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Интернет-торговля: PR
06/03/2003
думаю, сложно будет договориться вообще...
думаю, сложно будет договориться вообще...
06/03/2003
Роман!
Обращение предполагает последующее проведение конференции. Мне пока не кажется, что это именно то, что нам нужно.
Вы сказали, что на продвижение идеи нужны десятки тысяч долларов. Можно подробнее: на что вы предполагаете их потратить?
Понедельник действительно будет выходным днем. Тогда сделаем так. Во вторник я предложу время и место встречи, и готов обсудить наши проблемы с ЛЮБЫМ числом интернет-бизнесменов. Заинтересованных господ прошу писать о своем намерении принять участие во встрече на мой мэйл.
Роман!
Обращение предполагает последующее проведение конференции. Мне пока не кажется, что это именно то, что нам нужно.
Вы сказали, что на продвижение идеи нужны десятки тысяч долларов. Можно подробнее: на что вы предполагаете их потратить?
Понедельник действительно будет выходным днем. Тогда сделаем так. Во вторник я предложу время и место встречи, и готов обсудить наши проблемы с ЛЮБЫМ числом интернет-бизнесменов. Заинтересованных господ прошу писать о своем намерении принять участие во встрече на мой мэйл.
06/03/2003
Всем здравствуйте,
прочитал все сообщение ветки.
Впечатления:
есть мысль, но нет идеи...
Отсюда и вся затея кажется самодеятельностью, а не чем-то, что можно обсуждать.
Я по своему опыту знаю, что пока людям не скажешь, что "Я предлагаю Сделать так, Денег это будет стоить примерно столько, ожидаемый эффект примерно такой". Слово примерно в данном случае означает то, что это должна быть не конкретная цифра, а рамки (узкие). Говоря человеческим языком, надо оформить идею в бизнес-план. Нельзя предлагать кому-то партнерство со словами "А не сделать ли нам PR-акцию, подняв тем самым всю интернет торговлю". А тем более, когда дело касается фактически публичной оферты (когда вы обращаетесь не к 1 магазину в личном порядке), а к неограниченному числу участников (что правильно, иначе это все не имеет смысла).
Только здесь начанаются тонкости, и главная из них - все магазины очень разные. И как учесть интересы всех...
Разговоры о том, что речь не идет о товарах, а о электронной коммерции вообще - бред. Поднять электронную коммерцию очень просто - надо обеспечить всех компьютером с интернет доступом и повысить благосостояние населения. К максимальному эффекту приведет закрытие офлайновских магазинов...
Так что это все бред. у каждого магазина СВОЯ целевая группа, при этом далеко не всегда эти группы пересекаются. Соответственно, для полного охвата потребуются инвестиции. А инвестиции без бизнес-плана...
Я мог бы продолжать... только не хочу портить вашу дискуссию...
Всем здравствуйте,
прочитал все сообщение ветки.
Впечатления:
есть мысль, но нет идеи...
Отсюда и вся затея кажется самодеятельностью, а не чем-то, что можно обсуждать.
Я по своему опыту знаю, что пока людям не скажешь, что "Я предлагаю Сделать так, Денег это будет стоить примерно столько, ожидаемый эффект примерно такой". Слово примерно в данном случае означает то, что это должна быть не конкретная цифра, а рамки (узкие). Говоря человеческим языком, надо оформить идею в бизнес-план. Нельзя предлагать кому-то партнерство со словами "А не сделать ли нам PR-акцию, подняв тем самым всю интернет торговлю". А тем более, когда дело касается фактически публичной оферты (когда вы обращаетесь не к 1 магазину в личном порядке), а к неограниченному числу участников (что правильно, иначе это все не имеет смысла).
Только здесь начанаются тонкости, и главная из них - все магазины очень разные. И как учесть интересы всех...
Разговоры о том, что речь не идет о товарах, а о электронной коммерции вообще - бред. Поднять электронную коммерцию очень просто - надо обеспечить всех компьютером с интернет доступом и повысить благосостояние населения. К максимальному эффекту приведет закрытие офлайновских магазинов...
Так что это все бред. у каждого магазина СВОЯ целевая группа, при этом далеко не всегда эти группы пересекаются. Соответственно, для полного охвата потребуются инвестиции. А инвестиции без бизнес-плана...
Я мог бы продолжать... только не хочу портить вашу дискуссию...
06/03/2003
Другое дело альянсы... которые позволяют размазать часть рекламных расходов на всех... но это уже совсем другое и альянсы уже есть и они работают... так что ИМХО пока у кого-то из Вас не будет ИДЕИ, оформленной в Бизнес-план..., (мысли особой заинтересованности не вызывают, чего не скажешь об идеях, которые и ценят)
Другое дело альянсы... которые позволяют размазать часть рекламных расходов на всех... но это уже совсем другое и альянсы уже есть и они работают... так что ИМХО пока у кого-то из Вас не будет ИДЕИ, оформленной в Бизнес-план..., (мысли особой заинтересованности не вызывают, чего не скажешь об идеях, которые и ценят)
06/03/2003
а по поводу диалога...
мне действительно кажется, что "мысль" данная, тупиковая. Не будем вдаваться в обсуждение плохая, хорошая и т.п.
Просто надо моделировать ситуацию.
Собираются 15 магазинов, и решают, что надо бы сделать PR-акцию... Дальше (из сути мысли) - надо продвигать электронную коммерцию. Как вариант, вспомним рекламу карточки Виза. "Рестораны принимают карточку Виза"... и т.п. Делаем рекламу для и-магазинов - "Зачем вставать с места для покупки товара - закажи онлайн". На такое никакой магазин не пойдет. Виза-то одна, а магазинов много. Такая реклама позволит увеличить оборот магазинов, которые уже известны пользователю... Так, если человек знал, что на озоне продают книги - он, возможно, зайдет после рекламы на озон и купит там что-нибудь. Но, допустим, про то же 003.ру, про который он не знал, он и не узнает. Делать в рекламе ссылку (инфо) о 15 магазинах... имхо бред. Значит, мы приходим к выводу, что надо делать альянс 5-7 магазинов для совместной PR-акции. Это будет абсолютно тоже самое, что и проект "Шесть семерок" в офлайне (магазины Хоттабыч, Арбат Престиж, АвтоОкей и т.п.) Исходя из того, что эти рассуждения принимаются за истину :) (хвала себе любимому), делаем вывод, что это будет называться совместная PR-акция альянса (5-7) магазинов для собственной же раскрутки. Никто и никогда (за исключением разве что провайдеров или плетежных систем, не будет продвигать электронную торговлю в целом). И то это должны быть монополисты (иначе нет смысла).
А по поводу рекламной акции альянса магазинов, что тут сильно думать - надо садиться и СЧИТАТЬ... Потом определять условия вхождения в альянс каждого и снова считать. Потом корректировки, внос денег и начало работы. Это в общих чертах. Только ИМХО это все рано не начинается с отвлеченных дискуссий "А давайте развивать электронную коммерцию" и "Может встретимся в пиццерии, поболтает, особенно если перед этим обменяемся фотографиями."
а по поводу диалога...
мне действительно кажется, что "мысль" данная, тупиковая. Не будем вдаваться в обсуждение плохая, хорошая и т.п.
Просто надо моделировать ситуацию.
Собираются 15 магазинов, и решают, что надо бы сделать PR-акцию... Дальше (из сути мысли) - надо продвигать электронную коммерцию. Как вариант, вспомним рекламу карточки Виза. "Рестораны принимают карточку Виза"... и т.п. Делаем рекламу для и-магазинов - "Зачем вставать с места для покупки товара - закажи онлайн". На такое никакой магазин не пойдет. Виза-то одна, а магазинов много. Такая реклама позволит увеличить оборот магазинов, которые уже известны пользователю... Так, если человек знал, что на озоне продают книги - он, возможно, зайдет после рекламы на озон и купит там что-нибудь. Но, допустим, про то же 003.ру, про который он не знал, он и не узнает. Делать в рекламе ссылку (инфо) о 15 магазинах... имхо бред. Значит, мы приходим к выводу, что надо делать альянс 5-7 магазинов для совместной PR-акции. Это будет абсолютно тоже самое, что и проект "Шесть семерок" в офлайне (магазины Хоттабыч, Арбат Престиж, АвтоОкей и т.п.) Исходя из того, что эти рассуждения принимаются за истину :) (хвала себе любимому), делаем вывод, что это будет называться совместная PR-акция альянса (5-7) магазинов для собственной же раскрутки. Никто и никогда (за исключением разве что провайдеров или плетежных систем, не будет продвигать электронную торговлю в целом). И то это должны быть монополисты (иначе нет смысла).
А по поводу рекламной акции альянса магазинов, что тут сильно думать - надо садиться и СЧИТАТЬ... Потом определять условия вхождения в альянс каждого и снова считать. Потом корректировки, внос денег и начало работы. Это в общих чертах. Только ИМХО это все рано не начинается с отвлеченных дискуссий "А давайте развивать электронную коммерцию" и "Может встретимся в пиццерии, поболтает, особенно если перед этим обменяемся фотографиями."
06/03/2003
вообще ничего не хочу писать :), надоело. На самом деле вполне будет достаточно работать качественно, ведь каждый нормальный магазин стремится к повышению качества сервиса у себя, если стремятся все, то зачем альянс?! Ведь качество сервиса, удобство магазинов и конкурентно способные цены сделают свое дело - доверие к магазинам выростет и всем будет хорошо. Смысла в альянсе по пиару нет, пускай каждый делает свой вклад. PR-альянс возможен между магазинами с приблизительно одинаковыми возможностями (по ресурсам)...его цель раскрутить каждого минимизировав затраты...хотя...:)
вообще ничего не хочу писать :), надоело. На самом деле вполне будет достаточно работать качественно, ведь каждый нормальный магазин стремится к повышению качества сервиса у себя, если стремятся все, то зачем альянс?! Ведь качество сервиса, удобство магазинов и конкурентно способные цены сделают свое дело - доверие к магазинам выростет и всем будет хорошо. Смысла в альянсе по пиару нет, пускай каждый делает свой вклад. PR-альянс возможен между магазинами с приблизительно одинаковыми возможностями (по ресурсам)...его цель раскрутить каждого минимизировав затраты...хотя...:)
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