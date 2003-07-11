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Мошенничество с картами - кого бьют?
11/07/2003
У нас есть такой товар - файлы на CD. Их мы отправляем - без особых проблем. Кардеры сюда и не суются - по адресу доставки легко вычислить... Но вот с файлами для скачивания - беда. Тут анонимность почти полная.
Попробую подтверждение сделок более 100 долларов по телефону.
Но сдесь, конечно, хотелось бы, чтобы и сам эквайтер предоставлял какие-то дополнительные средства защиты - ту же цифровую подпись или что либо еще... а так - игра в одни ворота... Ну этого действительно не изменишь...
А вот еще вопрос. Куда можно обратиться, чтоб хорошенько стукнуть на мошенника, который карты перебирает. Может кто знает соответствующие органы? Всетаки кое-какая информация у меня на кардеров накопилась....
У нас есть такой товар - файлы на CD. Их мы отправляем - без особых проблем. Кардеры сюда и не суются - по адресу доставки легко вычислить... Но вот с файлами для скачивания - беда. Тут анонимность почти полная.
Попробую подтверждение сделок более 100 долларов по телефону.
Но сдесь, конечно, хотелось бы, чтобы и сам эквайтер предоставлял какие-то дополнительные средства защиты - ту же цифровую подпись или что либо еще... а так - игра в одни ворота... Ну этого действительно не изменишь...
А вот еще вопрос. Куда можно обратиться, чтоб хорошенько стукнуть на мошенника, который карты перебирает. Может кто знает соответствующие органы? Всетаки кое-какая информация у меня на кардеров накопилась....
11/07/2003
Ну вообще-то эквайтер предоставляет такую дополнительную средству - CVC2/CVV2 называется. Хацкеру ее украсть довольно трудно. Разве что вместе с карточкой.
Прианонимной скачке файлов? Ну попробуйте ввести контрольные ключи. Т.е. кроме "заплатил-скачал" покупатель должен "зарегистрировать копию", и получить ключ, который ее декодирует. Так ведь в принципе, все программы и продаются. А уж когда он "регистрирует копию" - нету никакой анонимности, "наследит" он тут по полной программе. Даже если он фальшивые имя-адрес оставит - у провайдера то все "пишется", и это не объехать. проводить простенький анализ заявленных данных и введенных. например ip - адресу по гео-базе и т.п.
Куда "жалиться"? Проще всего - в управление "Р". Они там для того и сидят. А уж они покажут дорогу. Вернее сами будут рыть, и провайдеры-хостеры сразу на цирлы встают - вся инфа как на ладони.
Ну вообще-то эквайтер предоставляет такую дополнительную средству - CVC2/CVV2 называется. Хацкеру ее украсть довольно трудно. Разве что вместе с карточкой.
Прианонимной скачке файлов? Ну попробуйте ввести контрольные ключи. Т.е. кроме "заплатил-скачал" покупатель должен "зарегистрировать копию", и получить ключ, который ее декодирует. Так ведь в принципе, все программы и продаются. А уж когда он "регистрирует копию" - нету никакой анонимности, "наследит" он тут по полной программе. Даже если он фальшивые имя-адрес оставит - у провайдера то все "пишется", и это не объехать. проводить простенький анализ заявленных данных и введенных. например ip - адресу по гео-базе и т.п.
Куда "жалиться"? Проще всего - в управление "Р". Они там для того и сидят. А уж они покажут дорогу. Вернее сами будут рыть, и провайдеры-хостеры сразу на цирлы встают - вся инфа как на ладони.
11/07/2003
AlexGor,
Если у Вас покупатели есть зарубежные - то вам Р вряд ли поможет. И если у Вас все анонимно - тоже.
Скан кредитки в Россию Вам не пошлют - это да.
cvv1/cvv2 помогает - но уже и это воруют
Насчет "буржуев" - так у них есть проверка карточки по адресу и телефону
То есть - они читают номер телефона и адрес зарегистрированный с карточкой - и сравнивают с номером что дал покупатель
Называется это AVS
В России недоступно - потому извращайтесь самостоятельно
А что касается почему это так - несет ответсвенность продавец. По простой логике. Если у Вас в оффлайн магазине заплатят поддельной купюрой и Вы ее примете - а потом понесете в Банк - виноват кто?
Тот кто взял подделку. Но никак не банк.
А вот если Вы поставили аппарат проверки подлинности - и поймали козла что Вам платит поддельными купюрами - так вот тогда "Р" и вызывайте
Но только ПОЙМАЙТЕ сначала - потом вызывайте
А если Вы будете им говорить - вот у меня 20% поддельные - ну так что - вы сами и Виноваты
поймаете - зовите. Не поймали - Ваши проблемы. Мониторьте их. Поставьте скан портов на каждого пользователя - и сразу определение всего вплоть до его сексуальной ориентации. Вычислите - Набейте морду - отформатируйте ему диск - а потом вызовите "Р"
Так это делается.
AlexGor,
Если у Вас покупатели есть зарубежные - то вам Р вряд ли поможет. И если у Вас все анонимно - тоже.
Скан кредитки в Россию Вам не пошлют - это да.
cvv1/cvv2 помогает - но уже и это воруют
Насчет "буржуев" - так у них есть проверка карточки по адресу и телефону
То есть - они читают номер телефона и адрес зарегистрированный с карточкой - и сравнивают с номером что дал покупатель
Называется это AVS
В России недоступно - потому извращайтесь самостоятельно
А что касается почему это так - несет ответсвенность продавец. По простой логике. Если у Вас в оффлайн магазине заплатят поддельной купюрой и Вы ее примете - а потом понесете в Банк - виноват кто?
Тот кто взял подделку. Но никак не банк.
А вот если Вы поставили аппарат проверки подлинности - и поймали козла что Вам платит поддельными купюрами - так вот тогда "Р" и вызывайте
Но только ПОЙМАЙТЕ сначала - потом вызывайте
А если Вы будете им говорить - вот у меня 20% поддельные - ну так что - вы сами и Виноваты
поймаете - зовите. Не поймали - Ваши проблемы. Мониторьте их. Поставьте скан портов на каждого пользователя - и сразу определение всего вплоть до его сексуальной ориентации. Вычислите - Набейте морду - отформатируйте ему диск - а потом вызовите "Р"
Так это делается.
11/07/2003
Noone:
Не обобщайте. При оплате наличными в процессе покупки участвует только два лица: продавец и покупатель. И первый сам получает деньги у второго. Но при использовании пластиковых карт добавляется ещё два звена, которые за свою работу получают реальные деньги от продавца. Работа их заключается в авторизации покупателя и переводе денег со счёта покупателя на счёт продавца. Так вот с точки зрения логики, мне совершенно непонятно, с чего вдруг все шишки валятся только на продавца.
Noone:
Не обобщайте. При оплате наличными в процессе покупки участвует только два лица: продавец и покупатель. И первый сам получает деньги у второго. Но при использовании пластиковых карт добавляется ещё два звена, которые за свою работу получают реальные деньги от продавца. Работа их заключается в авторизации покупателя и переводе денег со счёта покупателя на счёт продавца. Так вот с точки зрения логики, мне совершенно непонятно, с чего вдруг все шишки валятся только на продавца.
11/07/2003
2 Noone
Вы правы. Я и сам думал о мониторинге... тем и занимаюсь...
Возможно, на самом деле - не все так плохо. Дело в том, что мой товар - штука специфическая... Очень даже... Кому попало - она не нужна, а тем кто работает серьезно - нужна, и они готовы платить.
По моей отслежке у меня паленые карты вводят только двое. Принцип их работы прост - они ищут покупателя в форумах, обещая перепродать товар им за 50% от стоимсоти, но за реальные деньги... Покупателей у таких ребят много быть не может - кому надо 20-50 баксов экономить - а надеги что получат - ни какой... Буржуи ради 20-50 баксов ганароара подставляться не будут...
Только наши за такие гроши, светясь в форумах это за деньги считают...
Их двое. Один,с Украины... Может найду по совокупности информации - точно морду набью... Надеюсь - мир станет чищще! :-))))
И все же как в "Р"-ко за консультацией обратиться?
2 Noone
Вы правы. Я и сам думал о мониторинге... тем и занимаюсь...
Возможно, на самом деле - не все так плохо. Дело в том, что мой товар - штука специфическая... Очень даже... Кому попало - она не нужна, а тем кто работает серьезно - нужна, и они готовы платить.
По моей отслежке у меня паленые карты вводят только двое. Принцип их работы прост - они ищут покупателя в форумах, обещая перепродать товар им за 50% от стоимсоти, но за реальные деньги... Покупателей у таких ребят много быть не может - кому надо 20-50 баксов экономить - а надеги что получат - ни какой... Буржуи ради 20-50 баксов ганароара подставляться не будут...
Только наши за такие гроши, светясь в форумах это за деньги считают...
Их двое. Один,с Украины... Может найду по совокупности информации - точно морду набью... Надеюсь - мир станет чищще! :-))))
И все же как в "Р"-ко за консультацией обратиться?
11/07/2003
Nik
Я сам продавец и отнюдь не банкир :-((
И был бы рад если бы шишки валились не на меня (в том числе)
Но надо быть реалистом - они валятся и будут валиться на продавца. Посредник может лишь предложить вам некий сервис снижения чарджбэка.
А на кого валить то.
Рассудите сами. На покупателя?
То есть вы пошли - перед тур поездкой в какую нибудь турцию - открыли новую карту
Положили на нее +$2000
По приезду в Турцию на карте -$1000
Ну и?
Посредник же - софтверная компания - обычный ГЕЙТ между банковской сетью и Вами.
Берет 5% с транзакции (например)
Он еще и платит с этих денег банку за использование сети и еще за аренду софта и еще и еще....
А Вы торгуете запчастями к мерседесам по карточкам. Ну и что - ему вернуть $3000 в описанном Выше случае?
Или хозяину карточки на отдыхе в Турции?
Или Баку открывшему карту?
Кстати процессоры оцениваются по уровню чарджебэка.
Выбирайте. Потому и есть Adult Casino и проч. процессоры
То есть например - при подключении Вы вправе спросить - а какой у них средний уровень по похожим транзакциям?
Есть между прочим еще и другие варианты. Например есть СТРАХОВАНИЕ сделок (недешево)
Есть эскро (еще хуже)
Есть в конце концов провайдеры которые гарантируют Вам возмещение ущерба (как правило частичное и только в ряде случаев)
Но стоит это уже не 5%.
Все ж стоит денег.
Или времени.
Или нервов.
Все чего то стоит.
Попросите своего провайдера заключить договор с ГАРАНТИЕЙ НЕВОЗВРАТА
И узнаете каких РЕАЛЬНЫХ денег и каких неудобств Вам и покупателю это будет стоить.
Nik
Я сам продавец и отнюдь не банкир :-((
И был бы рад если бы шишки валились не на меня (в том числе)
Но надо быть реалистом - они валятся и будут валиться на продавца. Посредник может лишь предложить вам некий сервис снижения чарджбэка.
А на кого валить то.
Рассудите сами. На покупателя?
То есть вы пошли - перед тур поездкой в какую нибудь турцию - открыли новую карту
Положили на нее +$2000
По приезду в Турцию на карте -$1000
Ну и?
Посредник же - софтверная компания - обычный ГЕЙТ между банковской сетью и Вами.
Берет 5% с транзакции (например)
Он еще и платит с этих денег банку за использование сети и еще за аренду софта и еще и еще....
А Вы торгуете запчастями к мерседесам по карточкам. Ну и что - ему вернуть $3000 в описанном Выше случае?
Или хозяину карточки на отдыхе в Турции?
Или Баку открывшему карту?
Кстати процессоры оцениваются по уровню чарджебэка.
Выбирайте. Потому и есть Adult Casino и проч. процессоры
То есть например - при подключении Вы вправе спросить - а какой у них средний уровень по похожим транзакциям?
Есть между прочим еще и другие варианты. Например есть СТРАХОВАНИЕ сделок (недешево)
Есть эскро (еще хуже)
Есть в конце концов провайдеры которые гарантируют Вам возмещение ущерба (как правило частичное и только в ряде случаев)
Но стоит это уже не 5%.
Все ж стоит денег.
Или времени.
Или нервов.
Все чего то стоит.
Попросите своего провайдера заключить договор с ГАРАНТИЕЙ НЕВОЗВРАТА
И узнаете каких РЕАЛЬНЫХ денег и каких неудобств Вам и покупателю это будет стоить.
11/07/2003
CVV коды не помогают - кардеры просто ценят такие карты в несколько раз дороже
в теме конечно ориентируются многие из здесь присутсвующих, но чтобы полностью понимать какая это жопа - прием карт в случае продажи ликвидного (который легко продать) товара - почитайте forum.carderplanet.net
реальный адрес доставки физического товара тоже не поможет - нагнут через дропа в Штатах только в путь , и все равно продавец в пролете
на западе все подругому - там подобные издержки берет на себя не продавец а страховая компания - а продавцы страдают только в СНГ и некоторых странах Европы
SET это умершая вещь, а то о чем идет речь в Альфе сейчас - это по видимому 3D-Secure или что-то в этом роде, корчое Интернет ПИН-2 как у СТБ , то есть для банкомата есть обычный ПИН , если снял балосы через ПИН в банкомате , то все хер чего докажешь что мол не снимал
также и в Сети сделали - если ввел ПИН2 (а вводится он только по https непосредственно в процессинг или в банк )то значит ты платил точно и не отмажешься(это прямо в догворе с банком)
и вот такие кредитки с ПИН-2 набирают обороты , но подводных камней там тоже будет
поэтому думать и считать - насколько экономически выгоден Вам прием кредиток при таких реалиях
CVV коды не помогают - кардеры просто ценят такие карты в несколько раз дороже
в теме конечно ориентируются многие из здесь присутсвующих, но чтобы полностью понимать какая это жопа - прием карт в случае продажи ликвидного (который легко продать) товара - почитайте forum.carderplanet.net
реальный адрес доставки физического товара тоже не поможет - нагнут через дропа в Штатах только в путь , и все равно продавец в пролете
на западе все подругому - там подобные издержки берет на себя не продавец а страховая компания - а продавцы страдают только в СНГ и некоторых странах Европы
SET это умершая вещь, а то о чем идет речь в Альфе сейчас - это по видимому 3D-Secure или что-то в этом роде, корчое Интернет ПИН-2 как у СТБ , то есть для банкомата есть обычный ПИН , если снял балосы через ПИН в банкомате , то все хер чего докажешь что мол не снимал
также и в Сети сделали - если ввел ПИН2 (а вводится он только по https непосредственно в процессинг или в банк )то значит ты платил точно и не отмажешься(это прямо в догворе с банком)
и вот такие кредитки с ПИН-2 набирают обороты , но подводных камней там тоже будет
поэтому думать и считать - насколько экономически выгоден Вам прием кредиток при таких реалиях
11/07/2003
Контактов у меня сейчас нету, но года полтора назад, когда очень надо было, я их нарыл за 15 минут и 4-5 звонков.И вышел на конкретных любей, которые меня просветили по моей проблеме. Телефоны-имена где то валяются, но копаться в годичных записях... сами понимаете. :) Если только опять припрет.
Алекс, если приспичило - начните с поисковка и справочной ментуры. (Р в принципе, тоже менты, только продвинутые в электрике :). Максимкм потратите 10-15 минут. Ваше дело правое.
Контактов у меня сейчас нету, но года полтора назад, когда очень надо было, я их нарыл за 15 минут и 4-5 звонков.И вышел на конкретных любей, которые меня просветили по моей проблеме. Телефоны-имена где то валяются, но копаться в годичных записях... сами понимаете. :) Если только опять припрет.
Алекс, если приспичило - начните с поисковка и справочной ментуры. (Р в принципе, тоже менты, только продвинутые в электрике :). Максимкм потратите 10-15 минут. Ваше дело правое.
11/07/2003
Господа! Спасибо за участие. Данная дискусия заставила меня обратиться к статьям, порыскать в инете... И почитав письмена оффициальных и не очень лиц по данной тематике я пришел к несколько парадоксальному выводу...
Поделюсь гепотетическими рассуждениями.
Смотрите. Вы в один голос все мне предрекаете - мол забудь о деньгах - из системы их не вытащишь. Сочувствуете. Если уж начали старнировать - зачит все - не отдадут! Жаль - но это кажеться так.
Теперь. В литературе по карточным фокусам и на кардерских серверах рассматривают ситуацию с стороны владельца. Мол стырили ваши деньги с карточки - с концами! До колен ноги стопчешь - на юристов разоришься, чтоб вернули, да мол и случаи возврата были только у крупных клиентов, да и то, лишь для того, чтобы поддержать имидж банка перед толстосумом. А так - для простых смертных - сами банки говорят - у тебя украли - сам дурак!
Обобщаем. У поставшиков деньги отбирают "по договору", а владельцам карт - не выдают "по тому что их украли" (хотя вроде в тех же магазинах и украли). Все это окутывется страшной бюрократией и суровой банковской тайной (такой, что даже я - магазин - не знаю чего за што у меня старнируют). В этой атмосфере - все махают руками - и магазин, и обманутый владелец - говорят - да фиг с ними - всего 100 баксов - ворчат и возвращаются к делам земным... Время и нервы дороже... Судя по всему так случается в большинстве случаем мелких платежей (а ведь именно мелочь валом и воруют!).
Теперь вопрос. А бабки то где после этой рокировки? Ответ удивительно прост - в банке! Отсюда вывод - зачем банку и системе вообще налаживать серьезную 100% защиту карт, если они только зарабатывают на мошенничестве? Ась? Вот я тоже недоумеваю а зачем?
Или я совсем неправильно рассуждаю? Поправьте меня...
Господа! Спасибо за участие. Данная дискусия заставила меня обратиться к статьям, порыскать в инете... И почитав письмена оффициальных и не очень лиц по данной тематике я пришел к несколько парадоксальному выводу...
Поделюсь гепотетическими рассуждениями.
Смотрите. Вы в один голос все мне предрекаете - мол забудь о деньгах - из системы их не вытащишь. Сочувствуете. Если уж начали старнировать - зачит все - не отдадут! Жаль - но это кажеться так.
Теперь. В литературе по карточным фокусам и на кардерских серверах рассматривают ситуацию с стороны владельца. Мол стырили ваши деньги с карточки - с концами! До колен ноги стопчешь - на юристов разоришься, чтоб вернули, да мол и случаи возврата были только у крупных клиентов, да и то, лишь для того, чтобы поддержать имидж банка перед толстосумом. А так - для простых смертных - сами банки говорят - у тебя украли - сам дурак!
Обобщаем. У поставшиков деньги отбирают "по договору", а владельцам карт - не выдают "по тому что их украли" (хотя вроде в тех же магазинах и украли). Все это окутывется страшной бюрократией и суровой банковской тайной (такой, что даже я - магазин - не знаю чего за што у меня старнируют). В этой атмосфере - все махают руками - и магазин, и обманутый владелец - говорят - да фиг с ними - всего 100 баксов - ворчат и возвращаются к делам земным... Время и нервы дороже... Судя по всему так случается в большинстве случаем мелких платежей (а ведь именно мелочь валом и воруют!).
Теперь вопрос. А бабки то где после этой рокировки? Ответ удивительно прост - в банке! Отсюда вывод - зачем банку и системе вообще налаживать серьезную 100% защиту карт, если они только зарабатывают на мошенничестве? Ась? Вот я тоже недоумеваю а зачем?
Или я совсем неправильно рассуждаю? Поправьте меня...
11/07/2003
Алекс, тут вообще то надо четко определяться - что за банка, что за магазина.
Например, в России до сих пор нет нормальных кредитных карт. Есть дебетные. И то, читай договор, на совершенно идиотских условиях. Вроде, если Вы потеряли карточку, то вы должны в течении 3-х дней уведомить письменно банк". А если я ее в Африке потерял? Как я банк письменно уведомлю?
Или если с карточки произощла растрата, то клиент должен доказывать, что это не он сделал. А как он это сделает? Соберет справки во всех магазинах, что он у них ничего не покупал.
Т.е. у нас (в России) все проблемы идут от банковской системы, построенной по человеконенависническому принципу.
Поэтому я, напрмер, держу на карточном счета всегда минимум. И только перед предстоящей растратой и "банк-клиентом" или "домашним банком" перевожу на карточный счет нужную сумму, и тут же ее трачу. Поэтому мои карточки ограбить невозможно почти - на них нет денег :).
У европейских банков принципы несколько иные :). Но вообще то, все определяется договором банка и клиента. И кажется, риски несанкционированных клиентом растрат там несет банк.
Зарубежные жители, а зарубежные жители! просветите нас! по энтому вопросу.
Поэтому все не так черно, как вы малюете. Иначе бы карточная система просто умерла бы.
Алекс, тут вообще то надо четко определяться - что за банка, что за магазина.
Например, в России до сих пор нет нормальных кредитных карт. Есть дебетные. И то, читай договор, на совершенно идиотских условиях. Вроде, если Вы потеряли карточку, то вы должны в течении 3-х дней уведомить письменно банк". А если я ее в Африке потерял? Как я банк письменно уведомлю?
Или если с карточки произощла растрата, то клиент должен доказывать, что это не он сделал. А как он это сделает? Соберет справки во всех магазинах, что он у них ничего не покупал.
Т.е. у нас (в России) все проблемы идут от банковской системы, построенной по человеконенависническому принципу.
Поэтому я, напрмер, держу на карточном счета всегда минимум. И только перед предстоящей растратой и "банк-клиентом" или "домашним банком" перевожу на карточный счет нужную сумму, и тут же ее трачу. Поэтому мои карточки ограбить невозможно почти - на них нет денег :).
У европейских банков принципы несколько иные :). Но вообще то, все определяется договором банка и клиента. И кажется, риски несанкционированных клиентом растрат там несет банк.
Зарубежные жители, а зарубежные жители! просветите нас! по энтому вопросу.
Поэтому все не так черно, как вы малюете. Иначе бы карточная система просто умерла бы.
11/07/2003
2 Константин.
Нет, нет, нет! И не умрет ни когда - поскольку банковским системам - карточки поддерживать выгодно! Они не будут уничтожать этот вид "дополнительного" дохода...
Тобишь система - не "человеконинависническая", а просто выгодная банкам.
Более того, я не считаю это мрачным. Жаль что вам так показалось... Ну во первых это весело! А во вторых - тут все честно - тобишь по вероятностным законам - банк сливает деньги себе не совсех сразу, а только с обворованных - выживает сильнейший (бдительнейший). Деньги вы моджете с такой же вероятностью потерять и в другом месте...
Я смотрю на это так. Банки - система и большая. А закон существования больших систем - не просто самоподдержка (5% комисиионных с транзакции в 100%), но и постоянное расширение (Зачем брать 5%, кады можно а все 100 и юридически пезнаказанно, конечно не у всех, но все же деньги!). Это жизнь...
А что касается буржуйских банков и ответственности - тут правильно говорили о системе страхования капиталла - она есть! И уверен, что банки данные выплаты осуществляют из сумм страховки.
Не все так мрачно! Давайте дадим банкам жить!
Теперь
А что касается
2 Константин.
Нет, нет, нет! И не умрет ни когда - поскольку банковским системам - карточки поддерживать выгодно! Они не будут уничтожать этот вид "дополнительного" дохода...
Тобишь система - не "человеконинависническая", а просто выгодная банкам.
Более того, я не считаю это мрачным. Жаль что вам так показалось... Ну во первых это весело! А во вторых - тут все честно - тобишь по вероятностным законам - банк сливает деньги себе не совсех сразу, а только с обворованных - выживает сильнейший (бдительнейший). Деньги вы моджете с такой же вероятностью потерять и в другом месте...
Я смотрю на это так. Банки - система и большая. А закон существования больших систем - не просто самоподдержка (5% комисиионных с транзакции в 100%), но и постоянное расширение (Зачем брать 5%, кады можно а все 100 и юридически пезнаказанно, конечно не у всех, но все же деньги!). Это жизнь...
А что касается буржуйских банков и ответственности - тут правильно говорили о системе страхования капиталла - она есть! И уверен, что банки данные выплаты осуществляют из сумм страховки.
Не все так мрачно! Давайте дадим банкам жить!
Теперь
А что касается
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