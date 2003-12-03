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Сколько ориентировочно стоит реализация проекта уровня 003.ру?



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

"все сервисы a la 003.ру"



Какие у них "сервисы", ребята?

Я лично знаю только их один сервис - хреновая доставка.

И этот "сервис" убивает их все остальные сервисы, что за 1,5К, что за 15 К.

Вот я трачу деньги своих клиентов на рекламные кампании. Сколько я Вашему CLX-у передал, RaMan? Правильно, 0,0$ Как думаете, почему? Правильно - мулек у вас на сайте маловато...

Т.ч. работайте над мульками. :)

(угораю я с подходов ваших...)



Ссылка на сообщение Longfello
03/12/2003

1. Производство проекта - от 3-х до 5 тысяч долларов, если не обращаться к брендовому производителю

2. Раскрутка проекта - от 120 до 200 тысяч того-же, если вы хотите достичь тех же продаж.

\

Коллегам по форуму - можете на меня не свистеть за второй пункт -> я знаю, о чем говорю.



Ссылка на сообщение Виктория
03/12/2003

Longfello



А чего свистеть :) Если трезво подходить, то такие суммы и выпадают.



Ссылка на сообщение Edward
03/12/2003

>2) Движок. Обсосаные - переобсосаные проблемы. Голый скелет магазина вам напишет средний программист за месяц. Это 500$. +_ естно. Важен порядок.



Вот из-за этого серьезные команды и не занимаются созданием качественных инет-магазинов. Ибо нерентабельно. Скоро ситуация будет как с хостингом: "У меня 5$, а у меня 4$, заходите к нам, мы лучшие - у нас 2.5$ в месяц и т.д."



Да, и надо сказать, что "средний программист за 500$" не знает, что такое юзабилити ибо у него без всяких юзабилитей будут покупать по демпинговым ценам.



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

Т.е. 5 штук - и все-все-все, включаю набитую БД на 5000 позицый?

Т.е. 200 штук - и через месяц - продажи такие же как у 003?



Итого, 205.000. Куда деньги приносить?



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

2 Едвард - расходы на юзабилити, как видите, вынесены в отдельную статью "дизайн". Для магазина "дизайн тождественно равен "юзабилити".

А "средний программист" - это ученая обезьяна, которая кодит, что ему скажут. А не придумывает проект магазина. Проект придумывает создатель.



Ссылка на сообщение Роман
03/12/2003

Константин, а Longfello вроде бы про месяц не говорил :)

Там наверняка год, а то и два

/считали мы тут как-то про hard недавно - неутешительно получилось/



Ссылка на сообщение Edward
03/12/2003

Если вы перестанете думать штампами, опираясь на то, что вы видете бродя по рунету, то рано или поздно поймете, что проект качественного магазина по силам лишь команде 10-20 человек, сроки 0.5 - 1 год. По меньшей мере именно такие цифры у меня получись, когда я набросал план на бумажке.



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

:) Ну тогда надо так и говорить. 5.000 и 5 месяцев работы. 200 штук и 3 года ждать + джип мне и моей жене...

Да не так страшен черт, как его малюют. давайте запозиционируемся.

Человек спросил - сколько будт стоить ЭТИ ПУНКТОВ (надо полагать, что все остальное у него или уже есть, или он не догадывается об их существовании, а их не 5, а 25).

Вот эти 5 пунктов стоят столько, сколько я написал.

Имеется в виду, что перед программером ("средним") кладут блок схему движка ИМ, и он ее кодит за 500$. При чем тут юзабилити и дизайн? И т.д. Речь идет о ВЫПОЛНЕНИИ работ. Когда четко ясно ЧТО ДЕЛАТЬ. "Вот 5000 товаров, надо их зафотить и набить их описание! - Яволь!".



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

2 Эдвард - считаем по среднему: 15 человек х 9 месяцев х 500$ зарплаты = 67500$. (и это без накладных). Это что ж это будет за магазин такой? У его посетителей наверной кошельки автоматом должны выскакивать! От дизайна и мулек.



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

PS. Простите, Эдвард, забыл спросить, Вы "план" чего набросали?

"Как сделать работающий (продающий) магазин" или "Как разбогатеть на создании И-магазинов"? :)



Ссылка на сообщение Edward
03/12/2003

Константин, знаете почему автобус дороже легковушки?



>Имеется в виду, что перед программером ("средним" кладут блок схему движка ИМ, и он ее кодит за 500$. При чем тут юзабилити и дизайн? И т.д. Речь идет о ВЫПОЛНЕНИИ работ. Когда четко ясно ЧТО ДЕЛАТЬ. "Вот 5000 товаров, надо их зафотить и набить их описание! - Яволь!".



Представьте себе ситуацию, когда знаний "среднего прога" явно не хватает, чтобы "все закодить". Кстати, тупым наполнением магазина прог не будет заниматься, ему проще работу сменить. Уж поверьте мне на слово.



Ссылка на сообщение Edward
03/12/2003

>PS. Простите, Эдвард, забыл спросить, Вы "план" чего набросали?

"Как сделать работающий (продающий) магазин" или "Как разбогатеть на создании И-магазинов"?



План, чтобы оценить затраты. Читайте внимательнее Константин.



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

Смотря какой автобус и смотря какая легковушка...



Если это программист, то такой проблемы "не сможет" возникнуть не может. Иначе это не программист. Он может ездить быстрее или медленнее. Но ездить обязан.



И забивка БД - естественно не программиста работа. А другой "ученой обезьяны". Нанятой забивать БД. (но зато с нее не будут требовать ни дизайна, ни юзабилити, ни роста продаж).



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

Эдвард, я внимательно прочитал. Слова "затрат" там нет :(.

"такие цифры у меня получись, когда я набросал план на бумажке."


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