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Люди, не пользуйтесь услугами ЗЕСТ ЭКСПРЕСС, ОНИ КИДАЛЫ
29/03/2004
Вы зря смеетесь, у нас в стране курьерские службы не пишут в договоре, что они должны вам деньги (за заказы наложенным платежом) - в т.ч. потому что у них нет лицензии на инкассаторские услуги. Так что договор этот действительно бумажка.
Вы зря смеетесь, у нас в стране курьерские службы не пишут в договоре, что они должны вам деньги (за заказы наложенным платежом) - в т.ч. потому что у них нет лицензии на инкассаторские услуги. Так что договор этот действительно бумажка.
30/03/2004
Позволю себе не согласиться.
Ситуация достаточно спорная, поскольку тут имеет место трёхсторонний договор (доставщики, страховщики и продавцы). Грамотно составить исковое заявление здесь может не каждый и наш штатный юрист делать это не будет, этим занимается наёмная юридическая служба....
Позволю себе не согласиться.
Ситуация достаточно спорная, поскольку тут имеет место трёхсторонний договор (доставщики, страховщики и продавцы). Грамотно составить исковое заявление здесь может не каждый и наш штатный юрист делать это не будет, этим занимается наёмная юридическая служба....
07/04/2004
to Paninaro >> Хочу вам сказать, что СПСР работает в прежнем режиме. А что касается сбоев в работе, то, во-первых, у кого их нет, а во-вторых, я воспринимаю их как нормальные рабочие споры. Кстати во многих ситуациях, как высняется потом, виноваты мы сами. Более того, скажу, что сейчас мы по прежнему работаем с СПСР и на данный момент у нас сложились ценные партнерские отношения.
to Paninaro >> Хочу вам сказать, что СПСР работает в прежнем режиме. А что касается сбоев в работе, то, во-первых, у кого их нет, а во-вторых, я воспринимаю их как нормальные рабочие споры. Кстати во многих ситуациях, как высняется потом, виноваты мы сами. Более того, скажу, что сейчас мы по прежнему работаем с СПСР и на данный момент у нас сложились ценные партнерские отношения.
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