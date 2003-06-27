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Лучшие интернет магазины в мире
27/06/2003
Я конечно не предполагал, что попаду в список спаммеров на данном форуме :)
Если информация о бесплатном программном продукте и форуме его поддерживающем, может рассматириваться как коммерческая реклама, то удаление моего сообщения вполне оправдано.
Если Вы уважаемый г-н модератор, обратили внимание, то список магазинов размещенный на форуме OSCommerce по-русски, где на сегодня более 3х сотен зарегистрированных участников. Большинство из них построили магазины своими руками, за что и попали в наш список.
Эти магазины созданы в значительной степени именно благодаря поддержке, оказанной им в процессе разработки нашим форумом "OSCommerce по-русски", и получили они эту поддержку абсолютно бесплатно, т.е. не заплатив никому ни одной копейки.
В списке приведен далеко не полный перечень магазинов, построенных нашими участниками. Среди них, есть естественно и несколько наших магазинов, сделанных по заказам.
Поэтому я ни в коей мере не настаиваю на публикации этого списка русскоязычных магазинов, если он не интересен читателям и я не получу на такую публикацию разрешения владельцев данного форума.
Я конечно не предполагал, что попаду в список спаммеров на данном форуме :)
Если информация о бесплатном программном продукте и форуме его поддерживающем, может рассматириваться как коммерческая реклама, то удаление моего сообщения вполне оправдано.
Если Вы уважаемый г-н модератор, обратили внимание, то список магазинов размещенный на форуме OSCommerce по-русски, где на сегодня более 3х сотен зарегистрированных участников. Большинство из них построили магазины своими руками, за что и попали в наш список.
Эти магазины созданы в значительной степени именно благодаря поддержке, оказанной им в процессе разработки нашим форумом "OSCommerce по-русски", и получили они эту поддержку абсолютно бесплатно, т.е. не заплатив никому ни одной копейки.
В списке приведен далеко не полный перечень магазинов, построенных нашими участниками. Среди них, есть естественно и несколько наших магазинов, сделанных по заказам.
Поэтому я ни в коей мере не настаиваю на публикации этого списка русскоязычных магазинов, если он не интересен читателям и я не получу на такую публикацию разрешения владельцев данного форума.
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