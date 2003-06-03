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Помечтаем?
03/06/2003
Точно! Что-то такое Лившиц невнятно говорил вчера по телеку-))
Точно! Что-то такое Лившиц невнятно говорил вчера по телеку-))
04/06/2003
Если отменить обязательную продажу валютной выручки - ее в страну никто ввозить не будет. Она прямиком пойдет на счета в иностранных банках. А вот если бы сделали наоборот, продавали бы за рубли - тогда ситуация была бы другой: не мы покупали доллары а иностранцы покупали рубли. Вот тогда бы наша валюта ценилась выше.
В России будет национальное бедствие и потеря государственности - если мы перейдем на чужую валюту. Это надо знать в угаре писания очередной "джинсы".
Мы от Америки и от Японии не зависим. Покупка подержаных машин не довод.
И потом у нас действительно была передовая наука и промышленность. И разворовали ее уже намного позже. Хотя я согласен, что пьянство и воровство - вещи несовместимые с хорошим производством.
В Союзе на рубли можно было многое купить, в том числе и зарубежным бизнесменам. Чтобы это знать, надо хотя бы иногда экономиченскую историю читать и статистику внешнеэкономической деятельности тех лет анализировать.
И дело тут совсем не в частной собственности. Оттого, что сегодня объявили по радио и ТВ - все собственники, мы завтра ими не стали. Требуется время. А у нас почитай почти 400 лет частной собственности нормальной не было, особенно последние 70 лет. И за 10-12 лет это положение не исправить. Надо лет 40-50 для изменения ситуации.
Теперь дальше. Если был журнгалистом - это не значит знает все в мире и тем более экономику. А у ж про экономическую географию вообще молчу. Сравнивать Голландию и Московскую область нельзя они слишком не похожи - особенно по климату. Вот Кубань или там Южный берег Крыма с Голландией сравнивать можно - практически одна климатическая зона.
Равно как и Финляндию с Карелией сравнивать невозможно.
Простые цифры. Во всей западной Европе среднегодовая температура +1,5 градуса по Цельсию. А в России - 5,5. Надеюсь разницу можно увидеть. И уж тем более из школьного курса вспомнить что снег обычно образуется при температуре ниже нуля градусов.
Кстати вот еще пример, показательный, - с Голландией. Вспомните знаменитую тюльпанную лихорадку. Это было именно в Голландии. Там вся страна бросилась выращиввать тюльпаны. Урожаи снимали 4 раза в год. Вы Константин попробуйте в Московской области 4 раза в год выращивать урожай тюльпанов.
И последнее. Если пытаться производить то, что не умеешь делать - покупать это никто не станет.
Если отменить обязательную продажу валютной выручки - ее в страну никто ввозить не будет. Она прямиком пойдет на счета в иностранных банках. А вот если бы сделали наоборот, продавали бы за рубли - тогда ситуация была бы другой: не мы покупали доллары а иностранцы покупали рубли. Вот тогда бы наша валюта ценилась выше.
В России будет национальное бедствие и потеря государственности - если мы перейдем на чужую валюту. Это надо знать в угаре писания очередной "джинсы".
Мы от Америки и от Японии не зависим. Покупка подержаных машин не довод.
И потом у нас действительно была передовая наука и промышленность. И разворовали ее уже намного позже. Хотя я согласен, что пьянство и воровство - вещи несовместимые с хорошим производством.
В Союзе на рубли можно было многое купить, в том числе и зарубежным бизнесменам. Чтобы это знать, надо хотя бы иногда экономиченскую историю читать и статистику внешнеэкономической деятельности тех лет анализировать.
И дело тут совсем не в частной собственности. Оттого, что сегодня объявили по радио и ТВ - все собственники, мы завтра ими не стали. Требуется время. А у нас почитай почти 400 лет частной собственности нормальной не было, особенно последние 70 лет. И за 10-12 лет это положение не исправить. Надо лет 40-50 для изменения ситуации.
Теперь дальше. Если был журнгалистом - это не значит знает все в мире и тем более экономику. А у ж про экономическую географию вообще молчу. Сравнивать Голландию и Московскую область нельзя они слишком не похожи - особенно по климату. Вот Кубань или там Южный берег Крыма с Голландией сравнивать можно - практически одна климатическая зона.
Равно как и Финляндию с Карелией сравнивать невозможно.
Простые цифры. Во всей западной Европе среднегодовая температура +1,5 градуса по Цельсию. А в России - 5,5. Надеюсь разницу можно увидеть. И уж тем более из школьного курса вспомнить что снег обычно образуется при температуре ниже нуля градусов.
Кстати вот еще пример, показательный, - с Голландией. Вспомните знаменитую тюльпанную лихорадку. Это было именно в Голландии. Там вся страна бросилась выращиввать тюльпаны. Урожаи снимали 4 раза в год. Вы Константин попробуйте в Московской области 4 раза в год выращивать урожай тюльпанов.
И последнее. Если пытаться производить то, что не умеешь делать - покупать это никто не станет.
04/06/2003
Олег, когда голандец на соседа смотрит, он думает:"Хорошо живет, но буду работать, что б жить еще лучше".
Когда русский смотрит на соседа - вот сука, хочет лучше меня жить! ну подожди, я тебе устрою... И ах ему кирпич в теплицу.
:) вот такой менталитет.
Может от вселенской нищеты, конечно. Может оттого, что 500 лет не было стимула хорошо работать, генофонда РАБОТНИКОВ нет.
2Светлана. Это вы в "постсовковые" магазины заходили. Те, у которых "трудовой коЛЛЭктив" их приватизировал. Они их там до сих пор делят. Мне известны такие. И них директрисы до сих пор думают, что Бога за я..бороду держат и на них свет клином. Пока там все не передохнут от голода - ничего с ними не случится. Гегемоны, мать их....
Олег, когда голандец на соседа смотрит, он думает:"Хорошо живет, но буду работать, что б жить еще лучше".
Когда русский смотрит на соседа - вот сука, хочет лучше меня жить! ну подожди, я тебе устрою... И ах ему кирпич в теплицу.
:) вот такой менталитет.
Может от вселенской нищеты, конечно. Может оттого, что 500 лет не было стимула хорошо работать, генофонда РАБОТНИКОВ нет.
2Светлана. Это вы в "постсовковые" магазины заходили. Те, у которых "трудовой коЛЛЭктив" их приватизировал. Они их там до сих пор делят. Мне известны такие. И них директрисы до сих пор думают, что Бога за я..бороду держат и на них свет клином. Пока там все не передохнут от голода - ничего с ними не случится. Гегемоны, мать их....
04/06/2003
:) Виталий, давайте без "ярлычков" (то же, кстати, менталитет).
Кирпич в теплицу вообще то характерен ВСЕМ народам, как это не прискорбно. Просто у цивилизованных это смысла не имеет (теплица застрахована, да и хозяин имеет полное право застрелить, если с поличным). А у нас пока смысл есть.
:) В деревне тракторист дорогу грунтовыю пашет плугом. Не поле рядом, а ИМЕННО дорогу. Я спрашиваю, зачем? Он - а чтоб москвичи не ездили. О как!
Английские крестьяне скидываются деньгами, строят специальный мол, что б волна была повыше. Тогда приедут серфингисты и туристы и покупателей на их "поделки" станет больше. Они решили из своей деревни курорт сделать.
А тут - ты что мимо моего огорода ходишь?! (Заметь, не по огороду! МИМО)
Я не русофоб, Виталий, просто противно. Как говорил А.С.Пушкин, я свое государство глубоко презираю. Хотя мне и обидно, когда такое же чувство к нему испытывает иностранец.
:) Виталий, давайте без "ярлычков" (то же, кстати, менталитет).
Кирпич в теплицу вообще то характерен ВСЕМ народам, как это не прискорбно. Просто у цивилизованных это смысла не имеет (теплица застрахована, да и хозяин имеет полное право застрелить, если с поличным). А у нас пока смысл есть.
:) В деревне тракторист дорогу грунтовыю пашет плугом. Не поле рядом, а ИМЕННО дорогу. Я спрашиваю, зачем? Он - а чтоб москвичи не ездили. О как!
Английские крестьяне скидываются деньгами, строят специальный мол, что б волна была повыше. Тогда приедут серфингисты и туристы и покупателей на их "поделки" станет больше. Они решили из своей деревни курорт сделать.
А тут - ты что мимо моего огорода ходишь?! (Заметь, не по огороду! МИМО)
Я не русофоб, Виталий, просто противно. Как говорил А.С.Пушкин, я свое государство глубоко презираю. Хотя мне и обидно, когда такое же чувство к нему испытывает иностранец.
04/06/2003
Коллеги, никто не ответил на вопрос: видел ди кто-нибудь маски-шоу живьем? Получается здесь никого нет из службы безопасности известного олигарха? Почему же ими всех здесь пугают?
Меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад - так кажется Пушкин говорил?
Давайте уже не бояться наше больное государство, а подумаем: что мы от него хотим?
Что должна сделать для нас Америка? Пардон ... Россия :) И что мы можем сделать для нее?
Коллеги, никто не ответил на вопрос: видел ди кто-нибудь маски-шоу живьем? Получается здесь никого нет из службы безопасности известного олигарха? Почему же ими всех здесь пугают?
Меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад - так кажется Пушкин говорил?
Давайте уже не бояться наше больное государство, а подумаем: что мы от него хотим?
Что должна сделать для нас Америка? Пардон ... Россия :) И что мы можем сделать для нее?
04/06/2003
Константин, мы с Вами одновременно вспомнили Пушкина? Это хороший знак!
Это же здорово, что он пашет дорогу. Я сам с этим сталкиваюсь. Дорога все в колдобинах, потом ее пропахали трактором и все выровняли, потом несколько машин прехали и дорога как автобан. Увы до дождей и застревания больших машин. Потом опять колдобины и думаешь: когда же тракторист ее снова перепашет?
Константин, мы с Вами одновременно вспомнили Пушкина? Это хороший знак!
Это же здорово, что он пашет дорогу. Я сам с этим сталкиваюсь. Дорога все в колдобинах, потом ее пропахали трактором и все выровняли, потом несколько машин прехали и дорога как автобан. Увы до дождей и застревания больших машин. Потом опять колдобины и думаешь: когда же тракторист ее снова перепашет?
04/06/2003
Виталий, так он ее ПОПЕРЕК пашет. Причем у него самого машина есть. Он ее пашет, что бы ДРУГИМ ХУЖЕ СТАЛО (работает, тратит свои деньги, время) Вот что удивляет.
А народ накатал новую, в 20 метрах сбоку.
Вот воистину, две беды - дороги и дураки. Причем одновременно в одном месте. Апофеоз, т.с.
Виталий, так он ее ПОПЕРЕК пашет. Причем у него самого машина есть. Он ее пашет, что бы ДРУГИМ ХУЖЕ СТАЛО (работает, тратит свои деньги, время) Вот что удивляет.
А народ накатал новую, в 20 метрах сбоку.
Вот воистину, две беды - дороги и дураки. Причем одновременно в одном месте. Апофеоз, т.с.
04/06/2003
Виталий, я хочу от моего больного, но любимого государства:
1. Чтобы мне оно не мешало.
Недавний пример: в пенсионном фонде оштрафовали, передали "дело" в арбитражный суд. Я, как грамотная, подготовилась, законы, отзывы подготовила. А мне в арбитражном суде за одну минуту сказали, что иск в мою пользу. Т.е. бюрократия процветает. Если бы заплатила штраф, было бы им хорошо, не заплатила, тоже не плохо. Зарплата есть, пенсия капает.
ПРОТИВНО! Столько людей фигней страдает, да меня от дел отрывает, да и просто неприятно, когда в суд вызывают. А в законе черным по белому сказано, что пенсионный фонд НЕ ИМЕЕТ ПРАВА штрафовать.
2. О нашем, о девичьем. Вот у меня 5 детей. Я в отпуске по уходу за детьми по собственному желанию. Пенсия (если доживу) будет минимальная. Не говорю о возможных льготах. Что Вы! Детей с проездным все время заворачивают как злостных "зайцев".
Еще могла бы много написать, да не буду. Это все МОИ проблемы, не моего государства.
Виталий, я хочу от моего больного, но любимого государства:
1. Чтобы мне оно не мешало.
Недавний пример: в пенсионном фонде оштрафовали, передали "дело" в арбитражный суд. Я, как грамотная, подготовилась, законы, отзывы подготовила. А мне в арбитражном суде за одну минуту сказали, что иск в мою пользу. Т.е. бюрократия процветает. Если бы заплатила штраф, было бы им хорошо, не заплатила, тоже не плохо. Зарплата есть, пенсия капает.
ПРОТИВНО! Столько людей фигней страдает, да меня от дел отрывает, да и просто неприятно, когда в суд вызывают. А в законе черным по белому сказано, что пенсионный фонд НЕ ИМЕЕТ ПРАВА штрафовать.
2. О нашем, о девичьем. Вот у меня 5 детей. Я в отпуске по уходу за детьми по собственному желанию. Пенсия (если доживу) будет минимальная. Не говорю о возможных льготах. Что Вы! Детей с проездным все время заворачивают как злостных "зайцев".
Еще могла бы много написать, да не буду. Это все МОИ проблемы, не моего государства.
04/06/2003
Светлана, насколько я понял Вы выиграли дело? Если да, то Вы приструнили пенсионный фонд и помогли другим предпринимателям в плане того что фонд уже не будет их штрафовать. И это большой вклад в то, чтобы мы зажили более достойно.
Таким образом, мы поддерживая и финансируя своими налогами существование и работу арбитражного суда не только кормим его служащих, но и помогаем себе!
Вот такие предложения я и ждал услышать в этом форуме.
Или Вы проиграли дело? :(
По-поводу бесплатного проезда, я считаю его надо отменить для всех. Мы не настолько бедны, чтобы не платить за поездку. Я уверен, что на этом бесплатном проезде и на сопровождающем его финансовых потоках тысячи людей стали долларовыми милионерами. Им это выгодно, поэтому он и сушествует. О людях никто не думает.
Если эту фигню отменить, может и стоимость проезда снизится. Я, например, частенько до метро на машине езжу, потому что на бензин трачу 40 коп., а на автобус 7 руб. Неслабый навар у транспортников?
Светлана, насколько я понял Вы выиграли дело? Если да, то Вы приструнили пенсионный фонд и помогли другим предпринимателям в плане того что фонд уже не будет их штрафовать. И это большой вклад в то, чтобы мы зажили более достойно.
Таким образом, мы поддерживая и финансируя своими налогами существование и работу арбитражного суда не только кормим его служащих, но и помогаем себе!
Вот такие предложения я и ждал услышать в этом форуме.
Или Вы проиграли дело? :(
По-поводу бесплатного проезда, я считаю его надо отменить для всех. Мы не настолько бедны, чтобы не платить за поездку. Я уверен, что на этом бесплатном проезде и на сопровождающем его финансовых потоках тысячи людей стали долларовыми милионерами. Им это выгодно, поэтому он и сушествует. О людях никто не думает.
Если эту фигню отменить, может и стоимость проезда снизится. Я, например, частенько до метро на машине езжу, потому что на бензин трачу 40 коп., а на автобус 7 руб. Неслабый навар у транспортников?
04/06/2003
Noone,
Вы видели мужиков с автоматами в масках, лапающих секретарш? Не верю!!! Вы, кстати, так и не ответили на мой вопрос, где Вы живете. Мне кажется, что около телевизора :)
Интересного то я тоже кое-что слышал от очевидцев. Как изымают документы, как заводят дело, как вызывают на беседы. Но на самом деле, документы эти сами же теряют, несчастных предпринимателей жалеют, никого не бьют и в тюрьму не сажают. Они же тоже все-таки наши люди. Так попугают и отпустят. Причем и взяток даже не берут. Так говорят очевидцы.
И мне просто интересно стало, почему все боятся этих существующих только в телевизоре масок. Синдром 37 года?
Не обижайтесь, если наехал на Вас в натуре конкретно :)
Noone,
Вы видели мужиков с автоматами в масках, лапающих секретарш? Не верю!!! Вы, кстати, так и не ответили на мой вопрос, где Вы живете. Мне кажется, что около телевизора :)
Интересного то я тоже кое-что слышал от очевидцев. Как изымают документы, как заводят дело, как вызывают на беседы. Но на самом деле, документы эти сами же теряют, несчастных предпринимателей жалеют, никого не бьют и в тюрьму не сажают. Они же тоже все-таки наши люди. Так попугают и отпустят. Причем и взяток даже не берут. Так говорят очевидцы.
И мне просто интересно стало, почему все боятся этих существующих только в телевизоре масок. Синдром 37 года?
Не обижайтесь, если наехал на Вас в натуре конкретно :)
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