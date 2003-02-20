santinio:



я - рукодельница и иногда продаю понравившиеся работы друзьям и знакомым. сейчас задумываюсь о своем интернет-магазине и группе в контакте, но смущает вопрос о регистрации интернет-магазина. на данный момент продажи очень редкие (т.к это для меня больше любимое хобби, чем бизнес) и прибыль даже не окупает затраты на расходные материалы, поэтому доп расходы в виде налогов на юр лицо будут приносить лишь дополнительные затраты.

вопрос: могу ли я открыть интернет-магазин для продажи своих изделий без регистрации его на юр лицо (хотя бы на какое-то время, т.к даже не знаю пойдет ли это дело.)? если да, то возникает вопрос оплаты услуг. из вышеуказанных обсуждений я поняла, что web-money и банковские карты лучше не использовать, если интернет-магазин не зарегистрирован на юр лицо, верно? а наличкой могут люди со мной рассчитываться?

Для того чтобы не нарушать законодательство, а также для того, чтобы работать с платежными системами и службами доставки, необходимо зарегистрировать ИП. При необходимости регистрацию можно сделать самостоятельно, но такую регистрацию делают очень многие юридические компании, и недорого. Так же и налоговый учет - можно делать самим, а можно поручить приходящему бухгалтеру.Если у вас нет больших расходов на приобретение материалов, то, видимо, лучше работать по упрощенной схеме налогообложения, когда Вам нужно будет платить 6% с получаемых денег.Если вы будете принимать наличные без зарегистрированного в налоговой кассового аппарата и без регистрации ИП, можно попасть на штрафы.