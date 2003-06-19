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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Лучшие интернет магазины в мире



Ссылка на сообщение Nik
19/06/2003

Михаил:

Причём тут упаковка товара и дизайн магазина?



Eugene:

Уверен, что популярность этих магазинов в самой меньшей степени обусловлена их дизайном. Покупатели выбирают не дизайн, а сервис и качество. А броская картинка - это так, довесок, далеко не самый необходимый.



Кроме того, я про чёрно-белый сайт ничего не говорил. "В меру строгий и симпатичный" - несколько другое, не находите?



А про листовку вы вообще не к месту вспомнили. Её задача - привлечь потенциального покупателя. Задача же сайта - сделать для уже пришедшего покупателя процесс поиска товара и покупки наиболее простыми и удобными.



Ссылка на сообщение FFR
19/06/2003

Конфликт трех мнений, дизайнера, программиста и маркетолога будет существовать еще долго.

Причина в том, что интернет торговля, дело все таки новое и стандарты, требования и вкусы, еще не устоялись.

И собственно профессиональные маркетологи серьезно, этим делом (в частности в России и не только) еще не занимались, т.к. нет серьезных инвестиций в эту отрасль. сегодня она развивается стихийно и как все, связанное с компьютерами, в первую очередь на плечах энтузиастов-программистов, затем "дизайнеров", среди которых людей с художественным образованием раз-два и обчелся. Тот же Амазон, слепленный несколько лет назад по правилам дизайна и программирования, принятым и доступным на тот момент, и получивший свое место на рынке лишь потому, что был первым, я думаю свой дизайн менять не будет, так как это его сложившийся имидж.

Что касается новых магазинов, то им, чтобы завоевать свое место под солнцем, нужно напрягаться не на шутку. И вот тут главным должен стать руководитель проекта, который должен хорошо знать и рынок и психологию и интернет и его законы.

Сделать программу для магазина и хороший дизайн, это сегодня уже не проблема. А вот разработать концепцию, собственный стиль и все что к этому прилагается, вот это не просто. Все примеры действующих магазинов, нужно изучать и анализируя, строить схему и структуру будущего бизнеса. А начинку и оболочку, строить под разработанную генеральную линию :)



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
19/06/2003

А вот не надо путать, "красиво оформленный ПРОДУКТ" (который лежит на прилавке и должен быть заметен), и сайт, весь в "петухах".

Не подменяйте понятия, господа, а то далеко уйдете.



В офф-лайне сначала ВИЖУ, потом ХОЧУ (ну в подавляющем большинстве случаев).

А в он-лайне сначала ХОЧУ (надо), а потом - вижу (покупаю).

Или вы можете привести примеры типа "я купил холодильник в ИМ потому, что у них классная заставка, стильный дизайн. Именно потому, что сайт у этой конторы классный, я люблю холодитьникм "Brandt" ! :-)))))

Эти магазины лидеры НЕ из за дизайна! А из за товара, сервиса, цен...



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
20/06/2003

Скорее Константин вы подменяете понятие. Я специально написал «продукт», так как магазин тот же продукт-услуга. А заблуждение, по моему мнению, это опять вера в «свой путь e-commerce».

Я не могу привести примеры, которые вы описали выше, но примеров «я купил холодильник «Пупкин и Ко» так как он красивый…» (а уж потом удобный, большой ит.д.), тоже не так много. Отсюда следует вывод, что есть покупатели, которые обращают внимание на дизайн, и получают кайф, именно от дизайна.

Мы себя пытаемся все время поставить на место «простых покупателей», увы, это получается очень плохо, у нас уже существует некая «зашоренность» и четкое знание что такое хорошо что такое плохо. Запуск магазинов со схожими дизайнами и функционалом, это боязнь и перестраховка – «да, в лидеры не выбьемся, но свой кусочек отобьем». А чтобы запустить проект, не такой как все остальные, нужно быть очень уверенным в себе, не бояться делать ошибок, и находится в удачной финансовой ситуации (или наоборот в КРАЙНЕ не удачной, чтобы это была соломинка, за которую стоит схватится).

Кто-нибудь может назвать магазин, который отличается от других ? У всех «оперативная доставка, лучшие цены, широкий ассортимент», в независимости от профиля магазина, а где фишка ? Нету ;( Магазины, как мне кажется, очень плохо дифференцированы и позиционированы, а точнее никак.

Может быть мою фразу не все правильно поняли, но я имел ввиду именно это.



«А из за товара, сервиса, цен...»

Я не понимаю откуда вы сделали такой вывод….



Ссылка на сообщение Nik
20/06/2003

Михаил:

Писал ответ - сглючнул форум. Поэтому кратко.



Не путайте оболочку поиска и заказа товара с продуктом-услугой.



Дизайн к дифференциации и позиционированию никакого отношения не имеет.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
20/06/2003

А из того сделал вывод, что человек покупает ТОВАР. Спросите у своих покупателей что нить про ваш дизайн - вряд ли они вспомнят что у вас там в левом верхнем углу. Дизайн - не картина - дизайн - это удобство. "Продает" не дизайн, а ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Первый раз - во существенной доле, второй раз - на 100%, потому что плевать хотел юзер на дизайн, если магазин плохо сработал.



Ссылка на сообщение Eugene
20/06/2003

Не много статистики.



Когда я составлял этот список магазинов (by Alexa.com)



я просмотрел около 200 самых посещаемых магазинов в мире. И % 70 из них имели графику нарисовать, которую сможет любой школьник.

Я не говорю про функциональность итд, а именно о профессиональном уровне их дизайнеров. Этот параметр очень легко оценивается - есть критерии.



Станут ли эти магазины хуже от того, если тот же лейаут раскрасит профессионал? - думаю нет :)



Ссылка на сообщение Nik
20/06/2003

Eugene:

Вы сами доказали, что неправы :)



Сами по себе магазины не станут хуже, но лучше тоже, так что причин, чтобы менять дизайн и тратить лишние деньги, у этих сайтов нет. Кроме того, сложная графика медленнее грузится, а для модемного соединения это достаточно критичный показатель.



Ссылка на сообщение Eugene
21/06/2003

to Nik



Качественно нарисованная графика - это не значит тежелее.



Проблема скорости коннекта стоит уже не так остро как 5 лет назад. У кого есть деньги на покупкув ИМ, у того и на нормальный инет хватает :)



Ну а то что прентезабельный внешний вид - первый шаг к успеху, мы доказываем каждое утро чисто бреясь и одевая новую рубашку. :)



Опять 25! Значит штаны вы себе гладите, а графика на сайте кривая может быть! :) не верю



Ссылка на сообщение Nik
21/06/2003

Eugene:

Телефонные линии у нас до сих пор те же самые, что и 5 лет назад, поэтому во многих городах и некоторых районах крупных мегаполисов коннект весьма слабый, если только это не выделенка, которая есть далеко не у всех.



Не путайте презентабельный внешний вид и пёструю картинку. Про "строгий и симпатичный" опять забыли?



Знаете, как выглядят японские визитки? Белая кортонка с чёрным текстом. А знаете почему? Потому что им не нужно ни перед кем выпендриваться и самоутверждаться. Задача визитки - рассказать о её владельце. Задача сайта интернет-магазина - помочь посетителю найти интересующий его товар и сделать заказ. Если бы этот посетитель хотел посмотреть разноцветные картинки, он бы в музей сходил.



Ссылка на сообщение FFR
21/06/2003

Как я уже писал, для Амазон.ком, дизайн сегодня дело вторичное. Им хватает и того, который был 10 лет назад.

Люди собравшиеся здесь, обсуждают создание новых магазинов или работу очень молодых проектов.

Так давайте же исходить из реальности! Для корректной оценки и анализа эффективности различных компонентов ИМ, необходимо сделать выборку магазинов, созданных и открытых в 2001-2002 году. Так вот, те магазины, которые имеют лучшие показатели и могут обсуждаться здесь, как прототипы для разработки и повторения.

А брать за основу старые магазины и оценивать их ПО и графику - некорректно.



Ссылка на сообщение Eugene
21/06/2003

// необходимо сделать выборку магазинов, созданных и открытых в 2001-2002 году.



а вот по каким критериям эту выборку собирать?

Как узнать - успешный ИМ или только там прос#$аются деньги инвесторов? :)



А тенденцию и так видно - все больше становится сайтов с качественной графикой, логичным интерфейсом итд



и это не может не радовать - значит нам web-people больше работы будет :)



Ссылка на сообщение Nik
21/06/2003

ФФР:

Для чего делать эту выборку? Для оценки эффективности нужно знать много нюансов, которые никто никогда вам не скажет. А то, что можно увидеть на сайте - это далеко не самое важное. Так что эта затея - пустая трата времени.



Ссылка на сообщение FFR
21/06/2003

А по каким критериям ты делал свою первую выборку?



Если эти 200 магазинов рассортировать по году создания, то получим то что и требовалось доказать :)



А насчет работы, ты прав. Времена сайтов-примитивов, ушли в прошлое. И затраты на создание магазинов, их владельцам нести таки придется, возможно даже и увеличивать.

Что же касается звучавшего вопроса, почему Амазон не тратится на новый дизайн, так это не от бедности или жадности. Есть у них несколько тысяч баксов на это дело.

Просто представьте себе следующее: Фирма Макдональдс или Кока-Кола изменили свой имидж, т.е. дизайн, графику, сочетания цветов!!!!!!

Это будет для них катастрофа! Во всяком случае первые несколько месяцев, пока народ не привыкнет :)

Так что Амазон будет держать свой дизайн восьмицветный, сделанный под первые цветные мониторы, еще очень долго!!!! А возможно и вечно, хотя он примитивен и прост.

Что же касается новых магазинов, то для владельца есть единственный шанс, запомниться своим покупателям (дабы они вернулись) - это дизайн.



Он может быть любой: простой, сложный, навороченный или примитивный. Но он должен БЫТЬ!



Прекрасный пример тому - "Черный квадрат" Малевича.

Проще не бывает. А вот до сих пор не повторили...



Ссылка на сообщение FFR
21/06/2003

Nik.

Спор в этом форуме о дизайне и движках идет постоянно.

Причем все на 100 процентов уверены только в своей правоте. :)

Зря теряем впемя.

Вот для этого и нужна такая выборка.

У нас тут много теоретиков-аналитиков, вот и тема для работы.

Дайте разбор полетов действующих магазинов, с циферками и годом рождения.

И бесполезные споры и измышления отпадут сами собой, а тем, кто собирается делать магазин - будет объективный анализ реального положения дел, а не субъективные оценки "аналитиков", типа нравится - не нравится, люблю графику - не люблю, пишу движек сам или беру типовой.


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