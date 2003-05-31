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Помечтаем?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
31/05/2003

Все правильно. 20%->80%

Как удержать? Да сервисом, личным контактом. Людям не хватает общения, ласки. доброты. Скажите ему, что вы его любите, сделайте малекий презент "от фирмы" на 1$, внезапный, неожиданный, без дурацких анансов "каждому клиенту подарок!", пойдите у него на поводу, проявите заботу и внимание - он Ваш НАВСЕГДА. Потому что тут он - VIP, его тут "спецобслуживают". Он тут "юбилейный клиент". И вовсе не надо ему знать, что у вас все клиенты "юбилейные". Льстите ему! Узнайте, когда у него день рожденья, поздравьте и предоставьте "персональную скидку", пообещайте, по-крайней мере!.

И никаких секретов :-))))



Ссылка на сообщение American
31/05/2003

Для Виталия.

Американское государство сделало очень много для бизнеса

Например:

1.Оно ни делает ничего для бизнесса-оно(государство),не МЕШАЕТ БИЗНЕСУ,это главное достижение.

2.Если ви занимаетесь леганьним бизнесом,то к вам никогда не прийдут люди в черних масках с удостоверением налоговой инспекции и не будут делать маски-шоу в вашем офисе, а позвонят за 2-3 недели,что бы вы и ваш бугалтер подготовился к проверке.

3.Если вы гражданин USA, ваши интереси как гражданина и бизнесмена охраняет государство в любой точке мира- и это радует.

Не буду много описивать о моем государстве,суть моего коментария не в этом.

Что я предлагаю:

Я живу в USA уже 12 лет,грагданин Америки имею своы бизнесс 11 лет.

Тот, кто хочет продавать или покупать на западе должен имет; легфальность.Я ее предлагаю в виде моей компании,и моего сервиса.Я могу принимать любые види платежей, заплатить для вас любой фирме,перевести деньги на любой западний счет,и многое другое.

На счет-сколько денег нужно для начала,ответ-мне не нужны ваши деньги как вложение, слава богу есть свои, мне нужны правильные идеи, в которых вы и я будем зарабативать.Я не строю пирамиды(русский вариант кидалова)-я исскренне верю, что мой хороший сервис потенциальным партнерам, принесет(и уже приносит),мне деньги и нових партнеров,которих приведут, довольние сервисом старие партнери.

Под каждую нормальную идею,которую я прийму, постараюсь дать вам решение, и защиту ваших интересов,так-же как и моих.

Жду предложений



Ссылка на сообщение Noone
31/05/2003

American,

Вы зря тут со своим дутым патриотизмом .... честное слово

Потому как неправда то что не мешает

Хотя бы потому что если бы не мешало - так Nevis и Anguilla не были бы переполнены американскими компаниями желающими убежать от любимого государства

И не было бы известной нормы столь любимого Вами государства - даже после того как перестал быть гражданином - плати налоги (которые кстати больше чем в России)

Вот например для Вашей деятельности как мне известно нужна банковская лицензия (если вы конечно не на Nevis зарегистрированы) - и то что к Вам не пришли (пусть и позвонив заранее) - так это просто объем у Вас такой

Почитайте на досуге что такое Credit card factoring - и сколько вам любимая страна за это даст тюрьмы



Я не к тому чтобы хаять огульно - просто розовые очки не надо надевать себе и клиентам.

Не все так хорошо как кажется.



Что касается России - так нет слов - в России крайней мере не лучше



И совершенно правильно American заметил - не мешали бы и относились не как к злобным сволочам а как к тем кто деньги дает и рабочие места (а значит за них может и спросить) - и это главное

Но это касается бизнеса в целом а не только е-commerce



Ссылка на сообщение American
31/05/2003

То Noone

У меня действительно обьем не как у "General Motors", но тем людям которие на этом site общаються и не нужен такой концерн, а нужен сервис, которого они не могут получить в России, и я готов в этом помочь на взаимовигодной основе.

На счет банковской лицензии, никогда не слишал, что мне это нужно,просто приходишь в банк и откриваешь счет с легальними бумагами. Может вы имеете в виду что-то другое,чего я не понял.



Ссылка на сообщение Noone
31/05/2003

To American,

В общем то это не место для таких пояснений

Но -

1. По правилам VISA/MC/AmEx

Платеж должен принимать merchant - а не посредник

Прием денег посредником возможен только в случае приобретения специальной лицензии ОТ НИХ

Она стоит около $50 000

В противном случае - это credit card factoring - преступление из серии Card fraud

Если они узнают (а они узнают когда случится chrageback) - ну сами понимаете



2. По правилам paypal и проч. - Вы можете пользовать аккаунт только для себя - читайте их aggreement

То же самое - узнают - все



3. Осущесвление услуг по приему денег от покупателей и перенаправление их продавцам - требует FDIC лицензии

На территории России - лицензии центробанка



Кроме того при платеже нерезидентам из штатов во многих случаях Вы обязаны удерживать 30% tax

Я так чувствую Вы в этом только начали - рекомендую разобраться

Вы можете все это правильно оформить - как агентские отношения - но тогда скорее всего будете платить NY sales tax - а Вы же его не платите



Не Вы первый - просто как видно не все так просто как кажется



Ссылка на сообщение Олег
01/06/2003

Что ж помечтать неплохо. Говорят - помогает. Вот например, наша налоговая система. Кто вам сказал, что она хуже или лучше. Это не так. Это просто налоговая система. В любой стране мира есть похожая налоговая система. И она имеет свои недостатки и свои преимущества. Почему кажется что в Греции или США налоги меньше (лучше, дешевле и т.д.) Потому что там не было больших социальных потрясений за последние 150 лет. А у нас это произошло 4 раза. Спрашивается какая налоговая система в таких условиях выживет. Ответ - никакая. А на Западе что. Там привыкли жить именно так... и живут, и кажется всем вокруг что там самые лучшие налоги, самые лучшие правители и пр.

Но вот пришла новая реальность и сразу все становится не так. До США это еще не дошло. А вот Европа уже ощутила это на себе.

А у нас... Когда пришла очередь создавать налоговую систему... ее просто скопировали с американской, английской и германской налоговых систем. Но так как они немного разные взяли отовсюду понемногу, добавили свои "потуги" и получилось то что есть сегодня. Хотя могу сказать, что любая из перечисленных зарубежных систем на сегодня уже фактически морально устарела. Они создавались в ходе импровизаций и политических интриг, но совершенно не обоснованы экономически. Просто повторю - там привыкли к этим системам. Поэтому жить и работать с помощью этих налоговых систем считается нормой.

Что касается Греции. 50 лет назад на нарушение закона там расстреливали. Поэтому страх укоренился, а потом вошел в привычку... выполнять законы. Кроме того, Греция этнически более сплоченная страна и имеет давние традиции выживания на мировой арене. Все это приводит к тому, что ее правители озабочены повышением выживаемости страны а не набиванием собственных карманов.

Россия - уникальная страна и у нас много возможностей. Но надо иметь ввиду, что социальные изменения происходят не всегда быстро (особенно эволюционным путем). Поэтому надо ждать и работать и все что надо будет. Как говорят - без труда не вытащить и рыбку из пруда.

Могу сказать больше. ФЦП "Электронная Россия" даст больше чем от нее ожидают. Почему? Во-первых, часть денег пойдет непосредственно в инфраструктуру телекоммуникаций и обучение масс (и не только широких, но и государственных). Во-вторых, это четкий, пусть и не слишком большой, импульс к дальнейшему развитию. Хотя уже сегодня в правительстве идут разговоры о повышении бюджета всей программы. Третье, никто не мешает регионам создавать свои аналогичные программы и это кое-где уже происходит. А это дополнительные инвестиции в ИТ. И четвертое - знаменитая невидимая рука рынка. Если тысячи е-торговцев начнут вести свой бизнес, просто потому что им так хочется, то эффект отдачи через 3-5 лет будет просто огромным. Надеюсь это не надо пояснять почему.

Так что надо работать и все постепенно придет.



Ссылка на сообщение American
01/06/2003

То Noone

В принципе вы все правильно описали о этих финансових системах, я не могу получать и оплачивать за когото деньги- это правда.

Но.... описиваю схему -найдите изьян.

Компания "Noone @ K" пишет простой e-mail к "Америцан @ К".

В нем говориться:"пожалуйста купите мне на eBay.com "ФОТОАПАРАТ 12-А". Компания "American @ К". покупает по своей VISA CARD или PAYPAL, за $100, и получает по почте на свой адресс товар(это первое движение,оно вполне законное). Потом продает этот "ФОТОАПАРАТ -12А" в Россию компании "Noone @ K" за $110, и эта копания платит уже не на eBay.com а "American @ К"(это тоже впоне законное движение)Так что не законно в одном движении,становиться законним,если это разбить на два независимые финансовые движения. Я же сказал ,что дружу с законом.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/06/2003

Молодец,Американ (Л)! Не поддавайся! Нет таких крепостей, которые бы не смогли взять "наши", пусть и бывшие!

Мне чтим уголовный кодекс (хотя это и наша слабость). А соблюдение закона - это не тупое его исполнение, а поиск путей решения проблемы не нарушающих закон.

С уважением! (Б-н...)



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

American:

А налоги вы с этих 10 долларов платите? Тогда никаких изъянов нет.



Ссылка на сообщение Noone
01/06/2003

American,

В схеме что Вы описали я не вижу изъянов - но я не про эту схему говорил

Вы же рекламируете себя на сайте для тех кто бизнес делает а не покупает в штатах

Если покупать в штатах кому то надо - то он пойдет не к Вам а к конторе обеспечивающей MAIL FORWARDING - таких куча и стоит дешевле чем Ваши услуги



Сомнения есть в схеме наоборот - когда Ivan & Marya - ПРОДАЕТ Joe @ Carol сто веников для бани с доставкой из Тмутараканска в Small Hills Town



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

А какие сомнения в обратной схеме? Что мешает отправить эти самые веники to American, а потом их продать через ебэй? Правда, в этом случае нужно ему хоть немножко доверять.



Ссылка на сообщение Виталий
01/06/2003

Уважаемые друзья,

вообще то я эту тему открывал не для обсуждения, как обойти красиво налоговые службы России и США.



Плиз пишите предложения, что должны сделать госслужбы для стимулирования развития электронного бизнеса. Например, попросить правительство США не брать налоги с онлайновых продавцов из России :) Ну, и конечно самим ничего не брать :)



Утопия? Поэтому и интересно услышать что-то более реальное и нужное нам!



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

Виталий:

Нужно сделать так, чтобы человек знал за что он должен платить налоги, а за что нет. Сделать возможным создание фирмы без огромных очередей и беготни с кучей бумажек. Систему государственного кредитования и освобождение от налогов на период становления бизнеса. Упразднить права всяческих инспекторов, чтобы их можно было реально уличить во взяточничестве. Сократить список условий, при которых можно закрывать фирму/магазин...



Да ещё много всяких вещей, которых в обозримом будущем не будет.



Ссылка на сообщение Noone
01/06/2003

To Nik

Если веники будут отправляться к American сначала - то он их во превых - должен будет провести через таможню

Во вторых заплатить duty - а она для России больше чем для других - те же Веники из Коммунистического китая будут дешевле (Поправка Джексона - Веника кстати :-)) ) А потом заплатит все налоги с продаж в штатах

В NY например - sales tax что то около 7.5% - American поправит точную цифру - это к вопросу о маленьких налогах кстати



To Vitaliy:

А у Вас есть РЕАЛЬНЫЕ рычаги воплощения вашей (и Нашей) мечты

Я уж не говорю на уровне Американского правительства - хотя бы нащего БЛИН



Наше между прочим за веники посланные за границу почтой - пришлет Вам МАСКИ-ШОУ (потому как вы НДС будете возвращать)

Вышлядеть это будет так - всех положат на пол и в лифчике у секретарши будут искать документы подтверждающие то что никакого экспорта Вы не сделали и ничего Вам возвращать не надо

Вот мечта Вам - чтобы не было этого



Ссылка на сообщение Nik
01/06/2003

Noone:

А если веники слать курьерской службой? Или НИ пофигу? Послал, значит, продал. Продал, значит, давай бабки. А если просто подарил безвозмездно?


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