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Помечтаем?
01/06/2003
Для Всех
Продавать веники от "Ivan & Marya" в Америке,работает та же схема но наоборот- я викупаю ихние веники и продаю на еbay.com по моей финансовой системе.
Если человек начнет бизнесс со мной с $100-$200, он не рискует большими деньгами и посмотрит или я "за базар отвечаю",если я обману,напишет во всех форумах что я "дешевий Америкашка", мой бизнесс закончиться в тот же день.
С моего дохода %10 я действительно плачу налог, примерно %30, но это мои проблемы.
Налог в New Nорке составляет %8.25 на товар. Но его платят только жители штата New York, если у меня покупают с других штатов- то никакого налога не платят. За этот налог я не думаю, потому что если я продаю веники за $100, то New Yorkские пикупатели мне присилают $108.25, и я просто потом пересилаю налог штату, я ничего не теряю.
Если у меня будут биснесс партнери с России(чем я и занимаюсь в этом форуме), то если один продает веник за $100, а другой покупает фотоапарат за $100, то мне даже не надо пересилать деньги(тоже экономия на пересилке), вы будете передавать деньги друг другу в России, а я только буду отсчитивать свой интерес в виде процента. Так что ваша налоговая инспекция задолбаеться вас вылавлывать ,что бы брать с вас налог.
Теперь подумайте нужно ли откривать компанию в Росии, и потом заниматься всем этим "гемероем", или лудше использовать существуюсчую легальную компанию в Америке и иметь в моем лице бухгалтерра, завхоза , советника, собирателя информации(не шпионской) и т. д.
НЕ МЕЧТАЙТ- ДЕЛАЙТЕ ДЕНьГИ ( а возле вас и я заработаю)
Для Всех
Продавать веники от "Ivan & Marya" в Америке,работает та же схема но наоборот- я викупаю ихние веники и продаю на еbay.com по моей финансовой системе.
Если человек начнет бизнесс со мной с $100-$200, он не рискует большими деньгами и посмотрит или я "за базар отвечаю",если я обману,напишет во всех форумах что я "дешевий Америкашка", мой бизнесс закончиться в тот же день.
С моего дохода %10 я действительно плачу налог, примерно %30, но это мои проблемы.
Налог в New Nорке составляет %8.25 на товар. Но его платят только жители штата New York, если у меня покупают с других штатов- то никакого налога не платят. За этот налог я не думаю, потому что если я продаю веники за $100, то New Yorkские пикупатели мне присилают $108.25, и я просто потом пересилаю налог штату, я ничего не теряю.
Если у меня будут биснесс партнери с России(чем я и занимаюсь в этом форуме), то если один продает веник за $100, а другой покупает фотоапарат за $100, то мне даже не надо пересилать деньги(тоже экономия на пересилке), вы будете передавать деньги друг другу в России, а я только буду отсчитивать свой интерес в виде процента. Так что ваша налоговая инспекция задолбаеться вас вылавлывать ,что бы брать с вас налог.
Теперь подумайте нужно ли откривать компанию в Росии, и потом заниматься всем этим "гемероем", или лудше использовать существуюсчую легальную компанию в Америке и иметь в моем лице бухгалтерра, завхоза , советника, собирателя информации(не шпионской) и т. д.
НЕ МЕЧТАЙТ- ДЕЛАЙТЕ ДЕНьГИ ( а возле вас и я заработаю)
01/06/2003
American,
Я не сомневаюсь тут в Вашей личной порядочности
Вопрос то в другом
Насколько эта схема легитимна
есть сомнения и уверяю Вас небезосновательные
"Задолбается находить" это же не довод
IRS то вас не задолбается находить - она получше КГБ работает
А у Вас классическая банковская схема без лицензии на это
Есть даже преценденты по этому поводу - проконсультируйтесь с юристом для начала мой Вам совет
Nik, Что касается механизма сейлз такс - так да - неплохо было бы чтоб и у нас так было
Покупаете Вы килограмм колбасы
-- а Вам в чеке
400 грамм Вашей колбасы пошло в налоги :-))
Или получаете запрлату - а Вам в ведомости
Зарплата 10 000 - удержано 4500 на налоги
Тогда бы почаще спрашивали куда эти деньги делись
American,
Я не сомневаюсь тут в Вашей личной порядочности
Вопрос то в другом
Насколько эта схема легитимна
есть сомнения и уверяю Вас небезосновательные
"Задолбается находить" это же не довод
IRS то вас не задолбается находить - она получше КГБ работает
А у Вас классическая банковская схема без лицензии на это
Есть даже преценденты по этому поводу - проконсультируйтесь с юристом для начала мой Вам совет
Nik, Что касается механизма сейлз такс - так да - неплохо было бы чтоб и у нас так было
Покупаете Вы килограмм колбасы
-- а Вам в чеке
400 грамм Вашей колбасы пошло в налоги :-))
Или получаете запрлату - а Вам в ведомости
Зарплата 10 000 - удержано 4500 на налоги
Тогда бы почаще спрашивали куда эти деньги делись
01/06/2003
Чтобы заплатить человку зарплату 800 рублей необходимо потратить около 50% от этой суммы (вместе с его подоходным налогом 13%), то есть примерно 400 рублей. Но надо заметить что и это слишком много, поскольку если начислять официальную зарплату, скажем в следующем случае:
организация 10 человек, средняя зарплата 12000 рублей - в месяц, ЕСН вместе с подоходным выходит около 60000 рублей в месяц, далее можно оценить необходимую норму прибыли интернет-магазина и начать искать способ минимизировать эти затраты.
Чтобы заплатить человку зарплату 800 рублей необходимо потратить около 50% от этой суммы (вместе с его подоходным налогом 13%), то есть примерно 400 рублей. Но надо заметить что и это слишком много, поскольку если начислять официальную зарплату, скажем в следующем случае:
организация 10 человек, средняя зарплата 12000 рублей - в месяц, ЕСН вместе с подоходным выходит около 60000 рублей в месяц, далее можно оценить необходимую норму прибыли интернет-магазина и начать искать способ минимизировать эти затраты.
01/06/2003
Уважаемый Noone, а Вы часом не из Америки? Что-то поразительно хорошо Вы осведомлены об их налогах. И не знаете, что на всех наших чеках стоит сумма НСП :))) Рычагов нет пока нет толковых предложений. Поэтому они и творят все что хотят. Мы ничего не можем даже предложить. А уж потребовать тем более. Уйдут бабки в песок, а мы будем пугать друг друга масками. Как дети, ей богу. Баба Яга, баба Яга всех скушает!!! Кто эти маски-шоу хоть раз видел лично? А наши секретарши, что уж такие красавицы, что их прямо сразу лапать надо? Или у Вас переходный возраст? Не похоже :) Мысли у Вас опытного бизнесмена :)
Уважаемый Noone, а Вы часом не из Америки? Что-то поразительно хорошо Вы осведомлены об их налогах. И не знаете, что на всех наших чеках стоит сумма НСП :))) Рычагов нет пока нет толковых предложений. Поэтому они и творят все что хотят. Мы ничего не можем даже предложить. А уж потребовать тем более. Уйдут бабки в песок, а мы будем пугать друг друга масками. Как дети, ей богу. Баба Яга, баба Яга всех скушает!!! Кто эти маски-шоу хоть раз видел лично? А наши секретарши, что уж такие красавицы, что их прямо сразу лапать надо? Или у Вас переходный возраст? Не похоже :) Мысли у Вас опытного бизнесмена :)
01/06/2003
Nik, спасибо.
Увы, то что Вы перечислили действительно нереально исправить в ближайшие годы. Разные ведомства, сотни тысяч людей, спаянные круговой порукой, дружбой, бизнесом, вертикалью власти. Их не прошибешь :) И отнять у них работу нам не под силу.
Надо бы просто им предложить другую работу, но на наше благо.
Nik, спасибо.
Увы, то что Вы перечислили действительно нереально исправить в ближайшие годы. Разные ведомства, сотни тысяч людей, спаянные круговой порукой, дружбой, бизнесом, вертикалью власти. Их не прошибешь :) И отнять у них работу нам не под силу.
Надо бы просто им предложить другую работу, но на наше благо.
01/06/2003
Самое лучшее, что может сделать наше государство - это не мешать. Не надо создавать никаких фондов поддержки МП (все равно разворуют), не нужны льготы для отдельных отраслей - это только подрывает конкуренцию. Даже налоги снижать... Ведь в России они не самые маленькие, но и не самые большие.
С чиновничьим беспределом бороться надо. Да вот пример из жизни любого предприятия - взять хоть бухгалтерию. ПОСТОЯННО меняются формы документов и правила для уплаты различных налогов и сборов. Причем, логика этих изменений абсолютно неясна. Видимо, раздутому аппарату многих ведомств просто нечем заняться, вот и изобретают себе и другим работу.
Административная реформа нужна, но в ее реальность верится с боольшим трудом.
Самое лучшее, что может сделать наше государство - это не мешать. Не надо создавать никаких фондов поддержки МП (все равно разворуют), не нужны льготы для отдельных отраслей - это только подрывает конкуренцию. Даже налоги снижать... Ведь в России они не самые маленькие, но и не самые большие.
С чиновничьим беспределом бороться надо. Да вот пример из жизни любого предприятия - взять хоть бухгалтерию. ПОСТОЯННО меняются формы документов и правила для уплаты различных налогов и сборов. Причем, логика этих изменений абсолютно неясна. Видимо, раздутому аппарату многих ведомств просто нечем заняться, вот и изобретают себе и другим работу.
Административная реформа нужна, но в ее реальность верится с боольшим трудом.
01/06/2003
К сожалению, чтобы наше государство не мешало, нужно слишком много вещей поменять, включая налоговое законодательство. Когда после выхода закона появляется гора всяких дополнений и пояснений, которые зачастую сами себе противоречат - это не дело. А каждая налоговая инспекция трактует их по своему. Вот и получается, что ты всегда всем должен и доказать обратное практически невозможно.
К сожалению, чтобы наше государство не мешало, нужно слишком много вещей поменять, включая налоговое законодательство. Когда после выхода закона появляется гора всяких дополнений и пояснений, которые зачастую сами себе противоречат - это не дело. А каждая налоговая инспекция трактует их по своему. Вот и получается, что ты всегда всем должен и доказать обратное практически невозможно.
02/06/2003
Для Noone
IRS очень серьесная организация(налоговое ведомство если кому интересно). Ту схему, что я описал, все полностью законно с моей Американской стороны, я не в коем случае не хочу ссориться с IRS, и мой бухгалтер постоянно узнает интересующие меня вопроси прямо в IRS, иногда сам звоню туда если хочу бить уверенним на %100. А русскую сторону бизнесса должен узнать,тот кто хочет чем-то со мной заниматься.
Для Noone
IRS очень серьесная организация(налоговое ведомство если кому интересно). Ту схему, что я описал, все полностью законно с моей Американской стороны, я не в коем случае не хочу ссориться с IRS, и мой бухгалтер постоянно узнает интересующие меня вопроси прямо в IRS, иногда сам звоню туда если хочу бить уверенним на %100. А русскую сторону бизнесса должен узнать,тот кто хочет чем-то со мной заниматься.
02/06/2003
Эх, мечты, мечты... Хорошее дело, когда помогает.
...Надо чтобы государство не мешало... А как оно, простите, будет не мешать, если без этого и бизнеса самого не будет. Тем более в условиях России. Тожек нашли образец для подражания - США. Вы еще Саудовскую Аравию или Зимбабве вспомните. В этой аравии где ни ткнешь - там нефть журчит. А в африке палку в землю воткнешь - сама прорастает.
А мы живем в России - у нас такие фокусы не проходят. Поэтому без государства бизнес не проживет. Тем более без вмешательства в его дела.
Что касаемо изменений, то они уже идут. Просто их многие не видят. Вот скажите например, могли вы году этак в 1997 представить, что у нас будет ФЦП "Электронная Россия". Точно могу сказать что нет. А она в 2000 начала активно обсуждаться в правительстве. Казалось бы "из воздуха" родилась идея. И ведь утвердили и даже работы, тендеры и пр., по ней стали проводить.
Далее не забывайте такоф фактор как внешнее окружение. Почему все пытаются рассуждать с позиции "при прочих равных". Каких равных. В 80-е годы не было террористов на самолетах, не было профанации с якобы оружием массового поражения в Ираке и последствиями в виде локальной войны. Тихие 80-е закончились, и даже стремительные 90-е пролетели. Мир вокруг России совсем не таков, как был раньше. Что это значит. А вот что. Если вы думате что все мы - 120 млн. населения - резко станем американами и рванем туда делать бизнесс... то вы глубоко заблуждаетесь. США если и примут процентов 5 наших сограждан - то уже хорошо. Хотя в реальности это будет намного меньше. И другие страны тоже возьмут не всех. Большая часть наших соотечественников никому (кроме нас) не нужна. Отсюда вывод - надо оставаться здесь. Кстати это не только простых граждан касается. Это и власть имущих затронет, да еще и как. Думаете все как Березовский уедут в Лондон. Ага, конечно. Там их с распростертыми объятьями ждут. Нет, и еще раз нет. Никто их там не ждет. Не нужны они там со своими дармовыми деньгами, гнилой философией и воровской психологией. Они могут туда ездить ненадолго, но зарабатывать должны здесь. Там они не смогут этого сделать. Там волчьи законы конкуренции - там работать надо. А если место их заработка исчезнет - они тоже исчезнут.
Теперь дальше. Почему изменения будут весьма скоро. Потому что пена (старая партноменклатура и нувориши перестройки) скоро схлынет. Это те, кто не умеет работать но умеет воровать и жить за чужой (наш с вами) счет.
Почему я в этом так уверен. Так они сами себе подложили огромную мину и ее механизм уже давно тикает. Они (пена, нувориши и пр. "прорабы перестройки") сами открыли шлюз иностранным компаниям в Россию. А это залог будущей конкуренции и жесткой борьбы за выживаемость. А там выживут не те, кто много ворует, а те, кто много работает и думает. Хотите хорошо жить - работайте, учитесь. Желаете большего - идите в политику и готовьте изменения.
А так иначе вы еще настоящей конкуренции не видели.
А о том, какие изменения надо сделать - вообще разговор отдельный. Мы же не с развитого капитализма в постиндустриализм шагнули, а, простите, - с перезрелого социализма. А это очень большая разница. Поэтому и менять нам надо весьма много, но прежде всего - мышление самих граждан. Никто нам с вами ничего не должен - ни правительство ни другие страны. Все что мы хотим мы должны получить сами.
Я могу сказать, например, что нужно сделать правительству для хорошей жизни.
1. Реформировать налоговую систему
2. Изменить систему ценообразования в базовых отраслях
3. Разорвать связь рубля с долларом
4. Запретить вывоз капитала и товаров заграницу.
Выполнение этих 4 условий приведет к быстрому и продолжительному экономическому росту.
Эх, мечты, мечты... Хорошее дело, когда помогает.
...Надо чтобы государство не мешало... А как оно, простите, будет не мешать, если без этого и бизнеса самого не будет. Тем более в условиях России. Тожек нашли образец для подражания - США. Вы еще Саудовскую Аравию или Зимбабве вспомните. В этой аравии где ни ткнешь - там нефть журчит. А в африке палку в землю воткнешь - сама прорастает.
А мы живем в России - у нас такие фокусы не проходят. Поэтому без государства бизнес не проживет. Тем более без вмешательства в его дела.
Что касаемо изменений, то они уже идут. Просто их многие не видят. Вот скажите например, могли вы году этак в 1997 представить, что у нас будет ФЦП "Электронная Россия". Точно могу сказать что нет. А она в 2000 начала активно обсуждаться в правительстве. Казалось бы "из воздуха" родилась идея. И ведь утвердили и даже работы, тендеры и пр., по ней стали проводить.
Далее не забывайте такоф фактор как внешнее окружение. Почему все пытаются рассуждать с позиции "при прочих равных". Каких равных. В 80-е годы не было террористов на самолетах, не было профанации с якобы оружием массового поражения в Ираке и последствиями в виде локальной войны. Тихие 80-е закончились, и даже стремительные 90-е пролетели. Мир вокруг России совсем не таков, как был раньше. Что это значит. А вот что. Если вы думате что все мы - 120 млн. населения - резко станем американами и рванем туда делать бизнесс... то вы глубоко заблуждаетесь. США если и примут процентов 5 наших сограждан - то уже хорошо. Хотя в реальности это будет намного меньше. И другие страны тоже возьмут не всех. Большая часть наших соотечественников никому (кроме нас) не нужна. Отсюда вывод - надо оставаться здесь. Кстати это не только простых граждан касается. Это и власть имущих затронет, да еще и как. Думаете все как Березовский уедут в Лондон. Ага, конечно. Там их с распростертыми объятьями ждут. Нет, и еще раз нет. Никто их там не ждет. Не нужны они там со своими дармовыми деньгами, гнилой философией и воровской психологией. Они могут туда ездить ненадолго, но зарабатывать должны здесь. Там они не смогут этого сделать. Там волчьи законы конкуренции - там работать надо. А если место их заработка исчезнет - они тоже исчезнут.
Теперь дальше. Почему изменения будут весьма скоро. Потому что пена (старая партноменклатура и нувориши перестройки) скоро схлынет. Это те, кто не умеет работать но умеет воровать и жить за чужой (наш с вами) счет.
Почему я в этом так уверен. Так они сами себе подложили огромную мину и ее механизм уже давно тикает. Они (пена, нувориши и пр. "прорабы перестройки") сами открыли шлюз иностранным компаниям в Россию. А это залог будущей конкуренции и жесткой борьбы за выживаемость. А там выживут не те, кто много ворует, а те, кто много работает и думает. Хотите хорошо жить - работайте, учитесь. Желаете большего - идите в политику и готовьте изменения.
А так иначе вы еще настоящей конкуренции не видели.
А о том, какие изменения надо сделать - вообще разговор отдельный. Мы же не с развитого капитализма в постиндустриализм шагнули, а, простите, - с перезрелого социализма. А это очень большая разница. Поэтому и менять нам надо весьма много, но прежде всего - мышление самих граждан. Никто нам с вами ничего не должен - ни правительство ни другие страны. Все что мы хотим мы должны получить сами.
Я могу сказать, например, что нужно сделать правительству для хорошей жизни.
1. Реформировать налоговую систему
2. Изменить систему ценообразования в базовых отраслях
3. Разорвать связь рубля с долларом
4. Запретить вывоз капитала и товаров заграницу.
Выполнение этих 4 условий приведет к быстрому и продолжительному экономическому росту.
02/06/2003
Ну ты сказа-а-ал....
Вот они плоды обильных чтений разных умных книжек.
Ну с 1 - трудно спорить, единственное место где Вы правы.
Но остальный - это супер, анекдот.ру
"Изменить систему ценообразования" - а как? Она строилась как централизованная, с ОДНОЙ трубой, ЕДИНЫМ пультом управления. Там ничего не изменишь, надо просто строить новую.
"Разорвать связь рубля с долларом" - что это вообще такое? как это выглядит? Запретить менять доллары на рубли и обратно? А связь с евро? или йеной? и пр?
Наоборот, нужна свободноконвертируемая валюта - рубль. Потому что производительный труд Васи из Мухосранска ничем не хуже труда Джона из Вайоминга.
"запретить вывоз товара и капиталов" - вообще нет слов.
А.Смит еще 250 лет назад все это расписал. Пушкин его цитировал, что "государство богатеет, когда простой продукт имеет".
В Англии после войны лозунг был - "экспортируй, или умри". Стала бы Япония Японией, кабы следовала твоим "советам".
Экспортировать надо, и экспортировать все. Нетолько нефть, но и продукты ее переработки. Производить и экспортировать.
Ан не умеем (производить)! Как привыкли по топорному работать, так и живем. Не привлечь клиента качеством, продуктом, а просто "впарить, втюхать, впендюрить", и при этом еще себя героем чувствовать.
Подойди в магазин электроники. У большей половины аппаратов инструкции на русском нет. И плевать продавцу, что это нарушение закона. Хрен он потратит 50$ что бы ее перевести и отксерить. Так хавайте!
С себя начните "улучшение". Вот тогда и "поправится".
Вам сделай налог в 1%, вы и его прятать будете. И при этом требовать, что б во дворах чисто было, в квартире тепло, гаишники не приставали, когда по встречке летишь под 150...
Короче, ребята, хотите хорошо жить? - Приготовьте деньги. Потоиу, что "у кого денЁг нету, те с барышнями не ходют..".
А тот народ, который избирает депутатом Шандыбина или мэром - бандюка, на хорошую жизнь просто права не имеет.
Ну ты сказа-а-ал....
Вот они плоды обильных чтений разных умных книжек.
Ну с 1 - трудно спорить, единственное место где Вы правы.
Но остальный - это супер, анекдот.ру
"Изменить систему ценообразования" - а как? Она строилась как централизованная, с ОДНОЙ трубой, ЕДИНЫМ пультом управления. Там ничего не изменишь, надо просто строить новую.
"Разорвать связь рубля с долларом" - что это вообще такое? как это выглядит? Запретить менять доллары на рубли и обратно? А связь с евро? или йеной? и пр?
Наоборот, нужна свободноконвертируемая валюта - рубль. Потому что производительный труд Васи из Мухосранска ничем не хуже труда Джона из Вайоминга.
"запретить вывоз товара и капиталов" - вообще нет слов.
А.Смит еще 250 лет назад все это расписал. Пушкин его цитировал, что "государство богатеет, когда простой продукт имеет".
В Англии после войны лозунг был - "экспортируй, или умри". Стала бы Япония Японией, кабы следовала твоим "советам".
Экспортировать надо, и экспортировать все. Нетолько нефть, но и продукты ее переработки. Производить и экспортировать.
Ан не умеем (производить)! Как привыкли по топорному работать, так и живем. Не привлечь клиента качеством, продуктом, а просто "впарить, втюхать, впендюрить", и при этом еще себя героем чувствовать.
Подойди в магазин электроники. У большей половины аппаратов инструкции на русском нет. И плевать продавцу, что это нарушение закона. Хрен он потратит 50$ что бы ее перевести и отксерить. Так хавайте!
С себя начните "улучшение". Вот тогда и "поправится".
Вам сделай налог в 1%, вы и его прятать будете. И при этом требовать, что б во дворах чисто было, в квартире тепло, гаишники не приставали, когда по встречке летишь под 150...
Короче, ребята, хотите хорошо жить? - Приготовьте деньги. Потоиу, что "у кого денЁг нету, те с барышнями не ходют..".
А тот народ, который избирает депутатом Шандыбина или мэром - бандюка, на хорошую жизнь просто права не имеет.
02/06/2003
По поводу долларов и рублей:
Не связь нужно нарушать, а продавать товары за границу не за баксы (как сейчас мы), а за свои собственные деньги (как нормальные страны) - рубли. А то получается, что мы нефть продаём за доллары, а всякие компьютеры и прочее покупаем за евро, которое уже на сколько там, 12 %, дороже. Тут же, кстати, и рубль поднимется, так как станет он нужен не только нам, но и тем, кто хочет у нас что-то купить.
По поводу долларов и рублей:
Не связь нужно нарушать, а продавать товары за границу не за баксы (как сейчас мы), а за свои собственные деньги (как нормальные страны) - рубли. А то получается, что мы нефть продаём за доллары, а всякие компьютеры и прочее покупаем за евро, которое уже на сколько там, 12 %, дороже. Тут же, кстати, и рубль поднимется, так как станет он нужен не только нам, но и тем, кто хочет у нас что-то купить.
02/06/2003
Мил человек, так говорить легко... Сделать трудно. Для того, что бы продавать на внешнем рынке что то и требовать за это СВОЮ валюту (т.е. заставлять другие страны покупать рубли), надо "рынок держать". Т.е. предлагать эксклюзивный товар.
Хорошо, сейчас мы скажем, наша нефть марки Юрос (кстати которая хуже арабской) мы продаем за рубли и только за рубли. Бегите быстрее на биржу, покупайте рубли - тогда мы вам нефть продадим... И что будет.
Да нас просто арабы выкинут с рынка нефти, вытеснят. И потом на него пробиться будет ох как трудно. То же по всему остальному. Россия ни по одной позиции на рынке не занимает ведущего положения. Мы НИ-ЧЕ-ГО не производим "лучше всех", такого, что не могло бы быть заменено другим, призведенным в других странах.
Кроме того, пока нет частной собственности на землю, даже внутри страны рубль - не валюта.
Французы хотели АЗЛК купить, Рено выпускать. Но вместе с землей. Потому что инвестировать можно тогда, когда уверен, что тебя завтра не выгонят или арендную плату в 7 раз не поднимут, когда увидят что у тебя бабки есть. А Лужок - это я что, типа, у вас командовать не буду? И платить мне вы будете ТОЛЬКО налоги? Французы сказали - нк, типа, да. Не будешь. И плакатики с твоей гадкой рожей во время выборов мы тоже вешать не обязаны. И "фэйервэрки" твои и монументы другана-Зурика тоже оплачивать не собираемся. И высоту травы во внутреннем дворе ты тоже проверять не будешь. Потому что это будет НАША СОБСТВЕННОСТЬ, и подчиняться мы будем только ЗАКОНУ. Как в цивилизованной стране. Лужок сказал, ни фига себе! Хрен вам, а не завод! Уж лучше я буду "защищать" своего криворукенького, косоглазенького безмозглого производителя, чем ТАК. Франзузы сказали - хрен тебе, а не инвестиции. И построили завод в другой стране.
Вон Шкода, была отстой-отстоем, хуже Жигулей. А сейчас - элитное предприятие VW.
Вот так, ребятки.
Хватит вам думать "за Родину" - она как избушка в сказке - все время стоит к вам задом, с какой стороны не заходи :)
Думайте за себя. И всем будет хорошо.
Мил человек, так говорить легко... Сделать трудно. Для того, что бы продавать на внешнем рынке что то и требовать за это СВОЮ валюту (т.е. заставлять другие страны покупать рубли), надо "рынок держать". Т.е. предлагать эксклюзивный товар.
Хорошо, сейчас мы скажем, наша нефть марки Юрос (кстати которая хуже арабской) мы продаем за рубли и только за рубли. Бегите быстрее на биржу, покупайте рубли - тогда мы вам нефть продадим... И что будет.
Да нас просто арабы выкинут с рынка нефти, вытеснят. И потом на него пробиться будет ох как трудно. То же по всему остальному. Россия ни по одной позиции на рынке не занимает ведущего положения. Мы НИ-ЧЕ-ГО не производим "лучше всех", такого, что не могло бы быть заменено другим, призведенным в других странах.
Кроме того, пока нет частной собственности на землю, даже внутри страны рубль - не валюта.
Французы хотели АЗЛК купить, Рено выпускать. Но вместе с землей. Потому что инвестировать можно тогда, когда уверен, что тебя завтра не выгонят или арендную плату в 7 раз не поднимут, когда увидят что у тебя бабки есть. А Лужок - это я что, типа, у вас командовать не буду? И платить мне вы будете ТОЛЬКО налоги? Французы сказали - нк, типа, да. Не будешь. И плакатики с твоей гадкой рожей во время выборов мы тоже вешать не обязаны. И "фэйервэрки" твои и монументы другана-Зурика тоже оплачивать не собираемся. И высоту травы во внутреннем дворе ты тоже проверять не будешь. Потому что это будет НАША СОБСТВЕННОСТЬ, и подчиняться мы будем только ЗАКОНУ. Как в цивилизованной стране. Лужок сказал, ни фига себе! Хрен вам, а не завод! Уж лучше я буду "защищать" своего криворукенького, косоглазенького безмозглого производителя, чем ТАК. Франзузы сказали - хрен тебе, а не инвестиции. И построили завод в другой стране.
Вон Шкода, была отстой-отстоем, хуже Жигулей. А сейчас - элитное предприятие VW.
Вот так, ребятки.
Хватит вам думать "за Родину" - она как избушка в сказке - все время стоит к вам задом, с какой стороны не заходи :)
Думайте за себя. И всем будет хорошо.
02/06/2003
PS. Кстати, по поводу Шкоды. Жил я год назад в Дрездене. Из окна отеля ЖД была видна. Так эшелоны со Шкодами на запад катят, что у нас в кино показывают про войну - один за другим, по 20 в сутки. Вот лепят!
Так что что бы заставлять кого-то покупать за рубли, надо научиться делать уникальный товар (или услугу). Причем в мировом масштабе.
Менять правила футбола можно сидя в президиуме ФИФА. А мнение дворовой команды из третьей лиги никого не интересует.
PS. Кстати, по поводу Шкоды. Жил я год назад в Дрездене. Из окна отеля ЖД была видна. Так эшелоны со Шкодами на запад катят, что у нас в кино показывают про войну - один за другим, по 20 в сутки. Вот лепят!
Так что что бы заставлять кого-то покупать за рубли, надо научиться делать уникальный товар (или услугу). Причем в мировом масштабе.
Менять правила футбола можно сидя в президиуме ФИФА. А мнение дворовой команды из третьей лиги никого не интересует.
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