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посоветуйте компанию по продвижению сайта



Ссылка на сообщение Дмитрий Осипов
22/04/2015

потому что все рейтинги составляются в интересах тех кто их ведёт и ничто не обязывает компанию в них участвовать.



Ссылка на сообщение Николай Верещагин
23/04/2015

Дмитрий Осипов:

потому что все рейтинги составляются в интересах тех кто их ведёт и ничто не обязывает компанию в них участвовать.

А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе? Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных? Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице :D ), не такие как все, мы вас не обманем, только платить не забывайте. И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании, с узкоспециализированной деятельностью, типа какой-нибудь алмазной резки чапельников :D :D :D



Ссылка на сообщение Дмитрий Осипов
23/04/2015

Николай Верещагин:

А вы не думали, что для многих потенциальных клиентов место агентства в подобном рейтинге - определяющий фактор при выборе?
Нет не думали. Для меня определяющий фактор это проекты которые продвигались и их позиции в серпе, а не позиция исполнителя в левых рейтингах.
Цитата:

Кому отдаст предпочтение клиент, при прочих равных?
строкой выше написал
Цитата:

Сейчас у любого криворукого фрилансера-сеошника есть сайтик, на котором он будет вешать лапшу, что, мол, мы команда специалистов (в одном лице Very Happy )
у этого же криворукого сеошника может быть много позиций во всяких рейтингах и тонна отзывов на любой бирже или любом рейтинге, которые покупаются и продаются без особых проблем.
В конечном счете тот клиент, которые дорожит своими деньгами и у которого они есть вряд ли позволит себя обмануть и прекрасно понимает как и что проверить чтобы обезопасить себя. Ну а неопытные клиенты быстро этому учатся если хотят на рынке остаться.
Николай Верещагин:

И у них даже будет портфолио с невероятными успехами, где они выводят в топ различные компании
поднять трубку и позвонить если нет письменных рекомендаций, попросить учеточку на серче свою открыть и т.п.. У вас весьма странное представление о выборе seo-специалиста откровенно говоря. Не утверждаю что всякие биржи и рейтинги смотреть не стоит совсем, но сам смотрел бы их в самую последнюю очередь)



Ссылка на сообщение Eliseo
14/05/2015

CheMuerto:

он вывел в топ все и везде

Топ понятно. Продажи насколько выросли, скажете? В % от затрат на СЕО, к примеру.



Ссылка на сообщение Егор Рубинцов
15/04/2016

Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??



Ссылка на сообщение verner
09/06/2016

Егор Рубинцов:

Я открыл интернет магазин детской одежды и вот теперь мне надо сделать что бы про него много кто узнал, не поможете с компанией, которя сможет продвинуть сайт, или хотяб проверит все ли у меня с ним нормально??

Если бы вы написали ссылку на сайт, или название, была бы вероятность, что кто-нибудь его посмотрел и оценил.



Ссылка на сообщение im_mons
10/06/2016

Продвижение и СЕО не работают для сайтов, которые изначально не были заточены под поисковые системы. Можно слить любой бюджет с 0 результатом. Очень много простых доходчивых книг о том как правильно создать сайт, что такое СЕО и как правильно настраивать рекламные компании самостоятельно.



Ссылка на сообщение Анатолий Юнусов,
Менеджер ТракМоторс
1
22:06

Перепробовал много программ для продвижения инсты , сейчас активно юзаю instai https://instai.ru/ . Для меня важно, что бы в подписчиках была живая аудитория, в этой программе так и есть. Мне важно, чтобы моя страница была активная , нужны новые подписчики .


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