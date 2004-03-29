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Люди, не пользуйтесь услугами ЗЕСТ ЭКСПРЕСС, ОНИ КИДАЛЫ



2Знак вопроса



Вы зря смеетесь, у нас в стране курьерские службы не пишут в договоре, что они должны вам деньги (за заказы наложенным платежом) - в т.ч. потому что у них нет лицензии на инкассаторские услуги. Так что договор этот действительно бумажка.





Paninaro











Тады ой :-) Реклама прекращается :-) Просто у меня от них самые хорошие чувства остались, может мне тогда повезло.... to Тимофей.Тады ой :-) Реклама прекращается :-) Просто у меня от них самые хорошие чувства остались, может мне тогда повезло....





сергей Николаевич



При вет, каков перечень интересующих товаров, спектр так сказать, ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ здесь, однако , пока не нарывались.





Andre



Вопросик: когда камеры стырили отправка каким транспортом осуществлялась и куда (если не секрет)?





Andre











По теме: Не пробовали курьеру под роспись девайсы предъявлять перед упаковкой? Уважаемый, этот ник (Andre)на этом форуме давно занят.По теме: Не пробовали курьеру под роспись девайсы предъявлять перед упаковкой?





Тимофей Шиколенков











Ситуация достаточно спорная, поскольку тут имеет место трёхсторонний договор (доставщики, страховщики и продавцы). Грамотно составить исковое заявление здесь может не каждый и наш штатный юрист делать это не будет, этим занимается наёмная юридическая служба.... Позволю себе не согласиться.Ситуация достаточно спорная, поскольку тут имеет место трёхсторонний договор (доставщики, страховщики и продавцы). Грамотно составить исковое заявление здесь может не каждый и наш штатный юрист делать это не будет, этим занимается наёмная юридическая служба....





Анна



Подскажите, пожалуйста, как связаться с Катериной?





анна



если вы юридическое лицо и вы не можете долго ждать от покупателей денежных средств, то вам лучше работать с ними по факторингу. Есть интерес? Пишите.





kat



to Paninaro >> Хочу вам сказать, что СПСР работает в прежнем режиме. А что касается сбоев в работе, то, во-первых, у кого их нет, а во-вторых, я воспринимаю их как нормальные рабочие споры. Кстати во многих ситуациях, как высняется потом, виноваты мы сами. Более того, скажу, что сейчас мы по прежнему работаем с СПСР и на данный момент у нас сложились ценные партнерские отношения.





Paninaro



to kat, я есть Быстров :-)





Тимофей Шиколенков



насчет наложенного платежа. У нас есть доп. соглашение с транспортниками, где всё описано, а есть у них лицензия на это дело или нет... НЕ НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО. Их директор под суд пойдёт...





Лариса



Я знаю - это Зест-Экспресс, они -то нас точно никогда не подводили!!!





защитник



Ты не прав, они полностью сменили старую команду на толковых ребят, и по тихоньку дела налаживаются.





Виталий



Ответ Зеста. Я так понимаю зест "отличился", но произошла смена менеджеров ОЭК на данный момент налаживаем схему работы.





Зест-Ярославль







За всё время сотрудничества (3 года), ничего подобного по доставкам в наш город не происходило.



А ошибок не бывает только у тех, кто не работает. Позволю себе высказаться по существу вопроса.За всё время сотрудничества (3 года), ничего подобного по доставкам в наш город не происходило.А ошибок не бывает только у тех, кто не работает.



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