Олег+:



Так что теперь думайте, друзья, с кем стоит работать, а с кем нет.

Судя по фразам товарища, типа "Разумеется, что мы с Tiu ru не подписывали никаких бумаг" и непонимания, что его оплата является принятием оферты, о чем с вероятностью 100%, даже не залезая на tiu можно говорить, то тут случай клинический.Столько писать... Еще бы книгу сделал и фильм снял по мотивам "как я потратил 3500 рублей, не умел продавать и пытался отжать обратно всю сумму".А подпись у товарища вообще доставляет.Откуда вы такие беретесь? С великолепными струнами из Китая, которые "лучше чем у лидеры рынка" и которые никому оказались не нужны.