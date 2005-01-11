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Негативный отзыв о работе курьерских служб.
11/01/2005
To Sergey: Там у вас с fedex.ru редирект на ваш сайт. Домен придется отдать ...
To Sergey: Там у вас с fedex.ru редирект на ваш сайт. Домен придется отдать ...
29/12/2005
рекомендую компаниям которые работают на рынке Санкт-Петербурга, желающим произвести курьерскую безадресную доставку, ни в коем случае не обращаться в компанию "Ракета". полный срыв сроков распространения - их несоблюдение, предоставление отчетов происходит не в сроки с колоссальными задержками. Сами с этим стокнулись так что имейте в виду.
рекомендую компаниям которые работают на рынке Санкт-Петербурга, желающим произвести курьерскую безадресную доставку, ни в коем случае не обращаться в компанию "Ракета". полный срыв сроков распространения - их несоблюдение, предоставление отчетов происходит не в сроки с колоссальными задержками. Сами с этим стокнулись так что имейте в виду.
09/06/2006
Дорогие друзья!
Прошу Вас быть внимательнее при выборе курьерских услуг на территории Москвы и области. На рынке объявилась компания, которая занимается киданием заказчиков.
Название сие организации «Курьерская служба А7СЕМЬ». Они берут заказ и если он, представляет, какую либо ценность, курьер бесследно пропадает и найти его не реально.
Руководство «Курьерская служба А7СЕМЬ» в таком случае сообщает, что это не их проблема и вообще, что Вы нам звоните нам все равно, что там у Вас.
В итоге очень Вас прошу, если Вам дороги ваши документы или иные вещи не обращайтесь в эту структуру.
Дорогие друзья!
Прошу Вас быть внимательнее при выборе курьерских услуг на территории Москвы и области. На рынке объявилась компания, которая занимается киданием заказчиков.
Название сие организации «Курьерская служба А7СЕМЬ». Они берут заказ и если он, представляет, какую либо ценность, курьер бесследно пропадает и найти его не реально.
Руководство «Курьерская служба А7СЕМЬ» в таком случае сообщает, что это не их проблема и вообще, что Вы нам звоните нам все равно, что там у Вас.
В итоге очень Вас прошу, если Вам дороги ваши документы или иные вещи не обращайтесь в эту структуру.
22/06/2007
22.06.2007г.Вот уже 1.5 месяца не можем получить деньги от Зеста. Сумма около 2000 у.е. Зест ведет себя просто по-хамски, не пускают к себе в офис, для того чтобы вручить им претензию. Телефон не берут (когда звонишь с наших офисных). При этом продолжают заключать договора на отправку товаров с новыми магазинами (проверено). Менеджер, с которым мы работали, уволился и про нас знать ни кто не хочет. Хотя товары доставлены и Зест Экспресс получил деньги от наших клиентов!
У кого есть информация о реальном руководстве Зеста (ФИО, телефон, адрес) и о хозяине компании
сообщите, пожалуйста!
У кого есть опыт получения денег от Зеста, поделитесь, расскажите как?
Удачного всем бизнеса. Андрей.
22.06.2007г.Вот уже 1.5 месяца не можем получить деньги от Зеста. Сумма около 2000 у.е. Зест ведет себя просто по-хамски, не пускают к себе в офис, для того чтобы вручить им претензию. Телефон не берут (когда звонишь с наших офисных). При этом продолжают заключать договора на отправку товаров с новыми магазинами (проверено). Менеджер, с которым мы работали, уволился и про нас знать ни кто не хочет. Хотя товары доставлены и Зест Экспресс получил деньги от наших клиентов!
У кого есть информация о реальном руководстве Зеста (ФИО, телефон, адрес) и о хозяине компании
сообщите, пожалуйста!
У кого есть опыт получения денег от Зеста, поделитесь, расскажите как?
Удачного всем бизнеса. Андрей.
22/06/2007
Зест-Экспресс кидалы, кинули нас почти на 70 тыс. руб. и товара в возвратах на 15 тыс. руб.. Уже 1,5 месяца кормят завтраками. На следующей недели идем писать заявление в УБЭП по факту мошеничиства и параллельно подаем иск в суд.[/quote]
Зест сейчас всех кидает, менеджер, с которым мы работали уволился, сказал, что на Зест наехала налоговая в апреле месяце и вот теперь все деньги идут на отмазку от налоговой, а клиентов всех кидают. и менеджера "кинули", говорит что зарплату задолжали за 3 месяца. Хотя я считаю, что менеджер Зеста, это его подельщик, с апреля знал ситуацию и молчал.
evgen789:
Зест-Экспресс кидалы, кинули нас почти на 70 тыс. руб. и товара в возвратах на 15 тыс. руб.. Уже 1,5 месяца кормят завтраками. На следующей недели идем писать заявление в УБЭП по факту мошеничиства и параллельно подаем иск в суд
Зест-Экспресс кидалы, кинули нас почти на 70 тыс. руб. и товара в возвратах на 15 тыс. руб.. Уже 1,5 месяца кормят завтраками. На следующей недели идем писать заявление в УБЭП по факту мошеничиства и параллельно подаем иск в суд
Зест-Экспресс кидалы, кинули нас почти на 70 тыс. руб. и товара в возвратах на 15 тыс. руб.. Уже 1,5 месяца кормят завтраками. На следующей недели идем писать заявление в УБЭП по факту мошеничиства и параллельно подаем иск в суд.[/quote]
Зест сейчас всех кидает, менеджер, с которым мы работали уволился, сказал, что на Зест наехала налоговая в апреле месяце и вот теперь все деньги идут на отмазку от налоговой, а клиентов всех кидают. и менеджера "кинули", говорит что зарплату задолжали за 3 месяца. Хотя я считаю, что менеджер Зеста, это его подельщик, с апреля знал ситуацию и молчал.
29/06/2007
Может быт, может быть. Иллюзий у меня по этому нет. Как и по срокам доставки и т.п.
Я, после закрытия доставки для ИМ в Москве, с руководством Питерского отделения говорил на эту тему. Пока обещали, что все будет нормально. А как будет, кто его знает...
Я не пытаюсь сказать, что они лучшие, просто хотелось бы знать альтернативу на данный момент.
Может ли кто что предложить? Хотя это лучше обсуждать в "Курьерская служба, принимающая деньги, в МСК" (для нас это актуальнее)
Может быт, может быть. Иллюзий у меня по этому нет. Как и по срокам доставки и т.п.
Я, после закрытия доставки для ИМ в Москве, с руководством Питерского отделения говорил на эту тему. Пока обещали, что все будет нормально. А как будет, кто его знает...
Я не пытаюсь сказать, что они лучшие, просто хотелось бы знать альтернативу на данный момент.
Может ли кто что предложить? Хотя это лучше обсуждать в "Курьерская служба, принимающая деньги, в МСК" (для нас это актуальнее)
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