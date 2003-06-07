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Помечтаем?
07/06/2003
Константин. Насчет асфальтоукладчика мне понравилось. Классная шутка. Я хохотал минут 5, после того, как себе все это представил. Молодец :)
А что насчет говермента... Они и так бедные стараются, чего ж ты их еще и сверху долбаешь.
Ну не поняли они пока до конца всей пропасти, куда свалилась наша страна. Ну так это быстро пройдет - иностранцы научат. Знаешь есть такая хорошая штука - конкуренция называется. Здорово помогает мозги прочистить - особенно генералам от власти и чиновникам всех мастей.
Они видишь и Единую Россию создали. А там целых два камня - один над водой, другой - под водой.
Надводный - это укрепит их позиции и сделает сильными.
Подводный - эти позиции придется защищать.
Ты думаешь, что американский электорат с радостью побежит в Единую Россию? Или пол-Китая сразу встанет под их знамена, или какая-нибудь Зимбабве? Нет, нет и еще раз нет.
Значит придется обходиться, тем что есть. А это "что есть" - наша страна и наш Российский народ. И кроме того, чтобы кормить этот самый народ им надо самим еще кормиться и притом хорошо. Но за рубежом тоже их не ждут, и деньги не везде вложишь - тоже конкуренция, коррупция и пр.
Значит надо вкладывть внутри страны, чтобы часть потом можно было продать за границу. А там свои правила - другие. И свои игроки. И снова - конкуренция. Тут хочешь не хочешь - придется перестраиваться.
И это я еще не сказал о геополитике и религии (исламский фундаментализм, дианетика, церковь Муна и пр.). Здесь еще больше опасностей для наших чинуш, пусть они и думают, что это их не коснется. Но... блаженные неведущие, убоги страждущие.
Константин. Насчет асфальтоукладчика мне понравилось. Классная шутка. Я хохотал минут 5, после того, как себе все это представил. Молодец :)
А что насчет говермента... Они и так бедные стараются, чего ж ты их еще и сверху долбаешь.
Ну не поняли они пока до конца всей пропасти, куда свалилась наша страна. Ну так это быстро пройдет - иностранцы научат. Знаешь есть такая хорошая штука - конкуренция называется. Здорово помогает мозги прочистить - особенно генералам от власти и чиновникам всех мастей.
Они видишь и Единую Россию создали. А там целых два камня - один над водой, другой - под водой.
Надводный - это укрепит их позиции и сделает сильными.
Подводный - эти позиции придется защищать.
Ты думаешь, что американский электорат с радостью побежит в Единую Россию? Или пол-Китая сразу встанет под их знамена, или какая-нибудь Зимбабве? Нет, нет и еще раз нет.
Значит придется обходиться, тем что есть. А это "что есть" - наша страна и наш Российский народ. И кроме того, чтобы кормить этот самый народ им надо самим еще кормиться и притом хорошо. Но за рубежом тоже их не ждут, и деньги не везде вложишь - тоже конкуренция, коррупция и пр.
Значит надо вкладывть внутри страны, чтобы часть потом можно было продать за границу. А там свои правила - другие. И свои игроки. И снова - конкуренция. Тут хочешь не хочешь - придется перестраиваться.
И это я еще не сказал о геополитике и религии (исламский фундаментализм, дианетика, церковь Муна и пр.). Здесь еще больше опасностей для наших чинуш, пусть они и думают, что это их не коснется. Но... блаженные неведущие, убоги страждущие.
08/06/2003
Да беда то именно в том, что они пришли туда (во власть) не обходиться, а хапать, хапать и хапать. Они живут-то "одним днем". В смыслк я хапаю сколько могу, детишек за кордон, они там осядут, на старости лет и я туда...
И поменять ничего нельзя!
Выгонишь этих, нахапавших, так они отвалятся, а на их место придут другие, голодные. Которые начнут хапать себе.
Поэтому пусть уж эти. Они сытые более-менее...
Да беда то именно в том, что они пришли туда (во власть) не обходиться, а хапать, хапать и хапать. Они живут-то "одним днем". В смыслк я хапаю сколько могу, детишек за кордон, они там осядут, на старости лет и я туда...
И поменять ничего нельзя!
Выгонишь этих, нахапавших, так они отвалятся, а на их место придут другие, голодные. Которые начнут хапать себе.
Поэтому пусть уж эти. Они сытые более-менее...
09/06/2003
Вот именно об этом я и говорю. Не получится у чинуш уехать за кордон, и детишек туда устроить.... по вышеперечисленным причинам.
А еще я знаю, что все заканчивается (фундаментальный закон экономики). И чиновний ресурс тоже ограничен, поэтому таких хапков во власти будет все меньше.
Да и работать мы будем все лучше (на себя) - я, Константин Тимошенко, А.Р., Тимофей Шиколнков и другие уважаемые участники. Тогда о другом мечтать будем:)
Вот именно об этом я и говорю. Не получится у чинуш уехать за кордон, и детишек туда устроить.... по вышеперечисленным причинам.
А еще я знаю, что все заканчивается (фундаментальный закон экономики). И чиновний ресурс тоже ограничен, поэтому таких хапков во власти будет все меньше.
Да и работать мы будем все лучше (на себя) - я, Константин Тимошенко, А.Р., Тимофей Шиколнков и другие уважаемые участники. Тогда о другом мечтать будем:)
07/08/2003
А вы слышали о недавних изменеиях в правилах приема кредитных карт (Visa и Mastercard) через интерент ?
Отныне предприятия-сайт уже не является продавцом своих товаров и услуг. Это право у него отняли. Теперь продавать может только IPSP (фирма, организующая прием кредитко через интернет). Я долго изучал эти изменеия но так до конца толком и не врубился, что они нам несут: добро или зло.
Если кто в этом разбирается лучше меня, то прошу напишите мне на мой E-mail: tech00012@mail.ru
C уважениемю
Игорь.
А вы слышали о недавних изменеиях в правилах приема кредитных карт (Visa и Mastercard) через интерент ?
Отныне предприятия-сайт уже не является продавцом своих товаров и услуг. Это право у него отняли. Теперь продавать может только IPSP (фирма, организующая прием кредитко через интернет). Я долго изучал эти изменеия но так до конца толком и не врубился, что они нам несут: добро или зло.
Если кто в этом разбирается лучше меня, то прошу напишите мне на мой E-mail: tech00012@mail.ru
C уважениемю
Игорь.
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