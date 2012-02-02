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Стоимость возврата почтового отправления



Ссылка на сообщение Крем
02/02/2012

Спасибо,забрала возврат.Оператор потребовала полную сумму,после моих возражений спросила у другого оператора,та подтвердила,что надо брать и за страховку.Но,после небольшого спора, все-таки взяли только сумму за пересылку.
Маленькое лирическое отступление...Что происходит с этой посылкой (возврат)?? :shock: 17002044022826



Ссылка на сообщение RussianPost
02/02/2012

Крем:

Что происходит с этой посылкой (возврат)?? 17002044022826

Она сказала, что не хочет к Вам возвращаться :lol: .
А если серьезно, косяк почты - наверное Ува некорректно оформила ярлык на возврат, в АСЦ поэтому засортировали - не в возврат, а в доставку обратно в Уву. Попробуем вырвать Вашу посылку из замкнутого круга :)



Ссылка на сообщение Крем
02/02/2012

Вся надежда только на Вас.. :)



Ссылка на сообщение RussianPost
13/02/2012

Крем, Ваша посылка должна быть в ОПС (9 числа прошла сортировку в МСЦ Твери). С номером ШПИ подойдите, пожалуйста в ОПС - Вам ее найдут и выдадут



Ссылка на сообщение Игорь Сеничев,
без должности как частное лицо
31/08/2017

Добрый день.
Хотел уточнить, поменялись ли правила возврата посылки наложенным платежом?
Вкратце опишу ситуацию.
Отправлял посылку наложенным платежом. За тариф пересылки платил 204 руб и плату за О/Ц 199.60 руб. Посылку не забрали и её почта отправляет обратно.
Звонил в службу поддержки почты России - узнать сколько платить придётся (а то вдруг ещё + за хранение 30 дней, которые посылка там ожидала покупателя). Мне сказали, что я должен буду оплатить всю сумму заново (Тариф+О/Ц). Я специально уточнил, что О/Ц я уже оплачивал, что точно мне придётся оплачивать повторно? - они ответили что да. Вопрос - всё таки изменили правила на почте и теперь за посылку придётся платить всю сумму дважды или всё таки надо вызывать начальника и требовать, чтобы только за тариф пересылки выставили счёт?
Буду признателен Вашему ответу.


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