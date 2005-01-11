evgen789:



Зест-Экспресс кидалы, кинули нас почти на 70 тыс. руб. и товара в возвратах на 15 тыс. руб.. Уже 1,5 месяца кормят завтраками. На следующей недели идем писать заявление в УБЭП по факту мошеничиства и параллельно подаем иск в суд

Зест-Экспресс кидалы, кинули нас почти на 70 тыс. руб. и товара в возвратах на 15 тыс. руб.. Уже 1,5 месяца кормят завтраками. На следующей недели идем писать заявление в УБЭП по факту мошеничиства и параллельно подаем иск в суд.[/quote]Зест сейчас всех кидает, менеджер, с которым мы работали уволился, сказал, что на Зест наехала налоговая в апреле месяце и вот теперь все деньги идут на отмазку от налоговой, а клиентов всех кидают. и менеджера "кинули", говорит что зарплату задолжали за 3 месяца. Хотя я считаю, что менеджер Зеста, это его подельщик, с апреля знал ситуацию и молчал.