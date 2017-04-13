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У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
13/04/2017
Для серьезного дела берите коммерческую CMS + готовое решение поверх нее. Установку и настройку заказывайте у студии. Запуститесь через дней 10 в боевом режиме и бюджетно. То что сэкономите пустите на рекламу и продвижение. Когда пойдут клиенты и деньги, решение можно улучшать и дописывать. Это самый короткий и эффективный путь из всех возможных.
bottist:
У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?
Что лучше использовать готовые CMS или разрабатывать магазин с нуля под свои нужды?
У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?
Что лучше использовать готовые CMS или разрабатывать магазин с нуля под свои нужды?
Для серьезного дела берите коммерческую CMS + готовое решение поверх нее. Установку и настройку заказывайте у студии. Запуститесь через дней 10 в боевом режиме и бюджетно. То что сэкономите пустите на рекламу и продвижение. Когда пойдут клиенты и деньги, решение можно улучшать и дописывать. Это самый короткий и эффективный путь из всех возможных.
Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
13/04/2017
Еще быстрее и при этом бесплатно можно открыть интернет-магазин на SAAS-сервисе. Их сейчас много. Как правило, магазин открывается за пару минут, а стоимость пользования составляет порядка 600-2500 руб. в месяц. Это сопоставимо со стоимостью хорошего хостинга. Вы получите магазин, который будет сопровождаться и совершенствоваться по вашим заявкам.
Роман Савельев:
Для серьезного дела берите коммерческую CMS + готовое решение поверх нее. Установку и настройку заказывайте у студии. Запуститесь через дней 10 в боевом режиме и бюджетно. То что сэкономите пустите на рекламу и продвижение. Когда пойдут клиенты и деньги, решение можно улучшать и дописывать. Это самый короткий и эффективный путь из всех возможных.
bottist:
У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?
Что лучше использовать готовые CMS или разрабатывать магазин с нуля под свои нужды?
У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?
Что лучше использовать готовые CMS или разрабатывать магазин с нуля под свои нужды?
Для серьезного дела берите коммерческую CMS + готовое решение поверх нее. Установку и настройку заказывайте у студии. Запуститесь через дней 10 в боевом режиме и бюджетно. То что сэкономите пустите на рекламу и продвижение. Когда пойдут клиенты и деньги, решение можно улучшать и дописывать. Это самый короткий и эффективный путь из всех возможных.
Еще быстрее и при этом бесплатно можно открыть интернет-магазин на SAAS-сервисе. Их сейчас много. Как правило, магазин открывается за пару минут, а стоимость пользования составляет порядка 600-2500 руб. в месяц. Это сопоставимо со стоимостью хорошего хостинга. Вы получите магазин, который будет сопровождаться и совершенствоваться по вашим заявкам.
Кирилл Ложников,
Менеджер по работе с клиентами ООО "Топпитер"
Санкт-Петербург, Россия
Менеджер по работе с клиентами ООО "Топпитер"
Санкт-Петербург, Россия
|1
14/04/2017
Хорошая CMS Для интернет магазина Bitrix но она платная, либо Joomla она бесплатна. Но не маловажным фактором будет выбор хостинга, я сам пользовался многими но остановился на Бегет не плохой хост,есть скидки при оплате за год, адекватная служба поддержки.
bottist:
У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?
Что лучше использовать готовые CMS или разрабатывать магазин с нуля под свои нужды?
У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?
Что лучше использовать готовые CMS или разрабатывать магазин с нуля под свои нужды?
Хорошая CMS Для интернет магазина Bitrix но она платная, либо Joomla она бесплатна. Но не маловажным фактором будет выбор хостинга, я сам пользовался многими но остановился на Бегет не плохой хост,есть скидки при оплате за год, адекватная служба поддержки.
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
16/04/2017
Да, saas-решения или joomla дешевы. Но, например ФЗ-54 они соответствуют? или еще вопрос обмен с 1С как быстро поднять для них? CRM подключить? Для коммерческого проекта надо брать коммерческие продукты. Они функциональнее, быстрее развиваются и более высокого качества.
Да, saas-решения или joomla дешевы. Но, например ФЗ-54 они соответствуют? или еще вопрос обмен с 1С как быстро поднять для них? CRM подключить? Для коммерческого проекта надо брать коммерческие продукты. Они функциональнее, быстрее развиваются и более высокого качества.
Наталья Степыко,
Директор ООО МетРенЦентр
Россия, Москва
Директор ООО МетРенЦентр
Россия, Москва
03:11
bottist:
Недавно сделали сайт для нашей компании (сфера - металлургия) http://metallrc.ru/
Сайт заказывали удаленно у разработчика http://webgroupco.com/.
По срокам все сделали за 2 месяца, включая дизайн, написание текстов, заполнение и так далее.
Стоимость очень даже не большая + были скидки на написание текстов, так как был большой объем.
Работали по техническому заданию, кое что потом меняли, но это не значительно обошлось по доп. оплате.
Сделали на Joomla, обновлять сайт довольно легко и удобно.
Так что рекомендую!
Недавно сделали сайт для нашей компании (сфера - металлургия) http://metallrc.ru/
Сайт заказывали удаленно у разработчика http://webgroupco.com/.
По срокам все сделали за 2 месяца, включая дизайн, написание текстов, заполнение и так далее.
Стоимость очень даже не большая + были скидки на написание текстов, так как был большой объем.
Работали по техническому заданию, кое что потом меняли, но это не значительно обошлось по доп. оплате.
Сделали на Joomla, обновлять сайт довольно легко и удобно.
Так что рекомендую!
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