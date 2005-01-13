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Люди, не пользуйтесь услугами ЗЕСТ ЭКСПРЕСС, ОНИ КИДАЛЫ



Ссылка на сообщение Хамер
13/01/2005

Друг! Я отработал там в лучшие времена Зеста.

Директора там , особенно Картошкин жлобы! Будешь должен по жизни.!!!!!!



Ссылка на сообщение Хамер
13/01/2005

Эхххх а когда там работали самые высокие спецы по отправкам групных грузов!

Скупой платит дважды!

Один транспортный отдел, чего стоил!



Ссылка на сообщение Хамер
13/01/2005

Господа директора Зеста кидают не только клиентов!

Эхххх знали бы клиенты как 3М как их кидали на деньги!!!!!!!!!!!!!Мрак!

А работники там пожизни должны!

Так что если господа хотите полную жизнь приключений и забот.Просто поступите на работу в ЗЕСТ МОСКВА!)))

И ещё, груз там мелкий таскали, тащут, и таскать будут!!!

Да! Если тут есть кто из Зеста , типа защитника))) Привет Картошкину!))))

Надеюсь домик он свой отстроил? :)) Интересно а Налоговая знает на какие же деньги Г-н Картошкин Г.Саныч отстроил тааакие хоромы????? Наверно они ещё не в курсе!))))



Ссылка на сообщение Хамер
13/01/2005

Жертва Зест.

Мне Вас очень жалко! Я Вас очень понимаю!

Денег сняли много, а качество доставки НОЛЬ!!!



Ссылка на сообщение Игорь
13/01/2005

Ай, Хамер, ай молодца!!!!!!!!!!! ;0)))

Кстати, а про налоговую и барские хоромы эт хорошо! ;)))))) Вот только люди поговаривают, что ентАт прихвостень Швоевский, Картошкин бишь, еще родню в Липецке имеет. Жааааааааадные... ужас просто!!!! Вот случай, помню, был! Попросил рн как-то тудысь съездить, картошечки, там, солений, варений всяческих мамкиных привесть.... Так он, сволочь жадная, чесночком маменькиным расплатился лишь. Да всё бы ничё, да только протухший чАсночёк оказалси на поверку! ;)))))))))))



Ссылка на сообщение Бывшая сотрудница Зеста
14/01/2005

Ой мальчики.............а мы наверно знакомы)))

Да , да господа! Истинная правда ребята глаголют!!!!!

Девушки мой Вам совет.......... невздумайте устраиваться секретаршами в Зест. Вы меня понимаете наверно.?



Ссылка на сообщение Виталий
17/01/2005

Добрый день ValZ. По поводу персонала зеста - согласен, из зеста уходят все нормальные сотрудники, т.к. с Картонкиным и Швоевым работать невозможно... Что касаемо команды (Команда у вас не дай бог еще кому из наших партнеров такую. -) ) там речь шла немного о другом, там речь шла об отделе ОЭК!!!, Который когда то Я возглавлял!!!



Ссылка на сообщение Виталий
17/01/2005

Кстати, уволился Я из зеста в сентябре, а зарплату мне не заплатили до сегодняшнего дня!!!!!! (уже январь 2005г.!!!)



Ссылка на сообщение Игорь
17/01/2005

Ваууу...... Лена, Катя, Марьяна??????? Кто ты, маска??????? Ты с кем не поладила, с Картошкиным или со Швондером? ;))



Ссылка на сообщение ValZ
17/01/2005

-)))))) Привет всем короче! -)

Кстати, я работал с Зестом почти с самого его открытия курьером в Уфе. И помню как все было круто в самом начале. И даже собирался филиал Зеста тут открыть.

Печально блин. Идея и реализация были суперские.

Похоже я тоже частично с некоторыми знаком. -)

С Зестом мы расстались в декабре 04. После того, как нас стали просто натурально кидать на деньги... типа а ну ка ребятки доставте ка 2 места по 400 кг каждый на 4ый этаж без лифта по 1,5 рубля за кг. -))

После моих пояснений, что более за свой счет я их VIP клиентов облизывать не намерен, на меня натравили СБ, которая оказалась адекватнее всех остальных. -)) И в итоге мы расстались. Но! Один респект им есть... они с нами рассчитались под 0! Честно. -)


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