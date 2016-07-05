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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Посоветуйте, где бесплатно создать интернет магазин?



Ссылка на сообщение Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
05/07/2016

Бесплатного, конечно, ничего не бывает, но можно разумно экономить. Например, открывая магазин на SAAS-сервисе в виде готового решения с готовым дизайном вы ничего не платите, а ежемесячная плата за такой магазин может быть очень низкой.

Другое дело, что еще нужно вкладывать деньги в продвижение, и, разумеется, в товар. Но на SAAS-сервисе вы можете, например, очень недорого открыть сразу несколько магазинов для тестирования спроса на различные товары, например.

Если ваш магазин, открытый на SAAS-сервисе, будет давать хорошую прибыль, его можно усовершенствовать, как дизайн, так и функциональность. И вам не надо заранее вкладывать много денег в сайт магазина, когда вы еще не знаете, насколько успешными будут продажи.



Ссылка на сообщение Дмитрий Зеленов,
Менеджер TOOLS4SHOP.PRO
Одесса, Украина
20:34

Кому необходимо создание интернет-магазина, загрузка и обновление товаров, обратите внимание на TOOLS4SHOP.PRO - от $80 под ключ в течение 1 часа.
Все можно посмотреть и пощупать перед заказом.


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