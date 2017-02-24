И. Ю.:

Grmh232:



Сотни идут от меня в день (!). На товары и магазины. Средняя цена - 300 руб. за один отзыв.

Сомнителен порядок цифр. Сомневаюсь я в том, что есть запрос на такого рода услуги с оборотом под миллион в месяц.