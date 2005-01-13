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Люди, не пользуйтесь услугами ЗЕСТ ЭКСПРЕСС, ОНИ КИДАЛЫ
13/01/2005
Друг! Я отработал там в лучшие времена Зеста.
Директора там , особенно Картошкин жлобы! Будешь должен по жизни.!!!!!!
Друг! Я отработал там в лучшие времена Зеста.
Директора там , особенно Картошкин жлобы! Будешь должен по жизни.!!!!!!
13/01/2005
Господа директора Зеста кидают не только клиентов!
Эхххх знали бы клиенты как 3М как их кидали на деньги!!!!!!!!!!!!!Мрак!
А работники там пожизни должны!
Так что если господа хотите полную жизнь приключений и забот.Просто поступите на работу в ЗЕСТ МОСКВА!)))
И ещё, груз там мелкий таскали, тащут, и таскать будут!!!
Да! Если тут есть кто из Зеста , типа защитника))) Привет Картошкину!))))
Надеюсь домик он свой отстроил? :)) Интересно а Налоговая знает на какие же деньги Г-н Картошкин Г.Саныч отстроил тааакие хоромы????? Наверно они ещё не в курсе!))))
Господа директора Зеста кидают не только клиентов!
Эхххх знали бы клиенты как 3М как их кидали на деньги!!!!!!!!!!!!!Мрак!
А работники там пожизни должны!
Так что если господа хотите полную жизнь приключений и забот.Просто поступите на работу в ЗЕСТ МОСКВА!)))
И ещё, груз там мелкий таскали, тащут, и таскать будут!!!
Да! Если тут есть кто из Зеста , типа защитника))) Привет Картошкину!))))
Надеюсь домик он свой отстроил? :)) Интересно а Налоговая знает на какие же деньги Г-н Картошкин Г.Саныч отстроил тааакие хоромы????? Наверно они ещё не в курсе!))))
13/01/2005
Ай, Хамер, ай молодца!!!!!!!!!!! ;0)))
Кстати, а про налоговую и барские хоромы эт хорошо! ;)))))) Вот только люди поговаривают, что ентАт прихвостень Швоевский, Картошкин бишь, еще родню в Липецке имеет. Жааааааааадные... ужас просто!!!! Вот случай, помню, был! Попросил рн как-то тудысь съездить, картошечки, там, солений, варений всяческих мамкиных привесть.... Так он, сволочь жадная, чесночком маменькиным расплатился лишь. Да всё бы ничё, да только протухший чАсночёк оказалси на поверку! ;)))))))))))
Ай, Хамер, ай молодца!!!!!!!!!!! ;0)))
Кстати, а про налоговую и барские хоромы эт хорошо! ;)))))) Вот только люди поговаривают, что ентАт прихвостень Швоевский, Картошкин бишь, еще родню в Липецке имеет. Жааааааааадные... ужас просто!!!! Вот случай, помню, был! Попросил рн как-то тудысь съездить, картошечки, там, солений, варений всяческих мамкиных привесть.... Так он, сволочь жадная, чесночком маменькиным расплатился лишь. Да всё бы ничё, да только протухший чАсночёк оказалси на поверку! ;)))))))))))
17/01/2005
Добрый день ValZ. По поводу персонала зеста - согласен, из зеста уходят все нормальные сотрудники, т.к. с Картонкиным и Швоевым работать невозможно... Что касаемо команды (Команда у вас не дай бог еще кому из наших партнеров такую. -) ) там речь шла немного о другом, там речь шла об отделе ОЭК!!!, Который когда то Я возглавлял!!!
Добрый день ValZ. По поводу персонала зеста - согласен, из зеста уходят все нормальные сотрудники, т.к. с Картонкиным и Швоевым работать невозможно... Что касаемо команды (Команда у вас не дай бог еще кому из наших партнеров такую. -) ) там речь шла немного о другом, там речь шла об отделе ОЭК!!!, Который когда то Я возглавлял!!!
17/01/2005
-)))))) Привет всем короче! -)
Кстати, я работал с Зестом почти с самого его открытия курьером в Уфе. И помню как все было круто в самом начале. И даже собирался филиал Зеста тут открыть.
Печально блин. Идея и реализация были суперские.
Похоже я тоже частично с некоторыми знаком. -)
С Зестом мы расстались в декабре 04. После того, как нас стали просто натурально кидать на деньги... типа а ну ка ребятки доставте ка 2 места по 400 кг каждый на 4ый этаж без лифта по 1,5 рубля за кг. -))
После моих пояснений, что более за свой счет я их VIP клиентов облизывать не намерен, на меня натравили СБ, которая оказалась адекватнее всех остальных. -)) И в итоге мы расстались. Но! Один респект им есть... они с нами рассчитались под 0! Честно. -)
-)))))) Привет всем короче! -)
Кстати, я работал с Зестом почти с самого его открытия курьером в Уфе. И помню как все было круто в самом начале. И даже собирался филиал Зеста тут открыть.
Печально блин. Идея и реализация были суперские.
Похоже я тоже частично с некоторыми знаком. -)
С Зестом мы расстались в декабре 04. После того, как нас стали просто натурально кидать на деньги... типа а ну ка ребятки доставте ка 2 места по 400 кг каждый на 4ый этаж без лифта по 1,5 рубля за кг. -))
После моих пояснений, что более за свой счет я их VIP клиентов облизывать не намерен, на меня натравили СБ, которая оказалась адекватнее всех остальных. -)) И в итоге мы расстались. Но! Один респект им есть... они с нами рассчитались под 0! Честно. -)
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