Посоветуйте CRM систему (друзья рекомендуют amoCRM)

Добрый день уважаемые форумчане!

Поделитесь пожалуйста опытом работы с этой программой.

Взаранее всем спасибо.



У меня маленький бизнес который растет большими темпами. Дошел (или точнее говоря «созрел») к тому моменту когда пора вводить CRM систему.И я не знаю на какой именно остановить свой выбор.Все мои друзья сидят на amoCRM, и очень ее рекомендуют.Я ее изучил и впринципе мне тоже она приглянулась, но я не могу найти в интернете ответы на те вопросы которые меня интересуют.Меня интересуют всего три вопроса:1) Почему внедрили именно amoCRM? (Решающее значение)2) Какие "боли" закрывает эта система?3) Всё ли устраивает в системе?