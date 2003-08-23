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Мошенничество с картами - кого бьют?



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
23/08/2003

Мне же не принесли поддельную карточку... Мне принесли настоящую карточку и данные владельца карточки ввели настоящие... Не настоящий тлько сам владелец, но факт собственности мне удалённо не проверить... Так же как в случае с налом - нельзя проверить ворованные сто рублей или нет...



Ссылка на сообщение Noone
23/08/2003

Карточка не есть нал.

Это инструмент доступа к счету.

То что Вы не в состоянии проверить что Вам дали чужую карточку (а значит чужой счет) именно поэтому и не освобождает от ответсвенности.

Вот когда Вы принимаете электронную наличность - там да. То что ее - эту наличность - кто то украл у кого то - Вас не волнует. А карточка - НЕ наличность. Можете ее представить как чек или вексель - дающий Вам право снять деньги. Но если он фальшивый (фальшиво само право снять) - то и бъют Вас.

Карточка - НЕ НАЛИЧНЫЕ.

К тому же Вы можете проверить что человек предъявляет свою карточку - просто не хотите на это тратить деньги. Потому и бъют.



Ссылка на сообщение FFR
24/08/2003

Чаще всего, эти проблемы есть связаны у продавцов "воздуха", т.е. товаров, которые пощупать невозможно. Это например софт, услуги и т.д.

Вы забываете простую вещь: проданный товар, надо доставить. Причем не анонимному, а вполне реальному покупателю, с реальным адресом, да в принципе и расписку от него можно (нужно) получить.

то может насторожить продавца и затормозить сделку?

1. Если адрес плательщика отличается от адреса получателя.

2. Плательщик не дает адрес для доставки.

3. Адрес вызывает сомнения. Например, это оффис или гостиница или пароход в Средиземном море.



Для дигитальных товаров и услуг, есть некоторые дополнительные способы проверки подлинности покупателя.



1. Адрес e-mail

2. Контроль IP адреса.

3. Контроль, откуда пришло письмо (страна) и откуда и куда заказан товар.



Это вещи проверяются и неплохо.

Для многих западных стран, только по адресу электронной почты, можно вычислить и владельца почты и его домашний адрес.



Таким образом, господа, ищите способы проверки подозрительных заказов. Доверяйте автоматике в меру. Не ленитесь вручную проверить сомнительного покупателя всеми доступными вам техническими средствами.



Придержите выполнение заказа. Жулик никогда не обратится к вам повторно, ну а нормальный покупатель - забомбит вас почтой. :)



Нет безвыходных положений, и для борьбы с незаконными сделками в сети, тоже есть кое какие средства.

Так применяйте же эти средства!



Ссылка на сообщение FFR
24/08/2003

Да, кстати, если в Ваш магазин приносят наличные деньги, которые могут оказаться фальшивыми (не ворованными, а фальшивыми), вы наверное примите меры, чтобы не взять такие "деньги" и тем более не продать за них товар ;)



Ссылка на сообщение Шлосс
26/08/2003

Это в общем правильно, но есть еще одна причина для chargbackов

non-receipt of merchandise

Т.е все совпало и получатель и IP и т.п., а он пришел в банк и сказал, А Я НЕ ПОЛУЧИЛ, причем по срокам дня через 2-4, когда получить должен и находится он в США.

Причем идет он сразу в банк, а mail свой быстренько уничтожает. Мы все посылки с уведомлением шлем, платим за эту услугу отечественной почте, однако НИ РАЗУ из США эта карточка с его подписью не пришла. Не принято у них это. Запрос по розыску посылки подать можно, но- по Отечеству ищут до 6 месяцев, а у них - года два назад запрос подали, до сих пор ответа нет.



Тут выше FFR писал "предоставляете док-ва получения" и платежная система деньги вернет.



Вопрос: у нас тоже иностр. платежная система, возможно таже, но где взять доказательства получения, им док-ва отправки груза, подпис. начальником почты - мало. Может можно запрос прямо в Америку на их почту написать?





И потом наш опыт показывает, что возврат возможен. Но если клиент второй раз настоял, то ...



Да кстати как проконтролировать е-мейл, что он в Америке не может ткрыть ящик на mail.ru и это ему в качестве причины возврата?

И еще знает ли кто-нибудь? ведь должны существовать международные и отечественные списки сетевых мошенников. Отечественных молодцов в принципе, пока еще не очень много и мир должен знать их в лицо, ну или хотя бы по адресу. У нас к примеру только соотечественники, но уже бывшие в списках числятся, хотя мы иностранцам изрядно отгружали.

И еще вопрос к пользователям Альфа-банка с вас за откат сколько берут? С нас 30у.е.за каждый chargback.

И пишут Unfortunately there are no 100% guarantees with an Internet business!!!



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
29/08/2003

Вот, Вы все пишете - сверяйте адреса, е-мылы, айпишники и прочее, и прочее, и прочее... А у меня вот служба доставки цветов и подарков. 99.9% заказов идут не себе, а кому-то. Как в таком случае действовать?



Ссылка на сообщение Правильный
29/08/2003

Поддерживаю ШЛОСС

Очень даже важный вопрос: ЕСТЬ ГДЕ НИБУДЬ списки мошенников ?

Тех кто пользуется ворованными и тех кто любит делать chargback



Ссылка на сообщение Noone
29/08/2003

Мошенники своей фамилии не рекламируют покупают за прокси и адрес почтовый пользуют чужой. По чужому и доставляют.

какие списки?

А что касаемо доставки подарков -

так случай тяжелый.

Но что можно предложить - пользуйте какой нибудь пайпал

И это будет их головная боль насчет чарджебэка



Ссылка на сообщение Tim
29/08/2003

Автор: Шлосс

И еще вопрос к пользователям Альфа-банка с вас за откат сколько берут? С нас 30у.е.за каждый chargback.

И пишут Unfortunately there are no 100% guarantees with an Internet business!!!



1) Шлосс, а что вы имеете ввиду? Работаю с алфабанком, но про такое не слышал. Или я не понял вас.

2) Готов обменяться реквизитами своих черджбекеров. Правда их не так много, но зато злые :-)

Напишите мне на мыло.



Ссылка на сообщение Шлосс
02/09/2003

У мошенников реальные адреса с реальными улицами, товар доставляется в существующий дом- квартиру и они прописаны в кредитке. Называется это billing addres без этого ни одна транзакция не пройдет и банки когда карточку дают всее это очень даже проверяют, карточки то кредитные.



Ссылка на сообщение Noone
02/09/2003

Шлюсс,

Billing Address то есть - только у мошенника ЧУЖАЯ карта соответсвенно ЧУЖОЙ billing address

Шлют они на DROP - т е договариваются скажем с васей Пупкиным что - Вась, я тут в отпуск уезжаю так ты за меня посылочку получи плиз

А в инет они ходят через чужой PROXY - и майл берут на хотмайле



так что реальной фамилии мошенника (если он подкованный) Вам не узнать - а значит список плохих людей будет ограничен глупыми мошенниками не использующими весь описанный арсенал



Но это не значит что нельзяя выявить

ежели к Вам человек приходит с IP из Украины просит доставить в белоруссию а карточка у него выпущена Английским банком - так даже не надо никаких списков

Просто НЕ БЕРИТЕ ЕЕ - ппопросите его заплатить другим методом



А если IP на украине карточка с украины и адрес в украине да еще и IP географически совпадает с адресом - то риск на порядок меньше



Ведь мошенник вряд ли будет красть карточку соседа по улице а потом доставлять другому соседу - соседи то его вычислсят - с Вашей помощью - и косточки могут повыбивать



Ссылка на сообщение Слава
09/10/2003

обращайся как раз и занимаюсь розыском интернет мошенников



Ссылка на сообщение Evgeny
05/11/2003

А какие вообще есть варианты приемы кредиток? Кроме Ассиста, о котором здесь много говорят. Есть ли какие-нибудь варианты попроще для интернет-продавца, типа PayPal, но в России, где не надо кучу бумажек собирать? И какие из них лучшие? И что правда, что за возврат еще 30 баксов снимают??? По-моему, это грабеж!



Ссылка на сообщение Edward
05/11/2003

по IP пробивать - идея непроходная


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