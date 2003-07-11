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Мошенничество с картами - кого бьют?
11/07/2003
Что там вас касается? Похоже, высоковольтный провод коснулся? :)
Что там вас касается? Похоже, высоковольтный провод коснулся? :)
11/07/2003
Ну насчет банков так Вы видимо правы :-))
Так это бизнес такой - он же изначально построен на законном обмане
Банк это такой надежный МММ
В банке не бывает денег больше чем ему дали - он всегда дает больше - это раз
Во вторых - ну например берете вы кредит в банке
Под залог всегда берется сумма больше чем кредит
То есть - если Вы вернули кредит - банк заработал
И не вернули - тоже заработал
То же и по карточкам
если произошел откат - то они не только снимут с Вас всю сумму ПЛЮС процент обслуживания
Они же еще снимут с Вас немало за откат
При всем при этом - деньги то снятые с карты Вам на счет попадают не сразу
Как правило - дней так через 5-7
То есть грубо говоря ваш недельный оборот лежит в беспроцентном кредите Вашему банку
а если Вы наличные захотите снять - так ведь еще процент за наличные возьмут
И еще за обслуживание счета
(то есть за то что ваш недельный оборот отдан Банку)
И т д и т п
Все верно - им нужно от Вас только денег. И они возьмут ровно сктолько сколько можно взять.
Ну дайте меньше - поишите другой банк - только и всего.
ИЛИ ЧТО?
Ваше слово товарищ Маузер?
Ну насчет банков так Вы видимо правы :-))
Так это бизнес такой - он же изначально построен на законном обмане
Банк это такой надежный МММ
В банке не бывает денег больше чем ему дали - он всегда дает больше - это раз
Во вторых - ну например берете вы кредит в банке
Под залог всегда берется сумма больше чем кредит
То есть - если Вы вернули кредит - банк заработал
И не вернули - тоже заработал
То же и по карточкам
если произошел откат - то они не только снимут с Вас всю сумму ПЛЮС процент обслуживания
Они же еще снимут с Вас немало за откат
При всем при этом - деньги то снятые с карты Вам на счет попадают не сразу
Как правило - дней так через 5-7
То есть грубо говоря ваш недельный оборот лежит в беспроцентном кредите Вашему банку
а если Вы наличные захотите снять - так ведь еще процент за наличные возьмут
И еще за обслуживание счета
(то есть за то что ваш недельный оборот отдан Банку)
И т д и т п
Все верно - им нужно от Вас только денег. И они возьмут ровно сктолько сколько можно взять.
Ну дайте меньше - поишите другой банк - только и всего.
ИЛИ ЧТО?
Ваше слово товарищ Маузер?
14/07/2003
Ну естественно, :) Банки придуманы для зарабатывания денег, а не для удобства или осчастливливания клиентов.
Возникла у человечества нужда - появились банки. Естественно, они зарабатывают на предоставляемых услугах.
А по поводу отката, я думаю, что все же по мере развития он будет уменьшаться. Вместо магнитных карт будут смарт-карты, которые украсть или подделать, мягко сказать, сложновато :) Уже япошки телефоны делают, которые по отпечатку пальца хозяина распознают.
Это не техническая проблема уже, а проблема человеческая, желания защититься.
Ну естественно, :) Банки придуманы для зарабатывания денег, а не для удобства или осчастливливания клиентов.
Возникла у человечества нужда - появились банки. Естественно, они зарабатывают на предоставляемых услугах.
А по поводу отката, я думаю, что все же по мере развития он будет уменьшаться. Вместо магнитных карт будут смарт-карты, которые украсть или подделать, мягко сказать, сложновато :) Уже япошки телефоны делают, которые по отпечатку пальца хозяина распознают.
Это не техническая проблема уже, а проблема человеческая, желания защититься.
14/07/2003
Больная тема! Как многие работаю через Assist-АльфаБанк. Работаю уже 11 месяцев. Вроде бы все путем. Ну, был один chargback. Ну, бывают, думал. Сел тут ради статистики сравнивать суммы авторизованных платежей и суммы посупившие на счет. Первые 8 месяцев все бьется 0 в 0. А вот с 9-го начились какие-то глюки - на счет приходит меньше. Начал звонить в АльфаБ. Оказывается они даже не утруждают себя сообщать о чарджбэках. Хотя я мог вовремя приостановить отгрузку - мошенники одни и те же и совершали покупки в течение полу года. А в некоторых случаях чарджбэк списан с нас аж через 6 месяцев, после того, как он требование поступило в банк. На мой резонный вопрос - какого х... они ответили - мы боролись за платеж. Врут конечно, просто в договоре крайний срок списания 6 мес. вот и потсуетились, суки.
Тем, кто только начинает прием пластиковых карт, несколько рекомендаций:
1) Подключайтесь только если планируете прадажи за границу или в своем городе. По России оборот не велик, больше гимора с мошенниками отгребете.
2) По возможности не связывайтесь с альфабанком. Ужасный сервис, безалаберное отношение к клиенту.
3) Никогда не обслуживайте заказы оплаченные картой, где получателем покупатель из Калининграда - вероятность мошенничества 90%
4) Не заморачивайтесь на прием карт STB - дохлый номер, в том смысле, что ей почти никто не платит, во-всяком случае пока.
5) Отработайте самостоятельный алгоритм проверки транзакций (сверка страны выпуска карты и страны получателя, совпадения держателя карты и получателя - еще ничего не значит, мошенники обычно используют специфический пароль при регистрации и т.д.) в крайнем случае обратитесь в процессинговый центр, они за определенную мзду будут прорюхивать каждую транзакцию сами.
6) По возможности, выставьте небольшую максимальную сумму транзакции (попадете, так не на много)
7) Никогда не надейтесь на банк. Банк вам в этом вопросе не помошник, скорее наоборот...
Извините за резковатые выражения, нболело...
Больная тема! Как многие работаю через Assist-АльфаБанк. Работаю уже 11 месяцев. Вроде бы все путем. Ну, был один chargback. Ну, бывают, думал. Сел тут ради статистики сравнивать суммы авторизованных платежей и суммы посупившие на счет. Первые 8 месяцев все бьется 0 в 0. А вот с 9-го начились какие-то глюки - на счет приходит меньше. Начал звонить в АльфаБ. Оказывается они даже не утруждают себя сообщать о чарджбэках. Хотя я мог вовремя приостановить отгрузку - мошенники одни и те же и совершали покупки в течение полу года. А в некоторых случаях чарджбэк списан с нас аж через 6 месяцев, после того, как он требование поступило в банк. На мой резонный вопрос - какого х... они ответили - мы боролись за платеж. Врут конечно, просто в договоре крайний срок списания 6 мес. вот и потсуетились, суки.
Тем, кто только начинает прием пластиковых карт, несколько рекомендаций:
1) Подключайтесь только если планируете прадажи за границу или в своем городе. По России оборот не велик, больше гимора с мошенниками отгребете.
2) По возможности не связывайтесь с альфабанком. Ужасный сервис, безалаберное отношение к клиенту.
3) Никогда не обслуживайте заказы оплаченные картой, где получателем покупатель из Калининграда - вероятность мошенничества 90%
4) Не заморачивайтесь на прием карт STB - дохлый номер, в том смысле, что ей почти никто не платит, во-всяком случае пока.
5) Отработайте самостоятельный алгоритм проверки транзакций (сверка страны выпуска карты и страны получателя, совпадения держателя карты и получателя - еще ничего не значит, мошенники обычно используют специфический пароль при регистрации и т.д.) в крайнем случае обратитесь в процессинговый центр, они за определенную мзду будут прорюхивать каждую транзакцию сами.
6) По возможности, выставьте небольшую максимальную сумму транзакции (попадете, так не на много)
7) Никогда не надейтесь на банк. Банк вам в этом вопросе не помошник, скорее наоборот...
Извините за резковатые выражения, нболело...
14/07/2003
Костя, ты спрашивал, как там за буграми :)
Могу коротко. Чарджбэки бывают. Но если ты как магазин доказываешь, что покупка таки была и покупатель товар получил, то банк с тебя деньги назад не заберет.
Защита владельца карты тоже довольно проста. В случае потери - звонишь по телефону и отменяешь карту. Если никто еще не успел ничего по ней купить например в обычном магазине, то твои деньги целы.
Если это липовая покупка кардеров, то чаще всего удается вернуть деньги, хотя не всегда.
Костя, ты спрашивал, как там за буграми :)
Могу коротко. Чарджбэки бывают. Но если ты как магазин доказываешь, что покупка таки была и покупатель товар получил, то банк с тебя деньги назад не заберет.
Защита владельца карты тоже довольно проста. В случае потери - звонишь по телефону и отменяешь карту. Если никто еще не успел ничего по ней купить например в обычном магазине, то твои деньги целы.
Если это липовая покупка кардеров, то чаще всего удается вернуть деньги, хотя не всегда.
15/07/2003
Классно! У нас у банка один ответ, мы здесь не причем, обращайтесь в местный РУВД. А там уж тебя пошлют далеко, потому что по их мнению это "незначительный" ущерб.
Советую при подачи заявы составить бумагу, подписанную бухгалтером и директором, о том, что данный ущерб является для организации значительным. ТОгда хоть как-то можно будет пропихнуть дело...
Классно! У нас у банка один ответ, мы здесь не причем, обращайтесь в местный РУВД. А там уж тебя пошлют далеко, потому что по их мнению это "незначительный" ущерб.
Советую при подачи заявы составить бумагу, подписанную бухгалтером и директором, о том, что данный ущерб является для организации значительным. ТОгда хоть как-то можно будет пропихнуть дело...
15/07/2003
да какой там в баню РУВД и значительный ущерб
чарджбэк это все - трупняк , никого не найдут и не накажут, так как продавец в одной стране, реальный держатель карты в другой, кардер укравший карту у реального держателея в третьей стране а дроп , которого нанял кардер для получения ворованного товара в четвертой стране и никому это на ... не нужно
да какой там в баню РУВД и значительный ущерб
чарджбэк это все - трупняк , никого не найдут и не накажут, так как продавец в одной стране, реальный держатель карты в другой, кардер укравший карту у реального держателея в третьей стране а дроп , которого нанял кардер для получения ворованного товара в четвертой стране и никому это на ... не нужно
15/07/2003
Если Российские магазины так будут относиться к своим убыткам, то это действительно никому не будет нужно.
Вот чего-то мать-основательница Ассоциации, Оксана молчит.
Это то направление, где только совместными действиями можно чего-то добиться.
Да вот еще топик про ворованный дизайн был тоже тема для отстаивания прав магазинов :)
Оксана, АУууууу
Если Российские магазины так будут относиться к своим убыткам, то это действительно никому не будет нужно.
Вот чего-то мать-основательница Ассоциации, Оксана молчит.
Это то направление, где только совместными действиями можно чего-то добиться.
Да вот еще топик про ворованный дизайн был тоже тема для отстаивания прав магазинов :)
Оксана, АУууууу
15/07/2003
Народ - вы как маленькие.
Ну говорилось же - САМИ.
Сами все выслеживайте от начала до конца. Если ВСЕ (адрес физический адрес карты адрес IP и адрес банка) не ведет в абсолютно один географический пункт - на хрен такого покупателя. Пусть пришлет справку из психоневрологического диспансера заверенную посольством всех стран что он пользовал - тогда может пошлете. Все ж мониторится - какие проблемы то?
только надо это делать а не сидеть и ждать пока какой то там АРИМ поможет. Точно то же с любыми другими транзакциями кстати. Знать надо кто и зачем покупает - и следить за ними. Чтобы кардер в одной стране - IP анонимный - дроп в болгарии или еще где - и картой Английского банка платят - как надо много водки выпить чтобы послать товар???
Да ни хрена. Деньги берете товар не шлете - ему письмо что он отрепортирован в ФБР
Народ - вы как маленькие.
Ну говорилось же - САМИ.
Сами все выслеживайте от начала до конца. Если ВСЕ (адрес физический адрес карты адрес IP и адрес банка) не ведет в абсолютно один географический пункт - на хрен такого покупателя. Пусть пришлет справку из психоневрологического диспансера заверенную посольством всех стран что он пользовал - тогда может пошлете. Все ж мониторится - какие проблемы то?
только надо это делать а не сидеть и ждать пока какой то там АРИМ поможет. Точно то же с любыми другими транзакциями кстати. Знать надо кто и зачем покупает - и следить за ними. Чтобы кардер в одной стране - IP анонимный - дроп в болгарии или еще где - и картой Английского банка платят - как надо много водки выпить чтобы послать товар???
Да ни хрена. Деньги берете товар не шлете - ему письмо что он отрепортирован в ФБР
16/07/2003
Проблема со всеми этими дополнительными стандартами безопасности - в том, что для их обеспечения покупателю приходится совершать дополнительные телодвижения (то же участие в 3D-Secure). А вместо этих телодвижений ему проще будет съездить в "обычный" магазин и оплатить своей "обычной" картой.
Вот и получается:
процессим все карты -> попадаем на чарджбэки -> терпим убытки
процессим только "защищенные" карты -> резко уменьшаем число потенциальных клиентов -> снижается эффективность внедрения этой системы приема платежей.
Разумный компромисс - это, конечно, мониторинг транзакций.
Проблема со всеми этими дополнительными стандартами безопасности - в том, что для их обеспечения покупателю приходится совершать дополнительные телодвижения (то же участие в 3D-Secure). А вместо этих телодвижений ему проще будет съездить в "обычный" магазин и оплатить своей "обычной" картой.
Вот и получается:
процессим все карты -> попадаем на чарджбэки -> терпим убытки
процессим только "защищенные" карты -> резко уменьшаем число потенциальных клиентов -> снижается эффективность внедрения этой системы приема платежей.
Разумный компромисс - это, конечно, мониторинг транзакций.
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