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Помечтаем?
04/06/2003
Виталий - Вы зря думаете что Я где то в штатах - нет - Я в России (возможно к сожалению)
Нет - секретарш они не лапали у их у меня нет - я надеюсь Вы понимаете что это было поэтическое преувеличение
И были они не в масках
Но радости все равно мало
Зашли СЛУЧАЙНО между прочим - к СОСЕДУ - его просто не было на месте - и не ко мне
А вопросов было много - ну например - а что у Вас за софт такой - а что это Вы тут делаете - а софт как - купленый или нет - и не торгуете ли Вы им и тп и тп
Взяток не предлагал - а им и не надо - они ТАК возьмут - без взяток
И взяли бы - но Я убедил что у нас компьютеры устаревшие :-))
Так что можно сказать попугали
Насчет несчастных предпринимателей это Вы СИЛЬНО загнули - весь разговор был - ЧТО у Вас можно взять. И большинство в Гос органах именно так на это и смотрят. Похоже Вы сами из этих госорганов раз не знаете как это происходит.
Просто брать было нечего
Но что вы думаете - это так безболезненно и так воодушевляет?
Виталий - Вы зря думаете что Я где то в штатах - нет - Я в России (возможно к сожалению)
Нет - секретарш они не лапали у их у меня нет - я надеюсь Вы понимаете что это было поэтическое преувеличение
И были они не в масках
Но радости все равно мало
Зашли СЛУЧАЙНО между прочим - к СОСЕДУ - его просто не было на месте - и не ко мне
А вопросов было много - ну например - а что у Вас за софт такой - а что это Вы тут делаете - а софт как - купленый или нет - и не торгуете ли Вы им и тп и тп
Взяток не предлагал - а им и не надо - они ТАК возьмут - без взяток
И взяли бы - но Я убедил что у нас компьютеры устаревшие :-))
Так что можно сказать попугали
Насчет несчастных предпринимателей это Вы СИЛЬНО загнули - весь разговор был - ЧТО у Вас можно взять. И большинство в Гос органах именно так на это и смотрят. Похоже Вы сами из этих госорганов раз не знаете как это происходит.
Просто брать было нечего
Но что вы думаете - это так безболезненно и так воодушевляет?
04/06/2003
Помню, году в 90-каком-то работал в фирме, пришли, по конкретному стуку, этого даже не скрывали, по-моему, в 90%случаев так и приходят. Основная деятельность- по барабану, сразу- договора на маркетинг и на ремонт на стол... Причем за каждый рубль потраченный на ремонт (но по их мнению-неправильно оформленный-обналичка!) рублей 10 штрафов насчитали. Взяток правда тоже не просили. Спасло то что они как раз МММ громили, не до нас, сирых, было.
Помню, году в 90-каком-то работал в фирме, пришли, по конкретному стуку, этого даже не скрывали, по-моему, в 90%случаев так и приходят. Основная деятельность- по барабану, сразу- договора на маркетинг и на ремонт на стол... Причем за каждый рубль потраченный на ремонт (но по их мнению-неправильно оформленный-обналичка!) рублей 10 штрафов насчитали. Взяток правда тоже не просили. Спасло то что они как раз МММ громили, не до нас, сирых, было.
05/06/2003
Даа, все мечты о налоговой полиции. Прямо-таки национальное шоу с высочайшим рейтингом. А про что-нибудь другое можно поговорить? А то начали-то хорошо,а свели только к налоговой полиции и к законам. Вы думаете, что вот изменим законы и будем жить хорошо. Ничего подобного. Еще хуже. Пока не поймем что надо менять и как. А до этого времени и будут все бегать: мы от налоговой полиции, она за нами. А проблема совершенно в другом. Правительство не знает какие налоги вводить и какие ставки устанавливать, а мы не знаем, что наша экономика должна быть закрытой от внешнего мира. Вот тогда и мечтать не надо - все будет нормально: деньги, любимая работа и свободное время.
Даа, все мечты о налоговой полиции. Прямо-таки национальное шоу с высочайшим рейтингом. А про что-нибудь другое можно поговорить? А то начали-то хорошо,а свели только к налоговой полиции и к законам. Вы думаете, что вот изменим законы и будем жить хорошо. Ничего подобного. Еще хуже. Пока не поймем что надо менять и как. А до этого времени и будут все бегать: мы от налоговой полиции, она за нами. А проблема совершенно в другом. Правительство не знает какие налоги вводить и какие ставки устанавливать, а мы не знаем, что наша экономика должна быть закрытой от внешнего мира. Вот тогда и мечтать не надо - все будет нормально: деньги, любимая работа и свободное время.
05/06/2003
Олег,
вот и мне тоже интересно: понимаем ли мы сами: что нам надо? Если нет, то почему мы надеемся на правительство? Там же все бывшие троечники. Что с них взять? Но надо признать, блестящие умы типа Гайдара и Троцкого могут такого наворотить...
Закрытая экономика - это, извините, бред. Антиглобализм - это съехавшая крыша людей из зажравшихся стран, тусовка нудистов и прочих сексменьшинств.
Олег,
вот и мне тоже интересно: понимаем ли мы сами: что нам надо? Если нет, то почему мы надеемся на правительство? Там же все бывшие троечники. Что с них взять? Но надо признать, блестящие умы типа Гайдара и Троцкого могут такого наворотить...
Закрытая экономика - это, извините, бред. Антиглобализм - это съехавшая крыша людей из зажравшихся стран, тусовка нудистов и прочих сексменьшинств.
05/06/2003
Виталий:
Меня всегда умиляло, когда наши бравые депутаты продвигают абсолютно нереальные или бредовые законопроекты. Самый последний пример - обязательное страхование ответственности на дороге. Хорошо ещё страховщики им мозги немножко подправили и тарифы более-менее реальные стали. Да и то дороже получилось с меньшей страховой суммой, чем при обычной страховке. Каких-то коэффициентов напридумывали. Вот и думаешь потом: а нафига она вообще такая страховка.
Ну а хочу лично я того, чтобы, если какая скотина из "совка" начала мне права сверх нормы качать или откровенно бюрократией заниматься, можно было её за это приструнить. Причём не в теории через суд, а на практике.
Виталий:
Меня всегда умиляло, когда наши бравые депутаты продвигают абсолютно нереальные или бредовые законопроекты. Самый последний пример - обязательное страхование ответственности на дороге. Хорошо ещё страховщики им мозги немножко подправили и тарифы более-менее реальные стали. Да и то дороже получилось с меньшей страховой суммой, чем при обычной страховке. Каких-то коэффициентов напридумывали. Вот и думаешь потом: а нафига она вообще такая страховка.
Ну а хочу лично я того, чтобы, если какая скотина из "совка" начала мне права сверх нормы качать или откровенно бюрократией заниматься, можно было её за это приструнить. Причём не в теории через суд, а на практике.
05/06/2003
Я вовсе не хотел испортить настроение, просто вспомнилось :) А по теме- пожалуй, единственное что нужно от властей- это упростить оформление для мелких пересылок через границу в обе стороны.
Виталий, насчет антиглобалистов ты зря так- идеи у них вполне экономические, просто однажды молодежь задумалась, если все приходят в мир одинаковым способом, то почему у одних густо, а у других... То что прадед-Рокфеллер подсуетился, за аргумент не принимается. Впрочем, отнять и поделить у нас тоже всегда популярная идея :)
Я вовсе не хотел испортить настроение, просто вспомнилось :) А по теме- пожалуй, единственное что нужно от властей- это упростить оформление для мелких пересылок через границу в обе стороны.
Виталий, насчет антиглобалистов ты зря так- идеи у них вполне экономические, просто однажды молодежь задумалась, если все приходят в мир одинаковым способом, то почему у одних густо, а у других... То что прадед-Рокфеллер подсуетился, за аргумент не принимается. Впрочем, отнять и поделить у нас тоже всегда популярная идея :)
05/06/2003
Andre
Насчет практики (а значит пересылок) - почитайте новый Таможенный кодекс - там цельная глава о том
А насчет теории - Вот именно - отнять и поделить - ЭТО И ЕСТЬ причина всего этого дерьма
Все бегают и ищут чтобы еще отнять и поделить
И чиновничьи реконструкции все - вокруг этого
Так что надо просто прекратить делить и отнимать - навечно. То есть Навсегда. И все.
Вот Вам небольшая пища для размышления
В Американском обществе достаточно спокойно относятся к Бушу - хотя его политика отдает Фашизмом
Но МАЛЕНЬКАЯ толика мысли - отнять и поделить - приведен к буре возмущения у всех.
Я не за Фашизм естественно - просто хочу этим подчеркнуть что отнять и поделить по своим разрушительным последствиям равносильно (если не хуже) идеям Адольфа
Перестаньте делить - и воровать станет бессмыслленно как и делать очередные революции
Andre
Насчет практики (а значит пересылок) - почитайте новый Таможенный кодекс - там цельная глава о том
А насчет теории - Вот именно - отнять и поделить - ЭТО И ЕСТЬ причина всего этого дерьма
Все бегают и ищут чтобы еще отнять и поделить
И чиновничьи реконструкции все - вокруг этого
Так что надо просто прекратить делить и отнимать - навечно. То есть Навсегда. И все.
Вот Вам небольшая пища для размышления
В Американском обществе достаточно спокойно относятся к Бушу - хотя его политика отдает Фашизмом
Но МАЛЕНЬКАЯ толика мысли - отнять и поделить - приведен к буре возмущения у всех.
Я не за Фашизм естественно - просто хочу этим подчеркнуть что отнять и поделить по своим разрушительным последствиям равносильно (если не хуже) идеям Адольфа
Перестаньте делить - и воровать станет бессмыслленно как и делать очередные революции
05/06/2003
Виталий, приведу тогда еще примерчик:
работает моя подруга юристом в одном из московских тел. узлов. Пару лет назад была льгота для военнослужащих, но когда они просили ее предоставить, им отвечали отказом, хотя права такого не имели. Знаете почему? Да потому же, почему пенсионный фонд штрафы выписывает. Если Вам отказали/оштрафовали, Вы можете поступить двумя способами: 1. Отступить\штраф заплатить; 2. Настаивать на своем и судиться. Тел. узел и пенсионный фонд рассчитывают на то, что кто-то отступит\заплатит штраф. Ну а если в суд подаст и выиграет, то ничего особенного, так как за судебные издержки никто ответственности не несет. Вот я и возмущаюсь, что бюрократам ЗАКОН НЕ ПИСАН!!!
Виталий, приведу тогда еще примерчик:
работает моя подруга юристом в одном из московских тел. узлов. Пару лет назад была льгота для военнослужащих, но когда они просили ее предоставить, им отвечали отказом, хотя права такого не имели. Знаете почему? Да потому же, почему пенсионный фонд штрафы выписывает. Если Вам отказали/оштрафовали, Вы можете поступить двумя способами: 1. Отступить\штраф заплатить; 2. Настаивать на своем и судиться. Тел. узел и пенсионный фонд рассчитывают на то, что кто-то отступит\заплатит штраф. Ну а если в суд подаст и выиграет, то ничего особенного, так как за судебные издержки никто ответственности не несет. Вот я и возмущаюсь, что бюрократам ЗАКОН НЕ ПИСАН!!!
05/06/2003
И спросил Иисус людей: "Люди, что Я есть для вас?"
И ответили люди:" Ты для нас есть метафизическая субстанция данная нам в эмпирических ощущениях и чувственных осязаниях"
И сказал Иисус:"чево-чево?"
А ты Свет не возмущайся, а борись. Подрывай поезда, прокалывай колеса, перепахивай (перекапывай) дороги, поджигай лифты, бей лампочки в подхездах и стекла. Пусть знают, гады!
И спросил Иисус людей: "Люди, что Я есть для вас?"
И ответили люди:" Ты для нас есть метафизическая субстанция данная нам в эмпирических ощущениях и чувственных осязаниях"
И сказал Иисус:"чево-чево?"
А ты Свет не возмущайся, а борись. Подрывай поезда, прокалывай колеса, перепахивай (перекапывай) дороги, поджигай лифты, бей лампочки в подхездах и стекла. Пусть знают, гады!
06/06/2003
Что касаемо электронного бизнеса, то я думаю, что если правительство будет вкладывать инвестиции в связь, телекоммуникации, покупку новых компьютеров (или их производство), обучение и подготовку пользователей, а также просвещение о новых формах занятости - то это существенно улучшит условия развития электронного бизнеса. Кроме того, можно расширить нормативно-правовое обеспечение этого процесса.
А в целом, если правительство создаст условия быстрого и соразмерного роста доходов граждан, то и мы сами постепенно сделаем все вышеперечисленное. А как этого добиться - я уже говорил.
Что касаемо электронного бизнеса, то я думаю, что если правительство будет вкладывать инвестиции в связь, телекоммуникации, покупку новых компьютеров (или их производство), обучение и подготовку пользователей, а также просвещение о новых формах занятости - то это существенно улучшит условия развития электронного бизнеса. Кроме того, можно расширить нормативно-правовое обеспечение этого процесса.
А в целом, если правительство создаст условия быстрого и соразмерного роста доходов граждан, то и мы сами постепенно сделаем все вышеперечисленное. А как этого добиться - я уже говорил.
06/06/2003
Свет, асфальтоукладчик - это COOL! Кабриолет, абс. кондиционирование, широченные сверхнизкопрофильные колеса, жесткая спортивная подвеска, высокая посадка водителя - комманд драйв позишн, отличный обзол, абсолютная противоугонка (через 5 часов после угона тачка все еще в пределах видимости). Машина для настоящих знатоков и любителей!
Все уважают, выезжаешь на дорогу - мерсы врассыпную. А если на встречку выползешь, все просто разворачиваются сразу :). Никто не спорит, не подрезает. А уж если оттюнинговать...
Олег, по-моему начинает сказываться отсутсвие защиты. Наверное в приборе сели батарейки.
Да, хорошобы, что наш говермент вложил, интестировал, создал...
Но оно живет в другой стране. Мы - в России, а оно в "Единой России". Там свои правила движения, свои школы и больницы, вежливые менты, нет службы в армии, нет проблем с образованием детей, в т.ч за границей, и вообще, ВСЕ по другому. С какого, пардон, хрена, оно что то быдет "развивать"?
Тебя сильно заботит развитие какого-нить Зимбабве? Думаю, что нет. не сильно. Вот и его - "нет". Чего ты митингуешь?
Свет, асфальтоукладчик - это COOL! Кабриолет, абс. кондиционирование, широченные сверхнизкопрофильные колеса, жесткая спортивная подвеска, высокая посадка водителя - комманд драйв позишн, отличный обзол, абсолютная противоугонка (через 5 часов после угона тачка все еще в пределах видимости). Машина для настоящих знатоков и любителей!
Все уважают, выезжаешь на дорогу - мерсы врассыпную. А если на встречку выползешь, все просто разворачиваются сразу :). Никто не спорит, не подрезает. А уж если оттюнинговать...
Олег, по-моему начинает сказываться отсутсвие защиты. Наверное в приборе сели батарейки.
Да, хорошобы, что наш говермент вложил, интестировал, создал...
Но оно живет в другой стране. Мы - в России, а оно в "Единой России". Там свои правила движения, свои школы и больницы, вежливые менты, нет службы в армии, нет проблем с образованием детей, в т.ч за границей, и вообще, ВСЕ по другому. С какого, пардон, хрена, оно что то быдет "развивать"?
Тебя сильно заботит развитие какого-нить Зимбабве? Думаю, что нет. не сильно. Вот и его - "нет". Чего ты митингуешь?
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