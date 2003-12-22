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Стагнация!!!



Ссылка на сообщение Константин
22/12/2003

"товарищь не понимает..."

Ну тогда это его проблемы...



Ссылка на сообщение keykey
22/12/2003

Ухожу читать котлера.



Ссылка на сообщение ху
22/12/2003

>Юзер-поисковик через нее знает все ваши страницы. Юзер-человек ее просто не видит - он тупо ходит по ссылочкам, а через поисковик - сразу попадает на нужную страницу.



Константин дайте адрес такой страницы я ее сюда - support@rambler-co.ru отправлю.



Ссылка на сообщение Константин
22/12/2003

Так я ее раньше вас туда отправляю. И он ее хавает за милую душу и спасибо говорит.

:) Для ху, которые в этом деле не "ху" специально открытым текстом - КАРТУ САЙТА НАДО ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ. Это - "в законе".



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
22/12/2003

Edward

Да согласна я!

Если на сайте полтора десятка страниц - дела одно, а когда 3 тысячи, то без директорий не обойдешься.

Константин,

"КАРТУ САЙТА НАДО ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ", а можете просто, ничего не объясняя пример хорошей карты сайта привести?



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
22/12/2003

Света, у тебя самая нормальная карта сайта, поверь.



Ссылка на сообщение Константин
22/12/2003

"Константин,

"КАРТУ САЙТА НАДО ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ", а можете просто, ничего не объясняя пример хорошей карты сайта привести?"



:) А ЖИТЬ НА ЧТО?! :):):)



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/12/2003

Кейкей, есть еще 2 книги по вашей теме:

1. Партизанский маркетинг Дж.К.Левинсон

2. Конкуренция: теория и практика (Юданов А.Ю.)



Ссылка на сообщение keykey
23/12/2003

Для Олега Краюшкина: спасибо.



Ссылка на сообщение Edward
23/12/2003

Светлана,

я вам раскрою большую тайну Константина. Лучший индекс - это <ul></ul>



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/12/2003

Кейкей, всегда пожалуйста.

Но вот если вы немного уточните запрос (добавите свою специфику), мы со своей стороны тоже сможесм сказать что-то конкретное.

А еще хочу посоветовать - умейте терпеть. Великая вещь - терпение. Кто поступает таким образом - выигрывает великие победы.



Ссылка на сообщение keykey
24/12/2003

Для Олега Краюшкина: Если я дам Вам специфику, то получу кучу советов (в т.ч. и дельных!), но тактического плана. Возможно это поспособствует некоторому улучшению ситуации, но, мне кажется, - временно. Мне гораздо более важны стратегические решения, Не столь конкретные, но способствующие изменению ситуации кардинально и на длительную перспективу. Поэтому "почитать Котлера" для меня действительно хороший совет, поскольку я в значительной мере практик, а не теоретик. (Может, в этом все дело?)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
24/12/2003

Константин

Кто много отдает, тот много и получает!



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
25/12/2003

Кейкей, не сочтите за труд, но после прочтения Котлера, очень советую прочесть 2 книги Дж.Траута:

1. Позиционирование: битва за узнаваемость

2. Маркетинговые войны

Просто по стратегии я могу еще много чего посоветовать, но у вас вряд ли будет столько свободного времени, чтобы все прочесть.Тем более Вы практик, поэтому лучший выбор для Вас - Дж.Траут. Пишет просто и коротко. Но если сумеете понять и применить его советы - вас ждут удивительные открытия и огромные перспективы роста.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
25/12/2003

Олег, сознайся! эти двое (Траут с Котлером) тебе пиар оплачивают! Сколько?


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