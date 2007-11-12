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Негативный отзыв о работе курьерских служб.
12/11/2007
Господа!
Есть положительный прецедент!
Зест начал выплачивать.
Обращайтесь в правоохранительные органы. И, с письменной претензией к юристу Зеста.
С уважением подельщик Зеста, Ваш менеджер, который всё знал и молчал.
Надежда Сивкова
Господа!
Есть положительный прецедент!
Зест начал выплачивать.
Обращайтесь в правоохранительные органы. И, с письменной претензией к юристу Зеста.
С уважением подельщик Зеста, Ваш менеджер, который всё знал и молчал.
Надежда Сивкова
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