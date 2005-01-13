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Люди, не пользуйтесь услугами ЗЕСТ ЭКСПРЕСС, ОНИ КИДАЛЫ



Хамер







Директора там , особенно Картошкин жлобы! Будешь должен по жизни.!!!!!! Друг! Я отработал там в лучшие времена Зеста.Директора там , особенно Картошкин жлобы! Будешь должен по жизни.!!!!!!





Хамер







Скупой платит дважды!



Один транспортный отдел, чего стоил! Эхххх а когда там работали самые высокие спецы по отправкам групных грузов!Скупой платит дважды!Один транспортный отдел, чего стоил!





Хамер







Эхххх знали бы клиенты как 3М как их кидали на деньги!!!!!!!!!!!!!Мрак!



А работники там пожизни должны!



Так что если господа хотите полную жизнь приключений и забот.Просто поступите на работу в ЗЕСТ МОСКВА!)))



И ещё, груз там мелкий таскали, тащут, и таскать будут!!!



Да! Если тут есть кто из Зеста , типа защитника))) Привет Картошкину!))))



Надеюсь домик он свой отстроил? :)) Интересно а Налоговая знает на какие же деньги Г-н Картошкин Г.Саныч отстроил тааакие хоромы????? Наверно они ещё не в курсе!)))) Господа директора Зеста кидают не только клиентов!Эхххх знали бы клиенты как 3М как их кидали на деньги!!!!!!!!!!!!!Мрак!А работники там пожизни должны!Так что если господа хотите полную жизнь приключений и забот.Просто поступите на работу в ЗЕСТ МОСКВА!)))И ещё, груз там мелкий таскали, тащут, и таскать будут!!!Да! Если тут есть кто из Зеста , типа защитника))) Привет Картошкину!))))Надеюсь домик он свой отстроил? :)) Интересно а Налоговая знает на какие же деньги Г-н Картошкин Г.Саныч отстроил тааакие хоромы????? Наверно они ещё не в курсе!))))





Хамер







Мне Вас очень жалко! Я Вас очень понимаю!



Денег сняли много, а качество доставки НОЛЬ!!! Жертва Зест.Мне Вас очень жалко! Я Вас очень понимаю!Денег сняли много, а качество доставки НОЛЬ!!!





Игорь







Кстати, а про налоговую и барские хоромы эт хорошо! ;)))))) Вот только люди поговаривают, что ентАт прихвостень Швоевский, Картошкин бишь, еще родню в Липецке имеет. Жааааааааадные... ужас просто!!!! Вот случай, помню, был! Попросил рн как-то тудысь съездить, картошечки, там, солений, варений всяческих мамкиных привесть.... Так он, сволочь жадная, чесночком маменькиным расплатился лишь. Да всё бы ничё, да только протухший чАсночёк оказалси на поверку! ;))))))))))) Ай, Хамер, ай молодца!!!!!!!!!!! ;0)))Кстати, а про налоговую и барские хоромы эт хорошо! ;)))))) Вот только люди поговаривают, что ентАт прихвостень Швоевский, Картошкин бишь, еще родню в Липецке имеет. Жааааааааадные... ужас просто!!!! Вот случай, помню, был! Попросил рн как-то тудысь съездить, картошечки, там, солений, варений всяческих мамкиных привесть.... Так он, сволочь жадная, чесночком маменькиным расплатился лишь. Да всё бы ничё, да только протухший чАсночёк оказалси на поверку! ;)))))))))))





Бывшая сотрудница Зеста







Да , да господа! Истинная правда ребята глаголют!!!!!



Девушки мой Вам совет.......... невздумайте устраиваться секретаршами в Зест. Вы меня понимаете наверно.? Ой мальчики.............а мы наверно знакомы)))Да , да господа! Истинная правда ребята глаголют!!!!!Девушки мой Вам совет.......... невздумайте устраиваться секретаршами в Зест. Вы меня понимаете наверно.?





Виталий



Добрый день ValZ. По поводу персонала зеста - согласен, из зеста уходят все нормальные сотрудники, т.к. с Картонкиным и Швоевым работать невозможно... Что касаемо команды (Команда у вас не дай бог еще кому из наших партнеров такую. -) ) там речь шла немного о другом, там речь шла об отделе ОЭК!!!, Который когда то Я возглавлял!!!





Виталий



Кстати, уволился Я из зеста в сентябре, а зарплату мне не заплатили до сегодняшнего дня!!!!!! (уже январь 2005г.!!!)





Игорь



Ваууу...... Лена, Катя, Марьяна??????? Кто ты, маска??????? Ты с кем не поладила, с Картошкиным или со Швондером? ;))





ValZ







Кстати, я работал с Зестом почти с самого его открытия курьером в Уфе. И помню как все было круто в самом начале. И даже собирался филиал Зеста тут открыть.



Печально блин. Идея и реализация были суперские.



Похоже я тоже частично с некоторыми знаком. -)



С Зестом мы расстались в декабре 04. После того, как нас стали просто натурально кидать на деньги... типа а ну ка ребятки доставте ка 2 места по 400 кг каждый на 4ый этаж без лифта по 1,5 рубля за кг. -))



После моих пояснений, что более за свой счет я их VIP клиентов облизывать не намерен, на меня натравили СБ, которая оказалась адекватнее всех остальных. -)) И в итоге мы расстались. Но! Один респект им есть... они с нами рассчитались под 0! Честно. -) -)))))) Привет всем короче! -)Кстати, я работал с Зестом почти с самого его открытия курьером в Уфе. И помню как все было круто в самом начале. И даже собирался филиал Зеста тут открыть.Печально блин. Идея и реализация были суперские.Похоже я тоже частично с некоторыми знаком. -)С Зестом мы расстались в декабре 04. После того, как нас стали просто натурально кидать на деньги... типа а ну ка ребятки доставте ка 2 места по 400 кг каждый на 4ый этаж без лифта по 1,5 рубля за кг. -))После моих пояснений, что более за свой счет я их VIP клиентов облизывать не намерен, на меня натравили СБ, которая оказалась адекватнее всех остальных. -)) И в итоге мы расстались. Но! Один респект им есть... они с нами рассчитались под 0! Честно. -)



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