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Стагнация!!!
07/10/2005
Господа, прочел ветку и тоже ушел читать Котлера с Траутом :) Убедили.
Господа, прочел ветку и тоже ушел читать Котлера с Траутом :) Убедили.
07/10/2005
Они что, родственники?
Или это фишка такая: Котлер пригасил Котлер для пиара и уже никто не понимает где какой Котлер?
У меня когда-то знакомая работала в институтской библиотеке. Студентам дали список литературы. Приходят в библиотеку студенты-китаезы и просят книги по маркетингу из списка:
- У вас Котлер есть?
- Нет, разобрали
- А Филипп?
Честное слово, не выдумал
Так как журнальчик-то получить нахаляву?
Они что, родственники?
Или это фишка такая: Котлер пригасил Котлер для пиара и уже никто не понимает где какой Котлер?
У меня когда-то знакомая работала в институтской библиотеке. Студентам дали список литературы. Приходят в библиотеку студенты-китаезы и просят книги по маркетингу из списка:
- У вас Котлер есть?
- Нет, разобрали
- А Филипп?
Честное слово, не выдумал
Так как журнальчик-то получить нахаляву?
07/10/2005
Все эти книги можно купить на Озоне:
Все книги Траута: http://www.ozon.ru/context/detail/id/275545/
Все книги Коттелра: http://www.ozon.ru/context/detail/id/348059/
Все эти книги можно купить на Озоне:
Все книги Траута: http://www.ozon.ru/context/detail/id/275545/
Все книги Коттелра: http://www.ozon.ru/context/detail/id/348059/
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