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Облагаются ли интернет-магазины какими-то налогами



Ссылка на сообщение Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
01/04/2013

Sergeysport:

Александр Фролов, у вас вроде ООО и бухгалтерией вы не занимаетесь, ее передали сторонней организации.


Да, потому что нам так дешевле - заплатить за эти работы специалистам. И надежнее, т.к. мы действительно не знаем всех тонкостей (по крайнем мере так было 8 лет назад, когда мы только открывались). Но и сейчас для нас неприемлемо ехать за бумажкой и стоять в очереди, если это можно сделать за 1000 рублей с доставкой. А нанимать своего бухгалтера - дороже, чем пользоваться аутсорсингом и менее надежно, т.к. свой бухгалтер может уволиться и ищи тогда нового...

Наше время очень дорого, поэтому мы и пользуемся аутсорсингом. А еще мы уборщиц нанимаем, а не убираемся сами бесплатно, и обеды готовим не сами, а заказываем с доставкой в офис. Хотя могли бы и сами готовить :)
Но у нас, как у владельцев компании, есть работа поважнее.

Что же касается автора топика, то конечно, можно вообще ничего не регистрировать и работать "в черную". Подозреваю, что некоторые так и делают. Но это все с известным риском, как я и говорил. Конечно, для нормального бизнеса "черный" и "серый" подход неприемлем.



Ссылка на сообщение santinio
01/04/2013

уважаемые господа, да если бы речь шла хотя бы о 50т.р, то я бы без вопросов уже сама бы пошла и зарегистрировала ип и платила все налоги... но на данный момент доход в мес (и то не ежемесячно) составляет - 3-10т.р в мес, потому и задала вопрос о том можно ли пока не регистрироваться (не с целью увильнуть от налогов, а с целью хотя бы не увиличивать расходы свои), но завести интернет-магазин, до тех пор хотя бы пока прибыль не будет 50000р...



Ссылка на сообщение Sergeysport
01/04/2013

Написал выше все расходы ИП.
Не будет денег заплатить фиксированный платеж в пенсионный фонд - 35000 руб в год. Будете на него только и работать.


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