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Мошенничество с картами - кого бьют?
23/08/2003
Мне же не принесли поддельную карточку... Мне принесли настоящую карточку и данные владельца карточки ввели настоящие... Не настоящий тлько сам владелец, но факт собственности мне удалённо не проверить... Так же как в случае с налом - нельзя проверить ворованные сто рублей или нет...
Мне же не принесли поддельную карточку... Мне принесли настоящую карточку и данные владельца карточки ввели настоящие... Не настоящий тлько сам владелец, но факт собственности мне удалённо не проверить... Так же как в случае с налом - нельзя проверить ворованные сто рублей или нет...
23/08/2003
Карточка не есть нал.
Это инструмент доступа к счету.
То что Вы не в состоянии проверить что Вам дали чужую карточку (а значит чужой счет) именно поэтому и не освобождает от ответсвенности.
Вот когда Вы принимаете электронную наличность - там да. То что ее - эту наличность - кто то украл у кого то - Вас не волнует. А карточка - НЕ наличность. Можете ее представить как чек или вексель - дающий Вам право снять деньги. Но если он фальшивый (фальшиво само право снять) - то и бъют Вас.
Карточка - НЕ НАЛИЧНЫЕ.
К тому же Вы можете проверить что человек предъявляет свою карточку - просто не хотите на это тратить деньги. Потому и бъют.
Карточка не есть нал.
Это инструмент доступа к счету.
То что Вы не в состоянии проверить что Вам дали чужую карточку (а значит чужой счет) именно поэтому и не освобождает от ответсвенности.
Вот когда Вы принимаете электронную наличность - там да. То что ее - эту наличность - кто то украл у кого то - Вас не волнует. А карточка - НЕ наличность. Можете ее представить как чек или вексель - дающий Вам право снять деньги. Но если он фальшивый (фальшиво само право снять) - то и бъют Вас.
Карточка - НЕ НАЛИЧНЫЕ.
К тому же Вы можете проверить что человек предъявляет свою карточку - просто не хотите на это тратить деньги. Потому и бъют.
24/08/2003
Чаще всего, эти проблемы есть связаны у продавцов "воздуха", т.е. товаров, которые пощупать невозможно. Это например софт, услуги и т.д.
Вы забываете простую вещь: проданный товар, надо доставить. Причем не анонимному, а вполне реальному покупателю, с реальным адресом, да в принципе и расписку от него можно (нужно) получить.
то может насторожить продавца и затормозить сделку?
1. Если адрес плательщика отличается от адреса получателя.
2. Плательщик не дает адрес для доставки.
3. Адрес вызывает сомнения. Например, это оффис или гостиница или пароход в Средиземном море.
Для дигитальных товаров и услуг, есть некоторые дополнительные способы проверки подлинности покупателя.
1. Адрес e-mail
2. Контроль IP адреса.
3. Контроль, откуда пришло письмо (страна) и откуда и куда заказан товар.
Это вещи проверяются и неплохо.
Для многих западных стран, только по адресу электронной почты, можно вычислить и владельца почты и его домашний адрес.
Таким образом, господа, ищите способы проверки подозрительных заказов. Доверяйте автоматике в меру. Не ленитесь вручную проверить сомнительного покупателя всеми доступными вам техническими средствами.
Придержите выполнение заказа. Жулик никогда не обратится к вам повторно, ну а нормальный покупатель - забомбит вас почтой. :)
Нет безвыходных положений, и для борьбы с незаконными сделками в сети, тоже есть кое какие средства.
Так применяйте же эти средства!
Чаще всего, эти проблемы есть связаны у продавцов "воздуха", т.е. товаров, которые пощупать невозможно. Это например софт, услуги и т.д.
Вы забываете простую вещь: проданный товар, надо доставить. Причем не анонимному, а вполне реальному покупателю, с реальным адресом, да в принципе и расписку от него можно (нужно) получить.
то может насторожить продавца и затормозить сделку?
1. Если адрес плательщика отличается от адреса получателя.
2. Плательщик не дает адрес для доставки.
3. Адрес вызывает сомнения. Например, это оффис или гостиница или пароход в Средиземном море.
Для дигитальных товаров и услуг, есть некоторые дополнительные способы проверки подлинности покупателя.
1. Адрес e-mail
2. Контроль IP адреса.
3. Контроль, откуда пришло письмо (страна) и откуда и куда заказан товар.
Это вещи проверяются и неплохо.
Для многих западных стран, только по адресу электронной почты, можно вычислить и владельца почты и его домашний адрес.
Таким образом, господа, ищите способы проверки подозрительных заказов. Доверяйте автоматике в меру. Не ленитесь вручную проверить сомнительного покупателя всеми доступными вам техническими средствами.
Придержите выполнение заказа. Жулик никогда не обратится к вам повторно, ну а нормальный покупатель - забомбит вас почтой. :)
Нет безвыходных положений, и для борьбы с незаконными сделками в сети, тоже есть кое какие средства.
Так применяйте же эти средства!
26/08/2003
Это в общем правильно, но есть еще одна причина для chargbackов
non-receipt of merchandise
Т.е все совпало и получатель и IP и т.п., а он пришел в банк и сказал, А Я НЕ ПОЛУЧИЛ, причем по срокам дня через 2-4, когда получить должен и находится он в США.
Причем идет он сразу в банк, а mail свой быстренько уничтожает. Мы все посылки с уведомлением шлем, платим за эту услугу отечественной почте, однако НИ РАЗУ из США эта карточка с его подписью не пришла. Не принято у них это. Запрос по розыску посылки подать можно, но- по Отечеству ищут до 6 месяцев, а у них - года два назад запрос подали, до сих пор ответа нет.
Тут выше FFR писал "предоставляете док-ва получения" и платежная система деньги вернет.
Вопрос: у нас тоже иностр. платежная система, возможно таже, но где взять доказательства получения, им док-ва отправки груза, подпис. начальником почты - мало. Может можно запрос прямо в Америку на их почту написать?
И потом наш опыт показывает, что возврат возможен. Но если клиент второй раз настоял, то ...
Да кстати как проконтролировать е-мейл, что он в Америке не может ткрыть ящик на mail.ru и это ему в качестве причины возврата?
И еще знает ли кто-нибудь? ведь должны существовать международные и отечественные списки сетевых мошенников. Отечественных молодцов в принципе, пока еще не очень много и мир должен знать их в лицо, ну или хотя бы по адресу. У нас к примеру только соотечественники, но уже бывшие в списках числятся, хотя мы иностранцам изрядно отгружали.
И еще вопрос к пользователям Альфа-банка с вас за откат сколько берут? С нас 30у.е.за каждый chargback.
И пишут Unfortunately there are no 100% guarantees with an Internet business!!!
Это в общем правильно, но есть еще одна причина для chargbackов
non-receipt of merchandise
Т.е все совпало и получатель и IP и т.п., а он пришел в банк и сказал, А Я НЕ ПОЛУЧИЛ, причем по срокам дня через 2-4, когда получить должен и находится он в США.
Причем идет он сразу в банк, а mail свой быстренько уничтожает. Мы все посылки с уведомлением шлем, платим за эту услугу отечественной почте, однако НИ РАЗУ из США эта карточка с его подписью не пришла. Не принято у них это. Запрос по розыску посылки подать можно, но- по Отечеству ищут до 6 месяцев, а у них - года два назад запрос подали, до сих пор ответа нет.
Тут выше FFR писал "предоставляете док-ва получения" и платежная система деньги вернет.
Вопрос: у нас тоже иностр. платежная система, возможно таже, но где взять доказательства получения, им док-ва отправки груза, подпис. начальником почты - мало. Может можно запрос прямо в Америку на их почту написать?
И потом наш опыт показывает, что возврат возможен. Но если клиент второй раз настоял, то ...
Да кстати как проконтролировать е-мейл, что он в Америке не может ткрыть ящик на mail.ru и это ему в качестве причины возврата?
И еще знает ли кто-нибудь? ведь должны существовать международные и отечественные списки сетевых мошенников. Отечественных молодцов в принципе, пока еще не очень много и мир должен знать их в лицо, ну или хотя бы по адресу. У нас к примеру только соотечественники, но уже бывшие в списках числятся, хотя мы иностранцам изрядно отгружали.
И еще вопрос к пользователям Альфа-банка с вас за откат сколько берут? С нас 30у.е.за каждый chargback.
И пишут Unfortunately there are no 100% guarantees with an Internet business!!!
29/08/2003
Автор: Шлосс
И еще вопрос к пользователям Альфа-банка с вас за откат сколько берут? С нас 30у.е.за каждый chargback.
И пишут Unfortunately there are no 100% guarantees with an Internet business!!!
1) Шлосс, а что вы имеете ввиду? Работаю с алфабанком, но про такое не слышал. Или я не понял вас.
2) Готов обменяться реквизитами своих черджбекеров. Правда их не так много, но зато злые :-)
Напишите мне на мыло.
Автор: Шлосс
И еще вопрос к пользователям Альфа-банка с вас за откат сколько берут? С нас 30у.е.за каждый chargback.
И пишут Unfortunately there are no 100% guarantees with an Internet business!!!
1) Шлосс, а что вы имеете ввиду? Работаю с алфабанком, но про такое не слышал. Или я не понял вас.
2) Готов обменяться реквизитами своих черджбекеров. Правда их не так много, но зато злые :-)
Напишите мне на мыло.
02/09/2003
Шлюсс,
Billing Address то есть - только у мошенника ЧУЖАЯ карта соответсвенно ЧУЖОЙ billing address
Шлют они на DROP - т е договариваются скажем с васей Пупкиным что - Вась, я тут в отпуск уезжаю так ты за меня посылочку получи плиз
А в инет они ходят через чужой PROXY - и майл берут на хотмайле
так что реальной фамилии мошенника (если он подкованный) Вам не узнать - а значит список плохих людей будет ограничен глупыми мошенниками не использующими весь описанный арсенал
Но это не значит что нельзяя выявить
ежели к Вам человек приходит с IP из Украины просит доставить в белоруссию а карточка у него выпущена Английским банком - так даже не надо никаких списков
Просто НЕ БЕРИТЕ ЕЕ - ппопросите его заплатить другим методом
А если IP на украине карточка с украины и адрес в украине да еще и IP географически совпадает с адресом - то риск на порядок меньше
Ведь мошенник вряд ли будет красть карточку соседа по улице а потом доставлять другому соседу - соседи то его вычислсят - с Вашей помощью - и косточки могут повыбивать
Шлюсс,
Billing Address то есть - только у мошенника ЧУЖАЯ карта соответсвенно ЧУЖОЙ billing address
Шлют они на DROP - т е договариваются скажем с васей Пупкиным что - Вась, я тут в отпуск уезжаю так ты за меня посылочку получи плиз
А в инет они ходят через чужой PROXY - и майл берут на хотмайле
так что реальной фамилии мошенника (если он подкованный) Вам не узнать - а значит список плохих людей будет ограничен глупыми мошенниками не использующими весь описанный арсенал
Но это не значит что нельзяя выявить
ежели к Вам человек приходит с IP из Украины просит доставить в белоруссию а карточка у него выпущена Английским банком - так даже не надо никаких списков
Просто НЕ БЕРИТЕ ЕЕ - ппопросите его заплатить другим методом
А если IP на украине карточка с украины и адрес в украине да еще и IP географически совпадает с адресом - то риск на порядок меньше
Ведь мошенник вряд ли будет красть карточку соседа по улице а потом доставлять другому соседу - соседи то его вычислсят - с Вашей помощью - и косточки могут повыбивать
05/11/2003
А какие вообще есть варианты приемы кредиток? Кроме Ассиста, о котором здесь много говорят. Есть ли какие-нибудь варианты попроще для интернет-продавца, типа PayPal, но в России, где не надо кучу бумажек собирать? И какие из них лучшие? И что правда, что за возврат еще 30 баксов снимают??? По-моему, это грабеж!
А какие вообще есть варианты приемы кредиток? Кроме Ассиста, о котором здесь много говорят. Есть ли какие-нибудь варианты попроще для интернет-продавца, типа PayPal, но в России, где не надо кучу бумажек собирать? И какие из них лучшие? И что правда, что за возврат еще 30 баксов снимают??? По-моему, это грабеж!
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