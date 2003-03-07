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Интернет-торговля: PR
07/03/2003
Альянс возможен, и здесь можно вспомнить опыт розничных магазинов 777-777. Но дело-то в том, что крупнейший участник рынка - это eHouse, от УЖЕ является альянсом интернет-магазинов, и в какие-либо дополнительные альянсы ему вступать попросту не имеет смысла :))).
Альянс возможен, и здесь можно вспомнить опыт розничных магазинов 777-777. Но дело-то в том, что крупнейший участник рынка - это eHouse, от УЖЕ является альянсом интернет-магазинов, и в какие-либо дополнительные альянсы ему вступать попросту не имеет смысла :))).
07/03/2003
Основной целью создания альянса вижу совместное информирование офф-лайн аудитории (и "ограниченных" пользователей сети)о преимуществах он-лайн покупок. Для начала неплохо было бы создать офф-лайн издание с широким спектром распространеия (супермаркеты, квартиры, выставки и пр.). Помимо очевидных плюсов интернет-торговли в издании предлагаю публиковать выборки позиций интернет-магазинов (по типу журнала шесть семерок) такая форма подачи материала, на мой взгляд обеспечит интернет-магазины бОльшим доверием со стороны покупателей.
Также на форуме прозвучала хорошая идея по поводу серии публикаций в авторитетных офф-лайн изданиях.
Один интернет-магазин безусловно такую миссию не потянет. Так что давайте считать :) и дейстовать.
Я как PR-менеджер интернет-магазина "Белый ветер" готова принять в этом активное участие.
Основной целью создания альянса вижу совместное информирование офф-лайн аудитории (и "ограниченных" пользователей сети)о преимуществах он-лайн покупок. Для начала неплохо было бы создать офф-лайн издание с широким спектром распространеия (супермаркеты, квартиры, выставки и пр.). Помимо очевидных плюсов интернет-торговли в издании предлагаю публиковать выборки позиций интернет-магазинов (по типу журнала шесть семерок) такая форма подачи материала, на мой взгляд обеспечит интернет-магазины бОльшим доверием со стороны покупателей.
Также на форуме прозвучала хорошая идея по поводу серии публикаций в авторитетных офф-лайн изданиях.
Один интернет-магазин безусловно такую миссию не потянет. Так что давайте считать :) и дейстовать.
Я как PR-менеджер интернет-магазина "Белый ветер" готова принять в этом активное участие.
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