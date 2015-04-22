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посоветуйте компанию по продвижению сайта
22/04/2015
потому что все рейтинги составляются в интересах тех кто их ведёт и ничто не обязывает компанию в них участвовать.
потому что все рейтинги составляются в интересах тех кто их ведёт и ничто не обязывает компанию в них участвовать.
23/04/2015
А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе? Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных? Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице ), не такие как все, мы вас не обманем, только платить не забывайте. И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании, с узкоспециализированной деятельностью, типа какой-нибудь алмазной резки чапельников
Дмитрий Осипов:
потому что все рейтинги составляются в интересах тех кто их ведёт и ничто не обязывает компанию в них участвовать.
потому что все рейтинги составляются в интересах тех кто их ведёт и ничто не обязывает компанию в них участвовать.
А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе? Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных? Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице ), не такие как все, мы вас не обманем, только платить не забывайте. И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании, с узкоспециализированной деятельностью, типа какой-нибудь алмазной резки чапельников
23/04/2015
В конечном счете тот клиент, которые дорожит своими деньгами и у которого они есть вряд ли позволит себя обмануть и прекрасно понимает как и что проверить чтобы обезопасить себя. Ну а неопытные клиенты быстро этому учатся если хотят на рынке остаться.
Николай Верещагин:Нет не думали. Для меня определяющий фактор это проекты которые продвигались и их позиции в серпе, а не позиция исполнителя в левых рейтингах.
А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе?
А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе?
Цитата:строкой выше написал
Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных?
Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных?
Цитата:у этого же криворукого сеошника может быть много позиций во всяких рейтингах и тонна отзывов на любой бирже или любом рейтинге, которые покупаются и продаются без особых проблем.
Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице Very Happy )
Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице Very Happy )
В конечном счете тот клиент, которые дорожит своими деньгами и у которого они есть вряд ли позволит себя обмануть и прекрасно понимает как и что проверить чтобы обезопасить себя. Ну а неопытные клиенты быстро этому учатся если хотят на рынке остаться.
Николай Верещагин:поднять трубку и позвонить если нет письменных рекомендаций, попросить учеточку на серче свою открыть и т.п.. У вас весьма странное представление о выборе seo-специалиста откровенно говоря. Не утверждаю что всякие биржи и рейтинги смотреть не стоит совсем, но сам смотрел бы их в самую последнюю очередь)
И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании
И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании
09/06/2016
Если бы вы написали ссылку на сайт, или название, была бы вероятность, что кто-нибудь его посмотрел и оценил.
Егор Рубинцов:
Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??
Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??
Если бы вы написали ссылку на сайт, или название, была бы вероятность, что кто-нибудь его посмотрел и оценил.
10/06/2016
Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.
Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.
Анатолий Юнусов,
Менеджер ТракМоторс
Менеджер ТракМоторс
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22:06
Перепробовал много программ для продвижения инсты , сейчас активно юзаю instai https://instai.ru/ . Для меня важно, что бы в подписчиках была живая аудитория, в этой программе так и есть. Мне важно, чтобы моя страница была активная , нужны новые подписчики .
Перепробовал много программ для продвижения инсты , сейчас активно юзаю instai https://instai.ru/ . Для меня важно, что бы в подписчиках была живая аудитория, в этой программе так и есть. Мне важно, чтобы моя страница была активная , нужны новые подписчики .
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