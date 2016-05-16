Посоветуйте CRM систему (друзья рекомендуют amoCRM)
16/05/2016
Добрый день уважаемые форумчане!
У меня маленький бизнес который растет большими темпами. Дошел (или точнее говоря «созрел») к тому моменту когда пора вводить CRM систему.
И я не знаю на какой именно остановить свой выбор.
Все мои друзья сидят на amoCRM, и очень ее рекомендуют.
Я ее изучил и впринципе мне тоже она приглянулась, но я не могу найти в интернете ответы на те вопросы которые меня интересуют.
Меня интересуют всего три вопроса:
1) Почему внедрили именно amoCRM? (Решающее значение)
2) Какие "боли" закрывает эта система?
3) Всё ли устраивает в системе?
Поделитесь пожалуйста опытом работы с этой программой.
Взаранее всем спасибо.
Добрый день уважаемые форумчане!
У меня маленький бизнес который растет большими темпами. Дошел (или точнее говоря «созрел») к тому моменту когда пора вводить CRM систему.
И я не знаю на какой именно остановить свой выбор.
Все мои друзья сидят на amoCRM, и очень ее рекомендуют.
Я ее изучил и впринципе мне тоже она приглянулась, но я не могу найти в интернете ответы на те вопросы которые меня интересуют.
Меня интересуют всего три вопроса:
1) Почему внедрили именно amoCRM? (Решающее значение)
2) Какие "боли" закрывает эта система?
3) Всё ли устраивает в системе?
Поделитесь пожалуйста опытом работы с этой программой.
Взаранее всем спасибо.
17/05/2016
На самом деле у амо есть как плюсы так и минусы.Сам долгое время в ней работал.Из плюсов цена ,интерфейс и дизайн симпатичный(если важно).Из минусов: нельзя создавать счета(вернее можно, но после интеграции с 1С, а она возможно только через их партнеров.В общем сложно как-то).Нет маркетинга, воронка продаж на любителя и по постановке задач менеджерам не все гладко.Говорят,что многое поменялось, но я тем не менее для своей компании выбрал другое решение и пока им доволен. passadvice@mail.ru
На самом деле у амо есть как плюсы так и минусы.Сам долгое время в ней работал.Из плюсов цена ,интерфейс и дизайн симпатичный(если важно).Из минусов: нельзя создавать счета(вернее можно, но после интеграции с 1С, а она возможно только через их партнеров.В общем сложно как-то).Нет маркетинга, воронка продаж на любителя и по постановке задач менеджерам не все гладко.Говорят,что многое поменялось, но я тем не менее для своей компании выбрал другое решение и пока им доволен. passadvice@mail.ru
27/07/2016
По опыту внедрения и использования этой системы, могу сказать, что базовые задачи решает хорошо. Есть возможность загрузить свою базу. Можно ставить задачи сотрудникам и отслеживать выполнение. Есть отчеты, достаточно простые, воронка продаж также есть. Как инструмент контроля и создания единой базы с поиском по любому полю (поля в карточках также можно создавать и редактировать), справляется хорошо. Сразу видны дубли, история изменений сохраняется, можно разграничивать права доступа для каждого юзера. Есть системы сложнее, с более широкими отчетами. Все зависит от того, что вы хотите получить.
1. Причина внедрения: простой и понятный функционал, полностью устроил при тестировании (демо)
2. В тексте выше + изначально придется разобраться в первичности. Т.е., можно создать контакт, компанию, сделку, счет. Придется провести обучения для сотрудников. Столкнетесь с негативом и нежеланием переходить на систему, особенно, если ранее работали в табличках, с которых все начинали когда-то.
3. Могут вознинкуть потребности в расширенных настройках отчетов, которых нет, особенно, когда база более десятков тысяч контактов
По опыту внедрения и использования этой системы, могу сказать, что базовые задачи решает хорошо. Есть возможность загрузить свою базу. Можно ставить задачи сотрудникам и отслеживать выполнение. Есть отчеты, достаточно простые, воронка продаж также есть. Как инструмент контроля и создания единой базы с поиском по любому полю (поля в карточках также можно создавать и редактировать), справляется хорошо. Сразу видны дубли, история изменений сохраняется, можно разграничивать права доступа для каждого юзера. Есть системы сложнее, с более широкими отчетами. Все зависит от того, что вы хотите получить.
1. Причина внедрения: простой и понятный функционал, полностью устроил при тестировании (демо)
2. В тексте выше + изначально придется разобраться в первичности. Т.е., можно создать контакт, компанию, сделку, счет. Придется провести обучения для сотрудников. Столкнетесь с негативом и нежеланием переходить на систему, особенно, если ранее работали в табличках, с которых все начинали когда-то.
3. Могут вознинкуть потребности в расширенных настройках отчетов, которых нет, особенно, когда база более десятков тысяч контактов
14/12/2016
AMO-CRM - это красивый "ЭКСЕЛЬ". Если Вам нужно решать задачи в маленьком коллективе, никого не нужно контролировать и у Вас немного Лидов, то эта система Вам подойдёт.
Есть только маааааленькая проблема. Если Вы подрастёте и решите сменить её на другую, то Вы столкнётесь с огромной проблемой - историю взаимоотношений придётся переносить руками.
Совет от профессионалов - ищите систему на вырост без проблем с масштабированием и грамотной автоматизацией.
AMO-CRM - это красивый "ЭКСЕЛЬ". Если Вам нужно решать задачи в маленьком коллективе, никого не нужно контролировать и у Вас немного Лидов, то эта система Вам подойдёт.
Есть только маааааленькая проблема. Если Вы подрастёте и решите сменить её на другую, то Вы столкнётесь с огромной проблемой - историю взаимоотношений придётся переносить руками.
Совет от профессионалов - ищите систему на вырост без проблем с масштабированием и грамотной автоматизацией.
27/01/2017
А что посоветуйте для Мультимагазинов?
Когда у нас множество ИМ и одностраничников.
С разными условиями доставки и продаж, контактов и тп.
И все это нужно мониторить и управлять из одного источника.
При чем вы понимаете, что в наших реалиях, когда клиент меняет условия на ходу или имеет Нулевую грамотность. Все это должно учитываться в CRM
У кого какой опыт?
Я так понимаю, всех вытолкнул Битрикс и Амо и все?
Больше вариантов нет?
А у 1С есть что то подобное?
А что посоветуйте для Мультимагазинов?
Когда у нас множество ИМ и одностраничников.
С разными условиями доставки и продаж, контактов и тп.
И все это нужно мониторить и управлять из одного источника.
При чем вы понимаете, что в наших реалиях, когда клиент меняет условия на ходу или имеет Нулевую грамотность. Все это должно учитываться в CRM
У кого какой опыт?
Я так понимаю, всех вытолкнул Битрикс и Амо и все?
Больше вариантов нет?
А у 1С есть что то подобное?
Антон Писарев,
Директор Вест солд
Директор Вест солд
13/04/2017
Я тоже работал в Амо по рекомендации знакомого. Это был хороший опыт) Не хватило функционала, нет возможности работать без интернета, нет возможности настроить быстрый доступ к часто используемым инструментам... Перешел на CRM "Простой бизнес". Функционал более интересный, да и вынужденное решение было так как штат расширялся.
Я тоже работал в Амо по рекомендации знакомого. Это был хороший опыт) Не хватило функционала, нет возможности работать без интернета, нет возможности настроить быстрый доступ к часто используемым инструментам... Перешел на CRM "Простой бизнес". Функционал более интересный, да и вынужденное решение было так как штат расширялся.
Иван Скриганюк,
Директор http://eurobotinki.ru/
Москва
Директор http://eurobotinki.ru/
Москва
19/04/2017
Мы пока вообще не используем CRM-системы . У нас телефонная станция Vochi со встроенной простой CRM-системой, так как большое количество заказов через телефон. Если будем расширяться - то возможно посмотрим сторону retailCRM - она ближе к интернет-магазинам.
А AMO для сделок, где нужно отслеживать воронку продаж, то есть для более долгих по времени сделок, чем для коротких интернет-продаж.
Мы пока вообще не используем CRM-системы . У нас телефонная станция Vochi со встроенной простой CRM-системой, так как большое количество заказов через телефон. Если будем расширяться - то возможно посмотрим сторону retailCRM - она ближе к интернет-магазинам.
А AMO для сделок, где нужно отслеживать воронку продаж, то есть для более долгих по времени сделок, чем для коротких интернет-продаж.
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
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19/04/2017
Берите bitrix24
1. Легкая интеграция с любым магазином через почту или api.
2. Подключение телефонии
3. Бесплатна в облаке (12 пользователей + 5Г места)
4. Мобильное приложение в комплекте
Берите bitrix24
1. Легкая интеграция с любым магазином через почту или api.
2. Подключение телефонии
3. Бесплатна в облаке (12 пользователей + 5Г места)
4. Мобильное приложение в комплекте
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