bottist:



У кого заказывать интернет магазин? У программиста или web студии?



Что лучше использовать готовые CMS или разрабатывать магазин с нуля под свои нужды?

Для серьезного дела берите коммерческую CMS + готовое решение поверх нее. Установку и настройку заказывайте у студии. Запуститесь через дней 10 в боевом режиме и бюджетно. То что сэкономите пустите на рекламу и продвижение. Когда пойдут клиенты и деньги, решение можно улучшать и дописывать. Это самый короткий и эффективный путь из всех возможных.