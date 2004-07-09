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Негативный отзыв о работе курьерских служб.



Ссылка на сообщение Свешников Виталий
09/07/2004

Я имел в виду менеджеров, которые занимаются контролем за возвратом денежных средств заказчику. Все зависит от штата курьеров, если их 2-5 и они были приняты на работу по знакомству, согласен - все легко и просто, а если их 30-50, то поверьте, наслово это нет так легко как может показаться на первый взгляд...



Ссылка на сообщение Oxana S.
09/07/2004

Верю. Конечно верю. Тем более что с нашим штатом в 35 курьеров, да еще при том отборе, который мы ведем по курьерам, Ваши проблемы мне более чем понятны.



Виталий, правильно ли я поняла, что Ваши проблемы заключались именно в возврате денежных средств? С чем это было связано, если не секрет?



Ссылка на сообщение Свешников Виталий
12/07/2004

Связано это было с некачественной работой быших менеджеров отдела



Ссылка на сообщение Alexandr
12/07/2004

Могу так же добавить, что действительно в Зесте все изменилось в лучшую сторону, при смене менеджером вернули все деньги, правда, пришлось немного попотеть ;-)

Виталий реально улучшил Зест -есть полный контроль над каждым заказом. Правда, сейчас почем-то люди у нас перестали заказывать доставку Зестом, видимо из-за высокой стоимости. Приходиться геммороиться с Почтой России и прочими Грузовозоми.



Ссылка на сообщение Ксения
05/11/2004

Не могу не влезть со своими "пятью копейками" :).

С Зестом мы работали три раза, и только один раз - более или менее удачно. В остальном же - просто кошмар. Вовремя ничего не доставили, ни отправителя, ни получателя об этом не предупредили, выяснить, когда же доставят, - невозможно ("У нас с курьерами нет связи, пока сами не позвонят, ничего не известно..."), на линии ответа на поставленный вопрос приходится ждать по 10 минут...

Вобщем, полный беспредел. Когда начинаешь взывать к совести, советуют обратиться с жалобой. При этом на обороте почтовой квитанции изложены положения об ответственности фирмы перед заказчиком, из которого любому становится понятно, что Зест не отвечает ни за что. Когда говоришь секретарю, что, мол, Вы же читали свое положение, писать-то бесполезно, - она спокойно соглашается с этим.

Вобщем, шарашкина контора.

Хотя, если говорить честно, пока на российском рынке просто нет серьезных курьерских служб. И поэтому единственное, что остается, - пользоваться более дорогими, но гораздо более надежными услугами представительств иностранных курьерских служб (не буду указывать названий, дабы не быть обвиненной в рекламе).

Хочется верить, что в конце концов появится достойный "российский ответ". Но пока работаем по-русски, т.е. через одно место.



Ссылка на сообщение Ольга
09/11/2004

Не знаю как у кого... а у меня, например, отношения с Голионом совершенно не сложились. Когда они открыли филиал в Сыктывкаре, да клиентов было мало - действительно вылизывали. Как раскрутились, со сроками стали страшные вещи твориться. Я уж не хочу вспоминать как мониторы из Питера ехали через Новосибирск, Красноярск и еще что-то 5 (пять) месяцев. На все вопросы отвечали- ну мы же ищем! Потом бодро рапортовали о нахождении мониторов за тысячи км от меня. Брр... как вспомню эту контору худо делается.



Ссылка на сообщение Папа Кастет
09/11/2004

Нуууу =) Голион это вообще сила =)))) Отношение к клиенту, как в срвдеповском магазине в очереди за колбасой. Мы сами от них шарахаемся, как чёрт от ладана =) Хотя друзья из Казани говорят,что к ним грузы из Москвы приходят вовремя и без задержек. незнааааююю...



Ссылка на сообщение Елена
19/11/2004

Вы заблуждаетесь по поводу "ЗЕСТ-экспресс". У них нет своей сети доставки. Я это знаю доподлинно, причем знаю Директора - лично и много лет.



Ссылка на сообщение Свешников Виталий
19/11/2004

Информирую Вас, что состав менеджеров в Зесте в очередной раз поменялся, уволилось примерно 80% сотрудников,это происходит с переодичностью раз в пол года, остаются, только секритутки и проститарши, а также просто стукачки.....

Я думаю вы догадываетесь, какое может быть качество доставки при такой кадровой политике.........



Ссылка на сообщение Арелав
19/11/2004

2 Ольга

Однажды я решил перевести деньги в Новосиб, к себе, из ближнего теперь зарубежья. Так они уехали в Сыктывкар:( И только через полгола пришли по назначению:)



Ссылка на сообщение Sergey
14/12/2004

Здесь организован портал всех транспортных и курьерских служб



Ссылка на сообщение STEBUN
14/12/2004

2Sergey

При всем уважении к Вам, какой смысл рекламировать ресурс, ежели он не функционирует. А очень жаль...



Ссылка на сообщение Sergey
22/12/2004

К сожалению сайт действительно не работал, но теперь все гуд и добро пожаловать.

В форуме появилась первая челобитная.



Ссылка на сообщение Son777
11/01/2005

Относительно компании "Регион-Экспресс ТК" сайт у них - есть: www.retk.ru



Ссылка на сообщение ValZ
11/01/2005

Насчет нет вообще поспорю! Есть. -) Правда нас не всегда устраивает как работают наши партнеры в других городах, но конкретно в Уфе и республике мы наладили четкую круглосуточную доставку в день получения или не следующий.

В Москве наш основной парнер www.cse.ru. тел.995-79-95 С оплатой получателем работают. Насколько я знаю, проблем нет с ними. Кому нужна Уфа или Башкирия, можете с нами напрямую. Встречаем все - авиа, ЭД МПС. ЭД МПС встречаем по прибытию всегда ночью и тут же на доставку идет.


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