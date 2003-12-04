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Сколько ориентировочно стоит реализация проекта уровня 003.ру?
04/12/2003
ого сколько всего :)
ого сколько всего :)
04/12/2003
to Константин
В своём сообщении от 19:27:17 03-12-03 Вы писали следующее:
> Итого, 205.000. Куда деньги приносить?
Из этого сообщения становится понятно что у Вас есть 205.000, и Вы хотели бы найти партнёра для разработки, запуска и расскрутки магазина до уровня 003.ru.
Теперь же Вы говорите следующее:
> Зачем мне Ваш "реальный бизнес-план"?
Отвечаю:
Если Вам не нужен бизнесс-план, приносите деньги уже! - будем работать! ...на абум, без бизнесс-плана, без строков, без бюджетов, без чёткой организации... так мы тоже умеем :)
Кароче, хотите вкладывать - обращайтесь. Не хотите - не морочте голову.
to Константин
В своём сообщении от 19:27:17 03-12-03 Вы писали следующее:
> Итого, 205.000. Куда деньги приносить?
Из этого сообщения становится понятно что у Вас есть 205.000, и Вы хотели бы найти партнёра для разработки, запуска и расскрутки магазина до уровня 003.ru.
Теперь же Вы говорите следующее:
> Зачем мне Ваш "реальный бизнес-план"?
Отвечаю:
Если Вам не нужен бизнесс-план, приносите деньги уже! - будем работать! ...на абум, без бизнесс-плана, без строков, без бюджетов, без чёткой организации... так мы тоже умеем :)
Кароче, хотите вкладывать - обращайтесь. Не хотите - не морочте голову.
04/12/2003
Вот дурачёк... :) (это я про Смита).
Сколько стоит "стать 003" - то, что я написал (~30.000 с БД и пр.приблудами, включая раскрутку) + офф-лайн (доставка, обслуживание, сервис) + НАЛИЧИЕ стабильного поставщика товара (а это не 200 тыщ, и даже не 2 млн.)
Если товар уже есть, сделать аналог 003 - 004.ru достаточно этих денег.
Вот дурачёк... :) (это я про Смита).
Сколько стоит "стать 003" - то, что я написал (~30.000 с БД и пр.приблудами, включая раскрутку) + офф-лайн (доставка, обслуживание, сервис) + НАЛИЧИЕ стабильного поставщика товара (а это не 200 тыщ, и даже не 2 млн.)
Если товар уже есть, сделать аналог 003 - 004.ru достаточно этих денег.
04/12/2003
Такие суммы мелькают! :-)
Ну, а если просто торгующая фирма хочет выйти из офф-лайна в он-лайн, для расширения зоны влияния и способов доступа к ней. Пусть в пределах своего же города.
Господа, можно все сделать за разумную сумму и в весьма хорошем качестве.
Если в пределах своего города, то не нужна слишком крутая раскрутка в поисковиках на весь мир, можно просто добавить URL на свои рекламные материалы и может дать локальную рекламу в офф-лайне.
Такие суммы мелькают! :-)
Ну, а если просто торгующая фирма хочет выйти из офф-лайна в он-лайн, для расширения зоны влияния и способов доступа к ней. Пусть в пределах своего же города.
Господа, можно все сделать за разумную сумму и в весьма хорошем качестве.
Если в пределах своего города, то не нужна слишком крутая раскрутка в поисковиках на весь мир, можно просто добавить URL на свои рекламные материалы и может дать локальную рекламу в офф-лайне.
04/12/2003
Павел Коротов:
У 003.ру сейчас ежедневная посещаемость превышает 70 тыс. хитов. Если брать с запасом и учитывать погрешность Top100, решение на osCommerce и на хостинге за 25-50 у.е. должно выдерживать 100 тыс. хитов за сутки. Я правильно понимаю?
==
Хиты хитам рознь. Важно на каких страницах побывали Ваши посетители, как скомпонованы страницы и сколько траффика скушает каждый хит. Это во многом зависит от количества и оптимизации иллюстраций. Например, то, что в ОСК используется возможность сжатия страниц по алгоритму gzip, экономит до 30% траффика и процентов на 15-20 ускоряет обновление (загрузку страниц). Тем не менее, для магазинов с такой посещаемостью, стандартного траффика будет недостаточно. Поэтому доплаты за дополнительный траффик могут составить еще 30-50 долларов в месяц.
Но я думаю, что для магазинов с такой посещаемостью и объемами продаж, это не большая проблема.
==
Андрей:
Я не знаю, обсуждалась ли здесь аспект платформы разработки. Т.е. если использовать asp решения, то это естественно дороже, чем php, pl (cgi)
===
Использовать asp решения в плане написания сайта, значительно проще, чем любой другой язык.
Если заказчика не волнует изначальная дырявость серверов на базе Виндовс. А asp как раз под ним и крутится.
После августовского сюрприза с вирусом поражающим Майкрософтовские базы данных, многие серьезные пользователи этого софта, стали спешно уходить на *nix и переписывать свои ресурсы на другие языки.
И почему же это на asp дороже? Потому что на коленке?
===
Проблема любого движка - это открытость или закрытость исходных кодов.
Закрытый код, привязывает заказчика к писателю этого кода НАВСЕГДА. И тут уж будьте уверены, этот писатель, будет вам диктовать условия добавления каждой запятов в ваш код! За соответствующую доплату. И никуда вы от него не денетесь. Пока не замените код и не уйдете от "наколенного" программиста.
Опыт показывает, что доводка "до ума" то есть до требований желаемой конфигурации, например тогоже ОСК, берет от 1 до 3 месяцев.
Написание и отладка кода дополнительного модуля - недели, а иногда модули доводятся коллективно и более длительное время.
И вот когда я тут читаю, что некоторые "супер программеры" пишут магазины за пару дней (правда используя шаблоны и прочее :) ) - читай взявши открытые исходные коды ;), то я очень удивляюсь: такие гении и таланты, должны уже иметь оффис на Манхеттене и многомиллиардный счет в банке!
А ребята тут на форуме тусуются....
Павел Коротов:
У 003.ру сейчас ежедневная посещаемость превышает 70 тыс. хитов. Если брать с запасом и учитывать погрешность Top100, решение на osCommerce и на хостинге за 25-50 у.е. должно выдерживать 100 тыс. хитов за сутки. Я правильно понимаю?
==
Хиты хитам рознь. Важно на каких страницах побывали Ваши посетители, как скомпонованы страницы и сколько траффика скушает каждый хит. Это во многом зависит от количества и оптимизации иллюстраций. Например, то, что в ОСК используется возможность сжатия страниц по алгоритму gzip, экономит до 30% траффика и процентов на 15-20 ускоряет обновление (загрузку страниц). Тем не менее, для магазинов с такой посещаемостью, стандартного траффика будет недостаточно. Поэтому доплаты за дополнительный траффик могут составить еще 30-50 долларов в месяц.
Но я думаю, что для магазинов с такой посещаемостью и объемами продаж, это не большая проблема.
==
Андрей:
Я не знаю, обсуждалась ли здесь аспект платформы разработки. Т.е. если использовать asp решения, то это естественно дороже, чем php, pl (cgi)
===
Использовать asp решения в плане написания сайта, значительно проще, чем любой другой язык.
Если заказчика не волнует изначальная дырявость серверов на базе Виндовс. А asp как раз под ним и крутится.
После августовского сюрприза с вирусом поражающим Майкрософтовские базы данных, многие серьезные пользователи этого софта, стали спешно уходить на *nix и переписывать свои ресурсы на другие языки.
И почему же это на asp дороже? Потому что на коленке?
===
Проблема любого движка - это открытость или закрытость исходных кодов.
Закрытый код, привязывает заказчика к писателю этого кода НАВСЕГДА. И тут уж будьте уверены, этот писатель, будет вам диктовать условия добавления каждой запятов в ваш код! За соответствующую доплату. И никуда вы от него не денетесь. Пока не замените код и не уйдете от "наколенного" программиста.
Опыт показывает, что доводка "до ума" то есть до требований желаемой конфигурации, например тогоже ОСК, берет от 1 до 3 месяцев.
Написание и отладка кода дополнительного модуля - недели, а иногда модули доводятся коллективно и более длительное время.
И вот когда я тут читаю, что некоторые "супер программеры" пишут магазины за пару дней (правда используя шаблоны и прочее :) ) - читай взявши открытые исходные коды ;), то я очень удивляюсь: такие гении и таланты, должны уже иметь оффис на Манхеттене и многомиллиардный счет в банке!
А ребята тут на форуме тусуются....
05/12/2003
Согласен :). Вообще серьезный вопрос - сколько стоит открыть бизнес в интернет фактически. :) Аркадий, могу Вам помочь с планированием, если конечно магазин не конкурент моему. Пришлите более подробную информацию о проекте на roma@003.ru.
Согласен :). Вообще серьезный вопрос - сколько стоит открыть бизнес в интернет фактически. :) Аркадий, могу Вам помочь с планированием, если конечно магазин не конкурент моему. Пришлите более подробную информацию о проекте на roma@003.ru.
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