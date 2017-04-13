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У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
13/04/2017

bottist:

У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?

Что лучше использовать готовые CMS или разрабатывать магазин с нуля под свои нужды?


Для серьезного дела берите коммерческую CMS + готовое решение поверх нее. Установку и настройку заказывайте у студии. Запуститесь через дней 10 в боевом режиме и бюджетно. То что сэкономите пустите на рекламу и продвижение. Когда пойдут клиенты и деньги, решение можно улучшать и дописывать. Это самый короткий и эффективный путь из всех возможных.



Ссылка на сообщение Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
13/04/2017

Роман Савельев:

bottist:

У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?

Что лучше использовать готовые CMS или разрабатывать магазин с нуля под свои нужды?


Для серьезного дела берите коммерческую CMS + готовое решение поверх нее. Установку и настройку заказывайте у студии. Запуститесь через дней 10 в боевом режиме и бюджетно. То что сэкономите пустите на рекламу и продвижение. Когда пойдут клиенты и деньги, решение можно улучшать и дописывать. Это самый короткий и эффективный путь из всех возможных.


Еще быстрее и при этом бесплатно можно открыть интернет-магазин на SAAS-сервисе. Их сейчас много. Как правило, магазин открывается за пару минут, а стоимость пользования составляет порядка 600-2500 руб. в месяц. Это сопоставимо со стоимостью хорошего хостинга. Вы получите магазин, который будет сопровождаться и совершенствоваться по вашим заявкам.



Ссылка на сообщение Кирилл Ложников,
Менеджер по работе с клиентами ООО "Топпитер"
Санкт-Петербург, Россия
1
14/04/2017

bottist:

У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?

Что лучше использовать готовые CMS или разрабатывать магазин с нуля под свои нужды?


Хорошая CMS Для интернет магазина Bitrix но она платная, либо Joomla она бесплатна. Но не маловажным фактором будет выбор хостинга, я сам пользовался многими но остановился на Бегет не плохой хост,есть скидки при оплате за год, адекватная служба поддержки.



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
16/04/2017

Да, saas-решения или joomla дешевы. Но, например ФЗ-54 они соответствуют? или еще вопрос обмен с 1С как быстро поднять для них? CRM подключить? Для коммерческого проекта надо брать коммерческие продукты. Они функциональнее, быстрее развиваются и более высокого качества.



Ссылка на сообщение Наталья Степыко,
Директор ООО МетРенЦентр
Россия, Москва
03:11

bottist:


Недавно сделали сайт для нашей компании (сфера - металлургия) http://metallrc.ru/

Сайт заказывали удаленно у разработчика http://webgroupco.com/.
По срокам все сделали за 2 месяца, включая дизайн, написание текстов, заполнение и так далее.

Стоимость очень даже не большая + были скидки на написание текстов, так как был большой объем.

Работали по техническому заданию, кое что потом меняли, но это не значительно обошлось по доп. оплате.

Сделали на Joomla, обновлять сайт довольно легко и удобно.

Так что рекомендую!


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