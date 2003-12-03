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Сколько ориентировочно стоит реализация проекта уровня 003.ру?



Ссылка на сообщение Edward
03/12/2003

>Если это программист, то такой проблемы "не сможет" возникнуть не может. Иначе это не программист. Он может ездить быстрее или медленнее. Но ездить обязан.



Тогда прибавьте еще минимум полгода.



Ссылка на сообщение Edward
03/12/2003

Чуть выше есть слово "нерентабельно". Проявив некую смекалку, можно сделать выводы.



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

Ну не знаю, Эдвард, что у Вас за программисты (или вы просто расчитываете их нанять, да + своя доля и пр.).

Которые по готовой блок-схеме, работая по 8 часов в день будут писать движок (голый, почти стандартный) пол-года.



Ссылка на сообщение Edward
03/12/2003

Стоимость прога - 800$ в месяц. Это нижняя планка в Москве, чтобы получить на выходе качественный продукт



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

Нереньабельно для кого?

Для "стюдии веб-дезигна" или для заказчика?

Пора отказываться от совкового, затратного ценообразования. Анекдот про мужика, что курицу за 100$ продавал знаете?

- а почему 100, все ж за 2 продают?

- Да я понимаю. Но мне надо 100$...



Надо то надо, да кто ж их даст...



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

А зачем он мне в Москве? Меня он и в Костроме, или Ярославле устраивает. Или Чите какой...

Тем более, несколько и разных. разные модули, по "отверточной технологии". Целый проект - только у меня. И не своруют...



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

PS. Вы мне еще калифорнийских предложите, по 200$ за час работы...



Ссылка на сообщение Edward
03/12/2003

Вы сами то когда-нибудь работали по отверточной технологии? Когда команда разбросана от Новосиба до Штатов? На словах - оно все легко.



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

Только так и работаю. Иначе нельзя. Проект могут спереть на раз.

А вообще то я промоутер. Вот приходишь к клиенту, а у него - магазин, сделаный "крутоф дезигн-студией". Но не работатет. И видишь, что движок его - полное Г. Зато с мульками. Они то что, свое бабло срубили и отпали. "Движок работает? какие вопросы?" Лапши на уши заказчику навешают своим "дизайном и мульками", а там - хоть трава не расти.

А мне потом колоё..ться, пытаясь его запустить. А резать то по-живому куда как больнее, чем СРАЗУ нормально делать!

Поэтому меня просто бесит, когда тут "спецы" начинают кидаться словами "100 тыщ! 200 тыщ!". Думаю, если тебя обули и развели на такие бабки - ты дурак и лох. Если ты на такие бабки разводишь - ты подлец и негодяй. За 10 тыщ можно весь рунет на уши поставить, а если ты в 200 не укладываешься - то там наверное откат 180.

Извините за резкозть, Эдвард. Но мы по разные сторны баррикад :) Я всегда на стороне клиента. Так уж вышло.



Ссылка на сообщение Edward
03/12/2003

Вы так и не поняли, о чем я говорил. Я специалист по базам данных, и речь шла совсем не о "веб-дезигне". Но даже последнее требует качества. К слову то, что представляет из себя 003 - это не html, только они этого еще не поняли.



Ссылка на сообщение Smith
03/12/2003

Тоесть, Вам, надо просто показатть _реальный_ бизнесс-план? Если это интересно Вам, то почемуже нет?



Ссылка на сообщение Smith
03/12/2003

Предыдущее сообщение для господина Константина.



Ссылка на сообщение FFR
03/12/2003

Уважаемые господа,



Тема "про двидок" :) на этом форуме помоему как птица Феникс :)

Большая часть мира, ну у кого нету пару сотен тысяч на написание движка или создание системы для электронной торговли, пользуются разработками Опен Сорсе. Тот же самый osCommerce и другие пакеты скриптов.

Я прекрасно знаю это на опыте работы форума http://my777.biz/osc-ru/ на котором в частности пасутся некоторые российские "софтверные компании" и индивидумы, которые затем впаривают клиентам этот движок как собственную разработку и достижения полета их программерской мысли, потом идут на форум и спрашивают, а как добавить это, да как изменить вот это....

Движок бесплатен. Но... Это так сказать скелет, требующий соответствующей конфигурации, доработки, дизайна и т.д.

Стоимость такой работы может составлять от 700-800 до 1500-2000 долларов в зависимости от сложности и качества дизайна.

Вот реальные затраты на создание сайта.

Набивка товаров в БД тоже имеет различные решения.

Я думаю, если бизнес уже существует, то полюбому, есть какието материалы, например хотябы БД в ЭКСЕЛЕ на компьютере, или печатный каталог или еще что нибудь.

Тут просто надо думать, как перегнать эти материалы с минимальными затратами в БД магазина. Такие решения тоже есть.

В любом случае, необходим будет собственный сотрудник для управления контентом в магазине.

Да, забыл еще одну деталь: магазин нужно разместить на надежном и стабильном сервере. Затраты в месяц, взависимости от размера магазина и соответствующих ему параметров сервера 25-50 долларов в месяц. Сертификат SSL обойдется около 100 долларов в год, ну и подключение к платежной системе например "Ассист" - еще 150.

Ну а остальное - это талант продавца и немного удачи :)



Ссылка на сообщение Константин
03/12/2003

2 Эдвард:

"К слову то, что представляет из себя 003 - это не html, только они этого еще не поняли."

А им, имхо, уже до фени, html они или нет. Во-первых, они уже бренд. Во вторых, яндекс, который дает им 50+ % продаж - нормально хавает такие движки.

Что касается БД - естественно! Это основа основ! это 99% успеха ИМ, особенно если БД "прозрачна" для поисковиков. А мне зачастую приходится ее просто дублировать БД именно на предмет ее видимости.



2 Smith

"Тоесть, Вам, надо просто показатть _реальный_ бизнесс-план? Если это интересно Вам, то почемуже нет?"



Бр-р-р-р! ничего не понял! Зачем мне Ваш "реальный бизнес-план"? Что значит интересен мне? Давайте по-подробнее, если можно.



FFR, это Вы к чему?

"Движок бесплатен. Но... требующий до 1500-2000..."

На фиг-на фиг такие бесплатные двидки! :)

За такие деньги делается свой, заточенный под нужды, оптимизированный и прозрачный как слеза.

А БД в экселе?

НЕТУ интернет-торговли! Есть "заказы через интернет".



Ссылка на сообщение Роман
04/12/2003

2 Edward, не ожидал таких слов от специалиста по БД :(



Пару лет назад скелет движка для магазина обуви я , сделал за 2-4 дня.

Дальше осталось только причесать его под дезигн. И возможно доработать(но на это вменяемого "веб-мастера/верстальщика").

Т.к. все было на перле и шаблонах, то у заказчика не было больших проблем с доработкой.



Но есть одно "но" - у заказчика была четкая схема, что и как должно работать.



Кстати, вон некоторые хостеры приделывают движки по умолчанию: портал, пара форумов и магазин.

Хотите узнать где и кто - пишите, кричите и т.п. - будет небольшая (до 20%) скидка, если сошлетесь на меня или я порекомендую :)

/конечно упорные и любознательные могут и сами все выяснить/


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