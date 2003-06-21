/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Ответить

Лучшие интернет магазины в мире



Ссылка на сообщение Nik
21/06/2003

ФФР:

Какая-такая катастрофа Амазона? Клиенты в интернете заходят не на блестящие вывески или большие площади. Они заходят на урл, который от дизайна сайта никоим образом не зависит. Поэтому Амазон останется Амазоном будь он хоть чёрный в красную клетку (хотя нет, вру - такое ужасное сочетание отпугнёт кого угодно). Брэнд в данном случае - не дизайн и не цвета, а урл, ну и может быть логотип. То же самое и с МакДональдсом - люди помнят его жёлтые буквы на красном фоне логотипа, а не железные стулья внутри и коричневые подносы.



Зная только год основания и количество посетителей в день нельзя говорить об успешности или неуспешности того или иного магазина. Но кроме этого (да и год основания редко когда удаётся узнать) никакую больше информацию скорее всего вам не дадут.



ПС: Не подменяйте понятия по ходу спора. Изначально речь шла о том, что удобство навигации важнее, чем пёстрые картинки, а не о том, должен ли сайт быть удобным и красивым или нет.



Ссылка на сообщение Борис
21/06/2003

Господа!

Задача любого сайта, тем более ИМ,- ПРОДАВАТЬ!!!

А вы все о графике.

Амазон прост, как объявление в ч/б газете, но многое может и продает, продает, продает.



Ссылка на сообщение FFR
21/06/2003

Господа,

Я с Вами согласен на все 100% :)

Вы правы, как всегда.



Ссылка на сообщение Alex Fogol
21/06/2003

Eugene, а представляете, насколько стильным будет хорошо выполненный черно-белый сайт!



p.S. Это я просто прицепился к Вашему "чуть ли не чернобелым" - абыдна, науместно и недалеко считать черно-белое бросовым...



Ссылка на сообщение Eugene
22/06/2003

to Alex Fogol.



Конечно может быть стильным. :)

Дизайны могут разными быть - но хочется что бы они были профессиональными



Ссылка на сообщение Nik
22/06/2003

Eugene:

А вы думаете, если вы насобираете кусочков дизайна со всех более-менее стильных магазинов (это я к первоначальному посту), то ваша "композиция" будет профессиональной?



Ссылка на сообщение Eugene
23/06/2003

To Nik



Я к этому не призывал :)



А только привел список работ которые мне нравятся.



Дизайнеров с такими же руками возьму на работу сразу же



Ссылка на сообщение Олег
23/06/2003

Евгений. Вопрос - а пойдут они к Вам? Может там им больше платят? Поэтому видимо суть дела не только в дизайне, а в целом комплексе: дизайн, движок, сервис, реклама, маркетинг позиционирование, стратегия и пр. - т.е. то, что и называется магазином.



Ссылка на сообщение Eвропеец
23/06/2003

Спор, что лучше, что хуже зашел в тупик.

И все-таки лучше, чем классик, не скажешь: "В сайте все должно быть прекрасно. И ..."

To Eugene:

Если Вы берете на работу таких дизайнеров, то я готов. Дистанционно.



Ссылка на сообщение Eugene
23/06/2003

to Eвропеец



Базара нет, я к вам в европу не поеду :)



шлите примеры работа на мыло



Ссылка на сообщение Eвропеец
23/06/2003

Из своего опыта работы с заказчиками я знаю, что предыдущие работы, как правило, их не впечатляют. Да это и понятно. У каждого свои представления о прекрасном. И если Ваши вкусы не совпадают со вкусами моих предыдуших заказчиков, то и мнение Ваше о моих работах будет соответствующее.

Поэтому, я работаю так: Вы мне даете какое-то задание и я его выполняю. Причем бесплатно!

Если Вам понравится - продолжаем работу. Если нет - разошлись без претензий.

Если Вас такие условия устраивают - шлите задание на мыло.



Ссылка на сообщение Михаил
27/06/2003

Спасибо Евгений за приведенный Ваш рейтинг. Очень полезно поучиться у буржуев. Почти всегда прежде, чем разрабатывать концепцию того или иного проекта всегда смотрю профильные сайты (особенно ихние). Другое дело, что заказчик с трудом представляет развитие проекта, причем, как правило, мнение субъективное. На маркетинговые исследования смотрят как на бесполезное дело, даже и на Западе.

Среди оценки дизайна, юзабилити, навигации и т.д. написано много книг. Последние книги, которые будут полезны каждому:

1.Веб-редизайн. Книга Келли Гото и Эмили Котлер

2.Дизайн web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 узлов

Мари Тахир, Якоб Нильсен

3.Свежие стили web-дизайна. Как сделать из вашего сайта "конфетку"

Клонингер К.

Также на Новом Арбате в "Книжном мире" есть буржуйские книги по e-commerce и web-design со скриншотами страниц и пошагового прохождения покупателем процессы покупки. Цены от 30 и выше баксов.

Все участники топика по-своему правы и про позиционирование, дифференциацию, поставщиков и покупателей. Каждый создатель своего труда будет отстаивать свою точку зрения и это касается не только веб-дизайна, но и всей нашей жизни, такова психология человека.



Ссылка на сообщение FFR
27/06/2003

Вчерашняя попытка размещения списка российских магазинов, потерпела неудачу.



Если руководством форума данный список воспринят как недопустимый, то хотябы сообщите об этом и причине удаления поста.



С уважением,

FFR



Ссылка на сообщение Так где же список?
27/06/2003

Так где же список?

Наверное в нем содержится крамола :-)



Ссылка на сообщение Модератор
27/06/2003

FFR:

Представлять в качестве списка лучших магазинов Ваше портфолио - несколько нескромно и уж ОЧЕНЬ похоже на рекламу.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены