Это в общем правильно, но есть еще одна причина для chargbackовnon-receipt of merchandiseТ.е все совпало и получатель и IP и т.п., а он пришел в банк и сказал, А Я НЕ ПОЛУЧИЛ, причем по срокам дня через 2-4, когда получить должен и находится он в США.Причем идет он сразу в банк, а mail свой быстренько уничтожает. Мы все посылки с уведомлением шлем, платим за эту услугу отечественной почте, однако НИ РАЗУ из США эта карточка с его подписью не пришла. Не принято у них это. Запрос по розыску посылки подать можно, но- по Отечеству ищут до 6 месяцев, а у них - года два назад запрос подали, до сих пор ответа нет.Тут выше FFR писал "предоставляете док-ва получения" и платежная система деньги вернет.Вопрос: у нас тоже иностр. платежная система, возможно таже, но где взять доказательства получения, им док-ва отправки груза, подпис. начальником почты - мало. Может можно запрос прямо в Америку на их почту написать?И потом наш опыт показывает, что возврат возможен. Но если клиент второй раз настоял, то ...Да кстати как проконтролировать е-мейл, что он в Америке не может ткрыть ящик на mail.ru и это ему в качестве причины возврата?И еще знает ли кто-нибудь? ведь должны существовать международные и отечественные списки сетевых мошенников. Отечественных молодцов в принципе, пока еще не очень много и мир должен знать их в лицо, ну или хотя бы по адресу. У нас к примеру только соотечественники, но уже бывшие в списках числятся, хотя мы иностранцам изрядно отгружали.И еще вопрос к пользователям Альфа-банка с вас за откат сколько берут? С нас 30у.е.за каждый chargback.И пишут Unfortunately there are no 100% guarantees with an Internet business!!!