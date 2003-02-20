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Облагаются ли интернет-магазины какими-то налогами
20/02/2003
Обратите внимание на постинг "банкира": ".../квалифицированного бухгалтера /.../ пусть ОНА и решает всею/...
Ужасающая дискриминация. Оказывается слово или профессия бухгалтер женского рода? Бред! Самые лучшие главбухи всегда мужики!
Обратите внимание на постинг "банкира": ".../квалифицированного бухгалтера /.../ пусть ОНА и решает всею/...
Ужасающая дискриминация. Оказывается слово или профессия бухгалтер женского рода? Бред! Самые лучшие главбухи всегда мужики!
01/04/2013
Доброго дня всем!
благодарю Вас за то, что затронули обсуждение данной темы.
я - рукодельница и иногда продаю понравившиеся работы друзьям и знакомым. сейчас задумываюсь о своем интернет-магазине и группе в контакте, но смущает вопрос о регистрации интернет-магазина. на данный момент продажи очень редкие (т.к это для меня больше любимое хобби, чем бизнес) и прибыль даже не окупает затраты на расходные материалы, поэтому доп расходы в виде налогов на юр лицо будут приносить лишь дополнительные затраты.
вопрос: могу ли я открыть интернет-магазин для продажи своих изделий без регистрации его на юр лицо (хотя бы на какое-то время, т.к даже не знаю пойдет ли это дело.)? если да, то возникает вопрос оплаты услуг. из вышеуказанных обсуждений я поняла, что web-money и банковские карты лучше не использовать, если интернет-магазин не зарегистрирован на юр лицо, верно? а наличкой могут люди со мной рассчитываться?
Доброго дня всем!
благодарю Вас за то, что затронули обсуждение данной темы.
я - рукодельница и иногда продаю понравившиеся работы друзьям и знакомым. сейчас задумываюсь о своем интернет-магазине и группе в контакте, но смущает вопрос о регистрации интернет-магазина. на данный момент продажи очень редкие (т.к это для меня больше любимое хобби, чем бизнес) и прибыль даже не окупает затраты на расходные материалы, поэтому доп расходы в виде налогов на юр лицо будут приносить лишь дополнительные затраты.
вопрос: могу ли я открыть интернет-магазин для продажи своих изделий без регистрации его на юр лицо (хотя бы на какое-то время, т.к даже не знаю пойдет ли это дело.)? если да, то возникает вопрос оплаты услуг. из вышеуказанных обсуждений я поняла, что web-money и банковские карты лучше не использовать, если интернет-магазин не зарегистрирован на юр лицо, верно? а наличкой могут люди со мной рассчитываться?
01/04/2013
Для того чтобы не нарушать законодательство, а также для того, чтобы работать с платежными системами и службами доставки, необходимо зарегистрировать ИП. При необходимости регистрацию можно сделать самостоятельно, но такую регистрацию делают очень многие юридические компании, и недорого. Так же и налоговый учет - можно делать самим, а можно поручить приходящему бухгалтеру.
Если у вас нет больших расходов на приобретение материалов, то, видимо, лучше работать по упрощенной схеме налогообложения, когда Вам нужно будет платить 6% с получаемых денег.
Если вы будете принимать наличные без зарегистрированного в налоговой кассового аппарата и без регистрации ИП, можно попасть на штрафы.
santinio:
я - рукодельница и иногда продаю понравившиеся работы друзьям и знакомым. сейчас задумываюсь о своем интернет-магазине и группе в контакте, но смущает вопрос о регистрации интернет-магазина. на данный момент продажи очень редкие (т.к это для меня больше любимое хобби, чем бизнес) и прибыль даже не окупает затраты на расходные материалы, поэтому доп расходы в виде налогов на юр лицо будут приносить лишь дополнительные затраты.
вопрос: могу ли я открыть интернет-магазин для продажи своих изделий без регистрации его на юр лицо (хотя бы на какое-то время, т.к даже не знаю пойдет ли это дело.)? если да, то возникает вопрос оплаты услуг. из вышеуказанных обсуждений я поняла, что web-money и банковские карты лучше не использовать, если интернет-магазин не зарегистрирован на юр лицо, верно? а наличкой могут люди со мной рассчитываться?
я - рукодельница и иногда продаю понравившиеся работы друзьям и знакомым. сейчас задумываюсь о своем интернет-магазине и группе в контакте, но смущает вопрос о регистрации интернет-магазина. на данный момент продажи очень редкие (т.к это для меня больше любимое хобби, чем бизнес) и прибыль даже не окупает затраты на расходные материалы, поэтому доп расходы в виде налогов на юр лицо будут приносить лишь дополнительные затраты.
вопрос: могу ли я открыть интернет-магазин для продажи своих изделий без регистрации его на юр лицо (хотя бы на какое-то время, т.к даже не знаю пойдет ли это дело.)? если да, то возникает вопрос оплаты услуг. из вышеуказанных обсуждений я поняла, что web-money и банковские карты лучше не использовать, если интернет-магазин не зарегистрирован на юр лицо, верно? а наличкой могут люди со мной рассчитываться?
Для того чтобы не нарушать законодательство, а также для того, чтобы работать с платежными системами и службами доставки, необходимо зарегистрировать ИП. При необходимости регистрацию можно сделать самостоятельно, но такую регистрацию делают очень многие юридические компании, и недорого. Так же и налоговый учет - можно делать самим, а можно поручить приходящему бухгалтеру.
Если у вас нет больших расходов на приобретение материалов, то, видимо, лучше работать по упрощенной схеме налогообложения, когда Вам нужно будет платить 6% с получаемых денег.
Если вы будете принимать наличные без зарегистрированного в налоговой кассового аппарата и без регистрации ИП, можно попасть на штрафы.
01/04/2013
Есть схема налогообложения, когда налоги платятся с разницы между подтвержденными расходами и доходами. Менять схему налогообложения можно только один раз в год. Но расходы должны быть именно подтвержденными, т.е. у вашего ИП должны быть документы, подтверждающие приобретение материалов и услуг, которые вы используете в работе. Нужно также будет вести полный бухгалтерский учет, это дороже чем простой налоговый учет.
А так да, сначала вы вкладываете в бизнес деньги, потом начинаете получать прибыль. Возможно, и не скоро. Конечно, без оформления меньше расходов, но больше рисков получить наказание за нарушение законодательства.
Есть схема налогообложения, когда налоги платятся с разницы между подтвержденными расходами и доходами. Менять схему налогообложения можно только один раз в год. Но расходы должны быть именно подтвержденными, т.е. у вашего ИП должны быть документы, подтверждающие приобретение материалов и услуг, которые вы используете в работе. Нужно также будет вести полный бухгалтерский учет, это дороже чем простой налоговый учет.
А так да, сначала вы вкладываете в бизнес деньги, потом начинаете получать прибыль. Возможно, и не скоро. Конечно, без оформления меньше расходов, но больше рисков получить наказание за нарушение законодательства.
01/04/2013
Ну что тут можно сказать... Хобби не приносит денег, бизнес приносит. Если вы получаете деньги, систематически продавая созданные вами товары в интернет-магазине (или собираетесь так делать), это не хобби, это уже бизнес. Во всяком случае, с точки зрения налоговой инспекции
santinio:
Александр, у меня нет цели из хобби сделать бизнес, т.к работы стоят недорого на нашем рынке, а времени на их изготовление уходит много, причем вечерами...
Александр, у меня нет цели из хобби сделать бизнес, т.к работы стоят недорого на нашем рынке, а времени на их изготовление уходит много, причем вечерами...
Ну что тут можно сказать... Хобби не приносит денег, бизнес приносит. Если вы получаете деньги, систематически продавая созданные вами товары в интернет-магазине (или собираетесь так делать), это не хобби, это уже бизнес. Во всяком случае, с точки зрения налоговой инспекции
01/04/2013
santinio и Александр Фролов, о какой бухгалтерии вы говорите?
santinio, вы можете зарегистрировать ИП и выбрать упрощенную систему налогооблажения в виде 15% с доходов-расходов.
Право заниматься предпринимательской деятельностью определено в Конституции, отказать просто так не могут.
Александр Фролов, никакие фирмы не нужны для регистрации ИП. Сначала подаете документы - заявления на регистрацию, на применение упрощенной системы, свой ИНН. Затем в срок определенный законом (5 дней) приезжаете за документами о регистрации ИП. Очереди если в Москве небольшие.
Расходы - заверить заявление у нотариуса + оплатить небольшую пошлину.
Если вы самостоятельно не можете этого сделать, какой вы предприниматель?
По налоговому кодексу ИП на упрощенной системе не обязан вести бухгалтерский отчет.
Действительно расходы - это
1. Налог 15% с доходов-расходы
2. Фиксированный годовой платеж в пенсионный фонд.
В 2012 году -17000 руб на каждого работника.
В 2013 году уже 35000 руб.
Путин в курсе, что в этом году закрылись почти
700 000 ИП и вероятно будут снижать этот платеж.
Александр Фролов, с вами согласен только что расходы надо подтверждать. И не каждый расход может быть расходом.
santinio и Александр Фролов, о какой бухгалтерии вы говорите?
santinio, вы можете зарегистрировать ИП и выбрать упрощенную систему налогооблажения в виде 15% с доходов-расходов.
Право заниматься предпринимательской деятельностью определено в Конституции, отказать просто так не могут.
Александр Фролов, никакие фирмы не нужны для регистрации ИП. Сначала подаете документы - заявления на регистрацию, на применение упрощенной системы, свой ИНН. Затем в срок определенный законом (5 дней) приезжаете за документами о регистрации ИП. Очереди если в Москве небольшие.
Расходы - заверить заявление у нотариуса + оплатить небольшую пошлину.
Если вы самостоятельно не можете этого сделать, какой вы предприниматель?
По налоговому кодексу ИП на упрощенной системе не обязан вести бухгалтерский отчет.
Действительно расходы - это
1. Налог 15% с доходов-расходы
2. Фиксированный годовой платеж в пенсионный фонд.
В 2012 году -17000 руб на каждого работника.
В 2013 году уже 35000 руб.
Путин в курсе, что в этом году закрылись почти
700 000 ИП и вероятно будут снижать этот платеж.
Александр Фролов, с вами согласен только что расходы надо подтверждать. И не каждый расход может быть расходом.
01/04/2013
Уважаемый Sergeysport, читайте у меня выше:
"При необходимости регистрацию можно сделать самостоятельно, но такую регистрацию делают очень многие юридические компании, и недорого. Так же и налоговый учет - можно делать самим, а можно поручить приходящему бухгалтеру. "
Я и говорю, что можно самостоятельно, если денег в обрез.
А может быть хороший, который считает свое время и свои деньги
Денег бывает мало или очень мало. Как говорят, "у одного в щах негусто, у другого жемчуг мелок". Но время предпринимателя может стоить слишком дорого, чтобы заниматься регистрациями самому. Есть обе возможности, выбирайте то что больше подходит именно в вашем случае.
Sergeysport:
Александр Фролов, никакие фирмы не нужны для регистрации ИП.
Александр Фролов, никакие фирмы не нужны для регистрации ИП.
Уважаемый Sergeysport, читайте у меня выше:
"При необходимости регистрацию можно сделать самостоятельно, но такую регистрацию делают очень многие юридические компании, и недорого. Так же и налоговый учет - можно делать самим, а можно поручить приходящему бухгалтеру. "
Я и говорю, что можно самостоятельно, если денег в обрез.
Sergeysport:
Если вы самостоятельно не можете этого сделать, какой вы предприниматель?
Если вы самостоятельно не можете этого сделать, какой вы предприниматель?
А может быть хороший, который считает свое время и свои деньги
Денег бывает мало или очень мало. Как говорят, "у одного в щах негусто, у другого жемчуг мелок". Но время предпринимателя может стоить слишком дорого, чтобы заниматься регистрациями самому. Есть обе возможности, выбирайте то что больше подходит именно в вашем случае.
01/04/2013
Сергей и Александр, благодарю Вас за важную для меня информацию. хочу немного уточнить, я - не предприниматель, я имею основное место работы, а в свободное от работы время - занимаюсь рукоделием. и чтобы оправдать расходы на это хобби - иногда продаю свои работы. вот и возникла идея об интернет-магазине. если бы это был стабильный заработок - вопросов об открытие ИП не стояло бы..
Сергей и Александр, благодарю Вас за важную для меня информацию. хочу немного уточнить, я - не предприниматель, я имею основное место работы, а в свободное от работы время - занимаюсь рукоделием. и чтобы оправдать расходы на это хобби - иногда продаю свои работы. вот и возникла идея об интернет-магазине. если бы это был стабильный заработок - вопросов об открытие ИП не стояло бы..
01/04/2013
Александр Фролов, у вас вроде ООО и бухгалтерией вы не занимаетесь, ее передали сторонней организации.
Это не программирование, здесь вы теоретик.
Если бы вы сами прошли регистрацию ИП и вели бы отчетность на упрощенной системе, вы так бы не советовали.
Регистрировать ИП нужно самому, потому, что так надежнее и это просто.
Когда я прошел регистрацию, то на входе в налоговую не понимал людей, предлагающих то же сделать за деньги.
Можно подумать, что человек у которого бизнес как хобби с утра до вечера только работает и нет времени на 3 часа съездить в налоговую.
Это же не рядовое событие.
Бухгалтер - это бухгалтер, не все и знают как вести отчетность ИП на упрощенке. Они слишком умные для этого.
Там надо вести книгу доходов и расходов, вести записи не на бухгалтерском языке, а примерно так:
расход - закупка товара, доход - продажа товара.
Это если нет кассы. С кассой добавляется журнал кассира-операциониста+кассовая книга.
Спорить не буду мне без разницы, хотите платите.
Александр Фролов, у вас вроде ООО и бухгалтерией вы не занимаетесь, ее передали сторонней организации.
Это не программирование, здесь вы теоретик.
Если бы вы сами прошли регистрацию ИП и вели бы отчетность на упрощенной системе, вы так бы не советовали.
Регистрировать ИП нужно самому, потому, что так надежнее и это просто.
Когда я прошел регистрацию, то на входе в налоговую не понимал людей, предлагающих то же сделать за деньги.
Можно подумать, что человек у которого бизнес как хобби с утра до вечера только работает и нет времени на 3 часа съездить в налоговую.
Это же не рядовое событие.
Бухгалтер - это бухгалтер, не все и знают как вести отчетность ИП на упрощенке. Они слишком умные для этого.
Там надо вести книгу доходов и расходов, вести записи не на бухгалтерском языке, а примерно так:
расход - закупка товара, доход - продажа товара.
Это если нет кассы. С кассой добавляется журнал кассира-операциониста+кассовая книга.
Спорить не буду мне без разницы, хотите платите.
01/04/2013
>в свободное от работы время - занимаюсь рукоделием. и чтобы оправдать расходы на это хобби - иногда продаю свои работы.
Это гораздо важнее законов, у нас важнее принципы и понятия.
В налоговой тоже работают люди. Им ваши доходы в 50000 р. в месяц будут совершенно неинтересны. И если сверху не поставят задачи доить овец, то никто не задаст вопросов по вашему хобби.
Если уж совсем хочется чтобы было честно - раз в год заполнить 3-НДФЛ и заплатить 13%.
>в свободное от работы время - занимаюсь рукоделием. и чтобы оправдать расходы на это хобби - иногда продаю свои работы.
Это гораздо важнее законов, у нас важнее принципы и понятия.
В налоговой тоже работают люди. Им ваши доходы в 50000 р. в месяц будут совершенно неинтересны. И если сверху не поставят задачи доить овец, то никто не задаст вопросов по вашему хобби.
Если уж совсем хочется чтобы было честно - раз в год заполнить 3-НДФЛ и заплатить 13%.
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