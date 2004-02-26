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Встроить в сайт живого продавца:-)
26/02/2004
На мой взгляд "Степанова" система загнулась потому, что она слишком заумная для юзера былы. Создатели ее оттянулись на флеше по полной программе. "Красота неписанная" - половина юзеров даже пользоваться ей не могли.
На мой взгляд "Степанова" система загнулась потому, что она слишком заумная для юзера былы. Создатели ее оттянулись на флеше по полной программе. "Красота неписанная" - половина юзеров даже пользоваться ей не могли.
26/02/2004
Константин,
Дело не в уборщице и секретарше.
Основная стоимость подобного проекта это:
1. Програмист + софт
2. Маркетинг + продажники (которые, кстати, и ставят задачи)
3. Железо, на котором это все работает.
+ люди!!! которых надо учить, а потом бить по рукам чтоб в АСЬке не сидели, а делом занимались.
Константин,
Дело не в уборщице и секретарше.
Основная стоимость подобного проекта это:
1. Програмист + софт
2. Маркетинг + продажники (которые, кстати, и ставят задачи)
3. Железо, на котором это все работает.
+ люди!!! которых надо учить, а потом бить по рукам чтоб в АСЬке не сидели, а делом занимались.
26/02/2004
1. Я всегда думал, что программист софт и создает. Т.е. стоимость софта = зарплате программиста. Ну ес-но надо ему грамотную блок-схему выдать. Это уже работа аналитика.
2. При чем тут маркетинг и продажники? И железо?
Система - часть сайта. Оператор(ы) - это уже текущие расходы.
Система - это косяк скриптов. Пишется 1 раз, потом эксплуатируется. Расходы на эксплуатацию из полученной с ее помощью доп. прибыли.
1. Я всегда думал, что программист софт и создает. Т.е. стоимость софта = зарплате программиста. Ну ес-но надо ему грамотную блок-схему выдать. Это уже работа аналитика.
2. При чем тут маркетинг и продажники? И железо?
Система - часть сайта. Оператор(ы) - это уже текущие расходы.
Система - это косяк скриптов. Пишется 1 раз, потом эксплуатируется. Расходы на эксплуатацию из полученной с ее помощью доп. прибыли.
26/02/2004
Константин,
Мы с вами какжется говорим о разных вещах.
Софт это, ну например,Oracle.
Или если угодно, куча приложений котрые мы пользуем.
Железо это сервера, стореджы, источники питания и т.п. и тп. ит.п.
Продажник, это чел. который продает и ... ес-но дожен советовать, как организовать, чтоб было удобно работать.
Маркетинг, это люди, которые изучают рынок, и понеципльного покупателя т.е. кто он, это домохояйка или продвинутый пользователь. и на основании синтеза этой информации и строится весь бизнес. А потом, постоянно коректровать, редактировать менять, смотреть статистику...
процесс вечный.
Константин,
Мы с вами какжется говорим о разных вещах.
Софт это, ну например,Oracle.
Или если угодно, куча приложений котрые мы пользуем.
Железо это сервера, стореджы, источники питания и т.п. и тп. ит.п.
Продажник, это чел. который продает и ... ес-но дожен советовать, как организовать, чтоб было удобно работать.
Маркетинг, это люди, которые изучают рынок, и понеципльного покупателя т.е. кто он, это домохояйка или продвинутый пользователь. и на основании синтеза этой информации и строится весь бизнес. А потом, постоянно коректровать, редактировать менять, смотреть статистику...
процесс вечный.
26/02/2004
На мой взгляд, все эти чаты, гостевухи, кнопки "Вызов" и тп отвлекают клиента от его главной задачи- собственно заказа. Попробуйте сравнить количество заказов в магазине со всякими "мулечками" и без таковых, многое станет ясно.
Юлия уже убедилась, убедитесь и вы.
************************************************
Могу предложить полностью убрать дизайн с сайтов:-)
А также описания товаров (а что ему здесь ходить и рассматривать. Пришел покупать - покупай! Нет - иди ....
На мой взгляд, все эти чаты, гостевухи, кнопки "Вызов" и тп отвлекают клиента от его главной задачи- собственно заказа. Попробуйте сравнить количество заказов в магазине со всякими "мулечками" и без таковых, многое станет ясно.
Юлия уже убедилась, убедитесь и вы.
************************************************
Могу предложить полностью убрать дизайн с сайтов:-)
А также описания товаров (а что ему здесь ходить и рассматривать. Пришел покупать - покупай! Нет - иди ....
27/02/2004
вот я поговрил с их менеджером
____________________________
»Готовцев Игорь:
Здравствуйте! Что Вы хотели спросить?
»sergey:
на чем работает эта система?
»Готовцев Игорь:
В каком смысле?
»sergey:
ЗДРАСЬТЕ :)
»Готовцев Игорь:
Здрасьте
»sergey:
ну это irc или что?
»Готовцев Игорь:
Описание почитайте внимательно
»sergey:
:)
вы так всех клиентов будете отправлять сайт почитать внимательно?
»Готовцев Игорь:
Какой вопрос - такой ответ
»sergey:
отлично, спасибо, это диалог будет приведен на обороте :)
»Готовцев Игорь:
Давай
вот я поговрил с их менеджером
____________________________
»Готовцев Игорь:
Здравствуйте! Что Вы хотели спросить?
»sergey:
на чем работает эта система?
»Готовцев Игорь:
В каком смысле?
»sergey:
ЗДРАСЬТЕ :)
»Готовцев Игорь:
Здрасьте
»sergey:
ну это irc или что?
»Готовцев Игорь:
Описание почитайте внимательно
»sergey:
:)
вы так всех клиентов будете отправлять сайт почитать внимательно?
»Готовцев Игорь:
Какой вопрос - такой ответ
»sergey:
отлично, спасибо, это диалог будет приведен на обороте :)
»Готовцев Игорь:
Давай
27/02/2004
:)))))).
Да уж, Серега, попал ты в "лабаз радиодеталей"...
" Как задали вопрос - такой и получили ответ."
Нормальный товаровед так бы и сказал - извините, я все го лишь товаровед, хотите, я вас с разработчиками свяжу, они компетентно ответят.
А этот... готовцев - сразу пальцы вейерить...
:) Этим, кстати, и Степанова система болела. То менеджер - какой то охломон нестриженный, то мутная девица, на фоне прикроватного ковра... :):)
:)))))).
Да уж, Серега, попал ты в "лабаз радиодеталей"...
" Как задали вопрос - такой и получили ответ."
Нормальный товаровед так бы и сказал - извините, я все го лишь товаровед, хотите, я вас с разработчиками свяжу, они компетентно ответят.
А этот... готовцев - сразу пальцы вейерить...
:) Этим, кстати, и Степанова система болела. То менеджер - какой то охломон нестриженный, то мутная девица, на фоне прикроватного ковра... :):)
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