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посоветуйте компанию по продвижению сайта
09/06/2016
Если бы вы написали ссылку на сайт, или название, была бы вероятность, что кто-нибудь его посмотрел и оценил.
Егор Рубинцов:
Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??
Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??
Если бы вы написали ссылку на сайт, или название, была бы вероятность, что кто-нибудь его посмотрел и оценил.
10/06/2016
Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.
Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
01/05/2017
Нашли в итоге компанию?
Егор Рубинцов:
Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??
Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??
Нашли в итоге компанию?
Валентина Шейко,
собственник Парфюм
собственник Парфюм
05/05/2017
Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Andrei Duduka,
Управляющий всех управляющих во всех управлениях управляющей компании Управляющая компания всемуц управляющими компаниями
Управляющий всех управляющих во всех управлениях управляющей компании Управляющая компания всемуц управляющими компаниями
|1
05/05/2017
Разобраться из чего состоит продвижение сайта, какие могут быть результаты и как это контролировать.
Бесполезно нанимать любого частика/компанию, если Вы не понимаете как их контролировать.
Ну скажу они надо писать тексты, либо оптимизировать сайт ( а как писать, что значит оптимизировать и пр и пр.)
Валентина Шейко:
Только недавно открыли компаниЮ, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Только недавно открыли компаниЮ, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Разобраться из чего состоит продвижение сайта, какие могут быть результаты и как это контролировать.
Бесполезно нанимать любого частика/компанию, если Вы не понимаете как их контролировать.
Ну скажу они надо писать тексты, либо оптимизировать сайт ( а как писать, что значит оптимизировать и пр и пр.)
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
|1
07/05/2017
Покажите сайт )
Валентина Шейко:
Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Только недавно открыли компания, пока результата, который ожидался не достигли, подскажите, что нужно делать, чтобы были продажи в хороших объемах?
Покажите сайт )
15:52
Мы прибегали к услугам сеошников для продвижения нашого интернет-магазина. Могу посоветовать https://studioseoplus.com - лучшее SEO продвижение сайтов. Все качественно, по доступным ценам и быстро. Твёрдая пятерка.
Мы прибегали к услугам сеошников для продвижения нашого интернет-магазина. Могу посоветовать https://studioseoplus.com - лучшее SEO продвижение сайтов. Все качественно, по доступным ценам и быстро. Твёрдая пятерка.
15:53
Vicki Micki:
Мы прибегали к услугам сеошников для продвижения нашого интернет-магазина. Могу посоветовать https://studioseoplus.com - лучшее SEO продвижение сайтов. Все качественно, по доступным ценам и быстро. Твёрдая пятерка.
Мы прибегали к услугам сеошников для продвижения нашого интернет-магазина. Могу посоветовать https://studioseoplus.com - лучшее SEO продвижение сайтов. Все качественно, по доступным ценам и быстро. Твёрдая пятерка.
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