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Сколько ориентировочно стоит реализация проекта уровня 003.ру?
03/12/2003
>Если это программист, то такой проблемы "не сможет" возникнуть не может. Иначе это не программист. Он может ездить быстрее или медленнее. Но ездить обязан.
Тогда прибавьте еще минимум полгода.
>Если это программист, то такой проблемы "не сможет" возникнуть не может. Иначе это не программист. Он может ездить быстрее или медленнее. Но ездить обязан.
Тогда прибавьте еще минимум полгода.
03/12/2003
Нереньабельно для кого?
Для "стюдии веб-дезигна" или для заказчика?
Пора отказываться от совкового, затратного ценообразования. Анекдот про мужика, что курицу за 100$ продавал знаете?
- а почему 100, все ж за 2 продают?
- Да я понимаю. Но мне надо 100$...
Надо то надо, да кто ж их даст...
Нереньабельно для кого?
Для "стюдии веб-дезигна" или для заказчика?
Пора отказываться от совкового, затратного ценообразования. Анекдот про мужика, что курицу за 100$ продавал знаете?
- а почему 100, все ж за 2 продают?
- Да я понимаю. Но мне надо 100$...
Надо то надо, да кто ж их даст...
03/12/2003
Только так и работаю. Иначе нельзя. Проект могут спереть на раз.
А вообще то я промоутер. Вот приходишь к клиенту, а у него - магазин, сделаный "крутоф дезигн-студией". Но не работатет. И видишь, что движок его - полное Г. Зато с мульками. Они то что, свое бабло срубили и отпали. "Движок работает? какие вопросы?" Лапши на уши заказчику навешают своим "дизайном и мульками", а там - хоть трава не расти.
А мне потом колоё..ться, пытаясь его запустить. А резать то по-живому куда как больнее, чем СРАЗУ нормально делать!
Поэтому меня просто бесит, когда тут "спецы" начинают кидаться словами "100 тыщ! 200 тыщ!". Думаю, если тебя обули и развели на такие бабки - ты дурак и лох. Если ты на такие бабки разводишь - ты подлец и негодяй. За 10 тыщ можно весь рунет на уши поставить, а если ты в 200 не укладываешься - то там наверное откат 180.
Извините за резкозть, Эдвард. Но мы по разные сторны баррикад :) Я всегда на стороне клиента. Так уж вышло.
Только так и работаю. Иначе нельзя. Проект могут спереть на раз.
А вообще то я промоутер. Вот приходишь к клиенту, а у него - магазин, сделаный "крутоф дезигн-студией". Но не работатет. И видишь, что движок его - полное Г. Зато с мульками. Они то что, свое бабло срубили и отпали. "Движок работает? какие вопросы?" Лапши на уши заказчику навешают своим "дизайном и мульками", а там - хоть трава не расти.
А мне потом колоё..ться, пытаясь его запустить. А резать то по-живому куда как больнее, чем СРАЗУ нормально делать!
Поэтому меня просто бесит, когда тут "спецы" начинают кидаться словами "100 тыщ! 200 тыщ!". Думаю, если тебя обули и развели на такие бабки - ты дурак и лох. Если ты на такие бабки разводишь - ты подлец и негодяй. За 10 тыщ можно весь рунет на уши поставить, а если ты в 200 не укладываешься - то там наверное откат 180.
Извините за резкозть, Эдвард. Но мы по разные сторны баррикад :) Я всегда на стороне клиента. Так уж вышло.
03/12/2003
Уважаемые господа,
Тема "про двидок" :) на этом форуме помоему как птица Феникс :)
Большая часть мира, ну у кого нету пару сотен тысяч на написание движка или создание системы для электронной торговли, пользуются разработками Опен Сорсе. Тот же самый osCommerce и другие пакеты скриптов.
Я прекрасно знаю это на опыте работы форума http://my777.biz/osc-ru/ на котором в частности пасутся некоторые российские "софтверные компании" и индивидумы, которые затем впаривают клиентам этот движок как собственную разработку и достижения полета их программерской мысли, потом идут на форум и спрашивают, а как добавить это, да как изменить вот это....
Движок бесплатен. Но... Это так сказать скелет, требующий соответствующей конфигурации, доработки, дизайна и т.д.
Стоимость такой работы может составлять от 700-800 до 1500-2000 долларов в зависимости от сложности и качества дизайна.
Вот реальные затраты на создание сайта.
Набивка товаров в БД тоже имеет различные решения.
Я думаю, если бизнес уже существует, то полюбому, есть какието материалы, например хотябы БД в ЭКСЕЛЕ на компьютере, или печатный каталог или еще что нибудь.
Тут просто надо думать, как перегнать эти материалы с минимальными затратами в БД магазина. Такие решения тоже есть.
В любом случае, необходим будет собственный сотрудник для управления контентом в магазине.
Да, забыл еще одну деталь: магазин нужно разместить на надежном и стабильном сервере. Затраты в месяц, взависимости от размера магазина и соответствующих ему параметров сервера 25-50 долларов в месяц. Сертификат SSL обойдется около 100 долларов в год, ну и подключение к платежной системе например "Ассист" - еще 150.
Ну а остальное - это талант продавца и немного удачи :)
Уважаемые господа,
Тема "про двидок" :) на этом форуме помоему как птица Феникс :)
Большая часть мира, ну у кого нету пару сотен тысяч на написание движка или создание системы для электронной торговли, пользуются разработками Опен Сорсе. Тот же самый osCommerce и другие пакеты скриптов.
Я прекрасно знаю это на опыте работы форума http://my777.biz/osc-ru/ на котором в частности пасутся некоторые российские "софтверные компании" и индивидумы, которые затем впаривают клиентам этот движок как собственную разработку и достижения полета их программерской мысли, потом идут на форум и спрашивают, а как добавить это, да как изменить вот это....
Движок бесплатен. Но... Это так сказать скелет, требующий соответствующей конфигурации, доработки, дизайна и т.д.
Стоимость такой работы может составлять от 700-800 до 1500-2000 долларов в зависимости от сложности и качества дизайна.
Вот реальные затраты на создание сайта.
Набивка товаров в БД тоже имеет различные решения.
Я думаю, если бизнес уже существует, то полюбому, есть какието материалы, например хотябы БД в ЭКСЕЛЕ на компьютере, или печатный каталог или еще что нибудь.
Тут просто надо думать, как перегнать эти материалы с минимальными затратами в БД магазина. Такие решения тоже есть.
В любом случае, необходим будет собственный сотрудник для управления контентом в магазине.
Да, забыл еще одну деталь: магазин нужно разместить на надежном и стабильном сервере. Затраты в месяц, взависимости от размера магазина и соответствующих ему параметров сервера 25-50 долларов в месяц. Сертификат SSL обойдется около 100 долларов в год, ну и подключение к платежной системе например "Ассист" - еще 150.
Ну а остальное - это талант продавца и немного удачи :)
03/12/2003
2 Эдвард:
"К слову то, что представляет из себя 003 - это не html, только они этого еще не поняли."
А им, имхо, уже до фени, html они или нет. Во-первых, они уже бренд. Во вторых, яндекс, который дает им 50+ % продаж - нормально хавает такие движки.
Что касается БД - естественно! Это основа основ! это 99% успеха ИМ, особенно если БД "прозрачна" для поисковиков. А мне зачастую приходится ее просто дублировать БД именно на предмет ее видимости.
2 Smith
"Тоесть, Вам, надо просто показатть _реальный_ бизнесс-план? Если это интересно Вам, то почемуже нет?"
Бр-р-р-р! ничего не понял! Зачем мне Ваш "реальный бизнес-план"? Что значит интересен мне? Давайте по-подробнее, если можно.
FFR, это Вы к чему?
"Движок бесплатен. Но... требующий до 1500-2000..."
На фиг-на фиг такие бесплатные двидки! :)
За такие деньги делается свой, заточенный под нужды, оптимизированный и прозрачный как слеза.
А БД в экселе?
НЕТУ интернет-торговли! Есть "заказы через интернет".
2 Эдвард:
"К слову то, что представляет из себя 003 - это не html, только они этого еще не поняли."
А им, имхо, уже до фени, html они или нет. Во-первых, они уже бренд. Во вторых, яндекс, который дает им 50+ % продаж - нормально хавает такие движки.
Что касается БД - естественно! Это основа основ! это 99% успеха ИМ, особенно если БД "прозрачна" для поисковиков. А мне зачастую приходится ее просто дублировать БД именно на предмет ее видимости.
2 Smith
"Тоесть, Вам, надо просто показатть _реальный_ бизнесс-план? Если это интересно Вам, то почемуже нет?"
Бр-р-р-р! ничего не понял! Зачем мне Ваш "реальный бизнес-план"? Что значит интересен мне? Давайте по-подробнее, если можно.
FFR, это Вы к чему?
"Движок бесплатен. Но... требующий до 1500-2000..."
На фиг-на фиг такие бесплатные двидки! :)
За такие деньги делается свой, заточенный под нужды, оптимизированный и прозрачный как слеза.
А БД в экселе?
НЕТУ интернет-торговли! Есть "заказы через интернет".
04/12/2003
2 Edward, не ожидал таких слов от специалиста по БД :(
Пару лет назад скелет движка для магазина обуви я , сделал за 2-4 дня.
Дальше осталось только причесать его под дезигн. И возможно доработать(но на это вменяемого "веб-мастера/верстальщика").
Т.к. все было на перле и шаблонах, то у заказчика не было больших проблем с доработкой.
Но есть одно "но" - у заказчика была четкая схема, что и как должно работать.
Кстати, вон некоторые хостеры приделывают движки по умолчанию: портал, пара форумов и магазин.
Хотите узнать где и кто - пишите, кричите и т.п. - будет небольшая (до 20%) скидка, если сошлетесь на меня или я порекомендую :)
/конечно упорные и любознательные могут и сами все выяснить/
2 Edward, не ожидал таких слов от специалиста по БД :(
Пару лет назад скелет движка для магазина обуви я , сделал за 2-4 дня.
Дальше осталось только причесать его под дезигн. И возможно доработать(но на это вменяемого "веб-мастера/верстальщика").
Т.к. все было на перле и шаблонах, то у заказчика не было больших проблем с доработкой.
Но есть одно "но" - у заказчика была четкая схема, что и как должно работать.
Кстати, вон некоторые хостеры приделывают движки по умолчанию: портал, пара форумов и магазин.
Хотите узнать где и кто - пишите, кричите и т.п. - будет небольшая (до 20%) скидка, если сошлетесь на меня или я порекомендую :)
/конечно упорные и любознательные могут и сами все выяснить/
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