/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Ответить

Негативный отзыв о работе курьерских служб.



Ссылка на сообщение FedEx
11/01/2005

To Sergey: Там у вас с fedex.ru редирект на ваш сайт. Домен придется отдать ...



Ссылка на сообщение ValZ
11/01/2005

2 FedEx: И правда. Он же вроде у вас работал когда то? Прошлепали чтоль?

КэС молодцы, не растерялись. -)



Ссылка на сообщение ValZ
11/01/2005

2 a.b.: ой, а где тут еще форумы есть? На оборот ру вижу только один! Хочу еще! -)



Ссылка на сообщение Ольга
04/08/2005

Виталий сколько лет вы проработали в этой фирме? А себя вы стукачем не считаете?



Ссылка на сообщение Тамара
29/12/2005

рекомендую компаниям которые работают на рынке Санкт-Петербурга, желающим произвести курьерскую безадресную доставку, ни в коем случае не обращаться в компанию "Ракета". полный срыв сроков распространения - их несоблюдение, предоставление отчетов происходит не в сроки с колоссальными задержками. Сами с этим стокнулись так что имейте в виду.



Ссылка на сообщение Якуб
09/06/2006

Дорогие друзья!

Прошу Вас быть внимательнее при выборе курьерских услуг на территории Москвы и области. На рынке объявилась компания, которая занимается киданием заказчиков.

Название сие организации «Курьерская служба А7СЕМЬ». Они берут заказ и если он, представляет, какую либо ценность, курьер бесследно пропадает и найти его не реально.

Руководство «Курьерская служба А7СЕМЬ» в таком случае сообщает, что это не их проблема и вообще, что Вы нам звоните нам все равно, что там у Вас.

В итоге очень Вас прошу, если Вам дороги ваши документы или иные вещи не обращайтесь в эту структуру.



Ссылка на сообщение Strong
25/10/2006

Да, проблемы с курьерскими организациями... Могу порекомендовать фирму, с которой давно работаю. Называетс ЗАО Фирма "Курьер". Нас вполне устраивает. Кстати, тел. 725-07-67



Ссылка на сообщение Oleg V.
25/10/2006

Могу посоветовать фирму О-Курьер, работаем не очень давно с ними но всем довольны.



Ссылка на сообщение evgen789
14/06/2007

Зест-Экспресс кидалы, кинули нас почти на 70 тыс. руб. и товара в возвратах на 15 тыс. руб.. Уже 1,5 месяца кормят завтраками. На следующей недели идем писать заявление в УБЭП по факту мошеничиства и параллельно подаем иск в суд.



Ссылка на сообщение eugenius
18/06/2007

А вот зачем Зесту кого-то кидать? Смысл? ЭТо не такая большая контора чтобы сливать хороших клиентов.

В отличие от СПСР - вот это НАСТОЯЩЕЕ болото. Настоятельно не рекомендую с ними связываться.



Ссылка на сообщение Андрей Кувалдин
22/06/2007

22.06.2007г.Вот уже 1.5 месяца не можем получить деньги от Зеста. Сумма около 2000 у.е. Зест ведет себя просто по-хамски, не пускают к себе в офис, для того чтобы вручить им претензию. Телефон не берут (когда звонишь с наших офисных). При этом продолжают заключать договора на отправку товаров с новыми магазинами (проверено). Менеджер, с которым мы работали, уволился и про нас знать ни кто не хочет. Хотя товары доставлены и Зест Экспресс получил деньги от наших клиентов!
У кого есть информация о реальном руководстве Зеста (ФИО, телефон, адрес) и о хозяине компании
сообщите, пожалуйста!
У кого есть опыт получения денег от Зеста, поделитесь, расскажите как?
Удачного всем бизнеса. Андрей.



Ссылка на сообщение Андрей Кувалдин
22/06/2007

evgen789:

Зест-Экспресс кидалы, кинули нас почти на 70 тыс. руб. и товара в возвратах на 15 тыс. руб.. Уже 1,5 месяца кормят завтраками. На следующей недели идем писать заявление в УБЭП по факту мошеничиства и параллельно подаем иск в суд

Зест-Экспресс кидалы, кинули нас почти на 70 тыс. руб. и товара в возвратах на 15 тыс. руб.. Уже 1,5 месяца кормят завтраками. На следующей недели идем писать заявление в УБЭП по факту мошеничиства и параллельно подаем иск в суд.[/quote]
Зест сейчас всех кидает, менеджер, с которым мы работали уволился, сказал, что на Зест наехала налоговая в апреле месяце и вот теперь все деньги идут на отмазку от налоговой, а клиентов всех кидают. и менеджера "кинули", говорит что зарплату задолжали за 3 месяца. Хотя я считаю, что менеджер Зеста, это его подельщик, с апреля знал ситуацию и молчал.



Ссылка на сообщение kuzmin
27/06/2007

А зест какой, московский, питерский или еще какой?



Ссылка на сообщение Андрей Кувалдин
28/06/2007

Московский.
Хотя я думаю, что в остальных городах это еого отделения а не самостоятельные компании. Если кидают всех клиентов в Москве, значет кидают или будут кидать и в остальных городах, просто об этом мало кто пишет.



Ссылка на сообщение kuzmin
29/06/2007

Может быт, может быть. Иллюзий у меня по этому нет. Как и по срокам доставки и т.п.

Я, после закрытия доставки для ИМ в Москве, с руководством Питерского отделения говорил на эту тему. Пока обещали, что все будет нормально. А как будет, кто его знает...
Я не пытаюсь сказать, что они лучшие, просто хотелось бы знать альтернативу на данный момент.

Может ли кто что предложить? Хотя это лучше обсуждать в "Курьерская служба, принимающая деньги, в МСК" (для нас это актуальнее)


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая




Ответить


:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены