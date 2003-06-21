Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
|Следующая
Лучшие интернет магазины в мире
21/06/2003
ФФР:
Какая-такая катастрофа Амазона? Клиенты в интернете заходят не на блестящие вывески или большие площади. Они заходят на урл, который от дизайна сайта никоим образом не зависит. Поэтому Амазон останется Амазоном будь он хоть чёрный в красную клетку (хотя нет, вру - такое ужасное сочетание отпугнёт кого угодно). Брэнд в данном случае - не дизайн и не цвета, а урл, ну и может быть логотип. То же самое и с МакДональдсом - люди помнят его жёлтые буквы на красном фоне логотипа, а не железные стулья внутри и коричневые подносы.
Зная только год основания и количество посетителей в день нельзя говорить об успешности или неуспешности того или иного магазина. Но кроме этого (да и год основания редко когда удаётся узнать) никакую больше информацию скорее всего вам не дадут.
ПС: Не подменяйте понятия по ходу спора. Изначально речь шла о том, что удобство навигации важнее, чем пёстрые картинки, а не о том, должен ли сайт быть удобным и красивым или нет.
ФФР:
Какая-такая катастрофа Амазона? Клиенты в интернете заходят не на блестящие вывески или большие площади. Они заходят на урл, который от дизайна сайта никоим образом не зависит. Поэтому Амазон останется Амазоном будь он хоть чёрный в красную клетку (хотя нет, вру - такое ужасное сочетание отпугнёт кого угодно). Брэнд в данном случае - не дизайн и не цвета, а урл, ну и может быть логотип. То же самое и с МакДональдсом - люди помнят его жёлтые буквы на красном фоне логотипа, а не железные стулья внутри и коричневые подносы.
Зная только год основания и количество посетителей в день нельзя говорить об успешности или неуспешности того или иного магазина. Но кроме этого (да и год основания редко когда удаётся узнать) никакую больше информацию скорее всего вам не дадут.
ПС: Не подменяйте понятия по ходу спора. Изначально речь шла о том, что удобство навигации важнее, чем пёстрые картинки, а не о том, должен ли сайт быть удобным и красивым или нет.
23/06/2003
Из своего опыта работы с заказчиками я знаю, что предыдущие работы, как правило, их не впечатляют. Да это и понятно. У каждого свои представления о прекрасном. И если Ваши вкусы не совпадают со вкусами моих предыдуших заказчиков, то и мнение Ваше о моих работах будет соответствующее.
Поэтому, я работаю так: Вы мне даете какое-то задание и я его выполняю. Причем бесплатно!
Если Вам понравится - продолжаем работу. Если нет - разошлись без претензий.
Если Вас такие условия устраивают - шлите задание на мыло.
Из своего опыта работы с заказчиками я знаю, что предыдущие работы, как правило, их не впечатляют. Да это и понятно. У каждого свои представления о прекрасном. И если Ваши вкусы не совпадают со вкусами моих предыдуших заказчиков, то и мнение Ваше о моих работах будет соответствующее.
Поэтому, я работаю так: Вы мне даете какое-то задание и я его выполняю. Причем бесплатно!
Если Вам понравится - продолжаем работу. Если нет - разошлись без претензий.
Если Вас такие условия устраивают - шлите задание на мыло.
27/06/2003
Спасибо Евгений за приведенный Ваш рейтинг. Очень полезно поучиться у буржуев. Почти всегда прежде, чем разрабатывать концепцию того или иного проекта всегда смотрю профильные сайты (особенно ихние). Другое дело, что заказчик с трудом представляет развитие проекта, причем, как правило, мнение субъективное. На маркетинговые исследования смотрят как на бесполезное дело, даже и на Западе.
Среди оценки дизайна, юзабилити, навигации и т.д. написано много книг. Последние книги, которые будут полезны каждому:
1.Веб-редизайн. Книга Келли Гото и Эмили Котлер
2.Дизайн web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 узлов
Мари Тахир, Якоб Нильсен
3.Свежие стили web-дизайна. Как сделать из вашего сайта "конфетку"
Клонингер К.
Также на Новом Арбате в "Книжном мире" есть буржуйские книги по e-commerce и web-design со скриншотами страниц и пошагового прохождения покупателем процессы покупки. Цены от 30 и выше баксов.
Все участники топика по-своему правы и про позиционирование, дифференциацию, поставщиков и покупателей. Каждый создатель своего труда будет отстаивать свою точку зрения и это касается не только веб-дизайна, но и всей нашей жизни, такова психология человека.
Спасибо Евгений за приведенный Ваш рейтинг. Очень полезно поучиться у буржуев. Почти всегда прежде, чем разрабатывать концепцию того или иного проекта всегда смотрю профильные сайты (особенно ихние). Другое дело, что заказчик с трудом представляет развитие проекта, причем, как правило, мнение субъективное. На маркетинговые исследования смотрят как на бесполезное дело, даже и на Западе.
Среди оценки дизайна, юзабилити, навигации и т.д. написано много книг. Последние книги, которые будут полезны каждому:
1.Веб-редизайн. Книга Келли Гото и Эмили Котлер
2.Дизайн web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 узлов
Мари Тахир, Якоб Нильсен
3.Свежие стили web-дизайна. Как сделать из вашего сайта "конфетку"
Клонингер К.
Также на Новом Арбате в "Книжном мире" есть буржуйские книги по e-commerce и web-design со скриншотами страниц и пошагового прохождения покупателем процессы покупки. Цены от 30 и выше баксов.
Все участники топика по-своему правы и про позиционирование, дифференциацию, поставщиков и покупателей. Каждый создатель своего труда будет отстаивать свою точку зрения и это касается не только веб-дизайна, но и всей нашей жизни, такова психология человека.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено