мой взгляд "Степанова" система загнулась потому, что она слишком заумная для юзера былы. Создатели ее оттянулись на флеше по полной программе. "Красота неписанная" - половина юзеров даже пользоваться ей не могли.



Ссылка на сообщение Boss
26/02/2004

Константин,



Дело не в уборщице и секретарше.

Основная стоимость подобного проекта это:

1. Програмист + софт

2. Маркетинг + продажники (которые, кстати, и ставят задачи)

3. Железо, на котором это все работает.

+ люди!!! которых надо учить, а потом бить по рукам чтоб в АСЬке не сидели, а делом занимались.



Ссылка на сообщение Константин
26/02/2004

1. Я всегда думал, что программист софт и создает. Т.е. стоимость софта = зарплате программиста. Ну ес-но надо ему грамотную блок-схему выдать. Это уже работа аналитика.

2. При чем тут маркетинг и продажники? И железо?



Система - часть сайта. Оператор(ы) - это уже текущие расходы.

Система - это косяк скриптов. Пишется 1 раз, потом эксплуатируется. Расходы на эксплуатацию из полученной с ее помощью доп. прибыли.



Ссылка на сообщение Меркулов Степан
26/02/2004

Констатнтин, не грешите:) Степанова система загнулась не из-за флеша, флешек на всем сайте было всего две... Она загнулась из-за тривиального мозгового гемороя отдельно взятой, но все решающей личности....



Ссылка на сообщение Boss
26/02/2004

Константин,

Мы с вами какжется говорим о разных вещах.

Софт это, ну например,Oracle.

Или если угодно, куча приложений котрые мы пользуем.



Железо это сервера, стореджы, источники питания и т.п. и тп. ит.п.





Продажник, это чел. который продает и ... ес-но дожен советовать, как организовать, чтоб было удобно работать.

Маркетинг, это люди, которые изучают рынок, и понеципльного покупателя т.е. кто он, это домохояйка или продвинутый пользователь. и на основании синтеза этой информации и строится весь бизнес. А потом, постоянно коректровать, редактировать менять, смотреть статистику...

процесс вечный.



Ссылка на сообщение Сергей
26/02/2004

На мой взгляд, все эти чаты, гостевухи, кнопки "Вызов" и тп отвлекают клиента от его главной задачи- собственно заказа. Попробуйте сравнить количество заказов в магазине со всякими "мулечками" и без таковых, многое станет ясно.

Юлия уже убедилась, убедитесь и вы.



************************************************



Могу предложить полностью убрать дизайн с сайтов:-)



А также описания товаров (а что ему здесь ходить и рассматривать. Пришел покупать - покупай! Нет - иди ....



Ссылка на сообщение Константин
27/02/2004

Босс, Вы переоцениваете эту систему. Она всего лишь кучка скриптов. Ну собственно железа, если делать ее более продвинутой - баксов на 100 :) Ну и организация. главное - организация.

И первые деньги она заработает очень быстро.



Ссылка на сообщение Сергей
27/02/2004

вот я поговрил с их менеджером

____________________________

»Готовцев Игорь:

Здравствуйте! Что Вы хотели спросить?

»sergey:

на чем работает эта система?

»Готовцев Игорь:

В каком смысле?

»sergey:

ЗДРАСЬТЕ :)

»Готовцев Игорь:

Здрасьте

»sergey:

ну это irc или что?

»Готовцев Игорь:

Описание почитайте внимательно

»sergey:

:)

вы так всех клиентов будете отправлять сайт почитать внимательно?

»Готовцев Игорь:

Какой вопрос - такой ответ

»sergey:

отлично, спасибо, это диалог будет приведен на обороте :)

»Готовцев Игорь:

Давай



Ссылка на сообщение Сергей
27/02/2004

Вот мы все система крутая, все супер! А элементарных навыков продаж нет! Господа, пока мы не научимся понимать клиентов нам никакие супер-пупер системы не помогут :)



Ссылка на сообщение Zigzag
27/02/2004

> вот я поговрил с их менеджером

Ну и?



Почему бы о том, "на чем работает" система, не поговорить с разработчиком? А Вы начали спрашивать товароведа.

Да и вопрос, конечно... На чем работает... Как задали вопрос - такой и получили ответ. Все правильно :-)



Ссылка на сообщение Программист
27/02/2004

>1. Я всегда думал, что программист софт и создает. Т.е. стоимость софта = зарплате программиста.



2Константин:



по такой формулировке согласен переписать Windows :)))



Ссылка на сообщение Константин
27/02/2004

:)))))).

Да уж, Серега, попал ты в "лабаз радиодеталей"...



" Как задали вопрос - такой и получили ответ."

Нормальный товаровед так бы и сказал - извините, я все го лишь товаровед, хотите, я вас с разработчиками свяжу, они компетентно ответят.

А этот... готовцев - сразу пальцы вейерить...



:) Этим, кстати, и Степанова система болела. То менеджер - какой то охломон нестриженный, то мутная девица, на фоне прикроватного ковра... :):)



Ссылка на сообщение Константин
27/02/2004

:) Программист, обычно "аналитик" - я, поэтому я себе денег не беру, и софт заказной мне действительно обходится в зарплату программиста.



Ссылка на сообщение Zigzag
27/02/2004

"Нормальный товаровед" так и сказал - читайте описание на сайте. Там же есть связь с разработчиком. Что за лажание?

:-)



Ссылка на сообщение Программист
27/02/2004

>>Программист, обычно "аналитик" - я, поэтому я себе денег не беру



Правильно, а зачем :)



>>и софт заказной мне действительно обходится в зарплату программиста.



Извините, кто кому продает софт?


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