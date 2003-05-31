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Помечтаем?
31/05/2003
Все правильно. 20%->80%
Как удержать? Да сервисом, личным контактом. Людям не хватает общения, ласки. доброты. Скажите ему, что вы его любите, сделайте малекий презент "от фирмы" на 1$, внезапный, неожиданный, без дурацких анансов "каждому клиенту подарок!", пойдите у него на поводу, проявите заботу и внимание - он Ваш НАВСЕГДА. Потому что тут он - VIP, его тут "спецобслуживают". Он тут "юбилейный клиент". И вовсе не надо ему знать, что у вас все клиенты "юбилейные". Льстите ему! Узнайте, когда у него день рожденья, поздравьте и предоставьте "персональную скидку", пообещайте, по-крайней мере!.
И никаких секретов :-))))
Все правильно. 20%->80%
Как удержать? Да сервисом, личным контактом. Людям не хватает общения, ласки. доброты. Скажите ему, что вы его любите, сделайте малекий презент "от фирмы" на 1$, внезапный, неожиданный, без дурацких анансов "каждому клиенту подарок!", пойдите у него на поводу, проявите заботу и внимание - он Ваш НАВСЕГДА. Потому что тут он - VIP, его тут "спецобслуживают". Он тут "юбилейный клиент". И вовсе не надо ему знать, что у вас все клиенты "юбилейные". Льстите ему! Узнайте, когда у него день рожденья, поздравьте и предоставьте "персональную скидку", пообещайте, по-крайней мере!.
И никаких секретов :-))))
31/05/2003
Для Виталия.
Американское государство сделало очень много для бизнеса
Например:
1.Оно ни делает ничего для бизнесса-оно(государство),не МЕШАЕТ БИЗНЕСУ,это главное достижение.
2.Если ви занимаетесь леганьним бизнесом,то к вам никогда не прийдут люди в черних масках с удостоверением налоговой инспекции и не будут делать маски-шоу в вашем офисе, а позвонят за 2-3 недели,что бы вы и ваш бугалтер подготовился к проверке.
3.Если вы гражданин USA, ваши интереси как гражданина и бизнесмена охраняет государство в любой точке мира- и это радует.
Не буду много описивать о моем государстве,суть моего коментария не в этом.
Что я предлагаю:
Я живу в USA уже 12 лет,грагданин Америки имею своы бизнесс 11 лет.
Тот, кто хочет продавать или покупать на западе должен имет; легфальность.Я ее предлагаю в виде моей компании,и моего сервиса.Я могу принимать любые види платежей, заплатить для вас любой фирме,перевести деньги на любой западний счет,и многое другое.
На счет-сколько денег нужно для начала,ответ-мне не нужны ваши деньги как вложение, слава богу есть свои, мне нужны правильные идеи, в которых вы и я будем зарабативать.Я не строю пирамиды(русский вариант кидалова)-я исскренне верю, что мой хороший сервис потенциальным партнерам, принесет(и уже приносит),мне деньги и нових партнеров,которих приведут, довольние сервисом старие партнери.
Под каждую нормальную идею,которую я прийму, постараюсь дать вам решение, и защиту ваших интересов,так-же как и моих.
Жду предложений
Для Виталия.
Американское государство сделало очень много для бизнеса
Например:
1.Оно ни делает ничего для бизнесса-оно(государство),не МЕШАЕТ БИЗНЕСУ,это главное достижение.
2.Если ви занимаетесь леганьним бизнесом,то к вам никогда не прийдут люди в черних масках с удостоверением налоговой инспекции и не будут делать маски-шоу в вашем офисе, а позвонят за 2-3 недели,что бы вы и ваш бугалтер подготовился к проверке.
3.Если вы гражданин USA, ваши интереси как гражданина и бизнесмена охраняет государство в любой точке мира- и это радует.
Не буду много описивать о моем государстве,суть моего коментария не в этом.
Что я предлагаю:
Я живу в USA уже 12 лет,грагданин Америки имею своы бизнесс 11 лет.
Тот, кто хочет продавать или покупать на западе должен имет; легфальность.Я ее предлагаю в виде моей компании,и моего сервиса.Я могу принимать любые види платежей, заплатить для вас любой фирме,перевести деньги на любой западний счет,и многое другое.
На счет-сколько денег нужно для начала,ответ-мне не нужны ваши деньги как вложение, слава богу есть свои, мне нужны правильные идеи, в которых вы и я будем зарабативать.Я не строю пирамиды(русский вариант кидалова)-я исскренне верю, что мой хороший сервис потенциальным партнерам, принесет(и уже приносит),мне деньги и нових партнеров,которих приведут, довольние сервисом старие партнери.
Под каждую нормальную идею,которую я прийму, постараюсь дать вам решение, и защиту ваших интересов,так-же как и моих.
Жду предложений
31/05/2003
American,
Вы зря тут со своим дутым патриотизмом .... честное слово
Потому как неправда то что не мешает
Хотя бы потому что если бы не мешало - так Nevis и Anguilla не были бы переполнены американскими компаниями желающими убежать от любимого государства
И не было бы известной нормы столь любимого Вами государства - даже после того как перестал быть гражданином - плати налоги (которые кстати больше чем в России)
Вот например для Вашей деятельности как мне известно нужна банковская лицензия (если вы конечно не на Nevis зарегистрированы) - и то что к Вам не пришли (пусть и позвонив заранее) - так это просто объем у Вас такой
Почитайте на досуге что такое Credit card factoring - и сколько вам любимая страна за это даст тюрьмы
Я не к тому чтобы хаять огульно - просто розовые очки не надо надевать себе и клиентам.
Не все так хорошо как кажется.
Что касается России - так нет слов - в России крайней мере не лучше
И совершенно правильно American заметил - не мешали бы и относились не как к злобным сволочам а как к тем кто деньги дает и рабочие места (а значит за них может и спросить) - и это главное
Но это касается бизнеса в целом а не только е-commerce
American,
Вы зря тут со своим дутым патриотизмом .... честное слово
Потому как неправда то что не мешает
Хотя бы потому что если бы не мешало - так Nevis и Anguilla не были бы переполнены американскими компаниями желающими убежать от любимого государства
И не было бы известной нормы столь любимого Вами государства - даже после того как перестал быть гражданином - плати налоги (которые кстати больше чем в России)
Вот например для Вашей деятельности как мне известно нужна банковская лицензия (если вы конечно не на Nevis зарегистрированы) - и то что к Вам не пришли (пусть и позвонив заранее) - так это просто объем у Вас такой
Почитайте на досуге что такое Credit card factoring - и сколько вам любимая страна за это даст тюрьмы
Я не к тому чтобы хаять огульно - просто розовые очки не надо надевать себе и клиентам.
Не все так хорошо как кажется.
Что касается России - так нет слов - в России крайней мере не лучше
И совершенно правильно American заметил - не мешали бы и относились не как к злобным сволочам а как к тем кто деньги дает и рабочие места (а значит за них может и спросить) - и это главное
Но это касается бизнеса в целом а не только е-commerce
31/05/2003
То Noone
У меня действительно обьем не как у "General Motors", но тем людям которие на этом site общаються и не нужен такой концерн, а нужен сервис, которого они не могут получить в России, и я готов в этом помочь на взаимовигодной основе.
На счет банковской лицензии, никогда не слишал, что мне это нужно,просто приходишь в банк и откриваешь счет с легальними бумагами. Может вы имеете в виду что-то другое,чего я не понял.
То Noone
У меня действительно обьем не как у "General Motors", но тем людям которие на этом site общаються и не нужен такой концерн, а нужен сервис, которого они не могут получить в России, и я готов в этом помочь на взаимовигодной основе.
На счет банковской лицензии, никогда не слишал, что мне это нужно,просто приходишь в банк и откриваешь счет с легальними бумагами. Может вы имеете в виду что-то другое,чего я не понял.
31/05/2003
To American,
В общем то это не место для таких пояснений
Но -
1. По правилам VISA/MC/AmEx
Платеж должен принимать merchant - а не посредник
Прием денег посредником возможен только в случае приобретения специальной лицензии ОТ НИХ
Она стоит около $50 000
В противном случае - это credit card factoring - преступление из серии Card fraud
Если они узнают (а они узнают когда случится chrageback) - ну сами понимаете
2. По правилам paypal и проч. - Вы можете пользовать аккаунт только для себя - читайте их aggreement
То же самое - узнают - все
3. Осущесвление услуг по приему денег от покупателей и перенаправление их продавцам - требует FDIC лицензии
На территории России - лицензии центробанка
Кроме того при платеже нерезидентам из штатов во многих случаях Вы обязаны удерживать 30% tax
Я так чувствую Вы в этом только начали - рекомендую разобраться
Вы можете все это правильно оформить - как агентские отношения - но тогда скорее всего будете платить NY sales tax - а Вы же его не платите
Не Вы первый - просто как видно не все так просто как кажется
To American,
В общем то это не место для таких пояснений
Но -
1. По правилам VISA/MC/AmEx
Платеж должен принимать merchant - а не посредник
Прием денег посредником возможен только в случае приобретения специальной лицензии ОТ НИХ
Она стоит около $50 000
В противном случае - это credit card factoring - преступление из серии Card fraud
Если они узнают (а они узнают когда случится chrageback) - ну сами понимаете
2. По правилам paypal и проч. - Вы можете пользовать аккаунт только для себя - читайте их aggreement
То же самое - узнают - все
3. Осущесвление услуг по приему денег от покупателей и перенаправление их продавцам - требует FDIC лицензии
На территории России - лицензии центробанка
Кроме того при платеже нерезидентам из штатов во многих случаях Вы обязаны удерживать 30% tax
Я так чувствую Вы в этом только начали - рекомендую разобраться
Вы можете все это правильно оформить - как агентские отношения - но тогда скорее всего будете платить NY sales tax - а Вы же его не платите
Не Вы первый - просто как видно не все так просто как кажется
01/06/2003
Что ж помечтать неплохо. Говорят - помогает. Вот например, наша налоговая система. Кто вам сказал, что она хуже или лучше. Это не так. Это просто налоговая система. В любой стране мира есть похожая налоговая система. И она имеет свои недостатки и свои преимущества. Почему кажется что в Греции или США налоги меньше (лучше, дешевле и т.д.) Потому что там не было больших социальных потрясений за последние 150 лет. А у нас это произошло 4 раза. Спрашивается какая налоговая система в таких условиях выживет. Ответ - никакая. А на Западе что. Там привыкли жить именно так... и живут, и кажется всем вокруг что там самые лучшие налоги, самые лучшие правители и пр.
Но вот пришла новая реальность и сразу все становится не так. До США это еще не дошло. А вот Европа уже ощутила это на себе.
А у нас... Когда пришла очередь создавать налоговую систему... ее просто скопировали с американской, английской и германской налоговых систем. Но так как они немного разные взяли отовсюду понемногу, добавили свои "потуги" и получилось то что есть сегодня. Хотя могу сказать, что любая из перечисленных зарубежных систем на сегодня уже фактически морально устарела. Они создавались в ходе импровизаций и политических интриг, но совершенно не обоснованы экономически. Просто повторю - там привыкли к этим системам. Поэтому жить и работать с помощью этих налоговых систем считается нормой.
Что касается Греции. 50 лет назад на нарушение закона там расстреливали. Поэтому страх укоренился, а потом вошел в привычку... выполнять законы. Кроме того, Греция этнически более сплоченная страна и имеет давние традиции выживания на мировой арене. Все это приводит к тому, что ее правители озабочены повышением выживаемости страны а не набиванием собственных карманов.
Россия - уникальная страна и у нас много возможностей. Но надо иметь ввиду, что социальные изменения происходят не всегда быстро (особенно эволюционным путем). Поэтому надо ждать и работать и все что надо будет. Как говорят - без труда не вытащить и рыбку из пруда.
Могу сказать больше. ФЦП "Электронная Россия" даст больше чем от нее ожидают. Почему? Во-первых, часть денег пойдет непосредственно в инфраструктуру телекоммуникаций и обучение масс (и не только широких, но и государственных). Во-вторых, это четкий, пусть и не слишком большой, импульс к дальнейшему развитию. Хотя уже сегодня в правительстве идут разговоры о повышении бюджета всей программы. Третье, никто не мешает регионам создавать свои аналогичные программы и это кое-где уже происходит. А это дополнительные инвестиции в ИТ. И четвертое - знаменитая невидимая рука рынка. Если тысячи е-торговцев начнут вести свой бизнес, просто потому что им так хочется, то эффект отдачи через 3-5 лет будет просто огромным. Надеюсь это не надо пояснять почему.
Так что надо работать и все постепенно придет.
Что ж помечтать неплохо. Говорят - помогает. Вот например, наша налоговая система. Кто вам сказал, что она хуже или лучше. Это не так. Это просто налоговая система. В любой стране мира есть похожая налоговая система. И она имеет свои недостатки и свои преимущества. Почему кажется что в Греции или США налоги меньше (лучше, дешевле и т.д.) Потому что там не было больших социальных потрясений за последние 150 лет. А у нас это произошло 4 раза. Спрашивается какая налоговая система в таких условиях выживет. Ответ - никакая. А на Западе что. Там привыкли жить именно так... и живут, и кажется всем вокруг что там самые лучшие налоги, самые лучшие правители и пр.
Но вот пришла новая реальность и сразу все становится не так. До США это еще не дошло. А вот Европа уже ощутила это на себе.
А у нас... Когда пришла очередь создавать налоговую систему... ее просто скопировали с американской, английской и германской налоговых систем. Но так как они немного разные взяли отовсюду понемногу, добавили свои "потуги" и получилось то что есть сегодня. Хотя могу сказать, что любая из перечисленных зарубежных систем на сегодня уже фактически морально устарела. Они создавались в ходе импровизаций и политических интриг, но совершенно не обоснованы экономически. Просто повторю - там привыкли к этим системам. Поэтому жить и работать с помощью этих налоговых систем считается нормой.
Что касается Греции. 50 лет назад на нарушение закона там расстреливали. Поэтому страх укоренился, а потом вошел в привычку... выполнять законы. Кроме того, Греция этнически более сплоченная страна и имеет давние традиции выживания на мировой арене. Все это приводит к тому, что ее правители озабочены повышением выживаемости страны а не набиванием собственных карманов.
Россия - уникальная страна и у нас много возможностей. Но надо иметь ввиду, что социальные изменения происходят не всегда быстро (особенно эволюционным путем). Поэтому надо ждать и работать и все что надо будет. Как говорят - без труда не вытащить и рыбку из пруда.
Могу сказать больше. ФЦП "Электронная Россия" даст больше чем от нее ожидают. Почему? Во-первых, часть денег пойдет непосредственно в инфраструктуру телекоммуникаций и обучение масс (и не только широких, но и государственных). Во-вторых, это четкий, пусть и не слишком большой, импульс к дальнейшему развитию. Хотя уже сегодня в правительстве идут разговоры о повышении бюджета всей программы. Третье, никто не мешает регионам создавать свои аналогичные программы и это кое-где уже происходит. А это дополнительные инвестиции в ИТ. И четвертое - знаменитая невидимая рука рынка. Если тысячи е-торговцев начнут вести свой бизнес, просто потому что им так хочется, то эффект отдачи через 3-5 лет будет просто огромным. Надеюсь это не надо пояснять почему.
Так что надо работать и все постепенно придет.
01/06/2003
То Noone
В принципе вы все правильно описали о этих финансових системах, я не могу получать и оплачивать за когото деньги- это правда.
Но.... описиваю схему -найдите изьян.
Компания "Noone @ K" пишет простой e-mail к "Америцан @ К".
В нем говориться:"пожалуйста купите мне на eBay.com "ФОТОАПАРАТ 12-А". Компания "American @ К". покупает по своей VISA CARD или PAYPAL, за $100, и получает по почте на свой адресс товар(это первое движение,оно вполне законное). Потом продает этот "ФОТОАПАРАТ -12А" в Россию компании "Noone @ K" за $110, и эта копания платит уже не на eBay.com а "American @ К"(это тоже впоне законное движение)Так что не законно в одном движении,становиться законним,если это разбить на два независимые финансовые движения. Я же сказал ,что дружу с законом.
То Noone
В принципе вы все правильно описали о этих финансових системах, я не могу получать и оплачивать за когото деньги- это правда.
Но.... описиваю схему -найдите изьян.
Компания "Noone @ K" пишет простой e-mail к "Америцан @ К".
В нем говориться:"пожалуйста купите мне на eBay.com "ФОТОАПАРАТ 12-А". Компания "American @ К". покупает по своей VISA CARD или PAYPAL, за $100, и получает по почте на свой адресс товар(это первое движение,оно вполне законное). Потом продает этот "ФОТОАПАРАТ -12А" в Россию компании "Noone @ K" за $110, и эта копания платит уже не на eBay.com а "American @ К"(это тоже впоне законное движение)Так что не законно в одном движении,становиться законним,если это разбить на два независимые финансовые движения. Я же сказал ,что дружу с законом.
01/06/2003
American,
В схеме что Вы описали я не вижу изъянов - но я не про эту схему говорил
Вы же рекламируете себя на сайте для тех кто бизнес делает а не покупает в штатах
Если покупать в штатах кому то надо - то он пойдет не к Вам а к конторе обеспечивающей MAIL FORWARDING - таких куча и стоит дешевле чем Ваши услуги
Сомнения есть в схеме наоборот - когда Ivan & Marya - ПРОДАЕТ Joe @ Carol сто веников для бани с доставкой из Тмутараканска в Small Hills Town
American,
В схеме что Вы описали я не вижу изъянов - но я не про эту схему говорил
Вы же рекламируете себя на сайте для тех кто бизнес делает а не покупает в штатах
Если покупать в штатах кому то надо - то он пойдет не к Вам а к конторе обеспечивающей MAIL FORWARDING - таких куча и стоит дешевле чем Ваши услуги
Сомнения есть в схеме наоборот - когда Ivan & Marya - ПРОДАЕТ Joe @ Carol сто веников для бани с доставкой из Тмутараканска в Small Hills Town
01/06/2003
Уважаемые друзья,
вообще то я эту тему открывал не для обсуждения, как обойти красиво налоговые службы России и США.
Плиз пишите предложения, что должны сделать госслужбы для стимулирования развития электронного бизнеса. Например, попросить правительство США не брать налоги с онлайновых продавцов из России :) Ну, и конечно самим ничего не брать :)
Утопия? Поэтому и интересно услышать что-то более реальное и нужное нам!
Уважаемые друзья,
вообще то я эту тему открывал не для обсуждения, как обойти красиво налоговые службы России и США.
Плиз пишите предложения, что должны сделать госслужбы для стимулирования развития электронного бизнеса. Например, попросить правительство США не брать налоги с онлайновых продавцов из России :) Ну, и конечно самим ничего не брать :)
Утопия? Поэтому и интересно услышать что-то более реальное и нужное нам!
01/06/2003
Виталий:
Нужно сделать так, чтобы человек знал за что он должен платить налоги, а за что нет. Сделать возможным создание фирмы без огромных очередей и беготни с кучей бумажек. Систему государственного кредитования и освобождение от налогов на период становления бизнеса. Упразднить права всяческих инспекторов, чтобы их можно было реально уличить во взяточничестве. Сократить список условий, при которых можно закрывать фирму/магазин...
Да ещё много всяких вещей, которых в обозримом будущем не будет.
Виталий:
Нужно сделать так, чтобы человек знал за что он должен платить налоги, а за что нет. Сделать возможным создание фирмы без огромных очередей и беготни с кучей бумажек. Систему государственного кредитования и освобождение от налогов на период становления бизнеса. Упразднить права всяческих инспекторов, чтобы их можно было реально уличить во взяточничестве. Сократить список условий, при которых можно закрывать фирму/магазин...
Да ещё много всяких вещей, которых в обозримом будущем не будет.
01/06/2003
To Nik
Если веники будут отправляться к American сначала - то он их во превых - должен будет провести через таможню
Во вторых заплатить duty - а она для России больше чем для других - те же Веники из Коммунистического китая будут дешевле (Поправка Джексона - Веника кстати :-)) ) А потом заплатит все налоги с продаж в штатах
В NY например - sales tax что то около 7.5% - American поправит точную цифру - это к вопросу о маленьких налогах кстати
To Vitaliy:
А у Вас есть РЕАЛЬНЫЕ рычаги воплощения вашей (и Нашей) мечты
Я уж не говорю на уровне Американского правительства - хотя бы нащего БЛИН
Наше между прочим за веники посланные за границу почтой - пришлет Вам МАСКИ-ШОУ (потому как вы НДС будете возвращать)
Вышлядеть это будет так - всех положат на пол и в лифчике у секретарши будут искать документы подтверждающие то что никакого экспорта Вы не сделали и ничего Вам возвращать не надо
Вот мечта Вам - чтобы не было этого
To Nik
Если веники будут отправляться к American сначала - то он их во превых - должен будет провести через таможню
Во вторых заплатить duty - а она для России больше чем для других - те же Веники из Коммунистического китая будут дешевле (Поправка Джексона - Веника кстати :-)) ) А потом заплатит все налоги с продаж в штатах
В NY например - sales tax что то около 7.5% - American поправит точную цифру - это к вопросу о маленьких налогах кстати
To Vitaliy:
А у Вас есть РЕАЛЬНЫЕ рычаги воплощения вашей (и Нашей) мечты
Я уж не говорю на уровне Американского правительства - хотя бы нащего БЛИН
Наше между прочим за веники посланные за границу почтой - пришлет Вам МАСКИ-ШОУ (потому как вы НДС будете возвращать)
Вышлядеть это будет так - всех положат на пол и в лифчике у секретарши будут искать документы подтверждающие то что никакого экспорта Вы не сделали и ничего Вам возвращать не надо
Вот мечта Вам - чтобы не было этого
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