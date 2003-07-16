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Мошенничество с картами - кого бьют?



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
16/07/2003

На самом деле, если человек планирует частенько покупать в сети по карте, то ОДИН РАЗ можно до своего банка и сходить, чтобы получить этот сертификат или что там ему дадут...



Ссылка на сообщение Павел Коротов
17/07/2003

Очень сомневаюсь, что кто-то из покупателей строит такие далеко идущие планы - частенько покупать в Сети, и именно по карте.



Ведь большим преимуществом покупки через Интернет является экономия времени, "здесь и сейчас". А какая же тут экономия? Тем более, что покупатель не знает, сколько времени занимает эта процедура (я, кстати, тоже не знаю) - а то, может, там полдня надо провести, в очереди выстаивая и бумажки подписывая? А тут как раз в соседнем доме нужный магазин...



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
17/07/2003

Так в соседнем магазине и ОЧЕРЕДЬ может быть и ЦЕНЫ другие и БУМАЖКИ ОПЯТЬ ЖЕ ОФОРМЛЯТЬ ;)



Ссылка на сообщение DSoft
01/08/2003

Автор: Tim

Дата: 20:27:56 14-07-03

4) Не заморачивайтесь на прием карт STB - дохлый номер, в том смысле, что ей почти никто не платит, во-всяком случае пока.



Я так понимаю, что Вы великий знаток системы СТБ-Кард, и в частности карточек STB? Подскажите тогда в чем проблема у выше указанных карточек, мне за 7 лет пока таких прецендентов встречать не приходилось.



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
21/08/2003

Ну хорошо, а у меня международная служба доставки цветов и подарков (http://www.operativno.ru). И именно из Москвы в Тмутараканск (Мухосранск и другие районные центры) и заказывают... Как вывести козлов на чистую воду?



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
21/08/2003

2 Noone - А как слать кредитку факсом???



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
21/08/2003

Ага, незначительный ущерб - не более 1/2 официальных месячных доходов... у меня зарплата 1000 рублей... официально, т.ч. всё, что больше 500 р - значительный ущерб... Интересно, считается ли похищение у меня 501 рубля кражей в особо крупном размере...:)



Ссылка на сообщение Noone
21/08/2003

Очень просто слать кредитку факсом

Отсканировать обе стороны да послать



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
21/08/2003

Аналогия с наличными деньгами вполне логична, но формула применена неправильная... Если сравнивать наличный оборот с тем, что мфы обсуждаем, то в случае с наличными ситуация будет следующая -



Человек (покупатель, кардер) украл у другого человека (кардхолдер, держатель карты) энную сумму денег, пришёл к Вам в магазин и совершил некоторую покупку на эти ворованные НАЛИЧНЫЕ деньги. Вы приняли деньги и выдали товар.



Ровно тоже самое. представьте себе, что в описанной ситуации явится дядя из центробанка и затребует деньги назад, так как они не принадлежали покупателю...



Ситуация абсурдна, т.к. Вы, как продавец не знали и не могли знать о том, что принесённая Вам купюра или купюры - ворованные... Тоже самое, на мой взгляд...



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
21/08/2003

Автор: Noone



Очень просто слать кредитку факсом

Отсканировать обе стороны да послать



--- Ага, понял уже:) Стормозил:)



Ссылка на сообщение Noone
21/08/2003

нет - не то же самое

правильная аналогия будет -

К вам в магазн пришел человек и оформил КРЕДИТ - на другого человека Вы все оформили прошляпили не проверили

Потом в банк обманутого ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА пришел счет

Он естественно его опротестовал. Кто виноват?

Тот кто оформлял кредит.



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
21/08/2003

не согласен. Кредит нельзя оформить "на другого человека". Пожалуй, даже теоретически. Там всё более понятно...



Ссылка на сообщение Noone
21/08/2003

Почему ж нельзя то???

Паспорт подделали - сменили Иванова на Абрамовича и вперед плазменные панели в кредит покупать



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
21/08/2003

Там кроме паспорта ещё дофига чего надо предоставить... Скорее всего, где-нибудь выскочит заскок... идеально не получится... к тому же, за рассмотрение заявки по кредиту отвечает не продавец, а банк... Т.е. покупает не кредитополучатель, а БАНК. Следовательно, для продавца, думается мне, проблем меньше, чем в случае с картами...



Ссылка на сообщение Noone
21/08/2003

Возможно и так.

Тогда можно сравнить так

Вам принесли в оффлайн магазин поддельные купюры

Как только вы их приняли - это уже Ваша проблема


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