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Негативный отзыв о работе курьерских служб.
09/07/2004
Я имел в виду менеджеров, которые занимаются контролем за возвратом денежных средств заказчику. Все зависит от штата курьеров, если их 2-5 и они были приняты на работу по знакомству, согласен - все легко и просто, а если их 30-50, то поверьте, наслово это нет так легко как может показаться на первый взгляд...
Я имел в виду менеджеров, которые занимаются контролем за возвратом денежных средств заказчику. Все зависит от штата курьеров, если их 2-5 и они были приняты на работу по знакомству, согласен - все легко и просто, а если их 30-50, то поверьте, наслово это нет так легко как может показаться на первый взгляд...
09/07/2004
Верю. Конечно верю. Тем более что с нашим штатом в 35 курьеров, да еще при том отборе, который мы ведем по курьерам, Ваши проблемы мне более чем понятны.
Виталий, правильно ли я поняла, что Ваши проблемы заключались именно в возврате денежных средств? С чем это было связано, если не секрет?
Верю. Конечно верю. Тем более что с нашим штатом в 35 курьеров, да еще при том отборе, который мы ведем по курьерам, Ваши проблемы мне более чем понятны.
Виталий, правильно ли я поняла, что Ваши проблемы заключались именно в возврате денежных средств? С чем это было связано, если не секрет?
12/07/2004
Могу так же добавить, что действительно в Зесте все изменилось в лучшую сторону, при смене менеджером вернули все деньги, правда, пришлось немного попотеть ;-)
Виталий реально улучшил Зест -есть полный контроль над каждым заказом. Правда, сейчас почем-то люди у нас перестали заказывать доставку Зестом, видимо из-за высокой стоимости. Приходиться геммороиться с Почтой России и прочими Грузовозоми.
Могу так же добавить, что действительно в Зесте все изменилось в лучшую сторону, при смене менеджером вернули все деньги, правда, пришлось немного попотеть ;-)
Виталий реально улучшил Зест -есть полный контроль над каждым заказом. Правда, сейчас почем-то люди у нас перестали заказывать доставку Зестом, видимо из-за высокой стоимости. Приходиться геммороиться с Почтой России и прочими Грузовозоми.
05/11/2004
Не могу не влезть со своими "пятью копейками" :).
С Зестом мы работали три раза, и только один раз - более или менее удачно. В остальном же - просто кошмар. Вовремя ничего не доставили, ни отправителя, ни получателя об этом не предупредили, выяснить, когда же доставят, - невозможно ("У нас с курьерами нет связи, пока сами не позвонят, ничего не известно..."), на линии ответа на поставленный вопрос приходится ждать по 10 минут...
Вобщем, полный беспредел. Когда начинаешь взывать к совести, советуют обратиться с жалобой. При этом на обороте почтовой квитанции изложены положения об ответственности фирмы перед заказчиком, из которого любому становится понятно, что Зест не отвечает ни за что. Когда говоришь секретарю, что, мол, Вы же читали свое положение, писать-то бесполезно, - она спокойно соглашается с этим.
Вобщем, шарашкина контора.
Хотя, если говорить честно, пока на российском рынке просто нет серьезных курьерских служб. И поэтому единственное, что остается, - пользоваться более дорогими, но гораздо более надежными услугами представительств иностранных курьерских служб (не буду указывать названий, дабы не быть обвиненной в рекламе).
Хочется верить, что в конце концов появится достойный "российский ответ". Но пока работаем по-русски, т.е. через одно место.
Не могу не влезть со своими "пятью копейками" :).
С Зестом мы работали три раза, и только один раз - более или менее удачно. В остальном же - просто кошмар. Вовремя ничего не доставили, ни отправителя, ни получателя об этом не предупредили, выяснить, когда же доставят, - невозможно ("У нас с курьерами нет связи, пока сами не позвонят, ничего не известно..."), на линии ответа на поставленный вопрос приходится ждать по 10 минут...
Вобщем, полный беспредел. Когда начинаешь взывать к совести, советуют обратиться с жалобой. При этом на обороте почтовой квитанции изложены положения об ответственности фирмы перед заказчиком, из которого любому становится понятно, что Зест не отвечает ни за что. Когда говоришь секретарю, что, мол, Вы же читали свое положение, писать-то бесполезно, - она спокойно соглашается с этим.
Вобщем, шарашкина контора.
Хотя, если говорить честно, пока на российском рынке просто нет серьезных курьерских служб. И поэтому единственное, что остается, - пользоваться более дорогими, но гораздо более надежными услугами представительств иностранных курьерских служб (не буду указывать названий, дабы не быть обвиненной в рекламе).
Хочется верить, что в конце концов появится достойный "российский ответ". Но пока работаем по-русски, т.е. через одно место.
09/11/2004
Не знаю как у кого... а у меня, например, отношения с Голионом совершенно не сложились. Когда они открыли филиал в Сыктывкаре, да клиентов было мало - действительно вылизывали. Как раскрутились, со сроками стали страшные вещи твориться. Я уж не хочу вспоминать как мониторы из Питера ехали через Новосибирск, Красноярск и еще что-то 5 (пять) месяцев. На все вопросы отвечали- ну мы же ищем! Потом бодро рапортовали о нахождении мониторов за тысячи км от меня. Брр... как вспомню эту контору худо делается.
Не знаю как у кого... а у меня, например, отношения с Голионом совершенно не сложились. Когда они открыли филиал в Сыктывкаре, да клиентов было мало - действительно вылизывали. Как раскрутились, со сроками стали страшные вещи твориться. Я уж не хочу вспоминать как мониторы из Питера ехали через Новосибирск, Красноярск и еще что-то 5 (пять) месяцев. На все вопросы отвечали- ну мы же ищем! Потом бодро рапортовали о нахождении мониторов за тысячи км от меня. Брр... как вспомню эту контору худо делается.
19/11/2004
Информирую Вас, что состав менеджеров в Зесте в очередной раз поменялся, уволилось примерно 80% сотрудников,это происходит с переодичностью раз в пол года, остаются, только секритутки и проститарши, а также просто стукачки.....
Я думаю вы догадываетесь, какое может быть качество доставки при такой кадровой политике.........
Информирую Вас, что состав менеджеров в Зесте в очередной раз поменялся, уволилось примерно 80% сотрудников,это происходит с переодичностью раз в пол года, остаются, только секритутки и проститарши, а также просто стукачки.....
Я думаю вы догадываетесь, какое может быть качество доставки при такой кадровой политике.........
11/01/2005
Насчет нет вообще поспорю! Есть. -) Правда нас не всегда устраивает как работают наши партнеры в других городах, но конкретно в Уфе и республике мы наладили четкую круглосуточную доставку в день получения или не следующий.
В Москве наш основной парнер www.cse.ru. тел.995-79-95 С оплатой получателем работают. Насколько я знаю, проблем нет с ними. Кому нужна Уфа или Башкирия, можете с нами напрямую. Встречаем все - авиа, ЭД МПС. ЭД МПС встречаем по прибытию всегда ночью и тут же на доставку идет.
Насчет нет вообще поспорю! Есть. -) Правда нас не всегда устраивает как работают наши партнеры в других городах, но конкретно в Уфе и республике мы наладили четкую круглосуточную доставку в день получения или не следующий.
В Москве наш основной парнер www.cse.ru. тел.995-79-95 С оплатой получателем работают. Насколько я знаю, проблем нет с ними. Кому нужна Уфа или Башкирия, можете с нами напрямую. Встречаем все - авиа, ЭД МПС. ЭД МПС встречаем по прибытию всегда ночью и тут же на доставку идет.
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