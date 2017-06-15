Крупнейший сервис покупок за рубежом запустил агрегатор доставки в РФ - обсуждение
Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
15/06/2017
Обсуждение материала "Крупнейший сервис покупок за рубежом запустил агрегатор доставки в РФ Компания организует доставку посылок из-за рубежа: забирает посылки у иностранных поставщиков, хранит на собственных складах в США, Китае или Европе >>>".
Обсуждение материала "Крупнейший сервис покупок за рубежом запустил агрегатор доставки в РФ Компания организует доставку посылок из-за рубежа: забирает посылки у иностранных поставщиков, хранит на собственных складах в США, Китае или Европе >>>".
Альбина Зеленская,
Специалист по рекламе фрилансер
Специалист по рекламе фрилансер
15/06/2017
Лучший посредник по доставке товаром из СШАв Россию. Все покупки из Ebay и Amazon отправляю через Шопотам.
Лучший посредник по доставке товаром из СШАв Россию. Все покупки из Ebay и Amazon отправляю через Шопотам.
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив