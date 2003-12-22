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Стагнация!!!
22/12/2003
"товарищь не понимает..."
Ну тогда это его проблемы...
"товарищь не понимает..."
Ну тогда это его проблемы...
22/12/2003
>Юзер-поисковик через нее знает все ваши страницы. Юзер-человек ее просто не видит - он тупо ходит по ссылочкам, а через поисковик - сразу попадает на нужную страницу.
Константин дайте адрес такой страницы я ее сюда - support@rambler-co.ru отправлю.
>Юзер-поисковик через нее знает все ваши страницы. Юзер-человек ее просто не видит - он тупо ходит по ссылочкам, а через поисковик - сразу попадает на нужную страницу.
Константин дайте адрес такой страницы я ее сюда - support@rambler-co.ru отправлю.
24/12/2003
Для Олега Краюшкина: Если я дам Вам специфику, то получу кучу советов (в т.ч. и дельных!), но тактического плана. Возможно это поспособствует некоторому улучшению ситуации, но, мне кажется, - временно. Мне гораздо более важны стратегические решения, Не столь конкретные, но способствующие изменению ситуации кардинально и на длительную перспективу. Поэтому "почитать Котлера" для меня действительно хороший совет, поскольку я в значительной мере практик, а не теоретик. (Может, в этом все дело?)
Для Олега Краюшкина: Если я дам Вам специфику, то получу кучу советов (в т.ч. и дельных!), но тактического плана. Возможно это поспособствует некоторому улучшению ситуации, но, мне кажется, - временно. Мне гораздо более важны стратегические решения, Не столь конкретные, но способствующие изменению ситуации кардинально и на длительную перспективу. Поэтому "почитать Котлера" для меня действительно хороший совет, поскольку я в значительной мере практик, а не теоретик. (Может, в этом все дело?)
25/12/2003
Кейкей, не сочтите за труд, но после прочтения Котлера, очень советую прочесть 2 книги Дж.Траута:
1. Позиционирование: битва за узнаваемость
2. Маркетинговые войны
Просто по стратегии я могу еще много чего посоветовать, но у вас вряд ли будет столько свободного времени, чтобы все прочесть.Тем более Вы практик, поэтому лучший выбор для Вас - Дж.Траут. Пишет просто и коротко. Но если сумеете понять и применить его советы - вас ждут удивительные открытия и огромные перспективы роста.
Кейкей, не сочтите за труд, но после прочтения Котлера, очень советую прочесть 2 книги Дж.Траута:
1. Позиционирование: битва за узнаваемость
2. Маркетинговые войны
Просто по стратегии я могу еще много чего посоветовать, но у вас вряд ли будет столько свободного времени, чтобы все прочесть.Тем более Вы практик, поэтому лучший выбор для Вас - Дж.Траут. Пишет просто и коротко. Но если сумеете понять и применить его советы - вас ждут удивительные открытия и огромные перспективы роста.
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