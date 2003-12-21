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Стагнация!!!
21/12/2003
2 keykey & 2 oborot
Если говорить честно, то Oborot сейчас уже вышел на новый уровень, если относительно контента и дизайна хотелось большего (2 Павел, ага практически наехал :), то по аудитории пишущей, а еще и читающей, можно смесло говорить e-xecutive электронной коммерции.
Такой вывод можно сделать хотя бы по вопросам, которые стали возникать, это не просто: «Как бы заработать ?», хотя их тоже стало больше, но и вопросы, претендующие на полноценный кейс. Далеко за примерами ходить не надо => «Секрет Фирмы» (http://www.sf-online.ru/caselist.asp?sectionOID={2AC0DFB6-E89A-40E7-AEEE-7C4E41B192E6}). То есть ставится конкретная задача, да придется раскрывать писать больше подробностей, и силой мира она решается. Думаю, многие согласятся помочь, кроме Тимошенко конечно :)
2 Константин, это не наезд, я помню о вашем проекте IFB.RU, однако нельзя сказать, что развивается он успешно.
Пока это все как идея, но без поддержки команды с Оборота, ее сложно реализовать.
Второе что хотелось бы видеть на Oborot-е, это биржу труда, если честно. Но это пока мечты
PS Кстати, не чуть не удивлюсь, если сейчас Oborot-цы напишут что то типа: «Дык после нового года и собирались все это запустить.» :)
2 keykey & 2 oborot
Если говорить честно, то Oborot сейчас уже вышел на новый уровень, если относительно контента и дизайна хотелось большего (2 Павел, ага практически наехал :), то по аудитории пишущей, а еще и читающей, можно смесло говорить e-xecutive электронной коммерции.
Такой вывод можно сделать хотя бы по вопросам, которые стали возникать, это не просто: «Как бы заработать ?», хотя их тоже стало больше, но и вопросы, претендующие на полноценный кейс. Далеко за примерами ходить не надо => «Секрет Фирмы» (http://www.sf-online.ru/caselist.asp?sectionOID={2AC0DFB6-E89A-40E7-AEEE-7C4E41B192E6}). То есть ставится конкретная задача, да придется раскрывать писать больше подробностей, и силой мира она решается. Думаю, многие согласятся помочь, кроме Тимошенко конечно :)
2 Константин, это не наезд, я помню о вашем проекте IFB.RU, однако нельзя сказать, что развивается он успешно.
Пока это все как идея, но без поддержки команды с Оборота, ее сложно реализовать.
Второе что хотелось бы видеть на Oborot-е, это биржу труда, если честно. Но это пока мечты
PS Кстати, не чуть не удивлюсь, если сейчас Oborot-цы напишут что то типа: «Дык после нового года и собирались все это запустить.» :)
21/12/2003
2 Константин, это не наезд, я помню о вашем проекте IFB.RU, однако нельзя сказать, что развивается он успешно.
--------------
:) Забудьте. Как забыл (и забил) на него я. Тупиковая ветвь развития человечества.
Кроме 2-3 реальных обсуждений конкретных технических тем (и действительного нахождения решений, кстати) основная масса "диалогов" имеет вид - у вас проблема? - напишите мне на мыло, обсудим цену. Основная масса "участников" просто фигеет от того, что не видит сообщений остальных :). Они ИХ привыкли осуждать, а не реальную задачу.
Хорошо обсуждаются только темы как раз не влекущие никакой экономической выгоды.
Оптимизьм и вера в светлый коллективный разум человечества, конечно, хорошие чувства и вера, Михаил. Однако нет ни одного серьезного сервиса (да и быть не может!), где бы люди делились друг с другом своими промышленными идеями или секретами. Да и Вы сами, вряд ли побежите в припрыжку на Оборот или еще куда делиться своей удачной находкой, которая позволит вам или заработать немного или "обойти" конкурентов. И это - правильно. А такого сервиса - а дайте ка мне на халяву идею (решение, поработайте на меня и т.д.), которая мне по быстрому позволит срубить капусты, и быть не может. Тот, кто способен генерить идеи - не дурак. И в мире вещей и денег его труд должен вознаграждаться. И это работает, Михаил! Я за свою жизнь реально проводил десятки тендеров и участвовал в десятках как соискатель. Это совсем другой пласт! Если тут (и иже с ним у Нелли Федосенко (где народ просто собирается постебаться, крайний случай), Составе и пр. форумах, хорошая идея - это скорее случайно найденый самородок, то проведение реального тендера - это разработка золота промышленным методом, драгой. Добыча - тоннами.
Желающих получить профессиональное решение своих проблем - хоть отбавляй. Их право, конечно, дожидаться манны небесной или прихода Матери Терезы от бизнеса, которая и по головке погладит, и решение чудесное найдет. Только в ответ она получит даже не спасибо, а "да я и сам знал. Да я и сам не пальцем деланый... и т.п.". Поэтому требование "за лекарство" хоть какой то оплаты это не столько желание на них заработать, сколько проверить ребят на вшивость, на сколько они сами вообще относятся серьезно к своему бизнесу.
Тут вот статья есть, Михаил, - Антимаркетинг. Я хоть не принимаю обсуждения в ней, там много спорного. Однако и здравых мыслей там полно. В частности, юзер ничего ценного не должне получать на-халяву. За все он рано или поздно должен будет заплатить. В той или иной форме.
2 Константин, это не наезд, я помню о вашем проекте IFB.RU, однако нельзя сказать, что развивается он успешно.
--------------
:) Забудьте. Как забыл (и забил) на него я. Тупиковая ветвь развития человечества.
Кроме 2-3 реальных обсуждений конкретных технических тем (и действительного нахождения решений, кстати) основная масса "диалогов" имеет вид - у вас проблема? - напишите мне на мыло, обсудим цену. Основная масса "участников" просто фигеет от того, что не видит сообщений остальных :). Они ИХ привыкли осуждать, а не реальную задачу.
Хорошо обсуждаются только темы как раз не влекущие никакой экономической выгоды.
Оптимизьм и вера в светлый коллективный разум человечества, конечно, хорошие чувства и вера, Михаил. Однако нет ни одного серьезного сервиса (да и быть не может!), где бы люди делились друг с другом своими промышленными идеями или секретами. Да и Вы сами, вряд ли побежите в припрыжку на Оборот или еще куда делиться своей удачной находкой, которая позволит вам или заработать немного или "обойти" конкурентов. И это - правильно. А такого сервиса - а дайте ка мне на халяву идею (решение, поработайте на меня и т.д.), которая мне по быстрому позволит срубить капусты, и быть не может. Тот, кто способен генерить идеи - не дурак. И в мире вещей и денег его труд должен вознаграждаться. И это работает, Михаил! Я за свою жизнь реально проводил десятки тендеров и участвовал в десятках как соискатель. Это совсем другой пласт! Если тут (и иже с ним у Нелли Федосенко (где народ просто собирается постебаться, крайний случай), Составе и пр. форумах, хорошая идея - это скорее случайно найденый самородок, то проведение реального тендера - это разработка золота промышленным методом, драгой. Добыча - тоннами.
Желающих получить профессиональное решение своих проблем - хоть отбавляй. Их право, конечно, дожидаться манны небесной или прихода Матери Терезы от бизнеса, которая и по головке погладит, и решение чудесное найдет. Только в ответ она получит даже не спасибо, а "да я и сам знал. Да я и сам не пальцем деланый... и т.п.". Поэтому требование "за лекарство" хоть какой то оплаты это не столько желание на них заработать, сколько проверить ребят на вшивость, на сколько они сами вообще относятся серьезно к своему бизнесу.
Тут вот статья есть, Михаил, - Антимаркетинг. Я хоть не принимаю обсуждения в ней, там много спорного. Однако и здравых мыслей там полно. В частности, юзер ничего ценного не должне получать на-халяву. За все он рано или поздно должен будет заплатить. В той или иной форме.
21/12/2003
PS. Тем более, зачем бесплатно помогать человеку, которые не хочет себя утруждать ЭЛЕМЕНТАРНОЙ постановкой задачи, описанием исходных данный. Может и помогли бы, кстати, хоть намеком в какую сторону рыть. Но рыть то ЕМУ придется. А станет ли? Если ему и про болезнь свою доктору рассказать лень - сам, мол, догадайся, изучи мой сайт, определи мою ЦА, да объем рынка, да привлеки мне мою ЦА... Повторюсь в 20-й раз, но правильный вопрос содержит половину ответа.
PS. Тем более, зачем бесплатно помогать человеку, которые не хочет себя утруждать ЭЛЕМЕНТАРНОЙ постановкой задачи, описанием исходных данный. Может и помогли бы, кстати, хоть намеком в какую сторону рыть. Но рыть то ЕМУ придется. А станет ли? Если ему и про болезнь свою доктору рассказать лень - сам, мол, догадайся, изучи мой сайт, определи мою ЦА, да объем рынка, да привлеки мне мою ЦА... Повторюсь в 20-й раз, но правильный вопрос содержит половину ответа.
21/12/2003
То что вы описали сейчас про IFB, мне как раз так и думалось, когда вы запустили данный проект. ;) Но с другой стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает.
Но Константин, идея сама по себе ничего не стоит, не устаю это повторять. Так что от того что вы кому то что подскажите, мы не станните беднее, в худшем случае ничего не изменится, в лучшем станете только богаче. Потом Константин, вы сколько уже пишите и спорите до хрипоты, как должен выглядеть идеальный магазин, уже этого, если с аккумулировать ваши мысли, в принципе хватит для успешного проекта, однако от лености или еще от чего, я не исключение, не реализуем все те мысли которые могли бы.
По поводу профессионального решения, и что куча желающих, не соглашусь. Соглашусь что куча тех, кто так заявляет, но реально кто готов реализовать, не знаю, мне кажется не так уж и много.
Потом идея, это, увы, не товар. Возьмем к примеру госпожу Пастухову – pastukhova.com, не знаю, на сколько много заказов ей удалось собрать, не знаю сколько людей к ней обращаются. Но она выбрала свою нишу, и могу село утверждать что свою работу она выполняет качественно. (Мой запрос на аудит магазина, был некой проверкой и меня и ее, могу сказать, что наши мнения по поводу проекта (за исключением некоторых вещей, которые специфичны для бизнеса расходных материалов) сошлись.). У нее есть конкретный товар. При том те деньги которые заплатит клиент, по моему мнению, отобьются достаточно быстро. Если бы она еще теснее взаимодействовала с клиентами, то есть пыталась узнавать у клиента специфику, результат был бы в разы лучше.
Кстати по поводу того, что юзер ничего не должен получать бесплатно. Не в тему всплыла фраза: «Ни один здравомыслящий начальник не отпустит своего подчиненного, на БЕСПЛАТНЫЕ 3-х дневные курсы, на платные 5 дневные, с большей вероятностью.»
Вопрос должен быть сформулирован конкретно, но для того что бы он должен быть сформулирован, кто то должен вывести клиента на диалог, а это стоит денег. К какому веселому выводу я пришел ;)
То что вы описали сейчас про IFB, мне как раз так и думалось, когда вы запустили данный проект. ;) Но с другой стороны, не ошибается тот, кто ничего не делает.
Но Константин, идея сама по себе ничего не стоит, не устаю это повторять. Так что от того что вы кому то что подскажите, мы не станните беднее, в худшем случае ничего не изменится, в лучшем станете только богаче. Потом Константин, вы сколько уже пишите и спорите до хрипоты, как должен выглядеть идеальный магазин, уже этого, если с аккумулировать ваши мысли, в принципе хватит для успешного проекта, однако от лености или еще от чего, я не исключение, не реализуем все те мысли которые могли бы.
По поводу профессионального решения, и что куча желающих, не соглашусь. Соглашусь что куча тех, кто так заявляет, но реально кто готов реализовать, не знаю, мне кажется не так уж и много.
Потом идея, это, увы, не товар. Возьмем к примеру госпожу Пастухову – pastukhova.com, не знаю, на сколько много заказов ей удалось собрать, не знаю сколько людей к ней обращаются. Но она выбрала свою нишу, и могу село утверждать что свою работу она выполняет качественно. (Мой запрос на аудит магазина, был некой проверкой и меня и ее, могу сказать, что наши мнения по поводу проекта (за исключением некоторых вещей, которые специфичны для бизнеса расходных материалов) сошлись.). У нее есть конкретный товар. При том те деньги которые заплатит клиент, по моему мнению, отобьются достаточно быстро. Если бы она еще теснее взаимодействовала с клиентами, то есть пыталась узнавать у клиента специфику, результат был бы в разы лучше.
Кстати по поводу того, что юзер ничего не должен получать бесплатно. Не в тему всплыла фраза: «Ни один здравомыслящий начальник не отпустит своего подчиненного, на БЕСПЛАТНЫЕ 3-х дневные курсы, на платные 5 дневные, с большей вероятностью.»
Вопрос должен быть сформулирован конкретно, но для того что бы он должен быть сформулирован, кто то должен вывести клиента на диалог, а это стоит денег. К какому веселому выводу я пришел ;)
21/12/2003
"идея сама по себе ничего не стоит, не устаю это повторять"
Это Ваше право, несомненно, постоянно повторять одну и ту же фразу :).
Но общеизвестна одна притча (быль). Некто Г.Форд в нелучшие для себя времена решил провести на своем заводе сокращения. Назначил комиссию, котораю должна была выявить тех, кого можно было уволить без ущерба для производства. Комисия поработала и составила большой список. Про одного в нем было написано, что "он сидит, пьет кофе, курит, смотрит в окно, рисует чертиков на бумажке и ничего конкретно не делает". Форд его из списка вычеркнул. И сказал - несколько лет назад этот человек занимался примерно тем же самым, что вы и написали. А потом он выдал мне идею, которая позволила сэкономить нам несколько миллионов долларов. Т.ч. этот человек свою зарпату уже отработал пожизненно. Остальные из списка были уволены в большинстве своем.
Вот это - цена идеи.
Хорошая идея стоит огромных денег!
Что касается г-жи Пастуховой. Ну я занимаюсь примерно тем же, только без кривляний, заумных фраз и аудитов. Ну и на более прикладном уровне, что ли...
Тут уместно было бы рассказать другую быль. Был такой артист-каратист - Брюс Ли. Как говорится - нет равных в своем деле. На вопрос "почему он лучший", он отвечал, что из всех стилей он взял лучшее, отборосив шелуху в виде красивых пассов, кривляний, заклинаний. При этом он брал какой-нибудь предмет и бросал собеседнику. Тот машинально его ловил. Б.Ли на это говорил - вот видите, вы ПРОСТО взяли и поймали. Не становились при этом в красивые стойки, не разводили руками... Вы делали ЕСТЕСТВЕННЫЕ движения, которые максимально быстро и просто позволили вам достичь результата. Кстати сказать, в реальном спецназе, а не потешных войсках изучают не самбо-карате в картинном варианте. Изучают самбоуд. Они красиво драться не умеют. Они умеют убивать.
Нравится г-же Пастуховой пассы с "аудитом сайта" - ну и пусть аудитит. У многих сайтодержателей существует комплекс неполноценности по поводу своих сайтов - им нужна похвала, совет "где что поправить в дизайне". Они свято верят, что это на что то влияет. Переубедить их в обратном - невозможно, они должны сами дозреть. Дозреть до того, что бы придать своему сайту некую харизму, что ли. Вот будет у него эта харизма - сайт по-любому будет жить, с любым дизайном. Нет - хоть ты застрелись и любые бабки в продвижение вкачай - все одно псу под хвост.
:) Вот поэтому кто то ищет харизму, а кто то - красивые пассы выделывает. Я читал ее аудит Вашего сайта. С чем то согласен, с чем то нет.. Ну это ваши с ней разборки. Мне чего встревать.
Я так и аудит бесплатно не провожу. Вернее провожу, но результаты не сообщаю. А сообщаю перечень работ, которые надо бы сделать. Ну, ес-но без той самой харизмы, которая как раз денег и стоит.
А то, что вы идеи товаром не считаете, это сколее Ваша беда, чем достоинство...
"идея сама по себе ничего не стоит, не устаю это повторять"
Это Ваше право, несомненно, постоянно повторять одну и ту же фразу :).
Но общеизвестна одна притча (быль). Некто Г.Форд в нелучшие для себя времена решил провести на своем заводе сокращения. Назначил комиссию, котораю должна была выявить тех, кого можно было уволить без ущерба для производства. Комисия поработала и составила большой список. Про одного в нем было написано, что "он сидит, пьет кофе, курит, смотрит в окно, рисует чертиков на бумажке и ничего конкретно не делает". Форд его из списка вычеркнул. И сказал - несколько лет назад этот человек занимался примерно тем же самым, что вы и написали. А потом он выдал мне идею, которая позволила сэкономить нам несколько миллионов долларов. Т.ч. этот человек свою зарпату уже отработал пожизненно. Остальные из списка были уволены в большинстве своем.
Вот это - цена идеи.
Хорошая идея стоит огромных денег!
Что касается г-жи Пастуховой. Ну я занимаюсь примерно тем же, только без кривляний, заумных фраз и аудитов. Ну и на более прикладном уровне, что ли...
Тут уместно было бы рассказать другую быль. Был такой артист-каратист - Брюс Ли. Как говорится - нет равных в своем деле. На вопрос "почему он лучший", он отвечал, что из всех стилей он взял лучшее, отборосив шелуху в виде красивых пассов, кривляний, заклинаний. При этом он брал какой-нибудь предмет и бросал собеседнику. Тот машинально его ловил. Б.Ли на это говорил - вот видите, вы ПРОСТО взяли и поймали. Не становились при этом в красивые стойки, не разводили руками... Вы делали ЕСТЕСТВЕННЫЕ движения, которые максимально быстро и просто позволили вам достичь результата. Кстати сказать, в реальном спецназе, а не потешных войсках изучают не самбо-карате в картинном варианте. Изучают самбоуд. Они красиво драться не умеют. Они умеют убивать.
Нравится г-же Пастуховой пассы с "аудитом сайта" - ну и пусть аудитит. У многих сайтодержателей существует комплекс неполноценности по поводу своих сайтов - им нужна похвала, совет "где что поправить в дизайне". Они свято верят, что это на что то влияет. Переубедить их в обратном - невозможно, они должны сами дозреть. Дозреть до того, что бы придать своему сайту некую харизму, что ли. Вот будет у него эта харизма - сайт по-любому будет жить, с любым дизайном. Нет - хоть ты застрелись и любые бабки в продвижение вкачай - все одно псу под хвост.
:) Вот поэтому кто то ищет харизму, а кто то - красивые пассы выделывает. Я читал ее аудит Вашего сайта. С чем то согласен, с чем то нет.. Ну это ваши с ней разборки. Мне чего встревать.
Я так и аудит бесплатно не провожу. Вернее провожу, но результаты не сообщаю. А сообщаю перечень работ, которые надо бы сделать. Ну, ес-но без той самой харизмы, которая как раз денег и стоит.
А то, что вы идеи товаром не считаете, это сколее Ваша беда, чем достоинство...
21/12/2003
Иногда, читая ваши сообщения, невольно проскакивает мысль: «Красиво, черт побери». У меня подозрение, что мы говорим об одном и том же, но называем вещи разными именами. Во всяком случае, те примеры, которые были приведены, говорят именно о реализованных идеях, а не о чистых идеях. Остался бы в рядах компании сотрудник, если бы Форд не согласился с ним много лет назад ? Вопрос риторический…
О, сами признали что харизма, (бренд ?), как раз и позволяет услугу, (идею ?), сделать платной.
Иногда, читая ваши сообщения, невольно проскакивает мысль: «Красиво, черт побери». У меня подозрение, что мы говорим об одном и том же, но называем вещи разными именами. Во всяком случае, те примеры, которые были приведены, говорят именно о реализованных идеях, а не о чистых идеях. Остался бы в рядах компании сотрудник, если бы Форд не согласился с ним много лет назад ? Вопрос риторический…
О, сами признали что харизма, (бренд ?), как раз и позволяет услугу, (идею ?), сделать платной.
21/12/2003
История не терпит сослагательного наклонения "а что было бы если бы..". Что было - то было и факт этот зафиксирован. Ну не реализовал бы - не съэкономил бы, вылетел бы этот фрайер в числе первых :).
А что значит "чистая идея". Есть идея реализованная и нереализованная. Хорошо, конечно, когда идея под собой имеет реальное обоснование или "рабочую модель" - тогда в нее легко поверить. В прикладном смысле, кстати "реальноосуществимость" идеи прямо таки жизненная необходимость. Если заказчик (клиент) тоже в нее начинает верить, и "с ходу" - значит она реально "гениальная" и будет работать. :) Неужели это "ничего не стоит?" :)
"О, сами признали что харизма, (бренд ?), как раз и позволяет услугу, (идею ?), сделать платной."
Идея - сама по себе - харизма ("искра Божия, высшее предназначение"). Другое дело, насколько она уместна в том или ином случае. Вот пример из того же IFB. Там было обсуждение некоего устройства, которое бы "забирало" только верхние 1-2 мм воды. 9/10 диалогов - чистый бред, типа "сдувалок", "сгонялок", "сгребалок" с реализацией в виде мостового крана :). Зато пара диалогов с реальными специалистами позволило найти действительно красивое решение на основе рычагов второго рода. Причем, в исходной задаче был упор на сбор мусора с поверхности и "зеленой цветушной пленки". Ну а в перспективе - если подумать - решена проблема сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Вот "цена идеи".
А при чем тут "бренд"? Бренд - это не харизма, а результат труда. Он не с неба падает, а нарабатывается. Вот для того, что бы ТМ стала брендом - нужна харизма. Но для существовании у сайта харизмы наличие бренда не обязательно. Скорее бренд вытекает из наличия харизмы. Имхо.
История не терпит сослагательного наклонения "а что было бы если бы..". Что было - то было и факт этот зафиксирован. Ну не реализовал бы - не съэкономил бы, вылетел бы этот фрайер в числе первых :).
А что значит "чистая идея". Есть идея реализованная и нереализованная. Хорошо, конечно, когда идея под собой имеет реальное обоснование или "рабочую модель" - тогда в нее легко поверить. В прикладном смысле, кстати "реальноосуществимость" идеи прямо таки жизненная необходимость. Если заказчик (клиент) тоже в нее начинает верить, и "с ходу" - значит она реально "гениальная" и будет работать. :) Неужели это "ничего не стоит?" :)
"О, сами признали что харизма, (бренд ?), как раз и позволяет услугу, (идею ?), сделать платной."
Идея - сама по себе - харизма ("искра Божия, высшее предназначение"). Другое дело, насколько она уместна в том или ином случае. Вот пример из того же IFB. Там было обсуждение некоего устройства, которое бы "забирало" только верхние 1-2 мм воды. 9/10 диалогов - чистый бред, типа "сдувалок", "сгонялок", "сгребалок" с реализацией в виде мостового крана :). Зато пара диалогов с реальными специалистами позволило найти действительно красивое решение на основе рычагов второго рода. Причем, в исходной задаче был упор на сбор мусора с поверхности и "зеленой цветушной пленки". Ну а в перспективе - если подумать - решена проблема сбора нефтепродуктов с поверхности воды. Вот "цена идеи".
А при чем тут "бренд"? Бренд - это не харизма, а результат труда. Он не с неба падает, а нарабатывается. Вот для того, что бы ТМ стала брендом - нужна харизма. Но для существовании у сайта харизмы наличие бренда не обязательно. Скорее бренд вытекает из наличия харизмы. Имхо.
22/12/2003
Михаил, спасибо за ссылку. У меня вопрос.
<quot>
необходимо поставить ссылки на все страницы сайта с главной страницы;- все страницы должны находиться в корневой директории сайта (не должно быть вложенных директорий);
чем меньше количество ссылок, уводящих посетителя с сайта, тем рейтинг страницы выше.
</quot>
Вы проверяли эти советы на практике?
Михаил, спасибо за ссылку. У меня вопрос.
<quot>
необходимо поставить ссылки на все страницы сайта с главной страницы;- все страницы должны находиться в корневой директории сайта (не должно быть вложенных директорий);
чем меньше количество ссылок, уводящих посетителя с сайта, тем рейтинг страницы выше.
</quot>
Вы проверяли эти советы на практике?
22/12/2003
Эдвард, это совет действительно приносящий пользу. Я, по крайней мере ВСЕГДА так делаю, когда сайт тюнингую. Другой вопрос - такая страница зрителю может быть просто "неинтересна" (например если вложенных страниц - 3000... :) Поэтому делается "другая" главная страница - для поисковика. Которая и улучшает "обнаруживаемость" сайта и релевантность искомого на порядок. Юзер-поисковик через нее знает все ваши страницы. Юзер-человек ее просто не видит - он тупо ходит по ссылочкам, а через поисковик - сразу попадает на нужную страницу. :) Вот такой "секрет".
Но про много-вложенность - чушь, конечно. Если вы сразу указываете путь к странице - пусть она хоть в 10-й папке - это не так важно.
В свое время я проводил некоторые опыты. Удалось даже создать некий механизм, который, как увеличительное стекло, позволял значительно улучшить видимость сайта для поисковика. Т.е. "копия" находилась лучше, чем сам оригинал. И все - законными методами... :)
Эдвард, это совет действительно приносящий пользу. Я, по крайней мере ВСЕГДА так делаю, когда сайт тюнингую. Другой вопрос - такая страница зрителю может быть просто "неинтересна" (например если вложенных страниц - 3000... :) Поэтому делается "другая" главная страница - для поисковика. Которая и улучшает "обнаруживаемость" сайта и релевантность искомого на порядок. Юзер-поисковик через нее знает все ваши страницы. Юзер-человек ее просто не видит - он тупо ходит по ссылочкам, а через поисковик - сразу попадает на нужную страницу. :) Вот такой "секрет".
Но про много-вложенность - чушь, конечно. Если вы сразу указываете путь к странице - пусть она хоть в 10-й папке - это не так важно.
В свое время я проводил некоторые опыты. Удалось даже создать некий механизм, который, как увеличительное стекло, позволял значительно улучшить видимость сайта для поисковика. Т.е. "копия" находилась лучше, чем сам оригинал. И все - законными методами... :)
22/12/2003
Светлана, оба "совета" - мифы. Вы можете себе представить более менее крупный сайт без структурированной системы хранения документов? Я не могу. Если следовать этой логике, то полезность страницы зависит от уровня в каталоге. Это слишком примитивно.
Константин, если вы намекаете на изменение контента страницы по USER_AGENT, то если Яндекс узнает об этом, ваш сайт могут забанить.
Светлана, оба "совета" - мифы. Вы можете себе представить более менее крупный сайт без структурированной системы хранения документов? Я не могу. Если следовать этой логике, то полезность страницы зависит от уровня в каталоге. Это слишком примитивно.
Константин, если вы намекаете на изменение контента страницы по USER_AGENT, то если Яндекс узнает об этом, ваш сайт могут забанить.
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