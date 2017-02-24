Главная Форум Привлечение клиентов Эффективность рекламы
|Предыдущая
|1
|2
Как Яндекс Маркет ворует отзывы.
24/02/2017
Свою цель я описал в тексте. Если вы в начале прочитаете, а потом будете писать - тогда и необходимость писать исчезнет.
Я не призываю "меня знать" и "верить мне", пришёл сюда не с целью пиара своего магазина. Я описал факты из своей практики, обратил внимание коллег на то, чтобы они проверили и свои отзывы тоже. В случае, если проблема есть и у них - давить на Маркет.
Глеб Багров:
И наивно требовать от Яндекса доказательств. С той целью (что если отзывы были заказные), поправить ТЗ для фрилансеров? Вас тоже никто не знает, с чего вдруг нам верить вам.
И наивно требовать от Яндекса доказательств. С той целью (что если отзывы были заказные), поправить ТЗ для фрилансеров? Вас тоже никто не знает, с чего вдруг нам верить вам.
Свою цель я описал в тексте. Если вы в начале прочитаете, а потом будете писать - тогда и необходимость писать исчезнет.
Я не призываю "меня знать" и "верить мне", пришёл сюда не с целью пиара своего магазина. Я описал факты из своей практики, обратил внимание коллег на то, чтобы они проверили и свои отзывы тоже. В случае, если проблема есть и у них - давить на Маркет.
03/03/2017
Вам рассказать правду? Я уже 5 лет публикую левые отзывы на Маркет. Сотни идут от меня в день (!). На товары и магазины. Средняя цена - 300 руб. за один отзыв. Иногда зачистки были с удалением отзывов, но прибыль большая все-равно.
С февраля начали удалять РЕАЛЬНЫЕ (!) отзывы клиентов на 3-4 моих магазинах. Причем мои отзывы проходят и висят долго. У них система фильтрации глупая))) И мне магазины жалуются тоже на Маркет, якобы система привлечения покупателей. Покупатели оставляют отзыв, менеджер получает за это бонус, а потом отзыв покупателя удаляют)))
Систему фильтрации их обойти несложно, они не могут реально отделить мои отзывы от отзывов покупателей. Я закупаю страницы фейсбука, почты, вконтакты и прочие странички, которые легко привязываются там. 1 страница фейсбука на опте стоит 10 руб. Копейки.
У Маркета проблема - им никто уже не верит. Куча магазинов прекратили работу со мной, но только потому, что Маркет повышает с них мзду\дань. Тупо невыгодно продавать на маркете мелким магазинам. Скоро появится конкурент хороший у маркета и будем уже там отзывы писать платные. Тупо изгадили свою репутацию, как это было при убийстве Кинопоиска.
Вы еще удивитесь, но рейтинг магазинов Маркет ставит ВРУЧНУЮ. Формула есть, но в ней неизвестна степень оценки маркетом правдивости отзывов ваших. То есть они могут вручную крутить рейтингом. Платите маркету кучу денег? Ок, побольше вам рейтинг поставим. Платите мало? Поставим рейтинг меньше.
Откуда я это знаю? У меня свои люди в маркете и прекрасно знаем их систему работы))
Вам рассказать правду? Я уже 5 лет публикую левые отзывы на Маркет. Сотни идут от меня в день (!). На товары и магазины. Средняя цена - 300 руб. за один отзыв. Иногда зачистки были с удалением отзывов, но прибыль большая все-равно.
С февраля начали удалять РЕАЛЬНЫЕ (!) отзывы клиентов на 3-4 моих магазинах. Причем мои отзывы проходят и висят долго. У них система фильтрации глупая))) И мне магазины жалуются тоже на Маркет, якобы система привлечения покупателей. Покупатели оставляют отзыв, менеджер получает за это бонус, а потом отзыв покупателя удаляют)))
Систему фильтрации их обойти несложно, они не могут реально отделить мои отзывы от отзывов покупателей. Я закупаю страницы фейсбука, почты, вконтакты и прочие странички, которые легко привязываются там. 1 страница фейсбука на опте стоит 10 руб. Копейки.
У Маркета проблема - им никто уже не верит. Куча магазинов прекратили работу со мной, но только потому, что Маркет повышает с них мзду\дань. Тупо невыгодно продавать на маркете мелким магазинам. Скоро появится конкурент хороший у маркета и будем уже там отзывы писать платные. Тупо изгадили свою репутацию, как это было при убийстве Кинопоиска.
Вы еще удивитесь, но рейтинг магазинов Маркет ставит ВРУЧНУЮ. Формула есть, но в ней неизвестна степень оценки маркетом правдивости отзывов ваших. То есть они могут вручную крутить рейтингом. Платите маркету кучу денег? Ок, побольше вам рейтинг поставим. Платите мало? Поставим рейтинг меньше.
Откуда я это знаю? У меня свои люди в маркете и прекрасно знаем их систему работы))
03/03/2017
В отзывах об организациях так было всегда. Мог год отзыв провисеть, потом - ХРЯСЬ и нет его. Я перестал просить клиентов оставить отзыв на Яндексе - отправляю их в Йелл и СПР. Иначе просто стыдно.
Вот это и беда, поэтому никто не верит ни Маркету, ни отзывам. Идиоты в менеджменте Яндекса живут как все "успешные бизнесмены" в нашей стране - нахапать сегодня, ибо потом хоть потоп.
Grmh232:
С февраля начали удалять РЕАЛЬНЫЕ (!) отзывы клиентов на 3-4 моих магазинах. Причем мои отзывы проходят и висят долго.
С февраля начали удалять РЕАЛЬНЫЕ (!) отзывы клиентов на 3-4 моих магазинах. Причем мои отзывы проходят и висят долго.
В отзывах об организациях так было всегда. Мог год отзыв провисеть, потом - ХРЯСЬ и нет его. Я перестал просить клиентов оставить отзыв на Яндексе - отправляю их в Йелл и СПР. Иначе просто стыдно.
Grmh232:
да не тратьте вы на переписку с ними время. Закажите отзывы платные у адекватных людей - это будет дешевле.
да не тратьте вы на переписку с ними время. Закажите отзывы платные у адекватных людей - это будет дешевле.
Вот это и беда, поэтому никто не верит ни Маркету, ни отзывам. Идиоты в менеджменте Яндекса живут как все "успешные бизнесмены" в нашей стране - нахапать сегодня, ибо потом хоть потоп.
03/03/2017
Так и есть, фальшивые отзывы остаются, отзывы реальных людей Маркет удаляет. Проблема (для Маркета) в том что фальшивые отзывы пишут очень грамотно - специально делают орфографические ошибки, пропускают пробелы, по стилистике пишут, как бы на скорую руку и т.д и т.п.
А прочитав пост Grmh232, я понял ещё одну вещь. Они вероятно пишут без всяких проблем из под чужих аккаунтов. Не побоюсь утверждать, что все аккаунты на Яндекс Почте взломаны. У меня именно через взломанную Яндекс Почту в своё время украли 5000 рублей, на что Яндекс Деньги посоветовали мне написать заявление в Полицию. Так вот, Яндекс Почта это проходной двор для хакеров. Соответственно открывай любой аккаунт и пиши, и вот тебе отзыв реального человека. И если уж страница на Фейсбуке стоит 10 рублей, то взломанных аккаунтов Яндекс Почты на эти деньги купишь дюжину.
kaavain:
На самом деле, очень правдоподобно. Мы не знаем - 3.14здит ли он или нет, это не суть.
На самом деле, очень правдоподобно. Мы не знаем - 3.14здит ли он или нет, это не суть.
Так и есть, фальшивые отзывы остаются, отзывы реальных людей Маркет удаляет. Проблема (для Маркета) в том что фальшивые отзывы пишут очень грамотно - специально делают орфографические ошибки, пропускают пробелы, по стилистике пишут, как бы на скорую руку и т.д и т.п.
А прочитав пост Grmh232, я понял ещё одну вещь. Они вероятно пишут без всяких проблем из под чужих аккаунтов. Не побоюсь утверждать, что все аккаунты на Яндекс Почте взломаны. У меня именно через взломанную Яндекс Почту в своё время украли 5000 рублей, на что Яндекс Деньги посоветовали мне написать заявление в Полицию. Так вот, Яндекс Почта это проходной двор для хакеров. Соответственно открывай любой аккаунт и пиши, и вот тебе отзыв реального человека. И если уж страница на Фейсбуке стоит 10 рублей, то взломанных аккаунтов Яндекс Почты на эти деньги купишь дюжину.
Nickcavefan Ник,
Уборщик карьерной лестницы Рога и копыта -2 Эдишен
Уборщик карьерной лестницы Рога и копыта -2 Эдишен
13/06/2017
И. Ю.:Не сомневаюсь в количестве. Средняя цена отзыва 70-150 рублей в сети. Неужели реальная цена 300 и нам не доплачивают?
Сомнителен порядок цифр. Сомневаюсь я в том, что есть запрос на такого рода услуги с оборотом под миллион в месяц.
Grmh232:
Сотни идут от меня в день (!). На товары и магазины. Средняя цена - 300 руб. за один отзыв.
Сотни идут от меня в день (!). На товары и магазины. Средняя цена - 300 руб. за один отзыв.
Сомнителен порядок цифр. Сомневаюсь я в том, что есть запрос на такого рода услуги с оборотом под миллион в месяц.
Oleg Fil,
ceo Elville
Москва, Россия
ceo Elville
Москва, Россия
|1
13/06/2017
А чему все удивляются? Яндекс ведёт себя также, как и любой крупный бизнес в нашей стране. Пользуясь правом монополиста он пользует всех клиентов своих . И ему глубоко фиолетово ваше мнение учебники по маркетингу, борьба за клиента и прочее - не для касты избранных
Повышая цены на свои услуги, Яндекс за счёт своих клиентов поддерживает положение монополиста и повышает цены на услуги. А сервис - это же подразделение Яндекса, его цель способствовать повышению доходов фирмы. Все просто
И вообще, разве незаметна тенденция укрупнения бизнеса в сети и выдавливания мелких и средних магазинчиков? Все лыко в строку
А чему все удивляются? Яндекс ведёт себя также, как и любой крупный бизнес в нашей стране. Пользуясь правом монополиста он пользует всех клиентов своих . И ему глубоко фиолетово ваше мнение учебники по маркетингу, борьба за клиента и прочее - не для касты избранных
Повышая цены на свои услуги, Яндекс за счёт своих клиентов поддерживает положение монополиста и повышает цены на услуги. А сервис - это же подразделение Яндекса, его цель способствовать повышению доходов фирмы. Все просто
И вообще, разве незаметна тенденция укрупнения бизнеса в сети и выдавливания мелких и средних магазинчиков? Все лыко в строку
Eugene Kantor,
ceo Volta
ceo Volta
10:40
У нас тоже яндекс грохает отзывы. У нас уже рейтинг равен 1 , фактически 100% отзывов за последний год пять баллов. Вообще нет ни логики , ни смысла самим писать. Люди оставляют в качестве благодарности за хорошую работу, клиентов деньгами и пр . мы не мотивировали никогда. Яндекс своими алгоритмами не уважает ни партнеров, ни самих покупателей, удаляя их отзывы. Раньше для меня яндекс воспринимался как национальная гордость, а теперь национальный позор. Персонал на связи некомпетентен, выдача нерелевантна, повсюду алиэкспресс и яндекс-маркет. Видимо там китайцы правильные русские тексты написали))) А потом жалуются, что доля падает. Сам давно перешел на поиск в гугл. Хрен с ней с выдачей, вам же хуже, клиентов теряете .Но хоть отзывы перестаньте удалять. Они нами заработаны, не вами. Не все же магазины приписывают.
У нас тоже яндекс грохает отзывы. У нас уже рейтинг равен 1 , фактически 100% отзывов за последний год пять баллов. Вообще нет ни логики , ни смысла самим писать. Люди оставляют в качестве благодарности за хорошую работу, клиентов деньгами и пр . мы не мотивировали никогда. Яндекс своими алгоритмами не уважает ни партнеров, ни самих покупателей, удаляя их отзывы. Раньше для меня яндекс воспринимался как национальная гордость, а теперь национальный позор. Персонал на связи некомпетентен, выдача нерелевантна, повсюду алиэкспресс и яндекс-маркет. Видимо там китайцы правильные русские тексты написали))) А потом жалуются, что доля падает. Сам давно перешел на поиск в гугл. Хрен с ней с выдачей, вам же хуже, клиентов теряете .Но хоть отзывы перестаньте удалять. Они нами заработаны, не вами. Не все же магазины приписывают.
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив