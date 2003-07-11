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Мошенничество с картами - кого бьют?



Ссылка на сообщение AlexGor
11/07/2003

У нас есть такой товар - файлы на CD. Их мы отправляем - без особых проблем. Кардеры сюда и не суются - по адресу доставки легко вычислить... Но вот с файлами для скачивания - беда. Тут анонимность почти полная.



Попробую подтверждение сделок более 100 долларов по телефону.



Но сдесь, конечно, хотелось бы, чтобы и сам эквайтер предоставлял какие-то дополнительные средства защиты - ту же цифровую подпись или что либо еще... а так - игра в одни ворота... Ну этого действительно не изменишь...



А вот еще вопрос. Куда можно обратиться, чтоб хорошенько стукнуть на мошенника, который карты перебирает. Может кто знает соответствующие органы? Всетаки кое-какая информация у меня на кардеров накопилась....



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/07/2003

Ну вообще-то эквайтер предоставляет такую дополнительную средству - CVC2/CVV2 называется. Хацкеру ее украсть довольно трудно. Разве что вместе с карточкой.



Прианонимной скачке файлов? Ну попробуйте ввести контрольные ключи. Т.е. кроме "заплатил-скачал" покупатель должен "зарегистрировать копию", и получить ключ, который ее декодирует. Так ведь в принципе, все программы и продаются. А уж когда он "регистрирует копию" - нету никакой анонимности, "наследит" он тут по полной программе. Даже если он фальшивые имя-адрес оставит - у провайдера то все "пишется", и это не объехать. проводить простенький анализ заявленных данных и введенных. например ip - адресу по гео-базе и т.п.



Куда "жалиться"? Проще всего - в управление "Р". Они там для того и сидят. А уж они покажут дорогу. Вернее сами будут рыть, и провайдеры-хостеры сразу на цирлы встают - вся инфа как на ладони.



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
11/07/2003

SET проект не новый, тоже где то около года. Однако, если ничего не изменилось, принимаются только карты который выдал Альфа-Банк.

То есть получается, что остается 2 системы STB и Албфа-Банк. Продавцу дается гарантия, что деньги возвращать не придется. Но удобно ли это покупателю.



Ссылка на сообщение AlexGor
11/07/2003

А контактик управления "Р" не подскажете?



Ссылка на сообщение Noone
11/07/2003

AlexGor,

Если у Вас покупатели есть зарубежные - то вам Р вряд ли поможет. И если у Вас все анонимно - тоже.

Скан кредитки в Россию Вам не пошлют - это да.

cvv1/cvv2 помогает - но уже и это воруют

Насчет "буржуев" - так у них есть проверка карточки по адресу и телефону

То есть - они читают номер телефона и адрес зарегистрированный с карточкой - и сравнивают с номером что дал покупатель

Называется это AVS

В России недоступно - потому извращайтесь самостоятельно



А что касается почему это так - несет ответсвенность продавец. По простой логике. Если у Вас в оффлайн магазине заплатят поддельной купюрой и Вы ее примете - а потом понесете в Банк - виноват кто?

Тот кто взял подделку. Но никак не банк.

А вот если Вы поставили аппарат проверки подлинности - и поймали козла что Вам платит поддельными купюрами - так вот тогда "Р" и вызывайте

Но только ПОЙМАЙТЕ сначала - потом вызывайте

А если Вы будете им говорить - вот у меня 20% поддельные - ну так что - вы сами и Виноваты

поймаете - зовите. Не поймали - Ваши проблемы. Мониторьте их. Поставьте скан портов на каждого пользователя - и сразу определение всего вплоть до его сексуальной ориентации. Вычислите - Набейте морду - отформатируйте ему диск - а потом вызовите "Р"

Так это делается.



Ссылка на сообщение Nik
11/07/2003

Noone:

Не обобщайте. При оплате наличными в процессе покупки участвует только два лица: продавец и покупатель. И первый сам получает деньги у второго. Но при использовании пластиковых карт добавляется ещё два звена, которые за свою работу получают реальные деньги от продавца. Работа их заключается в авторизации покупателя и переводе денег со счёта покупателя на счёт продавца. Так вот с точки зрения логики, мне совершенно непонятно, с чего вдруг все шишки валятся только на продавца.



Ссылка на сообщение AlexGor
11/07/2003

2 Noone



Вы правы. Я и сам думал о мониторинге... тем и занимаюсь...

Возможно, на самом деле - не все так плохо. Дело в том, что мой товар - штука специфическая... Очень даже... Кому попало - она не нужна, а тем кто работает серьезно - нужна, и они готовы платить.



По моей отслежке у меня паленые карты вводят только двое. Принцип их работы прост - они ищут покупателя в форумах, обещая перепродать товар им за 50% от стоимсоти, но за реальные деньги... Покупателей у таких ребят много быть не может - кому надо 20-50 баксов экономить - а надеги что получат - ни какой... Буржуи ради 20-50 баксов ганароара подставляться не будут...

Только наши за такие гроши, светясь в форумах это за деньги считают...



Их двое. Один,с Украины... Может найду по совокупности информации - точно морду набью... Надеюсь - мир станет чищще! :-))))



И все же как в "Р"-ко за консультацией обратиться?



Ссылка на сообщение Ash
11/07/2003

а при заключении договора с банк никто не пробовал накатать протокольчик разногласий, как раз по этому безакцептному списанию денежек?



Ссылка на сообщение Noone
11/07/2003

Nik

Я сам продавец и отнюдь не банкир :-((

И был бы рад если бы шишки валились не на меня (в том числе)

Но надо быть реалистом - они валятся и будут валиться на продавца. Посредник может лишь предложить вам некий сервис снижения чарджбэка.

А на кого валить то.

Рассудите сами. На покупателя?

То есть вы пошли - перед тур поездкой в какую нибудь турцию - открыли новую карту

Положили на нее +$2000

По приезду в Турцию на карте -$1000

Ну и?



Посредник же - софтверная компания - обычный ГЕЙТ между банковской сетью и Вами.

Берет 5% с транзакции (например)

Он еще и платит с этих денег банку за использование сети и еще за аренду софта и еще и еще....

А Вы торгуете запчастями к мерседесам по карточкам. Ну и что - ему вернуть $3000 в описанном Выше случае?

Или хозяину карточки на отдыхе в Турции?

Или Баку открывшему карту?



Кстати процессоры оцениваются по уровню чарджебэка.

Выбирайте. Потому и есть Adult Casino и проч. процессоры



То есть например - при подключении Вы вправе спросить - а какой у них средний уровень по похожим транзакциям?



Есть между прочим еще и другие варианты. Например есть СТРАХОВАНИЕ сделок (недешево)

Есть эскро (еще хуже)

Есть в конце концов провайдеры которые гарантируют Вам возмещение ущерба (как правило частичное и только в ряде случаев)

Но стоит это уже не 5%.

Все ж стоит денег.

Или времени.

Или нервов.

Все чего то стоит.

Попросите своего провайдера заключить договор с ГАРАНТИЕЙ НЕВОЗВРАТА

И узнаете каких РЕАЛЬНЫХ денег и каких неудобств Вам и покупателю это будет стоить.



Ссылка на сообщение Петр
11/07/2003

CVV коды не помогают - кардеры просто ценят такие карты в несколько раз дороже



в теме конечно ориентируются многие из здесь присутсвующих, но чтобы полностью понимать какая это жопа - прием карт в случае продажи ликвидного (который легко продать) товара - почитайте forum.carderplanet.net



реальный адрес доставки физического товара тоже не поможет - нагнут через дропа в Штатах только в путь , и все равно продавец в пролете



на западе все подругому - там подобные издержки берет на себя не продавец а страховая компания - а продавцы страдают только в СНГ и некоторых странах Европы



SET это умершая вещь, а то о чем идет речь в Альфе сейчас - это по видимому 3D-Secure или что-то в этом роде, корчое Интернет ПИН-2 как у СТБ , то есть для банкомата есть обычный ПИН , если снял балосы через ПИН в банкомате , то все хер чего докажешь что мол не снимал

также и в Сети сделали - если ввел ПИН2 (а вводится он только по https непосредственно в процессинг или в банк )то значит ты платил точно и не отмажешься(это прямо в догворе с банком)



и вот такие кредитки с ПИН-2 набирают обороты , но подводных камней там тоже будет



поэтому думать и считать - насколько экономически выгоден Вам прием кредиток при таких реалиях



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/07/2003

Контактов у меня сейчас нету, но года полтора назад, когда очень надо было, я их нарыл за 15 минут и 4-5 звонков.И вышел на конкретных любей, которые меня просветили по моей проблеме. Телефоны-имена где то валяются, но копаться в годичных записях... сами понимаете. :) Если только опять припрет.

Алекс, если приспичило - начните с поисковка и справочной ментуры. (Р в принципе, тоже менты, только продвинутые в электрике :). Максимкм потратите 10-15 минут. Ваше дело правое.



Ссылка на сообщение AlexGor
11/07/2003

Господа! Спасибо за участие. Данная дискусия заставила меня обратиться к статьям, порыскать в инете... И почитав письмена оффициальных и не очень лиц по данной тематике я пришел к несколько парадоксальному выводу...



Поделюсь гепотетическими рассуждениями.



Смотрите. Вы в один голос все мне предрекаете - мол забудь о деньгах - из системы их не вытащишь. Сочувствуете. Если уж начали старнировать - зачит все - не отдадут! Жаль - но это кажеться так.



Теперь. В литературе по карточным фокусам и на кардерских серверах рассматривают ситуацию с стороны владельца. Мол стырили ваши деньги с карточки - с концами! До колен ноги стопчешь - на юристов разоришься, чтоб вернули, да мол и случаи возврата были только у крупных клиентов, да и то, лишь для того, чтобы поддержать имидж банка перед толстосумом. А так - для простых смертных - сами банки говорят - у тебя украли - сам дурак!



Обобщаем. У поставшиков деньги отбирают "по договору", а владельцам карт - не выдают "по тому что их украли" (хотя вроде в тех же магазинах и украли). Все это окутывется страшной бюрократией и суровой банковской тайной (такой, что даже я - магазин - не знаю чего за што у меня старнируют). В этой атмосфере - все махают руками - и магазин, и обманутый владелец - говорят - да фиг с ними - всего 100 баксов - ворчат и возвращаются к делам земным... Время и нервы дороже... Судя по всему так случается в большинстве случаем мелких платежей (а ведь именно мелочь валом и воруют!).



Теперь вопрос. А бабки то где после этой рокировки? Ответ удивительно прост - в банке! Отсюда вывод - зачем банку и системе вообще налаживать серьезную 100% защиту карт, если они только зарабатывают на мошенничестве? Ась? Вот я тоже недоумеваю а зачем?



Или я совсем неправильно рассуждаю? Поправьте меня...



Ссылка на сообщение sonya
11/07/2003

Noonw:

Вычислите - Набейте морду - отформатируйте ему диск - а потом вызовите "Р"



А зачем вааще они нужны??? Сделай за их всю работу, а потом шоб они отчитались? На фиг они как органы нужны тогда...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/07/2003

Алекс, тут вообще то надо четко определяться - что за банка, что за магазина.

Например, в России до сих пор нет нормальных кредитных карт. Есть дебетные. И то, читай договор, на совершенно идиотских условиях. Вроде, если Вы потеряли карточку, то вы должны в течении 3-х дней уведомить письменно банк". А если я ее в Африке потерял? Как я банк письменно уведомлю?

Или если с карточки произощла растрата, то клиент должен доказывать, что это не он сделал. А как он это сделает? Соберет справки во всех магазинах, что он у них ничего не покупал.

Т.е. у нас (в России) все проблемы идут от банковской системы, построенной по человеконенависническому принципу.

Поэтому я, напрмер, держу на карточном счета всегда минимум. И только перед предстоящей растратой и "банк-клиентом" или "домашним банком" перевожу на карточный счет нужную сумму, и тут же ее трачу. Поэтому мои карточки ограбить невозможно почти - на них нет денег :).



У европейских банков принципы несколько иные :). Но вообще то, все определяется договором банка и клиента. И кажется, риски несанкционированных клиентом растрат там несет банк.

Зарубежные жители, а зарубежные жители! просветите нас! по энтому вопросу.



Поэтому все не так черно, как вы малюете. Иначе бы карточная система просто умерла бы.



Ссылка на сообщение AlexGor
11/07/2003

2 Константин.



Нет, нет, нет! И не умрет ни когда - поскольку банковским системам - карточки поддерживать выгодно! Они не будут уничтожать этот вид "дополнительного" дохода...

Тобишь система - не "человеконинависническая", а просто выгодная банкам.



Более того, я не считаю это мрачным. Жаль что вам так показалось... Ну во первых это весело! А во вторых - тут все честно - тобишь по вероятностным законам - банк сливает деньги себе не совсех сразу, а только с обворованных - выживает сильнейший (бдительнейший). Деньги вы моджете с такой же вероятностью потерять и в другом месте...



Я смотрю на это так. Банки - система и большая. А закон существования больших систем - не просто самоподдержка (5% комисиионных с транзакции в 100%), но и постоянное расширение (Зачем брать 5%, кады можно а все 100 и юридически пезнаказанно, конечно не у всех, но все же деньги!). Это жизнь...



А что касается буржуйских банков и ответственности - тут правильно говорили о системе страхования капиталла - она есть! И уверен, что банки данные выплаты осуществляют из сумм страховки.



Не все так мрачно! Давайте дадим банкам жить!



Теперь



А что касается


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