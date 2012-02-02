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Стоимость возврата почтового отправления
02/02/2012
Спасибо,забрала возврат.Оператор потребовала полную сумму,после моих возражений спросила у другого оператора,та подтвердила,что надо брать и за страховку.Но,после небольшого спора, все-таки взяли только сумму за пересылку.
Маленькое лирическое отступление...Что происходит с этой посылкой (возврат)?? 17002044022826
Спасибо,забрала возврат.Оператор потребовала полную сумму,после моих возражений спросила у другого оператора,та подтвердила,что надо брать и за страховку.Но,после небольшого спора, все-таки взяли только сумму за пересылку.
Маленькое лирическое отступление...Что происходит с этой посылкой (возврат)?? 17002044022826
02/02/2012
Она сказала, что не хочет к Вам возвращаться .
А если серьезно, косяк почты - наверное Ува некорректно оформила ярлык на возврат, в АСЦ поэтому засортировали - не в возврат, а в доставку обратно в Уву. Попробуем вырвать Вашу посылку из замкнутого круга
Крем:
Что происходит с этой посылкой (возврат)?? 17002044022826
Что происходит с этой посылкой (возврат)?? 17002044022826
Она сказала, что не хочет к Вам возвращаться .
А если серьезно, косяк почты - наверное Ува некорректно оформила ярлык на возврат, в АСЦ поэтому засортировали - не в возврат, а в доставку обратно в Уву. Попробуем вырвать Вашу посылку из замкнутого круга
Игорь Сеничев,
без должности как частное лицо
без должности как частное лицо
31/08/2017
Добрый день.
Хотел уточнить, поменялись ли правила возврата посылки наложенным платежом?
Вкратце опишу ситуацию.
Отправлял посылку наложенным платежом. За тариф пересылки платил 204 руб и плату за О/Ц 199.60 руб. Посылку не забрали и её почта отправляет обратно.
Звонил в службу поддержки почты России - узнать сколько платить придётся (а то вдруг ещё + за хранение 30 дней, которые посылка там ожидала покупателя). Мне сказали, что я должен буду оплатить всю сумму заново (Тариф+О/Ц). Я специально уточнил, что О/Ц я уже оплачивал, что точно мне придётся оплачивать повторно? - они ответили что да. Вопрос - всё таки изменили правила на почте и теперь за посылку придётся платить всю сумму дважды или всё таки надо вызывать начальника и требовать, чтобы только за тариф пересылки выставили счёт?
Буду признателен Вашему ответу.
Добрый день.
Хотел уточнить, поменялись ли правила возврата посылки наложенным платежом?
Вкратце опишу ситуацию.
Отправлял посылку наложенным платежом. За тариф пересылки платил 204 руб и плату за О/Ц 199.60 руб. Посылку не забрали и её почта отправляет обратно.
Звонил в службу поддержки почты России - узнать сколько платить придётся (а то вдруг ещё + за хранение 30 дней, которые посылка там ожидала покупателя). Мне сказали, что я должен буду оплатить всю сумму заново (Тариф+О/Ц). Я специально уточнил, что О/Ц я уже оплачивал, что точно мне придётся оплачивать повторно? - они ответили что да. Вопрос - всё таки изменили правила на почте и теперь за посылку придётся платить всю сумму дважды или всё таки надо вызывать начальника и требовать, чтобы только за тариф пересылки выставили счёт?
Буду признателен Вашему ответу.
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