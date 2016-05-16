/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум CRM и взаимоотношения с клиентами
Главная Форум Удержание клиентов CRM и взаимоотношения с клиентами
Ответить

Посоветуйте CRM систему (друзья рекомендуют amoCRM)



Ссылка на сообщение abol888
16/05/2016

Добрый день уважаемые форумчане!

У меня маленький бизнес который растет большими темпами. Дошел (или точнее говоря «созрел») к тому моменту когда пора вводить CRM систему.
И я не знаю на какой именно остановить свой выбор.
Все мои друзья сидят на amoCRM, и очень ее рекомендуют.
Я ее изучил и впринципе мне тоже она приглянулась, но я не могу найти в интернете ответы на те вопросы которые меня интересуют.

Меня интересуют всего три вопроса:
1) Почему внедрили именно amoCRM? (Решающее значение)
2) Какие "боли" закрывает эта система?
3) Всё ли устраивает в системе?

Поделитесь пожалуйста опытом работы с этой программой.
Взаранее всем спасибо.



Ссылка на сообщение Alex Medvedev
17/05/2016

На самом деле у амо есть как плюсы так и минусы.Сам долгое время в ней работал.Из плюсов цена ,интерфейс и дизайн симпатичный(если важно).Из минусов: нельзя создавать счета(вернее можно, но после интеграции с 1С, а она возможно только через их партнеров.В общем сложно как-то).Нет маркетинга, воронка продаж на любителя и по постановке задач менеджерам не все гладко.Говорят,что многое поменялось, но я тем не менее для своей компании выбрал другое решение и пока им доволен. passadvice@mail.ru



Ссылка на сообщение Модератор
17/05/2016

Alex Medvedev, анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.



Ссылка на сообщение tdslava
01/06/2016

Как я понял, регулярная работа с существующей базой (b2b) в амо затруднена. Например, по дате последней сделки клиентов не отсортируешь.
Чисто прогон новых лидов через воронку...



Ссылка на сообщение Alexandra111
27/07/2016

По опыту внедрения и использования этой системы, могу сказать, что базовые задачи решает хорошо. Есть возможность загрузить свою базу. Можно ставить задачи сотрудникам и отслеживать выполнение. Есть отчеты, достаточно простые, воронка продаж также есть. Как инструмент контроля и создания единой базы с поиском по любому полю (поля в карточках также можно создавать и редактировать), справляется хорошо. Сразу видны дубли, история изменений сохраняется, можно разграничивать права доступа для каждого юзера. Есть системы сложнее, с более широкими отчетами. Все зависит от того, что вы хотите получить.

1. Причина внедрения: простой и понятный функционал, полностью устроил при тестировании (демо)
2. В тексте выше + изначально придется разобраться в первичности. Т.е., можно создать контакт, компанию, сделку, счет. Придется провести обучения для сотрудников. Столкнетесь с негативом и нежеланием переходить на систему, особенно, если ранее работали в табличках, с которых все начинали когда-то.
3. Могут вознинкуть потребности в расширенных настройках отчетов, которых нет, особенно, когда база более десятков тысяч контактов



Ссылка на сообщение kosas
14/12/2016

AMO-CRM - это красивый "ЭКСЕЛЬ". Если Вам нужно решать задачи в маленьком коллективе, никого не нужно контролировать и у Вас немного Лидов, то эта система Вам подойдёт.
Есть только маааааленькая проблема. Если Вы подрастёте и решите сменить её на другую, то Вы столкнётесь с огромной проблемой - историю взаимоотношений придётся переносить руками.

Совет от профессионалов - ищите систему на вырост без проблем с масштабированием и грамотной автоматизацией.



Ссылка на сообщение krutik
27/01/2017

А что посоветуйте для Мультимагазинов?
Когда у нас множество ИМ и одностраничников.

С разными условиями доставки и продаж, контактов и тп.

И все это нужно мониторить и управлять из одного источника.
При чем вы понимаете, что в наших реалиях, когда клиент меняет условия на ходу или имеет Нулевую грамотность. Все это должно учитываться в CRM

У кого какой опыт?

Я так понимаю, всех вытолкнул Битрикс и Амо и все?
Больше вариантов нет?
А у 1С есть что то подобное?



Ссылка на сообщение activity
27/01/2017

krutik:

А у 1С есть что то подобное?

у 1С есть Битрикс24...



Ссылка на сообщение Darsian
21/02/2017

AmoCRM - хорошая система, спору нет.
Но не всем она подойдет.
Нельзя рассматривать выбор CRM в отрыве от вашего бизнеса и ваших задач. т.к. даже в одной отрасли - компании зачастую используют разные CRM + нужно понимать на каком уровне развития вы находитесь.



Ссылка на сообщение Антон Писарев,
Директор Вест солд
13/04/2017

Я тоже работал в Амо по рекомендации знакомого. Это был хороший опыт) Не хватило функционала, нет возможности работать без интернета, нет возможности настроить быстрый доступ к часто используемым инструментам... Перешел на CRM "Простой бизнес". Функционал более интересный, да и вынужденное решение было так как штат расширялся.



Ссылка на сообщение Иван Скриганюк,
Директор http://eurobotinki.ru/
Москва
19/04/2017

Мы пока вообще не используем CRM-системы . У нас телефонная станция Vochi со встроенной простой CRM-системой, так как большое количество заказов через телефон. Если будем расширяться - то возможно посмотрим сторону retailCRM - она ближе к интернет-магазинам.
А AMO для сделок, где нужно отслеживать воронку продаж, то есть для более долгих по времени сделок, чем для коротких интернет-продаж.



Ссылка на сообщение Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
1
19/04/2017

Берите bitrix24

1. Легкая интеграция с любым магазином через почту или api.
2. Подключение телефонии
3. Бесплатна в облаке (12 пользователей + 5Г места)
4. Мобильное приложение в комплекте


Ответить




Ответить



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги


Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы


Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами


Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы


Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции


Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив







Популярные темы
"Ригла" AliЕxpress Amazon Goods.ru IKEA JD seo smm UTM Законопроект Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Связной Энтер беспилотники дроны логистика начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены