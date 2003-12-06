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Сколько ориентировочно стоит реализация проекта уровня 003.ру?
06/12/2003
короче, рассказываю ;)
первоначальный движок для digitalshop.ru был куплен за $300, рекламный бюджет по началу - около $500/мес. Затраты на сотрудников около $1000/мес, хостинг около $20/мес. Аренда помещения - $500/мес. Компы для работы собрали сами из б/у-шного барахла. Приходящий бухгалтер - $200-300/квартал.
Сейчас, конечно, у нас всё иначе, но ведь надо же было с чего-то начинать. Ведь так? Но тогда пару лет постепенной раскрутки.
А если хочется сразу "ракетой и в небо", тогда и рекламу на ТВ надо и на радио, да и плакаты по всей России...
Около $4 млн надо.
короче, рассказываю ;)
первоначальный движок для digitalshop.ru был куплен за $300, рекламный бюджет по началу - около $500/мес. Затраты на сотрудников около $1000/мес, хостинг около $20/мес. Аренда помещения - $500/мес. Компы для работы собрали сами из б/у-шного барахла. Приходящий бухгалтер - $200-300/квартал.
Сейчас, конечно, у нас всё иначе, но ведь надо же было с чего-то начинать. Ведь так? Но тогда пару лет постепенной раскрутки.
А если хочется сразу "ракетой и в небо", тогда и рекламу на ТВ надо и на радио, да и плакаты по всей России...
Около $4 млн надо.
08/12/2003
Я посмотрел всеже 003.ru
С технической точки зрения, особых наворотов там нет.
Дизайн? Сказать сложно что он есть на этом сайте, но с точки зрения воздействия рекламы на посетителя, похоже сделано правильно. Воздействует. Держит взгляд на сайте. Собственно что и требовалось доказать. Похоже график там раньше работал над обычной печатной рекламой, и успешно использует ее приемы в ИМ.
Там ребята спрашивают, как грузится сайт? Грузится быстро. Значит стоит на хорошем сервере и хорошо оптимизирована графика.
Что еще можно сказать? Имя запоминающееся 003.ру. Ну и похоже, что в целом ребята работают грамотно в плане организации продаж.
Относительно темы этого топика: Сколько стоит создание магазина такого уровня. Во первых, необходим серьезный подход. Это означает, что решили продавать? Занимайтесь этим делом серьезно! Чем и занимаются на 003. Интернет сам по себе не работает, точно также как и обычный магазин. Нужен персонал, который обеспечивает работу (техническую сторону), нужен персонал который обеспечивает продажи - это разработка стратегии, тактики и приемов маркетинга для конкретного магазина, персонал для осуществления этих идей, и вот получается, что затраты то все впереди :)
Успех не столько упирается в пресловутый "двидок" (извините, термин в душу запал), в принципе можно использовать любой. Не в сервер - тоже можно на любом хоститься. Тут только приведу такое сравнение - Запорожец и Мерседес, телефон от Пермского телефонного завода и аппарат от SONY, а также сервис от мастерской деревни "Большие Матюки" и фирменного сервис-центра той же SONY.
Основной компонент успеха - это серьезный подход к ИМ, как к бизнесу, а не как к модной примочке или к тому, что в сети все будет работать само по себе.... Чудес не бывает!
Вот отсюда и затраты считать надо. А затраты например на сайт и эксплуатацию сервера, воспринимать как неизбежные затраты, как например на покупку телефона и оплату телефонной линии.
Я посмотрел всеже 003.ru
С технической точки зрения, особых наворотов там нет.
Дизайн? Сказать сложно что он есть на этом сайте, но с точки зрения воздействия рекламы на посетителя, похоже сделано правильно. Воздействует. Держит взгляд на сайте. Собственно что и требовалось доказать. Похоже график там раньше работал над обычной печатной рекламой, и успешно использует ее приемы в ИМ.
Там ребята спрашивают, как грузится сайт? Грузится быстро. Значит стоит на хорошем сервере и хорошо оптимизирована графика.
Что еще можно сказать? Имя запоминающееся 003.ру. Ну и похоже, что в целом ребята работают грамотно в плане организации продаж.
Относительно темы этого топика: Сколько стоит создание магазина такого уровня. Во первых, необходим серьезный подход. Это означает, что решили продавать? Занимайтесь этим делом серьезно! Чем и занимаются на 003. Интернет сам по себе не работает, точно также как и обычный магазин. Нужен персонал, который обеспечивает работу (техническую сторону), нужен персонал который обеспечивает продажи - это разработка стратегии, тактики и приемов маркетинга для конкретного магазина, персонал для осуществления этих идей, и вот получается, что затраты то все впереди :)
Успех не столько упирается в пресловутый "двидок" (извините, термин в душу запал), в принципе можно использовать любой. Не в сервер - тоже можно на любом хоститься. Тут только приведу такое сравнение - Запорожец и Мерседес, телефон от Пермского телефонного завода и аппарат от SONY, а также сервис от мастерской деревни "Большие Матюки" и фирменного сервис-центра той же SONY.
Основной компонент успеха - это серьезный подход к ИМ, как к бизнесу, а не как к модной примочке или к тому, что в сети все будет работать само по себе.... Чудес не бывает!
Вот отсюда и затраты считать надо. А затраты например на сайт и эксплуатацию сервера, воспринимать как неизбежные затраты, как например на покупку телефона и оплату телефонной линии.
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