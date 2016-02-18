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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Кто пользуется tiu.ru ?



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
18/02/2016

Сегодня утром, часов в 9:30 позвонили, разбудили))) Предложили ПРО пакет за 12000 рублей вместо 28000...

И реально же впаривают, что площадка капец какая крутая и что посещаемость там просто космическая!

Хотя по моим ключевикам даже в ТОП-10 выдачи нет...

Судя по скидке, у ТИУ жесточайший кризис и внутри наверняка множество сокращений штата, ибо каким бы большим мыльный пузырь не был, в тяжелые времена он обязательно лопнет.



Ссылка на сообщение vgotovcev
18/02/2016

имел неосторожность купить за 28...



Ссылка на сообщение kaavain
18/02/2016

vgotovcev:

имел неосторожность купить за 28...


Ух ты, они существуют...



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
18/02/2016

vgotovcev:

имел неосторожность купить за 28...


Есть клиенты, которые пришли с tiu.ru, а не с Вашего сайта?



Ссылка на сообщение vgotovcev
20/02/2016

запустился 08.02, с тиу было 4 обращения.



Ссылка на сообщение MarshrouteHelp
20/02/2016

обычный МП. Заказы генерит потихоньку, кушать просит в меру.



Ссылка на сообщение cleanair72
09/06/2016

я зарегался на тиу, добавил несколько товаров. пробный период с про-аккаунтом 2 недели. не было ни одного звонка и заказа. так что платить за "про" смысла не вижу



Ссылка на сообщение elektrogarant
01/11/2016

Я как менеджер работаю со всеми крупными досками объявлений, по своему опыту скажу, ничто не заменит свой сайт. Я пользуюсь только бесплатными пакетами и тестовыми пакетами. Лимит: пульс цен 30 позиций, elec.ru 25 товаров,tiu.ru 10,flagma.ru нет ограничений. :wink:



Ссылка на сообщение anybody7
22/02/2017

Олег+:

Так что теперь думайте, друзья, с кем стоит работать, а с кем нет.


Судя по фразам товарища, типа "Разумеется, что мы с Tiu ru не подписывали никаких бумаг" и непонимания, что его оплата является принятием оферты, о чем с вероятностью 100%, даже не залезая на tiu можно говорить, то тут случай клинический.

Столько писать... Еще бы книгу сделал и фильм снял по мотивам "как я потратил 3500 рублей, не умел продавать и пытался отжать обратно всю сумму".

А подпись у товарища вообще доставляет.
Откуда вы такие беретесь? С великолепными струнами из Китая, которые "лучше чем у лидеры рынка" и которые никому оказались не нужны.



Ссылка на сообщение Алексей Трегубов
27/02/2017

Самый плохой сайт для рекламы, регулярно снижают рейтинг компании по надуманным причинам, общаться хотят только когда нужно оплачивать им очередной пакет, хуже чем на этом сайте отношение к клиенту не встречал ни разу.



Ссылка на сообщение Леонид Газетдинов,
диркетор Техносад
21/04/2017

Я на портале 5 лет. Покупаю про-пакеты. По моим запросам тиу был на первых позициях, поэтому стал работать с ним. В день - от 2 до 5 заказов. Но вопрос есть не могу выйти на 150 посещений. И позиции добавляю и контент уникальный, о затык какой-то происходит. не пойму в чем тут дело.



Ссылка на сообщение Роман Китаев,
должность Компания
24/04/2017

Напишите адрес сайта, чтобы можно было проанализировать.



Ссылка на сообщение Леонид Газетдинов,
диркетор Техносад
25/04/2017

Роман Китаев:

Напишите адрес сайта, чтобы можно было проанализировать.

http://technosad.tiu.ru/



Ссылка на сообщение Роман Китаев,
предприниматель ИП Китаев
25/04/2017

Леонид, добрый день!
У Вас много выставлено товаров, что очень хорошо. Если есть еще товары, то их нужно разместить в tiu.ru
Насколько они разбросаны по каталогу, т.е. все ли возможные разделы каталога tiu.ru охвачены?
Можно еще попробовать следующее:
1. Составить хорошие тексты описания (с использованием ключевых фраз) для разделов каталога типа http://technosad.tiu.ru/g4371733-zapcha ... suary-dlya
2. Составить более подробные описания для товаров, по возможности добавить видео.
3. Написать серию статей по использованию продукции (темы - выбор зачастей, правильный уход, преимущества того или иного бренда и т.д.) Каждая статья должна быть написана под определенную ключевую фразу, чтобы по ней статья могла выше ранжироваться в поисковых системах. Чем больше статей тем лучше.
4. Воспользуйтесь услугой seo продвижения от tiu.ru или от любой другой seo- компании.
5. Было бы неплохо подключить домен второго уровня. Тогда у Вас будет самостоятельный сайт и он сможет находиться в поисковой выдаче вместе с площадкой tiu.ru.
6. Еще можно сделать следующее - проанализировать по данным Яндекс.Метрики какие страницы Вашего сайта сейчас находятся на местах с 11 по 20 в выдаче поиска и попробовать поменять описания товаров, чтобы улучшить эти позиции, поднявшись на 1 страницу выдачи.

http://www.techno-sad.ru/ - это Ваш сайт или сайт магазина откуда продаете товары? Если второе, то я бы его убрал из контактов. Если первое, то хорошо бы его обновить.



Ссылка на сообщение Леонид Газетдинов,
диркетор Техносад
26/04/2017

Роман Китаев:

Леонид, добрый день!
У Вас много выставлено товаров, что очень хорошо. Если есть еще товары, то их нужно разместить в tiu.ru
Насколько они разбросаны по каталогу, т.е. все ли возможные разделы каталога tiu.ru охвачены?
Можно еще попробовать следующее:
1. Составить хорошие тексты описания (с использованием ключевых фраз) для разделов каталога типа http://technosad.tiu.ru/g4371733-zapcha ... suary-dlya
2. Составить более подробные описания для товаров, по возможности добавить видео.
3. Написать серию статей по использованию продукции (темы - выбор зачастей, правильный уход, преимущества того или иного бренда и т.д.) Каждая статья должна быть написана под определенную ключевую фразу, чтобы по ней статья могла выше ранжироваться в поисковых системах. Чем больше статей тем лучше.
4. Воспользуйтесь услугой seo продвижения от tiu.ru или от любой другой seo- компании.
5. Было бы неплохо подключить домен второго уровня. Тогда у Вас будет самостоятельный сайт и он сможет находиться в поисковой выдаче вместе с площадкой tiu.ru.
6. Еще можно сделать следующее - проанализировать по данным Яндекс.Метрики какие страницы Вашего сайта сейчас находятся на местах с 11 по 20 в выдаче поиска и попробовать поменять описания товаров, чтобы улучшить эти позиции, поднявшись на 1 страницу выдачи.

http://www.techno-sad.ru/ - это Ваш сайт или сайт магазина откуда продаете товары? Если второе, то я бы его убрал из контактов. Если первое, то хорошо бы его обновить.

http://www.techno-sad.ru/ это наш сайт. Его будем модернизировать под самостоятельный интернет-магазин. С новыми фотографиями и описанием. Он будет дублирующий.


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