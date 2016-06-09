Егор Рубинцов:



Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??

Если бы вы написали ссылку на сайт, или название, была бы вероятность, что кто-нибудь его посмотрел и оценил.