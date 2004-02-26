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Встроить в сайт живого продавца:-)



Ссылка на сообщение Юлия Петрова
26/02/2004

>>Ошибка и Джулии - в том что они сделали просто чат. В котором участвует И манагер магазина.



По-видимому, я не совсем ясно выразилась.... В том-то и дело, что наш чат был совершенно аналогичен предлагаемому Сергеем: "Посетитель переходит по ссылке и попадает в окно диалога (некий аналог чата). В окне запроса он набирает свой вопрос, который сразу же отображается у менеджера. Диалог, состоящий из фраз посетителя и менеджера отображается у обоих." Именно так - диалоговое окно, сообщения в котором видны ТОЛЬКО оператору и пользователю, обратившемуся с вопросом.



И болтуны были... и будут (уверена). Сейчас я уже понимаю, что был один маааааленький недочет, устранив который можно было бы уменьшить число "болтунов", но на данный момент просто необходимость в чате для нас пропала. Как я уже говорила, на все, каждый, совершенно любой вопрос со стороны пользователя есть способ ответить не менее оперативно. Ну может совсем немножко "менее" :-) Но зато сколько времени, сэкономлено на общении с теми у кого банальный сенсорный голод или жажда экстремального Интернет-общения! :-)



Ссылка на сообщение Константин
26/02/2004

:) Ну я то сужу только по тому, что Вы написали. Диалог так диалог.

С другой стороны, если магазин Сергея торгует радиодеталями (там для шуток особо и повода нет, а вот нужда в консультациях - большая) - то у него болтунов не будет.

А если магазин торгует "интимными товарами" - их там будет как грязи, болтунов этих.

Т.е. все же в каждом случае надо как то творчески подходить к процессу.

Но и болтунов просто гонять - не самое разумное решение. Имхо, лучше им робота подставить, или иметь механизм, что бы двух болтунов сводить друг с другом. :) Пусть каждый из них думает, что разговаривает с консультантом, а сами треплются между собой.



В тоже время согласитесь, даже оч. быстрый отзвон не может заменить мгновенной реакции продавца на вопрос (как в офф-лайне).

Совершенно не надо консультировать клиента в чате. Достаточно сказать "Окей, я передал(а) ваш вопрос специалисту, он пришлет вам подробный ответ на е-мейл". Или. "достаточно подробная информация по этому вопросу есть на странице нашего сайта - ссылка (принудительное открытие не этично и у многих заблокировано).

Это - стандартные фразы. они должны быть зашиты "кнопками" на стороне манагера. и таких фраз шт. 50 может быть.

Звонок все равно нужен, но оч. важна реакция сразу после того, как юзер отправил заказ. Причем не просто в виде сообщения "спасибо, мы в течении суток вам перезвоним", а именно интерактивная, требующая и от юзера каких то действий, пусть и простейших. Это убедит его в том, что его заказ уже получен и в работе, а "звонок" - это лишь формальность по подтверждению.



Ссылка на сообщение Сергей
26/02/2004

>>> ... Как я уже говорила, на все, каждый, совершенно любой вопрос со стороны пользователя есть способ ответить не менее оперативно. Ну может совсем немножко "менее" :-) Но зато сколько времени, сэкономлено на общении с теми у кого банальный сенсорный голод или жажда экстремального Интернет-общения! :-)



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Не верят посетители в быстрый ответ (даже от нашей системы).



Я, как посетитель, в таких ситуациях, про себя думаю: «Вот отправил запрос и сижу как дурак. Есть там кто, нет? Когда, что мне скажут? Скажут ли вообще что?»



Представьте: Вы звоните на фирму и натыкаетесь на автоответчик: «Оставьте свое сообщение после гудка, мы с Вами обязательно свяжемся ……». Будете говорить или перезвоните в другой раз (или в другую фирму)?



Вот эта неопределенность ужасно раздражает, тем более, что больше, чем в половине случаев ответ не приходит. Или приходит через неделю.



У нас менеджер должен после получения вопроса, прежде всего ответить: «Подождите, думаю.» или «Минуточку.», что бы успокоить человека, что он ждет не напрасно, там его вопросом уже занимаются.

Считаю это очень важным для комфорта посетителя на сайте.»



Ссылка на сообщение Сергей
26/02/2004

Константин, как только увидел Ваше сообщение опять пришла шикарная идея!!!!!!! Даже странно:-))))



На сайте поставить кнопку "Вызов менеджера". Посетитель забивает свой номер телефона, а менеджер ему перезванивает. Простенько и со вкусом.

Здесь, также важна оперативность.



Ссылка на сообщение Boss
26/02/2004

На самом деле, чат и все такое должно вписываться в концепцию посторения бизнеса.

Но по опыту,запросы в 98% случаев ходят по телеофну. А выделять чат т.е. 2% запросов, конечно в большая роскошь в наше время.

Попробуйте комбинировать оператора, чтоб и за чат отвечал и по телефону работал.



Ссылка на сообщение Andre
26/02/2004

На мой взгляд, все эти чаты, гостевухи, кнопки "Вызов" и тп отвлекают клиента от его главной задачи- собственно заказа. Попробуйте сравнить количество заказов в магазине со всякими "мулечками" и без таковых, многое станет ясно.

Юлия уже убедилась, убедитесь и вы.



Ссылка на сообщение Сергей
26/02/2004

Но по опыту,запросы в 98% случаев ходят по телеофну.



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А, как Вы думаете, почему, только 2% обращаются через Интернет?



Ссылка на сообщение Константин
26/02/2004

по опыту,запросы в 98% случаев ходят по телеофну. А выделять чат т.е. 2% запросов, конечно в большая роскошь в наше время.

----------------

Boss, в самом деле, у них есть альтернатива? Телефон - это супер-интерактив. вопрос - мгновееный ответ. Пусть даже не ответ, а реакция "подождите минутку...". Но и это "держит" юзера.

Пока НЕТ системы он-лайн поддержки "телефонного" уровня. Будет такая - будет 50/50 контактов.

============



Константин, как только увидел Ваше сообщение опять пришла шикарная идея!!!!!!! Даже странно:-))))

============

Ничего странного, имхо...

Такое уж у меня свойство... :)



Ссылка на сообщение Boss
26/02/2004

Мне кажется всетаки существует и психологичесий аспект. Людям (я имею ввиду простых покупателей, а не заядлых и-нетеров) проще, спокойней посмотреть и принять для себя решение, а потом поднять трубку и сделать заказ.

НО! 2 года назад эта цифра составляла 0.2% :))) т.е. за 2 в 10 раз :))) тенденция! однако! Жаль, кончно, что в абсолютных $$$ не так много

:(.

Главное, мне кажется грамотно и неназойливо внедрять это дело в массы.



Ссылка на сообщение Меркулов Степан
26/02/2004

Заглянул по старой привычке на сайт и увидел, что склоняют мое детище:)) (не буду упоминать какое, дабы не создавать рекламы ему, она ему уже не поможет). Моя точка зрения на эту тему, подкрепленная практикой- при правильном (!) подходе система он-лайн беседы с консультантом оправдывает себя на все 100%.

1) Не забывайте, что даже в Москве остались люди, которые в Нет выходят через модем (в России таких пока большинство), а значит появляется объективная сложность в инициализации общения с продавцом- человек должен выбрать- досмотреть сайт или начать звонить. Куда проще пообщаться в режиме чата.

2) Отследить о чем говорят продавцы (и уж кто-кто, а Бьянка должна была это знать;) ) легко. Достаточно вести внутреннюю запись этих разговоров. В совокупности с определением IP-адреса и возможностью отключать посетителя от "микрофона" все проблемы не форматированного общения (а оно было и будет всегда) решаются...

3) Ну и еще прошу не забывать, что данный способ общения "сам по себе", скорее всего и не очень нужен магазину, но дабавьте к нему возможность продавцу управлять сайтом на экране покупателя (например, открывать страницы с нужными товарами или описаниями или инициировать разговор) и вы получаете очень мощную машину по обработке клиентов.



Кстати, по моему опыту около 25% покупателей мебели и товаров для дома становились покупателями именно после общения через "чат"



Ссылка на сообщение Константин
26/02/2004

Босс, если сделать оч. приличный интерактив - будет и в абс. цифрах, потому что у инета потенциал гораздо больше.

Если какой-нить серьезный магазин серьезно вложится в такую систему, или она будет реализована каким либо инвестором - телефон вообще не пляшет. :) Проблема - ну на 5.000$ вобщем-то...



Ссылка на сообщение Boss
26/02/2004

Если решать ее серьезно, то это не 5, а может и все 50к$;).

А по поводу потенциала сети согласен на 127%, даже на 130!



Есть только одна проблема. Когда мы действительно престаним покупать товары в отстойных магазинах, а конкуренция в серевом шопинге будет действительно серьезной, вот тогда народ начнет двигаться и думат.



Ссылка на сообщение Сергей
26/02/2004

Степан, Огромная просьба, расскажите, если не трудно, почему загнулась Ваша система.



Большое спасибо.



Ссылка на сообщение Сергей
26/02/2004

А если магазин торгует "интимными товарами" - их там будет как грязи, болтунов этих.

Т.е. все же в каждом случае надо как то творчески подходить к процессу.



***********************************************



Кстати, именно для "интимных товаров, кажется самая хорошая примочка. Многие стесняются даже по телефону про такие вещи спрашивать.



Ссылка на сообщение Константин
26/02/2004

сли решать ее серьезно, то это не 5, а может и все 50к$.

---------------

:) Ну если уборщице платить по 1500$, секретарше штуки 3-4, и автомобили всем, включая 4-го помошника Главного Нихренаниделателя - то можно уложиться в 49,5K$. Ну и программисту баксов 500 конечно... :)


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