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посоветуйте компанию по продвижению сайта



Ссылка на сообщение verner
09/06/2016

Егор Рубинцов:

Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??

Если бы вы написали ссылку на сайт, или название, была бы вероятность, что кто-нибудь его посмотрел и оценил.



Ссылка на сообщение im_mons
10/06/2016

Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
01/05/2017

Егор Рубинцов:

Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??


Нашли в итоге компанию?



Ссылка на сообщение Валентина Шейко,
собственник Парфюм
05/05/2017

Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?



Ссылка на сообщение Andrei Duduka,
Управляющий всех управляющих во всех управлениях управляющей компании Управляющая компания всемуц управляющими компаниями
1
05/05/2017

Валентина Шейко:

Только недавно открыли компаниЮ, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?

Разобраться из чего состоит продвижение сайта, какие могут быть результаты и как это контролировать.
Бесполезно нанимать любого частика/компанию, если Вы не понимаете как их контролировать.
Ну скажу они надо писать тексты, либо оптимизировать сайт ( а как писать, что значит оптимизировать и пр и пр.)



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
07/05/2017

Валентина Шейко:

Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?


Покажите сайт )



Ссылка на сообщение Vicki Micki,
php tranda
15:52

Мы прибегали к услугам сеошников для продвижения нашого интернет-магазина. Могу посоветовать https://studioseoplus.com - лучшее SEO продвижение сайтов. Все качественно, по доступным ценам и быстро. Твёрдая пятерка.



Ссылка на сообщение Vicki Micki,
php tranda
15:53

Vicki Micki:

Мы прибегали к услугам сеошников для продвижения нашого интернет-магазина. Могу посоветовать https://studioseoplus.com - лучшее SEO продвижение сайтов. Все качественно, по доступным ценам и быстро. Твёрдая пятерка.


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