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Облагаются ли интернет-магазины какими-то налогами
16/02/2003
В догонку: наш главбух мне часто рассказывала про своего предыдущего директора, как он в случае обнаружения какого-то нарушения говорил "когда придут проверять, то МЫ ИМ СКАЖЕМ"...
Такой подход, конечно, интересен, но когда ОНИ придут... то можно уже будет молчать или говорить, вряд ли изменится ситуация.
В догонку: наш главбух мне часто рассказывала про своего предыдущего директора, как он в случае обнаружения какого-то нарушения говорил "когда придут проверять, то МЫ ИМ СКАЖЕМ"...
Такой подход, конечно, интересен, но когда ОНИ придут... то можно уже будет молчать или говорить, вряд ли изменится ситуация.
16/02/2003
учите юр-часть, если у меня на компьютере стоит кипер, то это еще не значит, что я подписывал договор, мало ли кто сидел за этим компьютером и что нажимал и пока у нас такие законы никто с этим не борется и не может бороться, возможно когда виртуально по стране будут ходить не миллионы, а милиарды, то что-то придумают законодательно и начнут бороться.
учите юр-часть, если у меня на компьютере стоит кипер, то это еще не значит, что я подписывал договор, мало ли кто сидел за этим компьютером и что нажимал и пока у нас такие законы никто с этим не борется и не может бороться, возможно когда виртуально по стране будут ходить не миллионы, а милиарды, то что-то придумают законодательно и начнут бороться.
16/02/2003
Noone прав, есть доход-незадекларировали- сокрытие-статья :(
А если придут, то все равно чего-нибудь найдут, иначе зачем приходили? Так что особо заранее переживать не надо.
А относительно кто-что нажимал на компьютере- так это прям из стандартных показаний хакера, не успевшего отформатировать диск :)
Noone прав, есть доход-незадекларировали- сокрытие-статья :(
А если придут, то все равно чего-нибудь найдут, иначе зачем приходили? Так что особо заранее переживать не надо.
А относительно кто-что нажимал на компьютере- так это прям из стандартных показаний хакера, не успевшего отформатировать диск :)
16/02/2003
что есть доход знает только хозяин дохода и в данном варианте другим его никак увидеть нельзя, НЕВОЗМОЖНО.
По поводу хакерства есть статья, а по тому что кошелек в компьютере, то по какой статье? открытие счета за границей? интересно что в суд принесут? компьютер и судье показывать будут кошелек?
что есть доход знает только хозяин дохода и в данном варианте другим его никак увидеть нельзя, НЕВОЗМОЖНО.
По поводу хакерства есть статья, а по тому что кошелек в компьютере, то по какой статье? открытие счета за границей? интересно что в суд принесут? компьютер и судье показывать будут кошелек?
16/02/2003
Вы наверное не знаете принципа платежных систем, платежная система имеет один счет, могут несколько для различных нужд, но все платежи идут на один и тот же счет и просто в назначении платежа написано, что для кошелька такого-то и человек вручную добавляет пришедшие по банку деньги на такой-то кошелек, можно проследить все операции по данному кошельку, для этого берутся лог-файлы в платежной системе, но что надо сделать чтобы они дали данные логи, если они зарегистрированы в какой-то стране Науру кажется, и даже если дадут, толку с тех лог-файлов, ни один судья не будет брать их в учет и потом пока деньги лежат на счету организатора платежной системы, то данная организация должна со всех поступлений платить налоги и до вывода денег это их деньги и к владельцу кошелька по закону не имеют никакого отношения.
Вы наверное не знаете принципа платежных систем, платежная система имеет один счет, могут несколько для различных нужд, но все платежи идут на один и тот же счет и просто в назначении платежа написано, что для кошелька такого-то и человек вручную добавляет пришедшие по банку деньги на такой-то кошелек, можно проследить все операции по данному кошельку, для этого берутся лог-файлы в платежной системе, но что надо сделать чтобы они дали данные логи, если они зарегистрированы в какой-то стране Науру кажется, и даже если дадут, толку с тех лог-файлов, ни один судья не будет брать их в учет и потом пока деньги лежат на счету организатора платежной системы, то данная организация должна со всех поступлений платить налоги и до вывода денег это их деньги и к владельцу кошелька по закону не имеют никакого отношения.
16/02/2003
Константин
Вы путаете 2 вещи
1 - Законно ли это
2 - Насколько реально получить проблему из-за этого
Так вот Я то говорю по п 1
Это - НЕЗАКОННО
То что Вас НЕ ВИДЯТ или НЕ ЗНАЮТ - не значит что это законно
Что касается пукта 2 - то да электронные деньги это один из способов сокрытия всего и вся
Кстати egold тоже пользуется в основном для этого
Остается лишь вопрос КАК БЫСТРО - узнают
Может долго
Если у Вас маленькие деньги - очень может быть никогда
Но только и всего
Тема то тут была - как ЗАКОННО платить меньше
Константин
Вы путаете 2 вещи
1 - Законно ли это
2 - Насколько реально получить проблему из-за этого
Так вот Я то говорю по п 1
Это - НЕЗАКОННО
То что Вас НЕ ВИДЯТ или НЕ ЗНАЮТ - не значит что это законно
Что касается пукта 2 - то да электронные деньги это один из способов сокрытия всего и вся
Кстати egold тоже пользуется в основном для этого
Остается лишь вопрос КАК БЫСТРО - узнают
Может долго
Если у Вас маленькие деньги - очень может быть никогда
Но только и всего
Тема то тут была - как ЗАКОННО платить меньше
16/02/2003
Как это не писал ?
Еще раз пишу
Вы закупили товар с целью перепродажи
Потом продали его - причем нерезиденту
Потом отослали как частное лицо
Потом получили деньги за товар превышающие цену за которую купили
Потом заплатили зарплату не отобразив ее в отчетности (потому как у Вас ее нет)
Тут не только незаконное предпринимательство (а именно предпринимательство без отчетности и есть незаконное!)
тут еще можно найти
- контрабанду
- нарушения трудового законодательства
- неуплату налогов и т п
Все что угодно фактически
Потому как Вы НИЧЕГО не провели ОФИЦИАЛЬНО - ни в одном месте
А то что об этом НЕ ЗНАЮТ - это только хуже Вам потому как это добавляет признаки сознательности и целенаправленности (т е вы знаете что не знают и этим пользуетесь)
Чего тут уже дальше то объяснять?
Еще раз - чтобы было ясно
незаконное предпинимательство это в частности предпринимательство осуществляемое без отчетности и не по законам установленным многочисленными кодексами
А не то что Вы там наркотики или порно продаете
Вы можете хоть ангелов продавать - но отчетности по проведенным операциям НЕТ - нет постановки на учет в органы как предпринимателя
Значит есть незаконная предпринимательская деятельность
Как это не писал ?
Еще раз пишу
Вы закупили товар с целью перепродажи
Потом продали его - причем нерезиденту
Потом отослали как частное лицо
Потом получили деньги за товар превышающие цену за которую купили
Потом заплатили зарплату не отобразив ее в отчетности (потому как у Вас ее нет)
Тут не только незаконное предпринимательство (а именно предпринимательство без отчетности и есть незаконное!)
тут еще можно найти
- контрабанду
- нарушения трудового законодательства
- неуплату налогов и т п
Все что угодно фактически
Потому как Вы НИЧЕГО не провели ОФИЦИАЛЬНО - ни в одном месте
А то что об этом НЕ ЗНАЮТ - это только хуже Вам потому как это добавляет признаки сознательности и целенаправленности (т е вы знаете что не знают и этим пользуетесь)
Чего тут уже дальше то объяснять?
Еще раз - чтобы было ясно
незаконное предпинимательство это в частности предпринимательство осуществляемое без отчетности и не по законам установленным многочисленными кодексами
А не то что Вы там наркотики или порно продаете
Вы можете хоть ангелов продавать - но отчетности по проведенным операциям НЕТ - нет постановки на учет в органы как предпринимателя
Значит есть незаконная предпринимательская деятельность
16/02/2003
Ага - ну тогда намного легче
действительно этого я не прочитал (да из ваших слов вроде следовало что Вы ВСЕ так проделываете)
Если Вы зарегистрированы и платите - то НЕТ незаконного предпринимательства
И это уже радует кстати :-))
Есть правда другое
Сокрытие выручки от налогообложения
Вы же вебмани и e-gold не проводите так я понимаю ?
Если проводите - то ОЧЕНЬ интересно узнать КАК?
Но все равно - если Вы проводите хотя бы ЧАСТЬ - это уже на ПОРЯДОК правильнее
С чем Вас и поздравляю
А сокрытие Выручки - это совершенно другое - и важно чтобы в малых размерах
Это мало волнует органы - ЕСЛИ это маленькие суммы
Но Вы же писали что посылки Вы шлете от частного лица?
Это как?
Тут Вам как раз могут пришить многое
если же Вы еще и посылки отсылаете - хотя бы как ПБОЮЛ - ну так все почти нормально и будьте счастливы
Но только при чем здесь вебмани и еголд????
Ага - ну тогда намного легче
действительно этого я не прочитал (да из ваших слов вроде следовало что Вы ВСЕ так проделываете)
Если Вы зарегистрированы и платите - то НЕТ незаконного предпринимательства
И это уже радует кстати :-))
Есть правда другое
Сокрытие выручки от налогообложения
Вы же вебмани и e-gold не проводите так я понимаю ?
Если проводите - то ОЧЕНЬ интересно узнать КАК?
Но все равно - если Вы проводите хотя бы ЧАСТЬ - это уже на ПОРЯДОК правильнее
С чем Вас и поздравляю
А сокрытие Выручки - это совершенно другое - и важно чтобы в малых размерах
Это мало волнует органы - ЕСЛИ это маленькие суммы
Но Вы же писали что посылки Вы шлете от частного лица?
Это как?
Тут Вам как раз могут пришить многое
если же Вы еще и посылки отсылаете - хотя бы как ПБОЮЛ - ну так все почти нормально и будьте счастливы
Но только при чем здесь вебмани и еголд????
17/02/2003
не писал я что посылки от частного лица, webmoney и e-gold проводить невозможно, даже если захотите это сделать, провести можно обналиченные деньги если их через обменный пункт перевести на счет или получить наличными и провести как оплату за товар.
Теперь не понятно если часть показывать то это правильно, а если все электронные деньги не показывать то неправильно, а какой процент показывать чтобы правильно было:-))
Вот как это от сумм зависить может, когда увидят много захотят поделится? Так это делают со всеми компаниями без крыши, но увидеть что много в данном случае можно только по тому как тратить будешь.
не писал я что посылки от частного лица, webmoney и e-gold проводить невозможно, даже если захотите это сделать, провести можно обналиченные деньги если их через обменный пункт перевести на счет или получить наличными и провести как оплату за товар.
Теперь не понятно если часть показывать то это правильно, а если все электронные деньги не показывать то неправильно, а какой процент показывать чтобы правильно было:-))
Вот как это от сумм зависить может, когда увидят много захотят поделится? Так это делают со всеми компаниями без крыши, но увидеть что много в данном случае можно только по тому как тратить будешь.
17/02/2003
Господа, по моему спор стоит прекратить. Все надо делать законно.Кто так делать не будет - те вымрут. Кого посодют кто разорится и т.д.
Какие вообще проблемы? Покупайте товар законно затем его продавайте. а все эти варианты с прятанием головы под бабушкин капот выглядят весьма смешно. Впрочем это простительно многим здесь присутствующим. Они просто запутывают других говоря что занимаются бизнесом. Мелкая продажа и копеечные обороты с привлечением супруги и в обьмеах несколько тысяч баксов в месяц - это действительно фигня и пусть каждый творит что ему угодно. А бизнес (имеется в виду бизнес) надо делать законно. и ничего тут изобретать не надо -все давно расписано. надо иметьв штате квалифицированного бухгалтера и платить ему от 400 до 4000 баксов в месяц. вот пусть она и решает все эти вопросы. если нет денег на такого бухгалтера - значит у вас не бизнес.а тогда и обсуждать это нефиг.....
Господа, по моему спор стоит прекратить. Все надо делать законно.Кто так делать не будет - те вымрут. Кого посодют кто разорится и т.д.
Какие вообще проблемы? Покупайте товар законно затем его продавайте. а все эти варианты с прятанием головы под бабушкин капот выглядят весьма смешно. Впрочем это простительно многим здесь присутствующим. Они просто запутывают других говоря что занимаются бизнесом. Мелкая продажа и копеечные обороты с привлечением супруги и в обьмеах несколько тысяч баксов в месяц - это действительно фигня и пусть каждый творит что ему угодно. А бизнес (имеется в виду бизнес) надо делать законно. и ничего тут изобретать не надо -все давно расписано. надо иметьв штате квалифицированного бухгалтера и платить ему от 400 до 4000 баксов в месяц. вот пусть она и решает все эти вопросы. если нет денег на такого бухгалтера - значит у вас не бизнес.а тогда и обсуждать это нефиг.....
17/02/2003
Совершенно согласен с банкиром :-)
По крайней мере надо уж сделать все что можно чтобы все было абсолютно законно
ЗАЧЕМ гнать всякую дрянь типа еголда чтобы потом мучаться как провести
Есть миллион других способов сделать все по уму и без чернухи
По крайней мере - имея четкую бухгалтерию можно
1 - пойти к другому банкиру показать и попросить кредит
2 - пойти к инвестору
3 - пойти в суд если кто то что то Вам напортил
А так - Вы всего этого практически лишены
Совершенно согласен с банкиром :-)
По крайней мере надо уж сделать все что можно чтобы все было абсолютно законно
ЗАЧЕМ гнать всякую дрянь типа еголда чтобы потом мучаться как провести
Есть миллион других способов сделать все по уму и без чернухи
По крайней мере - имея четкую бухгалтерию можно
1 - пойти к другому банкиру показать и попросить кредит
2 - пойти к инвестору
3 - пойти в суд если кто то что то Вам напортил
А так - Вы всего этого практически лишены
17/02/2003
Для банка конечно такая схема не подойдет, это подходит для тех кто зарабатывает в интернет и и меет доход от 100$ до 50000$, при небольших доходах можно вобще без регистрации, к примеру когда магазин только открывается и не известно пойдет не пойдет зачем вкладывать деньги, силы и время в регистрацию, а когда магазин заработал паралельно можно регистрироваться. Потом такая схема выгодна для тех кто оказывает услуги через интернет, сиди дома и принимай платежи - безналичные с России и с мира, наличные, с пластиковых карт, почтовые переводы, олаты через сбербанк, webmoney, e-gold и т.д. более 20 видов платежей и все эти деньги зачисляются на анонимную карту, и получай деньги в банкомате и не нужна бухгалтерия, налоговая и др. Конечно данная схема не подойдет банкиру, представляете банкира с карточкой снимающего миллионы в банкомате соседнего банка.
Для банка конечно такая схема не подойдет, это подходит для тех кто зарабатывает в интернет и и меет доход от 100$ до 50000$, при небольших доходах можно вобще без регистрации, к примеру когда магазин только открывается и не известно пойдет не пойдет зачем вкладывать деньги, силы и время в регистрацию, а когда магазин заработал паралельно можно регистрироваться. Потом такая схема выгодна для тех кто оказывает услуги через интернет, сиди дома и принимай платежи - безналичные с России и с мира, наличные, с пластиковых карт, почтовые переводы, олаты через сбербанк, webmoney, e-gold и т.д. более 20 видов платежей и все эти деньги зачисляются на анонимную карту, и получай деньги в банкомате и не нужна бухгалтерия, налоговая и др. Конечно данная схема не подойдет банкиру, представляете банкира с карточкой снимающего миллионы в банкомате соседнего банка.
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