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Люди, не пользуйтесь услугами ЗЕСТ ЭКСПРЕСС, ОНИ КИДАЛЫ



смарт







Короче как человек повидавший зест с внутренней стороны, говорю вам- никогда не пользуйтесь их услугами.. Они кидают не только клиентов но и своих сотрудников. И кинули они довольно таки много компаний.. очень хороших компаний.. Задержка срочного груза, для зеста привычное дело.. За время работы там я не припомнб ниодного случая, что бы все было в срок.. сидящие здесь защитники, это никто иные как сотрудники этой компании, и эти голословные заявления, что "нас зест-экспресс никогда не подводил", дешевые потуги этих "профессионалов"..Короче как человек повидавший зест с внутренней стороны, говорю вам- никогда не пользуйтесь их услугами..





Виталий







Решите с ними заключить договор, сначала внимательно прочитайте его!!!! А если случайно на свой страх и риск вы его заключили....КРЕПИТЕСЬ, все, что сказано в этом форуме это чистая правда. Я в этом же форуме видел несколько оправданий, от каких то клиентов - это полный год…..пишут тайные сотрудники… Люди могу Вас поздравить, произошла еще одна смена менеджеров ОЭК и как теперь будет..... никто не знает.... А что касаемо Зеста там с управлением БЕДА полная.....Решите с ними заключить договор, сначала внимательно прочитайте его!!!! А если случайно на свой страх и риск вы его заключили....КРЕПИТЕСЬ, все, что сказано в этом форуме это чистая правда. Я в этом же форуме видел несколько оправданий, от каких то клиентов - это полный год…..пишут тайные сотрудники…





Виталий







За пол года меняется 80% состава фирмы!!!!! Как вам ....КРУТО!!!! А Смарт прав....сотрудников кидают и конкретно.....любят не выплачивать последние 2-3 зарплаты.....За пол года меняется 80% состава фирмы!!!!! Как вам ....КРУТО!!!!





Михаил



Привет смарт,у меня к тебе вопрос, может ответишь если не трудно, ездил на собеседование в эту фирму зест-экспресс на работу хотел устроиться, беседовал с руководством, конечно везде есть подводные камни,но после того как залез на форум и увидел твой отзыв и отзывы других людей, прямо скажу обалдел может поподробнее расскажешь, что там, ты ведь как я понял там работал? Мне дали срок 2 недели подумать





Свешников Виталий



Добрый день!!! Хочу сообщить новость за прошедшие 8 месяцев состав ОЭК сменился 2 раза...





Свешников Виталий



В связи с этим ... Я думаю, Вы догадываетесь какое качество управления, а следовательно и качество доставки......





Бывший сотрудник



Ответ Михаилу Зест КИДАЕТ ВСЕХ!!!!! первую З/п ты получишь месяца через два, офиц з/п будет 600 руб, без каких - либо отчислений, при первом же случае на тебя поверят какой - нибудь долг, а при увольнении последние две з/п не получишь......





Светлана Морозова











"Если кто найдет НОРМАЛЬНУЮ ФИРМУ, которая работает наложенным платежом, обязательно скажите!!!"







Этим заниматься может только одна фирма: "Почта России". Больше никто работать наложкой не может. Тимофей Шиколенков,"Если кто найдет НОРМАЛЬНУЮ ФИРМУ, которая работает наложенным платежом, обязательно скажите!!!"Этим заниматься может только одна фирма: "Почта России". Больше никто работать наложкой не может.





Жертва Зест



Поздно Я почитала инфу про Зест.... Решила, сделать рассылку через них (они ее еще не доделали), и чего вы думаете!!! Уже от менеджера, слышу, что по этому адресу нет такой фирмы, ( но она ТОЧНО ТАМ ЕСТЬ!!!!) по некоторым говорят, что отказались получить!!!! При том, что это поздравительная (БЕСПЛАТНАЯ) новогодняя рассылка... И что нас еще ждет впереди, стоит только догадываться…





stebun







Что касается обиженных бывших сотрудников, пару лет назад и я был таким. Правда работал в другой компании (называется "МВ", если кно-нибудь знает) и занимал далеко не последнюю должность у нас в Питере. Обиды было выше крыши, но это не мешало самой компании стать лидером рынка и добросовестно обслуживать клиентов.



Вернемся к "Зесту". А кто сказал, что будет легко? Не нравится работать- не работайте! Зачем же грязью поливать?! Если уж на то пошло, и Вы добиваетесь справедливости, "пылая праведным гневом", то предложите разумную альтернативу. Ведь с кем-то работать надо! А чтобы не возникало недоразумений, читайте договор, составляйте доп. соглашения. Решайте проблемы! Отвернться и "послать лесом" легко, каждый может, договориться сложнее... В общем, Удачи всем и хорошего настроения!!!



P.S. Хочу сказать отдельное спасибо питерскому отделению Зеста. Москвичи, Вам есть на кого равняться! Не знаю, как у Вас, а у меня с Зестом пока вроде бы все получается. И это радует!.. Правда работаем не так давно.Что касается обиженных бывших сотрудников, пару лет назад и я был таким. Правда работал в другой компании (называется "МВ", если кно-нибудь знает) и занимал далеко не последнюю должность у нас в Питере. Обиды было выше крыши, но это не мешало самой компании стать лидером рынка и добросовестно обслуживать клиентов.Вернемся к "Зесту". А кто сказал, что будет легко? Не нравится работать- не работайте! Зачем же грязью поливать?! Если уж на то пошло, и Вы добиваетесь справедливости, "пылая праведным гневом", то предложите разумную альтернативу. Ведь с кем-то работать надо! А чтобы не возникало недоразумений, читайте договор, составляйте доп. соглашения. Решайте проблемы! Отвернться и "послать лесом" легко, каждый может, договориться сложнее... В общем, Удачи всем и хорошего настроения!!!P.S. Хочу сказать отдельное спасибо питерскому отделению Зеста. Москвичи, Вам есть на кого равняться!





Бывший сотрудник



В основном stebun здесь речь идет о Москве, но Зест он и в Питере Зест, если вдруг, случайно пропадет Ваше отправление, тогда напишите, а если у Вас еще наличные с получателя, то..... Крепитесь!!!





ValZ







Дороже, но и быстрее -







А насчет Зеста сейчас напишу, мы их агентов в Уфе были долгое время. -) Есть. Скороход. -) Но там медленная доставка, но дешево. Доставляют курьерами, но накапливают грузы.Дороже, но и быстрее - www.cse.ru А насчет Зеста сейчас напишу, мы их агентов в Уфе были долгое время. -)





ValZ



В СПСР с хорошими ребятами вам просто повезло видимо. -) Они везде начинают интересно... но сам их механизм командно административный, не дает нормально работать никаким толковым ребятам. -) У меня, после наблюдения за открытием СПСР в Уфе, вообще сложилось впечатление, что понятие бизнес-план для их руководство чуждо. -) Это наблюдение на ними со стороны, но тем не менее. Когда они заработали в Уфе, мы приняли их за очень серьезных конкурентов... заявленная доставка региона за 2 дня (у нас Башкирия до 500 км простирается) меня лично повергла в уныние... первый месяц. -) Пока ушедшие к ним клиенты не рассказали, о том, что в договоре не было гарантий сроков и доставляли вовсе не 2 дня. -)





ValZ







А насчет оплаты безналом - многие клиенты не хотят платить, т.к. не уверены, что их устроит товар. Скажем, у нас есть постоянный клиент, который отказывается от посылки, если CD не запечатаны в полиэтилен. И он ни за что не будет безналом работать, т.к. тогда ему сложнее отказаться от заказа будет. В стандартном договоре на доставку нет! Но кто заставляет стандартный то делать? Мы работаем с болеро, и прочим их созвездием (в рамках Скорохода которые) по договору, по которому обязуемся полученные деньги в указанный срок возвращать заказчику на указанные реквизиты.А насчет оплаты безналом - многие клиенты не хотят платить, т.к. не уверены, что их устроит товар. Скажем, у нас есть постоянный клиент, который отказывается от посылки, если CD не запечатаны в полиэтилен. И он ни за что не будет безналом работать, т.к. тогда ему сложнее отказаться от заказа будет.





ValZ







Доставка быстро с вами невозможна - т.к. построенная система расчетов 3!!! года назад устарела черти когда. И, прежде чем доставить, мне надо спросить одобрям у Марины, у которой даже нет конторского сотового телефона с собой!!! Дурдом для единственного ответсвенного менеджера в курьерской службе. У меня даже рядовые менеджеры на связи круглые сутки.



А самое забавное это политика смены агента - агента выбираем не того, кто работает, а того, кто дешевле согласится доставлять. Вы сами поедете доставлять пакет по Москвы БЫСТРО за 20 рублей? -) А это ваш тариф за доставку. В итоге у вас в городах скопились самые отстойные из возможных агентов! Конкретно по Уфе - ваш новый агент не забирает почту в выходные, в праздники и по приходу почты тоже их нет (в отличии от почти всех остальных курьерок). Зато дешево да? Пока вы работали с нами, в Уфе не было ни одного случая пропаж или подобного по вам. Как вы думаете, стоит это того, чтобы платить более чем 3 года назад? -)



А самое интересное касаемо интернет магазинов и Зеста - система учета оплаты агентам в том виде, в котором вы ее сейчас ведете НИКОГДА не позволит вам быстро получать оплаты получателем назад! В этот факт я тыкал ваших менеджеров 3их подряд (они у вас часто менялись).. и даже рассказывал КАК надо. -) Могу и вам рассказать. -) Пишите. Привет Виталий из Зеста. -) Команда у вас не дай бог еще кому из наших партнеров такую. -) Уходящие менеджеры от вас, утаскивают с собой все инфо по оплатам агентам и потом заработаенные деньги пол года надо вытрясывать. А доставка быстро с вами просто нереальна - мало того что платите агентам меньше чем почта РФ берет за доставку письма по городу, так еще и оплату услуг агенту делаете за счет агента частично (не надо Маринины доводы приводить мол это не так, просто мол в вашем городе нет банка который любит Зест, с меня всегда брали денег за перевод моего агентского вознаграждения от вас и ваши менеджеры говорили, мол так и должно быть).Доставка быстро с вами невозможна - т.к. построенная система расчетов 3!!! года назад устарела черти когда. И, прежде чем доставить, мне надо спросить одобрям у Марины, у которой даже нет конторского сотового телефона с собой!!! Дурдом для единственного ответсвенного менеджера в курьерской службе. У меня даже рядовые менеджеры на связи круглые сутки.А самое забавное это политика смены агента - агента выбираем не того, кто работает, а того, кто дешевле согласится доставлять. Вы сами поедете доставлять пакет по Москвы БЫСТРО за 20 рублей? -) А это ваш тариф за доставку. В итоге у вас в городах скопились самые отстойные из возможных агентов! Конкретно по Уфе - ваш новый агент не забирает почту в выходные, в праздники и по приходу почты тоже их нет (в отличии от почти всех остальных курьерок). Зато дешево да? Пока вы работали с нами, в Уфе не было ни одного случая пропаж или подобного по вам. Как вы думаете, стоит это того, чтобы платить более чем 3 года назад? -)А самое интересное касаемо интернет магазинов и Зеста - система учета оплаты агентам в том виде, в котором вы ее сейчас ведете НИКОГДА не позволит вам быстро получать оплаты получателем назад! В этот факт я тыкал ваших менеджеров 3их подряд (они у вас часто менялись).. и даже рассказывал КАК надо. -) Могу и вам рассказать. -) Пишите.



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