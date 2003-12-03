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Сколько ориентировочно стоит реализация проекта уровня 003.ру?
03/12/2003
"все сервисы a la 003.ру"
Какие у них "сервисы", ребята?
Я лично знаю только их один сервис - хреновая доставка.
И этот "сервис" убивает их все остальные сервисы, что за 1,5К, что за 15 К.
Вот я трачу деньги своих клиентов на рекламные кампании. Сколько я Вашему CLX-у передал, RaMan? Правильно, 0,0$ Как думаете, почему? Правильно - мулек у вас на сайте маловато...
Т.ч. работайте над мульками. :)
(угораю я с подходов ваших...)
"все сервисы a la 003.ру"
Какие у них "сервисы", ребята?
Я лично знаю только их один сервис - хреновая доставка.
И этот "сервис" убивает их все остальные сервисы, что за 1,5К, что за 15 К.
Вот я трачу деньги своих клиентов на рекламные кампании. Сколько я Вашему CLX-у передал, RaMan? Правильно, 0,0$ Как думаете, почему? Правильно - мулек у вас на сайте маловато...
Т.ч. работайте над мульками. :)
(угораю я с подходов ваших...)
03/12/2003
>2) Движок. Обсосаные - переобсосаные проблемы. Голый скелет магазина вам напишет средний программист за месяц. Это 500$. +_ естно. Важен порядок.
Вот из-за этого серьезные команды и не занимаются созданием качественных инет-магазинов. Ибо нерентабельно. Скоро ситуация будет как с хостингом: "У меня 5$, а у меня 4$, заходите к нам, мы лучшие - у нас 2.5$ в месяц и т.д."
Да, и надо сказать, что "средний программист за 500$" не знает, что такое юзабилити ибо у него без всяких юзабилитей будут покупать по демпинговым ценам.
>2) Движок. Обсосаные - переобсосаные проблемы. Голый скелет магазина вам напишет средний программист за месяц. Это 500$. +_ естно. Важен порядок.
Вот из-за этого серьезные команды и не занимаются созданием качественных инет-магазинов. Ибо нерентабельно. Скоро ситуация будет как с хостингом: "У меня 5$, а у меня 4$, заходите к нам, мы лучшие - у нас 2.5$ в месяц и т.д."
Да, и надо сказать, что "средний программист за 500$" не знает, что такое юзабилити ибо у него без всяких юзабилитей будут покупать по демпинговым ценам.
03/12/2003
:) Ну тогда надо так и говорить. 5.000 и 5 месяцев работы. 200 штук и 3 года ждать + джип мне и моей жене...
Да не так страшен черт, как его малюют. давайте запозиционируемся.
Человек спросил - сколько будт стоить ЭТИ ПУНКТОВ (надо полагать, что все остальное у него или уже есть, или он не догадывается об их существовании, а их не 5, а 25).
Вот эти 5 пунктов стоят столько, сколько я написал.
Имеется в виду, что перед программером ("средним") кладут блок схему движка ИМ, и он ее кодит за 500$. При чем тут юзабилити и дизайн? И т.д. Речь идет о ВЫПОЛНЕНИИ работ. Когда четко ясно ЧТО ДЕЛАТЬ. "Вот 5000 товаров, надо их зафотить и набить их описание! - Яволь!".
:) Ну тогда надо так и говорить. 5.000 и 5 месяцев работы. 200 штук и 3 года ждать + джип мне и моей жене...
Да не так страшен черт, как его малюют. давайте запозиционируемся.
Человек спросил - сколько будт стоить ЭТИ ПУНКТОВ (надо полагать, что все остальное у него или уже есть, или он не догадывается об их существовании, а их не 5, а 25).
Вот эти 5 пунктов стоят столько, сколько я написал.
Имеется в виду, что перед программером ("средним") кладут блок схему движка ИМ, и он ее кодит за 500$. При чем тут юзабилити и дизайн? И т.д. Речь идет о ВЫПОЛНЕНИИ работ. Когда четко ясно ЧТО ДЕЛАТЬ. "Вот 5000 товаров, надо их зафотить и набить их описание! - Яволь!".
03/12/2003
Константин, знаете почему автобус дороже легковушки?
>Имеется в виду, что перед программером ("средним" кладут блок схему движка ИМ, и он ее кодит за 500$. При чем тут юзабилити и дизайн? И т.д. Речь идет о ВЫПОЛНЕНИИ работ. Когда четко ясно ЧТО ДЕЛАТЬ. "Вот 5000 товаров, надо их зафотить и набить их описание! - Яволь!".
Представьте себе ситуацию, когда знаний "среднего прога" явно не хватает, чтобы "все закодить". Кстати, тупым наполнением магазина прог не будет заниматься, ему проще работу сменить. Уж поверьте мне на слово.
Константин, знаете почему автобус дороже легковушки?
>Имеется в виду, что перед программером ("средним" кладут блок схему движка ИМ, и он ее кодит за 500$. При чем тут юзабилити и дизайн? И т.д. Речь идет о ВЫПОЛНЕНИИ работ. Когда четко ясно ЧТО ДЕЛАТЬ. "Вот 5000 товаров, надо их зафотить и набить их описание! - Яволь!".
Представьте себе ситуацию, когда знаний "среднего прога" явно не хватает, чтобы "все закодить". Кстати, тупым наполнением магазина прог не будет заниматься, ему проще работу сменить. Уж поверьте мне на слово.
03/12/2003
Смотря какой автобус и смотря какая легковушка...
Если это программист, то такой проблемы "не сможет" возникнуть не может. Иначе это не программист. Он может ездить быстрее или медленнее. Но ездить обязан.
И забивка БД - естественно не программиста работа. А другой "ученой обезьяны". Нанятой забивать БД. (но зато с нее не будут требовать ни дизайна, ни юзабилити, ни роста продаж).
Смотря какой автобус и смотря какая легковушка...
Если это программист, то такой проблемы "не сможет" возникнуть не может. Иначе это не программист. Он может ездить быстрее или медленнее. Но ездить обязан.
И забивка БД - естественно не программиста работа. А другой "ученой обезьяны". Нанятой забивать БД. (но зато с нее не будут требовать ни дизайна, ни юзабилити, ни роста продаж).
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