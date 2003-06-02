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Помечтаем?



Ссылка на сообщение Freech
02/06/2003

Как все грустно :-(((



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
02/06/2003

:-)))) Ладно, не менжуйте!

В конце все равно все поженятся.

Или умрут, как водится.

О чем еще "помечтаем" ?

Что б вас повеселить, я вам анекдот расскажу.



Едет новый русский на своем джипе, а перед ним крутится какой то жигуль-копейка, весь обшарпаный. Круть-верть.

НР и так и этак - никак объехать не может. Но тут изловчился, по встречке обошел, подрезал, к обочине жигуля прижал. Выскакивает, подбегает, а из жигуля старуха выходит.

НР - Ты что, коза стратая! Ты знаешь, кто я такой! я такой крутой, такой крутой! А ты кто такая. что б мне тут...

- А я Смерть твоя...

- Ну и чё?!

- Да, собственно, вот и все...



Это я к тому, что мечтать, конечно, не вредно, Но с какого, простите хрена, вы вдруг решили, что вы заслуживаете хорошей жизни?

Может вы много и продуктивно работаете? Или в Бога верите и выполняете его заповеди? И так далее...



Ссылка на сообщение Олег
02/06/2003

Хорошо умные книги читать. Меньше глупостей пишешь. И понимаешь о чем пишешь, и почему. Поэтому начнем-сс.

1. Изменить систему ценообразования. Чего тут непонятного. У нас вся система ценообразования вывернута наизнанку. Сначала была плановая (с плановой нормой рентабельности), потом возникла инфляция и стали крутить на цену все инфляционные индексы. Причем абсолютно все, которые надо и которые не надо тоже. Получилось, то что имеем сегодня. Отсюда вывод - надо идти с самого начала и менять пропорции ценообразования и структуру формирования многих цен - особенно в базовых отраслях: энергетика, строительство и т.д.

2. Разорвать связь рубля с долларом. Проще пареной репы. Сегодня сколько стоит доллар в рублях??? Все сразу скажут. А при чем тут доллар? Какая мне разница внутри страны сколько он стоит за ее пределами. Наша национальная валюта - рубль, вот и смотрите за ним. А у нас сплошная валютная биржа (если бы вы еще знали как этот самый курс рубля к доллару устанавливался с 1992 по 1998 то глубокий обморок вам гарантирую). А на этой бирже всегда только игроки, но не производители. Вот вам и результат.

3. Запретить вывоз товаров и капитала за рубеж. Это называется политика протекционизма или в крайнем случае глубокой изоляции. Не так уж она и плоха. Вот простой пример - Россия экспортирует станки с ЧПУ. Причем определенное количество должно продаваться внутри страны, но не продается - спроса нет. Почему. А денег нет. Их тоже вывезли. А вот если бы их не вывезли, то на станки был бы просто огромный спрос. И такая ситуация по огромному перечню товаров. Вы спарвшиваете - почему маленький спрос в инет-магазинах, почему е-коммерция идет туго. Отвечаю - денег нет. В прямом смысле. Их вывозят. Проще сказать крадут из вашего кармана. В полном смысле этого слова. Вот отсюда и зарплаты маленькие и налоги большие и прочие беды. хотя конечно, качество производимой работы тоже имеет место быть, но здесь срабатывает фундаментальный закон обмена: товар-деньги. Вы произвели товар, но денежная масса недостаточна для обмена (оплаты) на ваш товар. Поэтому вам либо недоплачивают либо выплачивают в рассрочку. Причем первое - как правило везде в России.

И Адам сиитт здесь ни при чем. Он писал про РАЗНЫЕ ТОВАРЫ, те которые не имеют аналоговв другой стране. Иначе говоря, уникальные товары и услуги. Отсюда кстати и теория сравнительного преимущества. Но случаей производства одного и того же товара с практически неотличимыми издержками он не рассматривал. А если сегодня Китай или Сингапур может делать постельное белье или куртки дешевле. То это не потому что мы работаем плохо. А потому что у нас постоянные издержки выше. У нас и климат холоднее, и питание более дорогое. Там все это дешевле, поэтому именно на эту величину мы неконкурентны с Китаем или Сингапуром. Я ужек не говорю про производственные помещения. В Китае цех поставить хватит сарая из фанеры. А у нас простите цех поставить - это целый комплекс возвести. А теперь сравните это все между собой по стоимости и подумайте - где будет дешевле производить. А сегодня таким способом можно производить до 80% товаров. Если все будет производиться в Китае или Сингапуре, то куда вы денете работников наших отраслей: тяжелой, легкой, строительной, энергетической, машиностроительной, и пр.? И кто их будет содержать?

Кстати Япония всегда исповедовала политику протекционизма, особенно после войны. Они чужие товары не пускали в страну, да и свои не особо вывозили, разве что по военным заказам (для США) но это было в рамках репараций и контрибуции, как страна проигравшая войну (читать надо умные книги). Да и Англия тоже не лучше была. Туда Америка столько денег всадила - это же ее верный союзник и опора на евразийском континенте. И потом еще 20 лет ничего не вывозилось из страны - такой был размер ущерба.

Теперь о нефти. Российская нефть отличается от арабской большим содержанием тяжелых фракций. Наша нефть темная ("тяжелая", как говорят нефтяники). А арабская нефть светлая или легкая. Что из этого следует. А то, что из арабской нефти лучше делать высокооктановый бензин, а из нашей - дизельное топливо и различные масла. Иначе говоря, из арабсокй нефти выход бензина получается больше чем из нашей. А дальше цена. Например, цена за баррель нефти 20 долларов. Но у арабов издержки составляют всего 4-5 долларов за баррель, а у нас 14-15 долларов, при внешне одинаковой цене. Соответственно у кого прибыль больше? Поэтому они могут снизить цену за баррель, если захотят, а мы можем, но недолго. У нас если цена упадет до 15-16 долларов - начнется небольшй переполох, а вот если цена будет 12-13 долларов, тогда кризис. Потому что государство будет еще доплачивать нефтяникам за каждый баррель добытой нефти. Вопрос только из чего и каким образом? До 1998 года это делалось при помощи инфляции. Помогало, но только до определенного предела. Дальше - нет.

А продавать за рубли и покупать за рубли можно если:

1. товар больше нигде в мире не производится;

2. рубль не является конвертируемой валютой.

Тогда чтобы получить этот товар надо придти к нам в страну и купить рубли у Центробанка, а потом купить искомый товар. А потом его вывезти. Именно так у нас было в 17-18 веках. Рубль не был конвертируемым, зато наши товары пользовались спросом. Приходилось иностранцам покупать сначала рубли, а потом сами товары. Вот постепенно и стал рубль сильной валютой по всей Европе и миру. А как только провели конвертацию в конце 19 века, он сразу хиреть начал. А к революции вообще зачах. Дальше всем известно что. Жаль, что история ничему не учит наших правителей. Хотя при Сталине рубль не был конвертируемым и товары за границу не вывозились.

А уж менять правила - это вообще геополитика. Тут с плеча так нарубать можно - 300 лет потом не расхлебаешь.



Ссылка на сообщение Noone
02/06/2003

Ну да все правильно ....

А для того чтобы все это сделать - есть один путь:

Вернуть Иосифа Виссарионовича

Потому как по другому - кроме как с помощью МГБ - это не сделать никак



Олег - Вы кажется СОВЕРШЕННО не на тот форум заглядываете



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
02/06/2003

Олег,

по поводу ценообразования

"Отсюда вывод - надо идти с самого начала".

Ну да, с самого Адама и Евы. Вот только надо куда то этих 140.000.000 козлов пристроить... Потравить их, что ли...



"А при чем тут доллар..."

А при том, что это опорная мировая валюта, при том, что Штаты производят и птредляют 25% от мирового. И при том, что производительность рабочего в США в 10 раз выше нашего, а ихнего фермера - в 50 выше чем у колхозника. При том, что на доллар я могу пообедать в Штатах, а на 30 руб - нет. При том, что доллар мне поменяют в ЛЮБОЙ стране, а рубль нет, притом, что доллар выпуска 1900 года это все равно доллар, а рубль 1990 - это просто фантик.

На бирже покупают продают не интереса ради, а ради сделок.



"но не продается - спроса нет. Почему. А денег нет. Их тоже вывезли. А вот если бы их не вывезли, то на станки был бы просто огромный спрос."

А чего ж нет то? Займите, Только отдавать надо будет, а не "списывать". Под реальный бизнес-план кредит взять совершенно не проблема.

А я читал такие "бизнес-планы" Первым пунктом - "мерсы мне и моей жене".

Или станки нужны "контрафакт" гнать? его в БП не запишешь...



"Кстати Япония всегда исповедовала политику протекционизма".

И сечас исповедует. Только на ввоз. Но не на вывоз. Товаров вывози сколько покупают.



Что вы все... У этих тепло, у тех денег вбухали, у тех нефть лучше...

У нас есть то, что есть. У шведов вообще нет нефти, климат хреновей нашего, денег им никто не вбухивал. Просто пашут. и живут хорошо. Отними у них все и отдай вам Через 3 года у них опять все будет. а у вас - опять ни хрена. :)



"1. товар больше нигде в мире не производится;"

Так вот такого товара Россия и не имеет. Черную икру и то Иран перехватил, а с мафией мы бороться не будеи. Слишком большие бабки нужны. Ментам платить. Чтоб не брали взяток. А на фига?



Ссылка на сообщение Nik
02/06/2003

У нас делают самый хреновый в мире автомобиль - ВАЗ. Так что не надо тут про отсутствие эксклюзивных товаров :)



Ссылка на сообщение Freech
02/06/2003

Ну что вы Nik, у нас есть и похуже чем ВАЗ



Ссылка на сообщение Nik
02/06/2003

По данным какой-то там комиссии, самый худший европейский автомобиль - ВАЗ 2104, кажется (за номер не отвечаю, потому что там их несколько было в этом списке).



Ссылка на сообщение Noone
03/06/2003

Да - явно - Пежорожец (Таврия) на первое место - ВАЗу еще далеко - отдыхает



Ссылка на сообщение Олег
03/06/2003

Странно я вообще-то думал, что это именно тот форум, который мне интересен. Здесь обсуждают е-коммерцию, но не моя вина, что многие е-коммерсанты не знают глубоко экономику и политику. А мне интересен интернет-бизнес и хотелось бы им заниматься. Хотя вижу что многие проекты изначально игнорируют внешние факторы, а когда "пролетают" не могут найти причину своих ошибок.

Теперь снова об экономике.

Связь доллара и рубля - пагубна для страны. Неужели это не ясно. У нас в стране официальная платежная единица - рубль. И никакой другой валюты быть не должно. В реальности это не так. Рубль - это всего лишь официальная ценовая субстанция. А неофициальная, да к тому же и полноправная платежная единица - доллар. И все взгляды привязаны к доллару (хотя в последнее время доллар начал сдавать свои позиции евро). Если все именно так, тогда давайте полностью перейдем на доллар (или евро). Зарплата в долларах, цены в них же и пр. Поверьте очень быстро все встанет на свои места. И зарплаты подрастут и цены уменьшатся.

Но мы суверенное государство и не можем пойти на такой шаг. Значит надо бороться за рубль. А как бороться если приходишь в магазин, а там цены в у.е. Машину покупаешь - тебе говорят столько-то у.е. И еще. Доллар чихнул - все побежали сдавать доллары - покупать рубли. Рубль покачнулся - доллар буквально рвут на части. А все почему - от конвертируемости. Стоит только поставить запрет на конвертируемости - через 1-2 года ситуация начнет быстро меняться в лучшую сторону. Если я живу в России - какое мне дело что там с долларом происходит. Мы от америки не зависим у нас все свое. Вот думайте о своем.

Я допустим понимаю, почему выгодно держать слабый рубль. Потому что наши товары неконкурентны на внешних рынках. Да и какие там товары - сырье одно. И мы сможем держать конкуренцию только при значительной дешевизне нашего сырья, а вот для этого нужен слабый рубль.

И кстати доллар 1900 года - это 8.76 доллара образца 2000 года. А рубль 1990 года - это 1.27 доллара 1990 года. Вот так-то.

Насчет производительности. По рабочему. Какого рабочего вопрос? Если дворника - то да - у них выше. А если на машиностроительном заводе, то разница небольшая. И кстати в чем измеряли эту производительность - в натуральных единицах (штуки, тонны, и пр.) или опять через доллары и рубли? Я еще могу согласиться по фермерству. Но у нас 60 процентов территории находится в зоне рискованного земледелия, а в США только 20 процентов. И чего мы в этом случае сравниваем?

Далее по бирже. Биржа - это инструмент перераспределения капиталов. Проблема только в том, что от перекладывания денег из левого кармана в правый - сумма не меняется. Так же и с производством. От того, что мы произвели обмен долларов на рубли производство не улучшилось и тем более не началось.

Кредиты мы брали - до сих пор отдать не можем. Если мне не изменяет память то на этот год приходится самая большая сумма выплат по кредитам взятым еще в начале 90-х годов прошлого века.

Под реальный бизнес-план. Какой? Если тебе Вася надо деньги пиши БП - получишь. Это хорошо, одному, трем, двадцати. А целой стране какой БП нужен? Для этого есть программа правительства (среднесрочная, долгосрочная и т.д.). Вот только писались эти программы в начале 90-х годов на основе старых подходов. Например, поднять лесную отрасль. И деньги берутся под реальное производство. Что в итоге. А время изменилось и никому в мире сырая (необработанная) древесина уже не нужна. Деньги ушли (частью в песок, частью разворовали, часть вложили), но толку от них немного. А отдавать придется. Вот и берется новый кредит на отдачу старого. И круг замыкается.

Взять тот же пример по автомобилям. Почему наши машины хуже импортных. Потому что качество плохое, потому что неудобны, потому что .... И еще тысяча причин. А почему мы не можем сделать качество наших машин лучше? Отвечаю - денег мало. Точнее инвестиций. Прибыль от продажи машин небольшая, валовый доход тоже невелик. Наши затраты на изготовление машины в процентном соотношении больше, чем на западе. Ну решило наше правительство поддержать местный автопром. Увеличили пошлины и сборы. Цена на импортные возросла. Через некоторое время выросли внутренние издержки (по причине роста стоимости импортных машин). Затраты на изготовление отечественных жигулей тоже выросли. Надо поднимать цены. Подняли - стало еще хуже. Их продажи еще упали. Опять надо принимать решение. Круг замыкается.

Привожу опять к своему варианту. Мы можем жить хорошо, но только закрыв наглухо границы. Другого выхода я пока не вижу.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
03/06/2003

"Связь доллара и рубля - пагубна для страны"

Да чем же она пагубна-то?! Пагубга не связь между валютами, а то, что внутри страны применяется другая валюта. Вот не должно быть внутри страны вообще никаких цен в $,Е, У.е. и пр. Все цены и расчеты только в рублях. Вот выручил Ходорковский много-много $ за свою бочку нефти - вот меняй на рубли. Не по указке ЦБ об обязательной продаже, а потому что рабочим надо зарплату в рублях платить, в внутренними партнерами в рублях расплачиваться и пр.

И отменять эту обязательную продажу, это неизбежно.



"Но мы суверенное государство и не можем пойти на такой шаг"

Отчего же, вон Черногория, валюта - евро, хотя она не в еврозоне. Как потопала - так и полопала... К нам конечно не очень, но теоретически - почему нет?



" Мы от америки не зависим у нас все свое. Вот думайте о своем."

Ну все, приехали... сливай воду. Весь ДВ ездит на "япошках". Запрети Япония экпорт товаров - на лошадях будете ездить...

Зависит, и еще как зависит. Были мы уже в изоляции. Что получилось? Где "передовая наука и промышленность"? Разворовали? - На не было ни хрена! Был миф. Даже при Союзе все техника серьезная была импортной. Мы делали передовые вещи, но только в штучном экземпляре, для выставок. Кадров нет. Пьянь, рвань и ворьё. Жить они хотят хорошо... блин.



"доллар 1900 года - это 8.76 доллара образца 2000 года.."

Я не покупательскую способность имел в виду и не инфляцию. А отношение страны к своей валюте. В ее действительности. Приди в банк менять старую долларовую бумажку (не в "наш" банк) - поменяют без вопросов на такую же новую. Приди менять рубль павловский - тебя в психушку отволокут.

Потому и тянутся к $, что рубль и в России не всегда рубль. При совке рубль был только. И что? Ты зарубежный бизнесмен, получил 10 млн. по контракту. Что ты имел право купить на рубли в этой стране?

Да ничего! И кому ессно эти рубли нужны были?

Так вот мало что изменилось!

Потому что нет ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ в цивилизованном понимании.



Производительность. Пример 1.

Есть Голландия, есть Моск. обл. Все примерно одинаково, население, климат, территория, земля... Сравни сельское хозяйство.

Еще пример - Финляндия-Карелия. Вообще все одинаковое. 100 км между ними.

Одна - страна-сказка. Другая - деревня дураков, Вилла-Баджио, вечное холодное лето 53-го...

Рискованное земледелие и них.



Инвестиций вас мало? А дадут вам денег, куда денете?

Дадут ВАЗ-у 10 млрд $ - он на следующий день начнет мерсы выпускать? Или рабочий начнет тормозить конвейер, если брак заметит? Да подмими ему зарплату в 10 раз - он все равно будет работать так же хреново, как и сейчас. Я таких разговоров - А вот вы мне сначала дайте, а уж я потом покажу... наверное, когда нибудь...

Ни фига вы никому ничего не покажете. Идите, и работайте. Сейчас. И сразу качественно и хорошо. Сначала медленно, потом быстрее. И делайте то, что продается, а не то, что умеете.

А таких разговоров, шариковско-люмпеновских (.. у одних штанов десять пар и семь комнат, а нам на водку не хватает...) я наслушался-насмотрелся больше за свои 40 с хвостиком лет, чем ты на картинках видел.

Засим заканчиваю "мечтать". И да будет вам Щастье!



Ссылка на сообщение Nik
03/06/2003

Noone, Freech:

Не буду спорить. Сам не видел, на словах рассказывали.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
03/06/2003

О-хо-хо! может мой пример не в тему, но очень как-то грустно:

Последние три дня пришлось побывать в продуктовых магазинах разных районов Москвы. Что происходит? Прилавки пустые, из 5-6 отделов работает 1 - вино и сигареты. Выбор продуктов (там, где они еще есть) мизерный. Магазины около метро (Кантемировская), около большой больницы, недалеко от парка (т.е. места отличные).

Что случилось???



Ссылка на сообщение Noone
03/06/2003

Да дефолт скоро - все ж уже знают :-))



Ссылка на сообщение Nik
03/06/2003

Светлана:

Это какой-то московский эпидемий. У нас в Петербурге ничего подобного не происходит.


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