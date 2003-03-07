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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Интернет-торговля: PR



Ссылка на сообщение Вадим
07/03/2003

Альянс возможен, и здесь можно вспомнить опыт розничных магазинов 777-777. Но дело-то в том, что крупнейший участник рынка - это eHouse, от УЖЕ является альянсом интернет-магазинов, и в какие-либо дополнительные альянсы ему вступать попросту не имеет смысла :))).



Ссылка на сообщение negros
07/03/2003

Господа!

Я предлагаю конкретные шаги с привлечением конкретных ресурсов. Подробности будут объявлены при личной встрече. Большого числа партнеров нам на надо. Капризы "монстров Рунета" также не интересны. Если есть готовность к сотрудничеству - пишите.



Ссылка на сообщение Янки
07/03/2003

Роман хорошо сказал :)



Ссылка на сообщение Dima
07/03/2003

А сколько на данный момент человек(магазинов)уже готово участвовать?



Ссылка на сообщение Янки
07/03/2003

Ты побольше слушай negros! :)

а потом скинитесь по 500 баксов и купите пару статей на заштатном сми и будете вместе популяризировать е-коммерс )



Ссылка на сообщение negros
07/03/2003

Вы третьим будете :)

Плюс 2 информационных спонсора.

Сколько бы нас ни было, решение я уже принял... Вопрос в том, на сколько участников мы сможем "размазать" расходы. Весьма скромные, впрочем.



Ссылка на сообщение Янки
07/03/2003

т.е. "размажите" по 500 :)...



Ссылка на сообщение Янки
07/03/2003

Я вот Роман и Кирилл кстати, вполне вменяемые люди в отличии от negros :)



Ссылка на сообщение negros
07/03/2003

А мне вот кажется, что у кого-то растроение личности по весне случилось.

Постинги анонимов не комментирую.



Ссылка на сообщение Пьянова Ольга
07/03/2003

Основной целью создания альянса вижу совместное информирование офф-лайн аудитории (и "ограниченных" пользователей сети)о преимуществах он-лайн покупок. Для начала неплохо было бы создать офф-лайн издание с широким спектром распространеия (супермаркеты, квартиры, выставки и пр.). Помимо очевидных плюсов интернет-торговли в издании предлагаю публиковать выборки позиций интернет-магазинов (по типу журнала шесть семерок) такая форма подачи материала, на мой взгляд обеспечит интернет-магазины бОльшим доверием со стороны покупателей.

Также на форуме прозвучала хорошая идея по поводу серии публикаций в авторитетных офф-лайн изданиях.

Один интернет-магазин безусловно такую миссию не потянет. Так что давайте считать :) и дейстовать.

Я как PR-менеджер интернет-магазина "Белый ветер" готова принять в этом активное участие.



Ссылка на сообщение Горшков Роман
07/03/2003

Ну вот это как раз можно :)

У нас в этом деле может быть интерес. Но может возникнуть внутренняя конкуренция.



Ссылка на сообщение Горшков Роман
07/03/2003

Но к сожалению у меня пока нет 100%-ной уверенности в том, что аудитория супермаркетов подойдет. Но попробывать конечно можно.



Ссылка на сообщение negros
07/03/2003

Ольга!

Идея сама по себе заслуживает обсуждения, но есть пара негативных моментов.

1. Дорого

2. Малоэффективно (жизненный опыт подсказывает)



Начать надо всё же с онлайновой аудитории, IMHO.



Ссылка на сообщение Горшков Роман
07/03/2003

Безусловно! Надо начинать с онлайна! Мы уже давно начали, а Вы? :) С 8 марта! И удачи!



Ссылка на сообщение Янки
07/03/2003

Я не аноним!


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