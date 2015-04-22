Николай Верещагин:



А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе?

Нет не думали. Для меня определяющий фактор это проекты которые продвигались и их позиции в серпе, а не позиция исполнителя в левых рейтингах.

Цитата:



Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных?

строкой выше написал

Цитата:



Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице Very Happy )

у этого же криворукого сеошника может быть много позиций во всяких рейтингах и тонна отзывов на любой бирже или любом рейтинге, которые покупаются и продаются без особых проблем.В конечном счете тот клиент, которые дорожит своими деньгами и у которого они есть вряд ли позволит себя обмануть и прекрасно понимает как и что проверить чтобы обезопасить себя. Ну а неопытные клиенты быстро этому учатся если хотят на рынке остаться.

Николай Верещагин:



И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании

поднять трубку и позвонить если нет письменных рекомендаций, попросить учеточку на серче свою открыть и т.п.. У вас весьма странное представление о выборе seo-специалиста откровенно говоря. Не утверждаю что всякие биржи и рейтинги смотреть не стоит совсем, но сам смотрел бы их в самую последнюю очередь)