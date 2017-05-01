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посоветуйте компанию по продвижению сайта
01/05/2017
Нашли в итоге компанию?
Егор Рубинцов:
Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??
Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??
Нашли в итоге компанию?
Валентина Шейко,
собственник Парфюм
собственник Парфюм
05/05/2017
Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Andrei Duduka,
Управляющий всех управляющих во всех управлениях управляющей компании Управляющая компания всемуц управляющими компаниями
Управляющий всех управляющих во всех управлениях управляющей компании Управляющая компания всемуц управляющими компаниями
05/05/2017
Разобраться из чего состоит продвижение сайта, какие могут быть результаты и как это контролировать.
Бесполезно нанимать любого частика/компанию, если Вы не понимаете как их контролировать.
Ну скажу они надо писать тексты, либо оптимизировать сайт ( а как писать, что значит оптимизировать и пр и пр.)
Валентина Шейко:
Только недавно открыли компаниЮ, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Только недавно открыли компаниЮ, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Разобраться из чего состоит продвижение сайта, какие могут быть результаты и как это контролировать.
Бесполезно нанимать любого частика/компанию, если Вы не понимаете как их контролировать.
Ну скажу они надо писать тексты, либо оптимизировать сайт ( а как писать, что значит оптимизировать и пр и пр.)
07/05/2017
Покажите сайт )
Валентина Шейко:
Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Покажите сайт )
23:29
http://www.seowizard.ru
http://www.seowizard.ru
23:30
http://www.seowizard.ru
http://www.seowizard.ru
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