Sergeysport:



Александр Фролов, у вас вроде ООО и бухгалтерией вы не занимаетесь, ее передали сторонней организации.

дешевле

Да, потому что нам так- заплатить за эти работы специалистам. И надежнее, т.к. мы действительно не знаем всех тонкостей (по крайнем мере так было 8 лет назад, когда мы только открывались). Но и сейчас для нас неприемлемо ехать за бумажкой и стоять в очереди, если это можно сделать за 1000 рублей с доставкой. А нанимать своего бухгалтера - дороже, чем пользоваться аутсорсингом и менее надежно, т.к. свой бухгалтер может уволиться и ищи тогда нового...Наше время очень дорого, поэтому мы и пользуемся аутсорсингом. А еще мы уборщиц нанимаем, а не убираемся сами бесплатно, и обеды готовим не сами, а заказываем с доставкой в офис. Хотя могли бы и сами готовитьНо у нас, как у владельцев компании, есть работа поважнее.Что же касается автора топика, то конечно, можно вообще ничего не регистрировать и работать "в черную". Подозреваю, что некоторые так и делают. Но это все с известным риском, как я и говорил. Конечно, для нормального бизнеса "черный" и "серый" подход неприемлем.