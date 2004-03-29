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Люди, не пользуйтесь услугами ЗЕСТ ЭКСПРЕСС, ОНИ КИДАЛЫ



Ссылка на сообщение 2Знак вопроса
29/03/2004

Вы зря смеетесь, у нас в стране курьерские службы не пишут в договоре, что они должны вам деньги (за заказы наложенным платежом) - в т.ч. потому что у них нет лицензии на инкассаторские услуги. Так что договор этот действительно бумажка.



Ссылка на сообщение Paninaro
29/03/2004

to Тимофей.



Тады ой :-) Реклама прекращается :-) Просто у меня от них самые хорошие чувства остались, может мне тогда повезло....



Ссылка на сообщение сергей Николаевич
29/03/2004

При вет, каков перечень интересующих товаров, спектр так сказать, ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ здесь, однако , пока не нарывались.



Ссылка на сообщение Andre
29/03/2004

Вопросик: когда камеры стырили отправка каким транспортом осуществлялась и куда (если не секрет)?



Ссылка на сообщение Andre
29/03/2004

Уважаемый, этот ник (Andre)на этом форуме давно занят.



По теме: Не пробовали курьеру под роспись девайсы предъявлять перед упаковкой?



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
30/03/2004

Позволю себе не согласиться.



Ситуация достаточно спорная, поскольку тут имеет место трёхсторонний договор (доставщики, страховщики и продавцы). Грамотно составить исковое заявление здесь может не каждый и наш штатный юрист делать это не будет, этим занимается наёмная юридическая служба....



Ссылка на сообщение Анна
07/04/2004

Подскажите, пожалуйста, как связаться с Катериной?



Ссылка на сообщение анна
07/04/2004

если вы юридическое лицо и вы не можете долго ждать от покупателей денежных средств, то вам лучше работать с ними по факторингу. Есть интерес? Пишите.



Ссылка на сообщение kat
07/04/2004

to Paninaro >> Хочу вам сказать, что СПСР работает в прежнем режиме. А что касается сбоев в работе, то, во-первых, у кого их нет, а во-вторых, я воспринимаю их как нормальные рабочие споры. Кстати во многих ситуациях, как высняется потом, виноваты мы сами. Более того, скажу, что сейчас мы по прежнему работаем с СПСР и на данный момент у нас сложились ценные партнерские отношения.



Ссылка на сообщение Paninaro
07/04/2004

to kat, я есть Быстров :-)



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
07/04/2004

насчет наложенного платежа. У нас есть доп. соглашение с транспортниками, где всё описано, а есть у них лицензия на это дело или нет... НЕ НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО. Их директор под суд пойдёт...



Ссылка на сообщение Лариса
21/06/2004

Я знаю - это Зест-Экспресс, они -то нас точно никогда не подводили!!!



Ссылка на сообщение защитник
21/06/2004

Ты не прав, они полностью сменили старую команду на толковых ребят, и по тихоньку дела налаживаются.



Ссылка на сообщение Виталий
21/06/2004

Ответ Зеста. Я так понимаю зест "отличился", но произошла смена менеджеров ОЭК на данный момент налаживаем схему работы.



Ссылка на сообщение Зест-Ярославль
22/06/2004

Позволю себе высказаться по существу вопроса.

За всё время сотрудничества (3 года), ничего подобного по доставкам в наш город не происходило.

А ошибок не бывает только у тех, кто не работает.


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