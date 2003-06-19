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Лучшие интернет магазины в мире
19/06/2003
Михаил:
Причём тут упаковка товара и дизайн магазина?
Eugene:
Уверен, что популярность этих магазинов в самой меньшей степени обусловлена их дизайном. Покупатели выбирают не дизайн, а сервис и качество. А броская картинка - это так, довесок, далеко не самый необходимый.
Кроме того, я про чёрно-белый сайт ничего не говорил. "В меру строгий и симпатичный" - несколько другое, не находите?
А про листовку вы вообще не к месту вспомнили. Её задача - привлечь потенциального покупателя. Задача же сайта - сделать для уже пришедшего покупателя процесс поиска товара и покупки наиболее простыми и удобными.
Михаил:
Причём тут упаковка товара и дизайн магазина?
Eugene:
Уверен, что популярность этих магазинов в самой меньшей степени обусловлена их дизайном. Покупатели выбирают не дизайн, а сервис и качество. А броская картинка - это так, довесок, далеко не самый необходимый.
Кроме того, я про чёрно-белый сайт ничего не говорил. "В меру строгий и симпатичный" - несколько другое, не находите?
А про листовку вы вообще не к месту вспомнили. Её задача - привлечь потенциального покупателя. Задача же сайта - сделать для уже пришедшего покупателя процесс поиска товара и покупки наиболее простыми и удобными.
19/06/2003
Конфликт трех мнений, дизайнера, программиста и маркетолога будет существовать еще долго.
Причина в том, что интернет торговля, дело все таки новое и стандарты, требования и вкусы, еще не устоялись.
И собственно профессиональные маркетологи серьезно, этим делом (в частности в России и не только) еще не занимались, т.к. нет серьезных инвестиций в эту отрасль. сегодня она развивается стихийно и как все, связанное с компьютерами, в первую очередь на плечах энтузиастов-программистов, затем "дизайнеров", среди которых людей с художественным образованием раз-два и обчелся. Тот же Амазон, слепленный несколько лет назад по правилам дизайна и программирования, принятым и доступным на тот момент, и получивший свое место на рынке лишь потому, что был первым, я думаю свой дизайн менять не будет, так как это его сложившийся имидж.
Что касается новых магазинов, то им, чтобы завоевать свое место под солнцем, нужно напрягаться не на шутку. И вот тут главным должен стать руководитель проекта, который должен хорошо знать и рынок и психологию и интернет и его законы.
Сделать программу для магазина и хороший дизайн, это сегодня уже не проблема. А вот разработать концепцию, собственный стиль и все что к этому прилагается, вот это не просто. Все примеры действующих магазинов, нужно изучать и анализируя, строить схему и структуру будущего бизнеса. А начинку и оболочку, строить под разработанную генеральную линию :)
Конфликт трех мнений, дизайнера, программиста и маркетолога будет существовать еще долго.
Причина в том, что интернет торговля, дело все таки новое и стандарты, требования и вкусы, еще не устоялись.
И собственно профессиональные маркетологи серьезно, этим делом (в частности в России и не только) еще не занимались, т.к. нет серьезных инвестиций в эту отрасль. сегодня она развивается стихийно и как все, связанное с компьютерами, в первую очередь на плечах энтузиастов-программистов, затем "дизайнеров", среди которых людей с художественным образованием раз-два и обчелся. Тот же Амазон, слепленный несколько лет назад по правилам дизайна и программирования, принятым и доступным на тот момент, и получивший свое место на рынке лишь потому, что был первым, я думаю свой дизайн менять не будет, так как это его сложившийся имидж.
Что касается новых магазинов, то им, чтобы завоевать свое место под солнцем, нужно напрягаться не на шутку. И вот тут главным должен стать руководитель проекта, который должен хорошо знать и рынок и психологию и интернет и его законы.
Сделать программу для магазина и хороший дизайн, это сегодня уже не проблема. А вот разработать концепцию, собственный стиль и все что к этому прилагается, вот это не просто. Все примеры действующих магазинов, нужно изучать и анализируя, строить схему и структуру будущего бизнеса. А начинку и оболочку, строить под разработанную генеральную линию :)
19/06/2003
А вот не надо путать, "красиво оформленный ПРОДУКТ" (который лежит на прилавке и должен быть заметен), и сайт, весь в "петухах".
Не подменяйте понятия, господа, а то далеко уйдете.
В офф-лайне сначала ВИЖУ, потом ХОЧУ (ну в подавляющем большинстве случаев).
А в он-лайне сначала ХОЧУ (надо), а потом - вижу (покупаю).
Или вы можете привести примеры типа "я купил холодильник в ИМ потому, что у них классная заставка, стильный дизайн. Именно потому, что сайт у этой конторы классный, я люблю холодитьникм "Brandt" ! :-)))))
Эти магазины лидеры НЕ из за дизайна! А из за товара, сервиса, цен...
А вот не надо путать, "красиво оформленный ПРОДУКТ" (который лежит на прилавке и должен быть заметен), и сайт, весь в "петухах".
Не подменяйте понятия, господа, а то далеко уйдете.
В офф-лайне сначала ВИЖУ, потом ХОЧУ (ну в подавляющем большинстве случаев).
А в он-лайне сначала ХОЧУ (надо), а потом - вижу (покупаю).
Или вы можете привести примеры типа "я купил холодильник в ИМ потому, что у них классная заставка, стильный дизайн. Именно потому, что сайт у этой конторы классный, я люблю холодитьникм "Brandt" ! :-)))))
Эти магазины лидеры НЕ из за дизайна! А из за товара, сервиса, цен...
20/06/2003
Скорее Константин вы подменяете понятие. Я специально написал «продукт», так как магазин тот же продукт-услуга. А заблуждение, по моему мнению, это опять вера в «свой путь e-commerce».
Я не могу привести примеры, которые вы описали выше, но примеров «я купил холодильник «Пупкин и Ко» так как он красивый…» (а уж потом удобный, большой ит.д.), тоже не так много. Отсюда следует вывод, что есть покупатели, которые обращают внимание на дизайн, и получают кайф, именно от дизайна.
Мы себя пытаемся все время поставить на место «простых покупателей», увы, это получается очень плохо, у нас уже существует некая «зашоренность» и четкое знание что такое хорошо что такое плохо. Запуск магазинов со схожими дизайнами и функционалом, это боязнь и перестраховка – «да, в лидеры не выбьемся, но свой кусочек отобьем». А чтобы запустить проект, не такой как все остальные, нужно быть очень уверенным в себе, не бояться делать ошибок, и находится в удачной финансовой ситуации (или наоборот в КРАЙНЕ не удачной, чтобы это была соломинка, за которую стоит схватится).
Кто-нибудь может назвать магазин, который отличается от других ? У всех «оперативная доставка, лучшие цены, широкий ассортимент», в независимости от профиля магазина, а где фишка ? Нету ;( Магазины, как мне кажется, очень плохо дифференцированы и позиционированы, а точнее никак.
Может быть мою фразу не все правильно поняли, но я имел ввиду именно это.
«А из за товара, сервиса, цен...»
Я не понимаю откуда вы сделали такой вывод….
Скорее Константин вы подменяете понятие. Я специально написал «продукт», так как магазин тот же продукт-услуга. А заблуждение, по моему мнению, это опять вера в «свой путь e-commerce».
Я не могу привести примеры, которые вы описали выше, но примеров «я купил холодильник «Пупкин и Ко» так как он красивый…» (а уж потом удобный, большой ит.д.), тоже не так много. Отсюда следует вывод, что есть покупатели, которые обращают внимание на дизайн, и получают кайф, именно от дизайна.
Мы себя пытаемся все время поставить на место «простых покупателей», увы, это получается очень плохо, у нас уже существует некая «зашоренность» и четкое знание что такое хорошо что такое плохо. Запуск магазинов со схожими дизайнами и функционалом, это боязнь и перестраховка – «да, в лидеры не выбьемся, но свой кусочек отобьем». А чтобы запустить проект, не такой как все остальные, нужно быть очень уверенным в себе, не бояться делать ошибок, и находится в удачной финансовой ситуации (или наоборот в КРАЙНЕ не удачной, чтобы это была соломинка, за которую стоит схватится).
Кто-нибудь может назвать магазин, который отличается от других ? У всех «оперативная доставка, лучшие цены, широкий ассортимент», в независимости от профиля магазина, а где фишка ? Нету ;( Магазины, как мне кажется, очень плохо дифференцированы и позиционированы, а точнее никак.
Может быть мою фразу не все правильно поняли, но я имел ввиду именно это.
«А из за товара, сервиса, цен...»
Я не понимаю откуда вы сделали такой вывод….
20/06/2003
А из того сделал вывод, что человек покупает ТОВАР. Спросите у своих покупателей что нить про ваш дизайн - вряд ли они вспомнят что у вас там в левом верхнем углу. Дизайн - не картина - дизайн - это удобство. "Продает" не дизайн, а ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Первый раз - во существенной доле, второй раз - на 100%, потому что плевать хотел юзер на дизайн, если магазин плохо сработал.
А из того сделал вывод, что человек покупает ТОВАР. Спросите у своих покупателей что нить про ваш дизайн - вряд ли они вспомнят что у вас там в левом верхнем углу. Дизайн - не картина - дизайн - это удобство. "Продает" не дизайн, а ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Первый раз - во существенной доле, второй раз - на 100%, потому что плевать хотел юзер на дизайн, если магазин плохо сработал.
20/06/2003
Не много статистики.
Когда я составлял этот список магазинов (by Alexa.com)
я просмотрел около 200 самых посещаемых магазинов в мире. И % 70 из них имели графику нарисовать, которую сможет любой школьник.
Я не говорю про функциональность итд, а именно о профессиональном уровне их дизайнеров. Этот параметр очень легко оценивается - есть критерии.
Станут ли эти магазины хуже от того, если тот же лейаут раскрасит профессионал? - думаю нет :)
Не много статистики.
Когда я составлял этот список магазинов (by Alexa.com)
я просмотрел около 200 самых посещаемых магазинов в мире. И % 70 из них имели графику нарисовать, которую сможет любой школьник.
Я не говорю про функциональность итд, а именно о профессиональном уровне их дизайнеров. Этот параметр очень легко оценивается - есть критерии.
Станут ли эти магазины хуже от того, если тот же лейаут раскрасит профессионал? - думаю нет :)
21/06/2003
to Nik
Качественно нарисованная графика - это не значит тежелее.
Проблема скорости коннекта стоит уже не так остро как 5 лет назад. У кого есть деньги на покупкув ИМ, у того и на нормальный инет хватает :)
Ну а то что прентезабельный внешний вид - первый шаг к успеху, мы доказываем каждое утро чисто бреясь и одевая новую рубашку. :)
Опять 25! Значит штаны вы себе гладите, а графика на сайте кривая может быть! :) не верю
to Nik
Качественно нарисованная графика - это не значит тежелее.
Проблема скорости коннекта стоит уже не так остро как 5 лет назад. У кого есть деньги на покупкув ИМ, у того и на нормальный инет хватает :)
Ну а то что прентезабельный внешний вид - первый шаг к успеху, мы доказываем каждое утро чисто бреясь и одевая новую рубашку. :)
Опять 25! Значит штаны вы себе гладите, а графика на сайте кривая может быть! :) не верю
21/06/2003
Eugene:
Телефонные линии у нас до сих пор те же самые, что и 5 лет назад, поэтому во многих городах и некоторых районах крупных мегаполисов коннект весьма слабый, если только это не выделенка, которая есть далеко не у всех.
Не путайте презентабельный внешний вид и пёструю картинку. Про "строгий и симпатичный" опять забыли?
Знаете, как выглядят японские визитки? Белая кортонка с чёрным текстом. А знаете почему? Потому что им не нужно ни перед кем выпендриваться и самоутверждаться. Задача визитки - рассказать о её владельце. Задача сайта интернет-магазина - помочь посетителю найти интересующий его товар и сделать заказ. Если бы этот посетитель хотел посмотреть разноцветные картинки, он бы в музей сходил.
Eugene:
Телефонные линии у нас до сих пор те же самые, что и 5 лет назад, поэтому во многих городах и некоторых районах крупных мегаполисов коннект весьма слабый, если только это не выделенка, которая есть далеко не у всех.
Не путайте презентабельный внешний вид и пёструю картинку. Про "строгий и симпатичный" опять забыли?
Знаете, как выглядят японские визитки? Белая кортонка с чёрным текстом. А знаете почему? Потому что им не нужно ни перед кем выпендриваться и самоутверждаться. Задача визитки - рассказать о её владельце. Задача сайта интернет-магазина - помочь посетителю найти интересующий его товар и сделать заказ. Если бы этот посетитель хотел посмотреть разноцветные картинки, он бы в музей сходил.
21/06/2003
Как я уже писал, для Амазон.ком, дизайн сегодня дело вторичное. Им хватает и того, который был 10 лет назад.
Люди собравшиеся здесь, обсуждают создание новых магазинов или работу очень молодых проектов.
Так давайте же исходить из реальности! Для корректной оценки и анализа эффективности различных компонентов ИМ, необходимо сделать выборку магазинов, созданных и открытых в 2001-2002 году. Так вот, те магазины, которые имеют лучшие показатели и могут обсуждаться здесь, как прототипы для разработки и повторения.
А брать за основу старые магазины и оценивать их ПО и графику - некорректно.
Как я уже писал, для Амазон.ком, дизайн сегодня дело вторичное. Им хватает и того, который был 10 лет назад.
Люди собравшиеся здесь, обсуждают создание новых магазинов или работу очень молодых проектов.
Так давайте же исходить из реальности! Для корректной оценки и анализа эффективности различных компонентов ИМ, необходимо сделать выборку магазинов, созданных и открытых в 2001-2002 году. Так вот, те магазины, которые имеют лучшие показатели и могут обсуждаться здесь, как прототипы для разработки и повторения.
А брать за основу старые магазины и оценивать их ПО и графику - некорректно.
21/06/2003
// необходимо сделать выборку магазинов, созданных и открытых в 2001-2002 году.
а вот по каким критериям эту выборку собирать?
Как узнать - успешный ИМ или только там прос#$аются деньги инвесторов? :)
А тенденцию и так видно - все больше становится сайтов с качественной графикой, логичным интерфейсом итд
и это не может не радовать - значит нам web-people больше работы будет :)
// необходимо сделать выборку магазинов, созданных и открытых в 2001-2002 году.
а вот по каким критериям эту выборку собирать?
Как узнать - успешный ИМ или только там прос#$аются деньги инвесторов? :)
А тенденцию и так видно - все больше становится сайтов с качественной графикой, логичным интерфейсом итд
и это не может не радовать - значит нам web-people больше работы будет :)
21/06/2003
А по каким критериям ты делал свою первую выборку?
Если эти 200 магазинов рассортировать по году создания, то получим то что и требовалось доказать :)
А насчет работы, ты прав. Времена сайтов-примитивов, ушли в прошлое. И затраты на создание магазинов, их владельцам нести таки придется, возможно даже и увеличивать.
Что же касается звучавшего вопроса, почему Амазон не тратится на новый дизайн, так это не от бедности или жадности. Есть у них несколько тысяч баксов на это дело.
Просто представьте себе следующее: Фирма Макдональдс или Кока-Кола изменили свой имидж, т.е. дизайн, графику, сочетания цветов!!!!!!
Это будет для них катастрофа! Во всяком случае первые несколько месяцев, пока народ не привыкнет :)
Так что Амазон будет держать свой дизайн восьмицветный, сделанный под первые цветные мониторы, еще очень долго!!!! А возможно и вечно, хотя он примитивен и прост.
Что же касается новых магазинов, то для владельца есть единственный шанс, запомниться своим покупателям (дабы они вернулись) - это дизайн.
Он может быть любой: простой, сложный, навороченный или примитивный. Но он должен БЫТЬ!
Прекрасный пример тому - "Черный квадрат" Малевича.
Проще не бывает. А вот до сих пор не повторили...
А по каким критериям ты делал свою первую выборку?
Если эти 200 магазинов рассортировать по году создания, то получим то что и требовалось доказать :)
А насчет работы, ты прав. Времена сайтов-примитивов, ушли в прошлое. И затраты на создание магазинов, их владельцам нести таки придется, возможно даже и увеличивать.
Что же касается звучавшего вопроса, почему Амазон не тратится на новый дизайн, так это не от бедности или жадности. Есть у них несколько тысяч баксов на это дело.
Просто представьте себе следующее: Фирма Макдональдс или Кока-Кола изменили свой имидж, т.е. дизайн, графику, сочетания цветов!!!!!!
Это будет для них катастрофа! Во всяком случае первые несколько месяцев, пока народ не привыкнет :)
Так что Амазон будет держать свой дизайн восьмицветный, сделанный под первые цветные мониторы, еще очень долго!!!! А возможно и вечно, хотя он примитивен и прост.
Что же касается новых магазинов, то для владельца есть единственный шанс, запомниться своим покупателям (дабы они вернулись) - это дизайн.
Он может быть любой: простой, сложный, навороченный или примитивный. Но он должен БЫТЬ!
Прекрасный пример тому - "Черный квадрат" Малевича.
Проще не бывает. А вот до сих пор не повторили...
21/06/2003
Nik.
Спор в этом форуме о дизайне и движках идет постоянно.
Причем все на 100 процентов уверены только в своей правоте. :)
Зря теряем впемя.
Вот для этого и нужна такая выборка.
У нас тут много теоретиков-аналитиков, вот и тема для работы.
Дайте разбор полетов действующих магазинов, с циферками и годом рождения.
И бесполезные споры и измышления отпадут сами собой, а тем, кто собирается делать магазин - будет объективный анализ реального положения дел, а не субъективные оценки "аналитиков", типа нравится - не нравится, люблю графику - не люблю, пишу движек сам или беру типовой.
Nik.
Спор в этом форуме о дизайне и движках идет постоянно.
Причем все на 100 процентов уверены только в своей правоте. :)
Зря теряем впемя.
Вот для этого и нужна такая выборка.
У нас тут много теоретиков-аналитиков, вот и тема для работы.
Дайте разбор полетов действующих магазинов, с циферками и годом рождения.
И бесполезные споры и измышления отпадут сами собой, а тем, кто собирается делать магазин - будет объективный анализ реального положения дел, а не субъективные оценки "аналитиков", типа нравится - не нравится, люблю графику - не люблю, пишу движек сам или беру типовой.
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